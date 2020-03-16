EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство
  6842  73
Матеріали за темою:
Все про:Єгипет (133) COVID-19 (922) коронавірус (1)

 У Єгипті перебуває близько 60 тис. українських туристів, через коронавірус майже 1000 закрили на карантин, - екснардепка Романова

Майже 1000 громадян України будуть перебувати на карантині в трьох готелях Єгипту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написала депутатка Верховної Ради VIII скликання, член фракції "Самопоміч" Анна Романова, яка займала також посаду голови підкомітету з питань туризму, курортів та рекреаційної діяльності.

"Майже 1000 українців будуть на карантині в трьох готелях Єгипту: Reef Oasis Beach Hotel (Шарм), Sentido Reef Oasis Senses Resort (Шарм), Labranda Royal Makadi (Хургада)", - написала вона.

Як зазначила Романова, в готелях у іноземних туристів був виявлений коронавірус COVID-19. Одна туристка померла. Список готелів на карантині постійно оновлюється.

"За словами самих відпочивальників, хоча їм і сказали сидіти в номерах, але в ці готелі продовжують заселяти нових туристів", - додала вона.

Також Романова зазначила, що в Єгипті вже понад 100 заражених, а українських відпочивальників в Єгипті на момент закриття Україною кордонів було більш як 60 000: "Деякі туроператори продовжують вивозити українців на відпочинок вже після звернення президента про закриття кордонів та після заклику міністра закордонних справ утриматися від відвідин Єгипту та ще 10 країн. Крім того, після офіційного застереження органів влади - страховики відмовляються відшкодовувати лікування туриста за кордоном. Тому є ймовірність, що люди можуть приховувати прояви хвороби. Враховуючи незадовільний стан санітарії, медичних умов у Єгипті - є величезний ризик, коли десятки тисяч громадян, у необстеженому стані, повернуться додому".

"Закликаємо Міністерство охорони здоров'я України та Міністерство закордонних справ України, Раду національної безпеки і оборони України, Верховну Раду України передбачити ретельну перевірку стану здоров’я туристів, що повертатимуться з Єгипту (також заробітчан з Італії). Зважаючи на величезну кількість туристів, що повертатимуться, завчасно передбачити можливість обсервації людей із симптоматикою", - резюмувала вона.

Разом з тим, як передає "Українська правда", прессекретар МЗС України Катерина Зеленко повідомила, що за інформацією керівництва готелю "Reech Oasis Beach Hotel" (Шарм ель-Шейх, Єгипет), всі туристи, серед яких 730 українських громадян, поміщені на 14-денний карантин і не зможуть покинути територію готелю ".

"Посольством України в АР Єгипет встановлений і підтримується зв'язок з керівництвом офісів туристичних операторів і вживаються заходи щодо своєчасного повернення решти українських туристів, які зараз перебувають у Єгипті".

За даними МЗС, готель "Reech Oasis Beach Hotel" був закритий на карантин 15 березня.

У свою чергу один з відпочивальників у "Reech Oasis Beach Hotel" повідомив в коментарі УП, що вилетіти в Україну група туристів повинна була вранці 15 березня з перевізником Join Up, який скасував виліт, а про карантин в готелі туристів повідомили ввечері напередодні.

"Керівництво готелю не підтверджує офіційно інформацію (про виявлення коронавірусу в одного з відпочивальників - ред.). ... Карантин запровадили з 21:30 (14 березня - ред.), при цьому автобуси регулярно забирають і вивозять італійських туристів, які також повинні перебувати на карантині. Адміністрація рекомендує чекати подальших вказівок і не виходити з номерів готелю.

Скільки триватиме карантин - ніхто не знає. У готелі нас годують, не за тарифом "all inclusive", а за тарифом "сухпай". Цього в принципі достатньо. Якщо потрібні ліки або якісь памперси, дитяче харчування - у мене маленька дитина - це готові надати. Сподіваюся держава не забуде про нас і не залишить в Єгипті ", - сказав Валерій Стрілець, український турист у готелі Єгипту.

У Єгипті перебуває близько 60 тис. українських туристів, через коронавірус майже 1000 закрили на карантин, - екснардепка Романова 01

Нагадаємо, 11 березня уряд України затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.

На цей момент в Україні вже підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поки не існує ліків від COVID-19, не займайтеся самолікуванням, за перших симптомів телефонуйте сімейному лікарю, - МОЗ

17 березня з 00:00 пункти пропуску через державний кордон буде закрито для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для українців, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску залишаться відкритими.

