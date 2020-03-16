 У Єгипті перебуває близько 60 тис. українських туристів, через коронавірус майже 1000 закрили на карантин, - екснардепка Романова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написала депутатка Верховної Ради VIII скликання, член фракції "Самопоміч" Анна Романова, яка займала також посаду голови підкомітету з питань туризму, курортів та рекреаційної діяльності.
"Майже 1000 українців будуть на карантині в трьох готелях Єгипту: Reef Oasis Beach Hotel (Шарм), Sentido Reef Oasis Senses Resort (Шарм), Labranda Royal Makadi (Хургада)", - написала вона.
Як зазначила Романова, в готелях у іноземних туристів був виявлений коронавірус COVID-19. Одна туристка померла. Список готелів на карантині постійно оновлюється.
"За словами самих відпочивальників, хоча їм і сказали сидіти в номерах, але в ці готелі продовжують заселяти нових туристів", - додала вона.
Також Романова зазначила, що в Єгипті вже понад 100 заражених, а українських відпочивальників в Єгипті на момент закриття Україною кордонів було більш як 60 000: "Деякі туроператори продовжують вивозити українців на відпочинок вже після звернення президента про закриття кордонів та після заклику міністра закордонних справ утриматися від відвідин Єгипту та ще 10 країн. Крім того, після офіційного застереження органів влади - страховики відмовляються відшкодовувати лікування туриста за кордоном. Тому є ймовірність, що люди можуть приховувати прояви хвороби. Враховуючи незадовільний стан санітарії, медичних умов у Єгипті - є величезний ризик, коли десятки тисяч громадян, у необстеженому стані, повернуться додому".
"Закликаємо Міністерство охорони здоров'я України та Міністерство закордонних справ України, Раду національної безпеки і оборони України, Верховну Раду України передбачити ретельну перевірку стану здоров’я туристів, що повертатимуться з Єгипту (також заробітчан з Італії). Зважаючи на величезну кількість туристів, що повертатимуться, завчасно передбачити можливість обсервації людей із симптоматикою", - резюмувала вона.
Разом з тим, як передає "Українська правда", прессекретар МЗС України Катерина Зеленко повідомила, що за інформацією керівництва готелю "Reech Oasis Beach Hotel" (Шарм ель-Шейх, Єгипет), всі туристи, серед яких 730 українських громадян, поміщені на 14-денний карантин і не зможуть покинути територію готелю ".
"Посольством України в АР Єгипет встановлений і підтримується зв'язок з керівництвом офісів туристичних операторів і вживаються заходи щодо своєчасного повернення решти українських туристів, які зараз перебувають у Єгипті".
За даними МЗС, готель "Reech Oasis Beach Hotel" був закритий на карантин 15 березня.
У свою чергу один з відпочивальників у "Reech Oasis Beach Hotel" повідомив в коментарі УП, що вилетіти в Україну група туристів повинна була вранці 15 березня з перевізником Join Up, який скасував виліт, а про карантин в готелі туристів повідомили ввечері напередодні.
"Керівництво готелю не підтверджує офіційно інформацію (про виявлення коронавірусу в одного з відпочивальників - ред.). ... Карантин запровадили з 21:30 (14 березня - ред.), при цьому автобуси регулярно забирають і вивозять італійських туристів, які також повинні перебувати на карантині. Адміністрація рекомендує чекати подальших вказівок і не виходити з номерів готелю.
Скільки триватиме карантин - ніхто не знає. У готелі нас годують, не за тарифом "all inclusive", а за тарифом "сухпай". Цього в принципі достатньо. Якщо потрібні ліки або якісь памперси, дитяче харчування - у мене маленька дитина - це готові надати. Сподіваюся держава не забуде про нас і не залишить в Єгипті ", - сказав Валерій Стрілець, український турист у готелі Єгипту.
Нагадаємо, 11 березня уряд України затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.
На цей момент в Україні вже підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.
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17 березня з 00:00 пункти пропуску через державний кордон буде закрито для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для українців, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску залишаться відкритими.
У зв'язку з карантином 94 пункти пропуску через кордон зупинять роботу, ще 49 - припинять пішохідне сполучення.
А якщо серйозно, то дійсно питання. Вони повелись на дешеві тури. Я би розмежував їх на дві категорії. Ті, що бронювали до початку епідемії і ті, що купували акційні тури. Перших би вивозив у першу чергу, других, не вивозив би взагалі.
пускай отдыхают дальше!!!
Короновирус, говорите?)
Смотрите фильм «хвост виляет собакой»
Там всё подробно описано как это делается
Ниже ссылка на предстоящую неделю в ВР. И что же будут рассматривать под шумок (а шумок такой подняли, все блогеры, хайперы и ЛОМы трудятся, чтобы народ ни на что не отвлекался!)?
