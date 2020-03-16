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Все про:Франція (878) COVID-19 (922)

 Поширення коронавірусу піде на спад, заразивши до 70% населення, - міністр освіти Франції Бланке

Пандемія COVID-19 відступить, коли вірусом заразиться і перехворіє велика частина населення, вважає міністр освіти Франції Жан-Мішель Бланке

Поширення коронавірусу SARS-CoV-2 піде на спад після того, як на нього перехворіють до 70% населення країни і у більшості з'явиться імунітет. Про це заявив французький міністр освіти Жан-Мішель Бланке, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Ми вважаємо, що в підсумку від 50 до 70% населення заразиться, що покладе край вірусу, бо у більшості людей з'явиться імунітет - і вірус зникне сам по собі", - вважає він.

Чиновник сказав, що повністю стримати епідемію COVID-19 в країні влада не в змозі і тому просто намагається розтягнути цей процес у часі, щоб від напливу пацієнтів (тих самих 1-5% "важких") не застопорилася система охорони здоров'я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США розпочинаються клінічні випробування вакцини проти коронавірусу: сьогодні перший із 45 волонтерів отримає експериментальну дозу, - АР

Бланке закликав не панікувати, спостерігаючи за зростанням кількості інфікованих.

Франція - на частковому карантині: з учорашнього дня закриті кафе/ресторани, кінотеатри, всі магазини, крім продуктових; працюють аптеки, онлайн-торгівля і служби доставки. Незабаром обмежать рух громадського транспорту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181635
 
 
 Топ коментарі
 
А Вы видели того нехра- председателя ВОЗ?

Набрали везде нехров и питерасов в мировые политические институты и хотят не болеть ?
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А куди поділись свинячий і пташиний грипи?
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Про роналду фейк. Директор сяоми точно пожертвовал а наши олигархи сидят по бункерам им пох у них там своя болтница с лучшим оборудыванием
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Брехня, билеты купленные перед вылетом всегда очень дорогие. Коломойский конечно говно, но МАУ цен не менялаэ
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... владельцы "Нова пошта" выделила 25 млн. для больниц в родной Полтавской обл.
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Пандемия COVID-19 отступит, когда вирусом заразится и переболеет большая часть населения, считает министр образования Франции Жан-Мишель Бланке Источник: https://censor.net.ua/n3181635

ню-ню….
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так этим ковидом запросто идет повторное заражение, в Китае об этом знают, а во Франции министр не знает?
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И последний француз "уходя" выключит за собой свет...
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А де міністр МОЗ, пішов в школах викладати.
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это очень большая цифра до 70% и очень много будет трупов, если так и будет... смысл карантина уменьшить это на порядок
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Тебе же сказали, все умрут, смысл карантина?
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Не факт, у нас часто до пенсионного возраста не доживают , вирусы при власти 30 лет..
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Ніфіга ! Всі пенсіонери не вимруть . Вимре лише десь 70 відсотків групи , хоча є імовірність відхилення в сторону незначного зменшення . В глобальному плані твердження про 70% стосується тільки пенсіонерів країн колишнього совка , без країн Балтії . Тобто в тих країнах де стара система охорони здоров'я зруйнована контролерами грошових потоків , а нову звісно ніхто не формував . Бо ні мізків ні бажання цим зайнятись . Лише нестримна тяга "партій" та всяких бєнь до контролю за грошовими потоками . Зате настільки стане "молодшою" нація !
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А куди поділись свинячий і пташиний грипи?
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24 января в Днепре из-за молниеносной формы свиного гриппа скончался 2-летний малыш.
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Фармацевтам нужны новые вызовы, нужно поддерживать рентабельность продажи прессованного мела и намордников из марли. А выздоровление наступит как всегда, после выработанного иммунитета...
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Іспа́нський грип, або «іспа́нка» (фр. La Grippe Espagnole, або ісп. La Pesadilla) - найбільша за смертністю пандемія грипу за всю історію людства. У 1918-1919 роках (18 місяців) у всьому світі від іспанки померло приблизно 50-100 млн людей або 2,6-5,2 % населення Землі. Було заражено близько 400 млн людей, або більше, ніж 20 % населення планети. Пандемія почалася в останні місяці Першої світової війни і швидко затьмарила це найбільше кровопролиття за масштабом жертв. Пандемію грипу 2009 року спричинив вірус того ж серотипу (A / H1N1), хоча за смертністю вона була однією з найменших.
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Нікуди вони не поділись. З часом пройшла мутація і вони стали майже як звичайний грип.
З короною те саме буде через рік-два. Гулятиме вільно як сотні інших високозаразних вірусів і особливо не турбуватиме.
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Идиотов хватает везде. Министру незнакомо сильнейшее значение самовнушения?
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А Вы видели того нехра- председателя ВОЗ?