У зв'язку з карантином 94 пункти пропуску через кордон зупинять роботу, ще 49 - припинять пішохідне сполучення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181640
 
 
 Топ коментарі
 
Сейчас дятлам делают дикие скидки, и эти жлобы прутся все на шарку на отдых, таким оленям насрать на окружающих и близких. Вы знали, что такая задница во всём мире, но вы все равно поперлись, мудачьё! Заберите нас пожалуйста, да пошли вы нахрен!
 показати весь коментар
 
В яку суму Україні обійдеться жадність її громадян, що спокусилися на дешеві тури?
 показати весь коментар
 
ЗЕвірус запустили сюди ще рік тому і заражених 73%.
В Египте находятся около 60 тыс. украинских туристов, из-за коронавируса почти 1000 закрыли на карантин, - экс-нардеп Романова - Цензор.НЕТ 8980
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
В яку суму Україні обійдеться жадність її громадян, що спокусилися на дешеві тури?
 показати весь коментар
 
 
Це маже поголовна виборці Зеленського. Тому це природній відбір.
А якщо серйозно, то дійсно питання. Вони повелись на дешеві тури. Я би розмежував їх на дві категорії. Ті, що бронювали до початку епідемії і ті, що купували акційні тури. Перших би вивозив у першу чергу, других, не вивозив би взагалі.
 показати весь коментар
 
 
Чорноротим порохоботам повідомляю, що як мінімум дві сім"ї моїх добрих знайомих затятих порохоприхильників зараз в Шармі. Так що не потрібно і тут маніпулювати)))
 показати весь коментар
 
Конченим Зебілам повідомляю, що маю прямопротилежний досвід. Саме адепти Зелі, тепер там зависли.
 показати весь коментар
 
 
Де маски? Мудаки Зебільні... Мародер дітвак на вашому фоні.
 показати весь коментар
 
 
Якщо це до мене, то пішов.... Я не був прихильником Зе, але й приплітання кругом штампів, хто за кого, та ще й з такою впевненістю. Зробіть краще тоді опитування у лікарів в Львівській області які співали гімн.. Боюсь картинка б не виправдала ваших очікувань. Основна моя теза "обоє рябоє",тобто весь народ наш такий
 показати весь коментар
 
Долбодятлам жадным -- премию Дарвина !!! Пусть отдыхают на шару до всырачки -- дебилы У Єгипті перебуває близько 60 тис. українських туристів, через коронавірус майже 1000 закрили на карантин, - екснардепка Романова - Цензор.НЕТ 9358
 показати весь коментар
 
 
похоже бортом не обойдется. Может корабли послать за ними?
 показати весь коментар
 
 
60тис? Потрібно 10-ть таких, а це найбільший у світі!!!
У Єгипті перебуває близько 60 тис. українських туристів, через коронавірус майже 1000 закрили на карантин, - екснардепка Романова - Цензор.НЕТ 1744
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
люди, вы ********? какой ***** вирус?! ЗЭвирус ща бушует, скоро останемся без страны! *******!
 показати весь коментар
 
 
ЗЕвірус запустили сюди ще рік тому і заражених 73%.
В Египте находятся около 60 тыс. украинских туристов, из-за коронавируса почти 1000 закрыли на карантин, - экс-нардеп Романова - Цензор.НЕТ 8980
 показати весь коментар
 