17 марта (вторник): Закон о земле. Мы под шумок о короновирусе просохатим землю страны.
Кроме того, в этот день протащат один счёт на уплату ЕСВ, особые условия на лекарства за счёт государственных средств (вотчина больниц и госпиталей, Клон Дайк для распила), закупка на оборону (ещё круче предыдущего), что-то про тендеры, и разные профиты для Антимонопольного комитета, чтобы усилить монополии. А, да, введут уголовную ответственность для тех, кто будет недоволен. В этот день это и рассмотрят. Ну и чтоб не бухтели дальше-послушают, как в стране с коррупцией борются успешно.
18 марта, в среду-будут пилить ЖКХ и пенсионеров. Немного протащат по спорту и то, что давно хотели, по Крыму и Донбассу.
19 марта (четверг): распил денег на дороги (как известно, цена одного километра дороги-13 млн грн), так что есть что пилить под шумок короновируса; потом решат, как тех, кто выехал из Донбасса, прищучить по долгам. А что, они ж разбогатели после того, как голыми из дома под пулями бежали. Далее в этот день введут новые сборы на авиаперелеты и перевоз багажа. Ибо нефиг. А, ещё протянут закон для аграриев, чтобы в отжатой у нас двумя днями назад земли можно было сажать рапс и подсолнечник, пока пустыней не станем.
20 марта (пятница): закон в оправдание кумовства в правительстве; Трудовой Кодекс с закреплением крепостного права; лобби по мусору протянут и деньги из бюджета на него;
Примут фееричный закон об использовании пестицидов и прочей химии на той земле, что отожмут 17 марта, то есть всей; По земле ещё парочку поправок, насчёт передачи водных объектов и земли с ней (ну а чего нет? Пилить так пилить, короновирус же! Столько вбухали на раскачку!).
Вторую неделю гляньте сами. У меня одни маты остались. Там ещё ярче. И легализация казино, и индульгенция НБУ за падение гривны в 2015-2017 и многое другое.
А потом, 3 апреля, когда все это примут, опасность короновируса резко пропадёт. И два ближайших поколения (мы и наши дети), будем выгребать последствия этих двух недель.
Вы реально не понимаете, что не от заботы о нас этот хайп подняли? Кому война, а этим-мать родна..
Автор утерян
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Коли ви підписуєте договір, то там є пункт (у всякому разі має бути) про ситуації коли оператор гроші повертає. Якщо не по вашій вині тур неможливий, то гроші повертаються.
Але як правило такі тури дорожчі. А тому часом оператор свідомо не вносить цей пункт і ви це знаєте, купляєтесь дешевизною а тому тепер вся відповідальність лягає на вас вас. А тому нічого кивати на державу, якщо в такому випадк ви влетіли в яму з гівном. Вилазьте самі. Часом оператор ложить с прибором на небезпечну ситуацію і не відміняє тур, оскільки гроші не пахнуть а втрачати їх не хочеться. В такому випадку потрібно всім учасникам об,єднаится і йти в суд. Це звичайно довго і марудно, особливо з нашими "реформованими" судами. А тому і в такому випадку люди їдуть. Тоді ситуація така сама, як я написав вище.
Что они там забыли? Ехали же, уже зная о пандемии!
писали они наверное гневные посты о жестокости жителей Н.Санжар... - а потом рванули на халяву где все включено..
Но про этот уже пошли оценки, что он внесезонный. А значит, будет косить людей хоть при +40, хоть при -20.
Это только в одном Египте.. Значит всего по миру украинских туристов болтается не менее миллиона... И после этого кто-то еще будет говорить о самой бедной стране Европы?
нас этому братья - евреи научили, для этого мы их и выбираем в руководство все время...
в современном мире выгодно быть убогим и несчастным...
А якого кондуктора ти попхався в Єгипет,та ще й з малою дитиною,коли лише глухий не чув про попередження не шастати по світу Коли поперся збирати заразу по єгипетських смітниках,про державу не думав,а тепер "каравул,держава врятуй туриста",який на зло мамі відморозив собі вуха
Вот, ***, её совсем нет.
И зубожіння тоже нет.
Как и зрады. (Она есть, но не с туристами связана)
Сюр....
Порох, **** ВСЕХ обокрал... ***** конечно (у людей с математикой плохо).
Бубочка, НИХЕРА не украл. Тоже *****. Ещё тот ( а вот тут математика играет в обратную сторону).
Но 60К тольков в ******?
А остальные приморские-приокеанские пляжи?
Деньги, эти турЫсты имели давно. Ещё при Порохе.
Физдеть - не мешки ворочать.
А мы говорим ЗУБОЖІННЯ.
Странный тип Государственного документа.
Знаю постановления, указы, приказы, законы.
Но призыв ...