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Все про:Азовське море (1303) Бердянськ (97) пропажа (32) рибалки (61) ДСНС (2332)

 Троє рибалок, які вийшли в Азовське море на дерев'яному баркасі, зникли, їхні пошуки тривають, - ДСНС

В Азовському морі неподалік Бердянська зникли рибалки, місце їхнього перебування невідоме.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"14-15 березня проводилися пошукові роботи зниклих рибалок із залученням плавзасобів та авіації ДСНС, які результату не дали. Загалом обстежено понад 900 км2. До пошукових робіт було задіяно 2 катери Держприкордонслужби, 1 катер Державного морського рятувально-координаційного центру, 1 катер Збройних сил України та вертоліт ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що продовження пошукових робіт заплановано на 16 березня.

14 березня до ДСНС надійшла інформація, що в Азовському морі поблизу м. Бердянськ вийшли в море на дерев’яному баркасі 3 рибалок, які у визначений час не вийшли на зв'язок. Місце їхнього перебування невідоме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одного із зниклих на Київщині рибалок знайдено мертвим

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181637
 
 
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плен - квартира - 100000 гривен. заробитчаны
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это первая новость за сегодня не про коронавирус! не порядок! надо и дальше отвлекать народ от провалов в экономике!
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Самоизолировались на необитаемом острове.
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Шукати не на морі, а в закутках фесебе
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