 
Для чего всё это надо и какие законы « под шумок протянуты в Верховной Раде
Короновирус, говорите?)
Смотрите фильм «хвост виляет собакой»
Там всё подробно описано как это делается
Ниже ссылка на предстоящую неделю в ВР. И что же будут рассматривать под шумок (а шумок такой подняли, все блогеры, хайперы и ЛОМы трудятся, чтобы народ ни на что не отвлекался!)?
17 марта (вторник): Закон о земле. Мы под шумок о короновирусе просохатим землю страны.
Кроме того, в этот день протащат один счёт на уплату ЕСВ, особые условия на лекарства за счёт государственных средств (вотчина больниц и госпиталей, Клон Дайк для распила), закупка на оборону (ещё круче предыдущего), что-то про тендеры, и разные профиты для Антимонопольного комитета, чтобы усилить монополии. А, да, введут уголовную ответственность для тех, кто будет недоволен. В этот день это и рассмотрят. Ну и чтоб не бухтели дальше-послушают, как в стране с коррупцией борются успешно.
18 марта, в среду-будут пилить ЖКХ и пенсионеров. Немного протащат по спорту и то, что давно хотели, по Крыму и Донбассу.
19 марта (четверг): распил денег на дороги (как известно, цена одного километра дороги-13 млн грн), так что есть что пилить под шумок короновируса; потом решат, как тех, кто выехал из Донбасса, прищучить по долгам. А что, они ж разбогатели после того, как голыми из дома под пулями бежали. Далее в этот день введут новые сборы на авиаперелеты и перевоз багажа. Ибо нефиг. А, ещё протянут закон для аграриев, чтобы в отжатой у нас двумя днями назад земли можно было сажать рапс и подсолнечник, пока пустыней не станем.
20 марта (пятница): закон в оправдание кумовства в правительстве; Трудовой Кодекс с закреплением крепостного права; лобби по мусору протянут и деньги из бюджета на него;
Примут фееричный закон об использовании пестицидов и прочей химии на той земле, что отожмут 17 марта, то есть всей; По земле ещё парочку поправок, насчёт передачи водных объектов и земли с ней (ну а чего нет? Пилить так пилить, короновирус же! Столько вбухали на раскачку!).
Вторую неделю гляньте сами. У меня одни маты остались. Там ещё ярче. И легализация казино, и индульгенция НБУ за падение гривны в 2015-2017 и многое другое.
А потом, 3 апреля, когда все это примут, опасность короновируса резко пропадёт. И два ближайших поколения (мы и наши дети), будем выгребать последствия этих двух недель.
Вы реально не понимаете, что не от заботы о нас этот хайп подняли? Кому война, а этим-мать родна..
Автор утерян
 показати весь коментар
 
 
А когда они собирались на отдых, не думали, куда они едут? Пусть туроператоры и возвращают, автомобилями можно.
 показати весь коментар
 
 
Лучше на волах, заодно и обсервацию пройдут
 показати весь коментар
 
 
Я мав досвід спілкування із тим, хто там зараз застряг: це усе брехня, ніякого вірусу не існує, це усе розводняк і т.п....
 показати весь коментар
 
 
Ці любителі "халяви" самі вибрали свою долю! Вже більше місяця по всіх можливих каналах інформації трублять про загрозу пандемії і навіть епідемії коронавіруса - а їм головне "халява".
 показати весь коментар
 
 
Вы если не понимаете, уроды, заткнитесь. Многие, даже большинство людей, эти туры купили за долго до коронавируса- и больше месяца назад, и 2 и 3 месяца назад. Туроператор денег не возвращиет, что делать? Наверно , щедрые вы наши , подарили бы эти деньги, правда?Вот и приходится слушать от сволочей со своей страны, а верней от ипанутых зеленожопых,всякую херню по поводу жадности и т.п. вот таке как вы ,твари, и бросали камни в людей в Санжарах. Вот такие как вы, вечно уставшие на диване с пивом и "скотами" от войны, сейчас от своей тупости ит ненависти, несете по кремлевским методичкам чушь, и готовы угробить тысячи людей, чтобы разговоры об эвакуации вам бы не мешали жрать, срать, ржать. И ненавидеть людей.
 показати весь коментар
 
 
Это ещё раз доказывает, что вы безмозглые олени, деньги у вас на первом месте, нежели здоровье близких.
 показати весь коментар
 
 
Дело рук утопающих самих утопающих, разве не так?
 показати весь коментар
 
Я вище написав. Хто купив минулого року, того евакуювати, хто тепер, пішов .нах.й
 показати весь коментар
 
 
Слухай ти "УРОД" а відмінити ці тури ну ніяк не можна було тому що для таких як ти безмозглих тур вартістю кілька сотень чи навіть тисяч доларів важливіший за здоров'я чи навіть життя!!!
 показати весь коментар
 
 
То есть ради своей личной котомки ты готов подвергнуть риску жизни своих родных и близких? Жрать и срать говоришь? Х-хе!..
 показати весь коментар
 
 
Туроператор денег не возвращает.

===============================================

Коли ви підписуєте договір, то там є пункт (у всякому разі має бути) про ситуації коли оператор гроші повертає. Якщо не по вашій вині тур неможливий, то гроші повертаються.
Але як правило такі тури дорожчі. А тому часом оператор свідомо не вносить цей пункт і ви це знаєте, купляєтесь дешевизною а тому тепер вся відповідальність лягає на вас вас. А тому нічого кивати на державу, якщо в такому випадк ви влетіли в яму з гівном. Вилазьте самі. Часом оператор ложить с прибором на небезпечну ситуацію і не відміняє тур, оскільки гроші не пахнуть а втрачати їх не хочеться. В такому випадку потрібно всім учасникам об,єднаится і йти в суд. Це звичайно довго і марудно, особливо з нашими "реформованими" судами. А тому і в такому випадку люди їдуть. Тоді ситуація така сама, як я написав вище.