Набрали везде нехров и питерасов в мировые политические институты и хотят не болеть ?
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"Мы считаем, что в итоге от 50 до 70% населения заразится, что положит конец вирусу, так как у большинства людей появится иммунитет - и вирус исчезнет сам по себе"

************
А якшо прєдварітєльно евтаназіровать всєх пєнсіонєрів, то вірус не завдасть великої шкоди оставшемуся насєлєнію.
Конгєніально, Кіса!
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В Китае 1,5 млрд
Переболело до 100 000
И вроде начал убывать ?
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Но пока главный вопрос, уже не ваши голоса, а руки тех, кто считает результаты.
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а мы еще тогда удивлялись - нахрена там армия перекапывает дороги и отрезает всю провинцию.. эффект есть
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Точнее смогли диагностировать/лечить 100к
Тех, кто не пошёл в больницу или не хватило места на порядок больше.
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Класно.Как там у" классиков" типа Супрун:деньги идут за больным-слава!,нахера вам эти бесполезные койкоместа-слава!,сделаем одну окружную больницу-слава!,позакрываем специализированные больницы,заведения-слава!,парамедик и семейный доктор вас вылечат-слава!,скорая не должна ехать если температура меньше 40-Ура!Ура!Ура!!! и т.д...Ну и что теперь делать с этими тупыми дебилам которые разрушали остатки созданной не ими как оказалось,правильной,системы
здравоохранения.А это два президента Порошенко и Зеленский,Супрун со Скалецкой,два состава СНБО и прочие поменьше..Ладно эти всякие испанцы с итальянцами и прочими американцами ничего подобного даже и не имели,им убогим не с чем сравнивать,а мы свое тупо разломали и разрушили.
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65 млн *0,7=45,5 млн. При смертности 5% - это 2,275 млн умерших. Во Франции тоже немало клоунов при власти. Коронавирус пойдет на убыль, заразив до 70% населения, - министр образования Франции Бланке - Цензор.НЕТ 7437
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Паніка велікая вешчь і руйнує імунітет.
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Посмотрите про медицину . Латынина хоть и кацапка , но интересные вещи рассказывает про медицину на Западе
https://youtu.be/iaMKEVB5sdM
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Епідемія коронавірусу у Великій Британії триватиме до наступної весни і може привести до госпіталізації 7,9 мільйона осіб.
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Guardian, посилаючись на секретний звіт для високопоставлених чиновників британської Національної служби охорони здоров'я (NHS).
"Це перший документ, в якому керівники охорони здоров'я, що займаються цим вірусом, визнали, що очікують його поширення ще 12 місяців, що призведе до величезного додаткового навантаження на і без того перевантажену NHS", - йдеться в статті.
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Население Китая - 1,5 млрд. Там что было 1 млрд переболевших????????????
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Вот и я о том же
Может он имеет ввиду, что болеть будут несколько лет?
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Герцог: Господа офицеры, сверим часы! Сколько сейчас?
А: 15:00!
Б: 15 с четвертью!
Герцог: А точнее?
Главнокомандующий: Плюс 22!
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і там є ідіоти, не лише у нас.китайці справились швидко, і чомусь вирішили не чекати 70% зараження. реально європейці вимруть,але не через цей вірус- бо програють азіатам, в першу чергу інтелектуально
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Вообще то Китай надо наказать за создание вирусов свиного птичьего и короновируса
Эбола видимо тоже искусственный
А ООН- прикормленное кацапами импотентное общество
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Такие заявления приводят к подозрению, что происходит банальная вакцинация-чипизация населения планеты. Потом безнал и на этом финал.
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55% умерших старше 50-ти лет, при этом 15% умерших моложе 40-ка лет. Эвропа
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Ну да, это ж не совки или зеленые мрази, которые скрывают жертвы, при этом успевая обдирать свой народ
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да, голая статистика, чистая информация - делаем выводы
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Уже есть даже онлайн тест на шанс заразиться коронавирусом
https://coronavirus-test.info/ru-ua/
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Китай остановил эпидемию у себя, а французы уже сдались, так и не повоевав как обычно.
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Он идиот, уже доказано что вирусом заражаются вновь а значит никакой иммунитет не появляется, это как грипп которым можно болеть каждый год.
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Кардинал и Минобразования - это сила, они спасут Францию!
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Конечно пойдет на спад - людей к тому времени почти не останется)) Этот француз тоже из Кватралл-95? ))
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Коронавирус пойдет на убыль, заразив до 70% населения..

Ну так быстренько маски в сторну, все в толпу и побыстрей заражаться. За неделю 70% заразятся и все, пойдет на убыль. Зачем растягивать это на годы?
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А фигня какая, а то что половина лёгких уже будет атрофированна, то таке. Поширення коронавірусу піде на спад, заразивши до 70% населення, - міністр освіти Франції Бланке - Цензор.НЕТ 4590
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