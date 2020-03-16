 У Єгипті перебуває близько 60 тис. українських туристів, через коронавірус майже 1000 закрили на карантин, - екснардепка Романова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написала депутатка Верховної Ради VIII скликання, член фракції "Самопоміч" Анна Романова, яка займала також посаду голови підкомітету з питань туризму, курортів та рекреаційної діяльності.

"Майже 1000 українців будуть на карантині в трьох готелях Єгипту: Reef Oasis Beach Hotel (Шарм), Sentido Reef Oasis Senses Resort (Шарм), Labranda Royal Makadi (Хургада)", - написала вона.

Як зазначила Романова, в готелях у іноземних туристів був виявлений коронавірус COVID-19. Одна туристка померла. Список готелів на карантині постійно оновлюється.

"За словами самих відпочивальників, хоча їм і сказали сидіти в номерах, але в ці готелі продовжують заселяти нових туристів", - додала вона.

Також Романова зазначила, що в Єгипті вже понад 100 заражених, а українських відпочивальників в Єгипті на момент закриття Україною кордонів було більш як 60 000: "Деякі туроператори продовжують вивозити українців на відпочинок вже після звернення президента про закриття кордонів та після заклику міністра закордонних справ утриматися від відвідин Єгипту та ще 10 країн. Крім того, після офіційного застереження органів влади - страховики відмовляються відшкодовувати лікування туриста за кордоном. Тому є ймовірність, що люди можуть приховувати прояви хвороби. Враховуючи незадовільний стан санітарії, медичних умов у Єгипті - є величезний ризик, коли десятки тисяч громадян, у необстеженому стані, повернуться додому".

"Закликаємо Міністерство охорони здоров'я України та Міністерство закордонних справ України, Раду національної безпеки і оборони України, Верховну Раду України передбачити ретельну перевірку стану здоров’я туристів, що повертатимуться з Єгипту (також заробітчан з Італії). Зважаючи на величезну кількість туристів, що повертатимуться, завчасно передбачити можливість обсервації людей із симптоматикою", - резюмувала вона.

Разом з тим, як передає "Українська правда", прессекретар МЗС України Катерина Зеленко повідомила, що за інформацією керівництва готелю "Reech Oasis Beach Hotel" (Шарм ель-Шейх, Єгипет), всі туристи, серед яких 730 українських громадян, поміщені на 14-денний карантин і не зможуть покинути територію готелю ".

"Посольством України в АР Єгипет встановлений і підтримується зв'язок з керівництвом офісів туристичних операторів і вживаються заходи щодо своєчасного повернення решти українських туристів, які зараз перебувають у Єгипті".

За даними МЗС, готель "Reech Oasis Beach Hotel" був закритий на карантин 15 березня.

У свою чергу один з відпочивальників у "Reech Oasis Beach Hotel" повідомив в коментарі УП, що вилетіти в Україну група туристів повинна була вранці 15 березня з перевізником Join Up, який скасував виліт, а про карантин в готелі туристів повідомили ввечері напередодні.

"Керівництво готелю не підтверджує офіційно інформацію (про виявлення коронавірусу в одного з відпочивальників - ред.). ... Карантин запровадили з 21:30 (14 березня - ред.), при цьому автобуси регулярно забирають і вивозять італійських туристів, які також повинні перебувати на карантині. Адміністрація рекомендує чекати подальших вказівок і не виходити з номерів готелю.

Скільки триватиме карантин - ніхто не знає. У готелі нас годують, не за тарифом "all inclusive", а за тарифом "сухпай". Цього в принципі достатньо. Якщо потрібні ліки або якісь памперси, дитяче харчування - у мене маленька дитина - це готові надати. Сподіваюся держава не забуде про нас і не залишить в Єгипті ", - сказав Валерій Стрілець, український турист у готелі Єгипту.

Нагадаємо, 11 березня уряд України затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.

На цей момент в Україні вже підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.

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17 березня з 00:00 пункти пропуску через державний кордон буде закрито для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для українців, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску залишаться відкритими.

У зв'язку з карантином 94 пункти пропуску через кордон зупинять роботу, ще 49 - припинять пішохідне сполучення.