 показати весь коментар
 
Сейчас дятлам делают дикие скидки, и эти жлобы прутся все на шарку на отдых, таким оленям насрать на окружающих и близких. Вы знали, что такая задница во всём мире, но вы все равно поперлись, мудачьё! Заберите нас пожалуйста, да пошли вы нахрен!
 показати весь коментар
 
 
пипец просто.. по 30 тысяч почти украинцев в Хургаде и Шарме.. при том что океанский лайнер берет на борт 4-5 тысяч чел
 показати весь коментар
 
надо предупредить чтобы за буйки не заплывали..
 показати весь коментар
 
 
60 ТЫСЯЧ??? В Египте находятся около 60 тыс. украинских туристов, из-за коронавируса почти 1000 закрыли на карантин, - экс-нардеп Романова - Цензор.НЕТ 3837
Что они там забыли? Ехали же, уже зная о пандемии!
 показати весь коментар
 
 
так скидки же хорошие были.... - как тут устоять....?
писали они наверное гневные посты о жестокости жителей Н.Санжар... - а потом рванули на халяву где все включено.. В Египте находятся около 60 тыс. украинских туристов, из-за коронавируса почти 1000 закрыли на карантин, - экс-нардеп Романова - Цензор.НЕТ 4517
 показати весь коментар
 
 
Обычно эпидемия гриппа в теплое время идет на спад.
Но про этот уже пошли оценки, что он внесезонный. А значит, будет косить людей хоть при +40, хоть при -20.
 показати весь коментар
 
А вас жаба давить що ви так про них пишете? А я кщо ди три тижні тому поїхали коли мова не йшла по такі заходи і такиі проблема? Що це за скотське відношення до власних громадян і один до одного? Чи вони не ваші громадяне а ваші громадяне з іншої країни? Майте гідність і самоповагу і національну гідність. Без неї вас у всьому світі будуть вважати за скот і за дешеву рабську силу.
 показати весь коментар
 
Та и хрен с ним! Знали что вирус по миру гуляет?Сейчас калапс на польской границы,только первая вспышка в Европе нужно было сваливать а не сидеть до последнего. Получите и распишитесь
 показати весь коментар
 
 
Змучєний і уставший нарід поперся атдихать после тяжолих трудовиебуднєй по дєшовкє. А Україна тих довбнів повинна за бюджетний кошт евакуйовувати бо приватні перевізники не хотять раздєлять всєх тягот і лішеній. МАУ яркій прімєр.
 показати весь коментар
 
 
А с чего вдруг частник должен позаботиться о тех кто решил похалявничать ?!
 показати весь коментар
 
 
Но он же позаботился о том, чтоб всех этих халявщиков вывезти из страны.
 показати весь коментар
 
 
Летели они по доброй воли! Ежели ты в Кацапстан попрешься и тебя в цугундер засунут,то что тот кто тебя вез должен тебя забрать?!
 показати весь коментар
 
Тур оператор оплачивает перелет,но не заведует авиоперелетами,есть другие организации которые регламентируют правило перелетаи ТД.Кстати эта организация регламентирует стандарт паспортов)
 показати весь коментар
 
В Египте - 60 тыс. украинских туристов...

Это только в одном Египте.. Значит всего по миру украинских туристов болтается не менее миллиона... И после этого кто-то еще будет говорить о самой бедной стране Европы?
 показати весь коментар
 
 
у нас не самая бедная страна, у нас самые вороватые чиновники .
 показати весь коментар
 
 
а мы любим плакаться и жаловаться на тяжелую долю ...
нас этому братья - евреи научили, для этого мы их и выбираем в руководство все время...
в современном мире выгодно быть убогим и несчастным...
 показати весь коментар
 
 
Саме страшне те скільки цієї "зарази" вони привезли і привезуть в Україну? А в нас всього 3!!! хворих - ось з цим як бути? В нас у Львові вчора бачив чотири "швидкі" в повній екіпіровці - я думаю судячи по екіпіровці не хворих на грип вони везли!!!
 показати весь коментар
 
