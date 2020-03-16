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Все про:лікарня (284) Яценюк (2270)

 Яценюк був у клініці на плановій процедурі, прохання не поширювати паніку і домисли, - речниця Лаппо

Речниця прем'єр-міністра в 2014-2016 роках, лідера "Народного фронту" Ольга Лаппо спростувала інформацію про те, що візит Арсенія Яценюка до столичної клініки пов'язаний з діагностуванням вірусного захворювання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила на сторінці в мережі Facebook.

"Прохання не поширювати паніку і домисли. У мережах з‘явилася новина, що Арсенія Яценюка побачили в лікарні. Навколо цього вже з’явилося багато спекуляцій і припущень. З Арсенієм Яценюком все гаразд. Він справді був у клініці, але з причин, які не пов’язані з жодним ГРЗ ", - йдеться в повідомленні.

За її словами, це була планова процедура, яка не має нічого спільного з діагностикою вірусного захворювання.

Нагадаємо, раніше низка ЗМІ повідомили, що Яценюка помітили в медичній масці в одній зі столичних клінік.

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Яценюк був у клініці на плановій процедурі, прохання не поширювати паніку і домисли, - речниця Лаппо 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181642
 
 
 Топ коментарі
 
Какая может быть паника из-за здоровья Яценюка?
Кому он нужен?
Насмешили...
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При чому тут зебiльнi малороси до українцiв? Яценюк був у клініці на плановій процедурі, прохання не поширювати паніку і домисли, - речниця Лаппо - Цензор.НЕТ 4206
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Какая может быть паника из-за здоровья Яценюка?
Кому он нужен?
Насмешили...
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Це спеціальна інформаційна технологія. Постійно нагадують широким народним масам, що ще є такий на світі мудрий державний муж.
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действительно, зачем быдлу умные руководители, на вас и зели с портновым достаточно))) черви не переборчивы))
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Проверятся надо,а то из за "чеченского следа" можно ждать от Кремля всё,начиная от Новичка и кончая Холеры.
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слава тебе Господи - с ним все в порядке....
а то я изашелся весь за эти 2 дня - есть, пить не мог....
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Интересно как Сеня относится к Портнову и как к Коломойскому?
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Українці розчаровані, адже таке свято зірвалося.
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При чому тут зебiльнi малороси до українцiв? Яценюк був у клініці на плановій процедурі, прохання не поширювати паніку і домисли, - речниця Лаппо - Цензор.НЕТ 4206
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ага, дай їм тільки потоптатися по незалежності... Вони навіть вишиванки натягнуть...
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Яценюк був у клініці на плановій процедурі, прохання не поширювати паніку і домисли, - речниця Лаппо - Цензор.НЕТ 6330И об этом...Высокопоставленная делегация США собирается приехать в Москву на празднование 75-летия победы во Второй мировой войне 9 мая., в АП Украины решили тоже поехать,для этого подготовят муляжи знамён 1-4 Украинских фронтов,а также муляж боевого знамени Украинского фронта 2014-2020г, украинские советские солдаты будут нести четыре замени,а украинские солдаты будут нести боевое знамя с украинской символикой.А представители мэрии Харькова подарят Москве памятник Жукову.
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В карантин его срочно! В одиночку с конфискацией!
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былобы на много приятней прочитать: ЗАРАЗИЛСЯ И СДОХ. пвесте с ближайим окружинием
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