Больше сотни наших "граждан" на польской границе, больше сотни на Словацкой, 60 тыс в Египте …. и т.п. Это не граждане Украины, это представители тупорылых жлобов , которые думают только о себе и им покуй всё что вокруг них . У них одинаковый только ор потом стоит …. почему Украина нас не спасает ??? Вот это и есть тупая биомасса страны.
 показати весь коментар
 
 
Халявщики! Которые в своей стране нихрена менять не хотят,орут что все хреново,готовые Карпаты выстрич до состояния головы Котовского,и рассказывать что им бедным нечего кушать! А что дальше будет для потомков уже *****!
 показати весь коментар
 
 
Вот пусть там и сидят. Нехер было перется в период пандемии! в Египет. Ещё бы в Китай на отдых полетели. В Египте находятся около 60 тыс. украинских туристов, из-за коронавируса почти 1000 закрыли на карантин, - экс-нардеп Романова - Цензор.НЕТ 1981
 показати весь коментар
 
 
Коронавірус косить вже два місяці, а наші люди все ******* на халяву - і відпочити, і додому повернутись...
 показати весь коментар
 
 
Попередженнь не слухають, але коли вскочать в гівно по самі вуха, то винувата бандерівська Україна.
 показати весь коментар
 
60 тысяч в одном Египте. ( в марте).. И мы еще говорим о "бедности", войне и кризисе, нищете. Мы это про одну страну говорим... А на фронт 30 тысяч набрать проблема. Но то такое.. У нас в Крым до вируса каждый год "жаждущих" табунами ехали не смотря на 5 лет войны. Гибридность во всем, этот вирус пришел тоже с востока и мы в нем по самые ВУХА!
 показати весь коментар
 
 
я завжди про це казав, а мені, усякі довб.би, тут про зарплати в 3 тис. гривень розповідали і т.п... Скліьки з цих туристів, мають субсидію на газ? відсотків 80? а скільки з них отримують допомогу як малозабезпечені?
 показати весь коментар
 
 
60 тысяч? Наконец то мы узнали сколько из Украины проституток на заработки выехало.
 показати весь коментар
 
Всех предупреждали сидите дома,нет самые умные на отдыхе! Вот и отдыхайте там 2-3 месяца ,пока у Египта деньги не кончатся на бесплатную кормежку.
 показати весь коментар
 
 
Надеюсь государство не забудет о нас и не оставит в Египте", - сказал Валерий Стрелец, украинский турист в отеле Египта.Источник: https://censor.net.ua/n3181640

А якого кондуктора ти попхався в Єгипет,та ще й з малою дитиною,коли лише глухий не чув про попередження не шастати по світу Коли поперся збирати заразу по єгипетських смітниках,про державу не думав,а тепер "каравул,держава врятуй туриста",який на зло мамі відморозив собі вуха
 показати весь коментар
 
 
Пагулять - то такое, а вот что они там нагуляют и с нами поделятся....? Нет у быдла мозгов.
 показати весь коментар
 
Зрады нет.
Вот, ***, её совсем нет.
И зубожіння тоже нет.
Как и зрады. (Она есть, но не с туристами связана)
Сюр....
Порох, **** ВСЕХ обокрал... ***** конечно (у людей с математикой плохо).
Бубочка, НИХЕРА не украл. Тоже *****. Ещё тот ( а вот тут математика играет в обратную сторону).
Но 60К тольков в ******?
А остальные приморские-приокеанские пляжи?
Деньги, эти турЫсты имели давно. Ещё при Порохе.
Физдеть - не мешки ворочать.
А мы говорим ЗУБОЖІННЯ.
 показати весь коментар
 
 
60 тисяч..ніхрена собі. Це найбідніша країна Європи? Зубожіння блін.
 показати весь коментар
 
Зубожылый нарид... Тут не знаешь как за газ заплатить.
 показати весь коментар
 
А враховуючи, що Єгипту вони непотрібні, то при найменшій можливості їх відправлять. Знаючи наші порядки та тотальну корупцію скрізь, проконтролють лише невелику частину з них. а тому уявляю що у нас буде, коли всі ці туристи повернуться в Україну.
 показати весь коментар
 
после призыва министра иностранных дел
У Єгипті перебуває близько 60 тис. українських туристів, через коронавірус майже 1000 закрили на карантин, - екснардепка Романова - Цензор.НЕТ 6117
Странный тип Государственного документа.
Знаю постановления, указы, приказы, законы.
Но призыв ...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору