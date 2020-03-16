 Поширення коронавірусу піде на спад, заразивши до 70% населення, - міністр освіти Франції Бланке

Поширення коронавірусу SARS-CoV-2 піде на спад після того, як на нього перехворіють до 70% населення країни і у більшості з'явиться імунітет. Про це заявив французький міністр освіти Жан-Мішель Бланке, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Ми вважаємо, що в підсумку від 50 до 70% населення заразиться, що покладе край вірусу, бо у більшості людей з'явиться імунітет - і вірус зникне сам по собі", - вважає він.
Чиновник сказав, що повністю стримати епідемію COVID-19 в країні влада не в змозі і тому просто намагається розтягнути цей процес у часі, щоб від напливу пацієнтів (тих самих 1-5% "важких") не застопорилася система охорони здоров'я.
Бланке закликав не панікувати, спостерігаючи за зростанням кількості інфікованих.
Франція - на частковому карантині: з учорашнього дня закриті кафе/ресторани, кінотеатри, всі магазини, крім продуктових; працюють аптеки, онлайн-торгівля і служби доставки. Незабаром обмежать рух громадського транспорту.
ню-ню….
З короною те саме буде через рік-два. Гулятиме вільно як сотні інших високозаразних вірусів і особливо не турбуватиме.
Набрали везде нехров и питерасов в мировые политические институты и хотят не болеть ?
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А якшо прєдварітєльно евтаназіровать всєх пєнсіонєрів, то вірус не завдасть великої шкоди оставшемуся насєлєнію.
Конгєніально, Кіса!
Переболело до 100 000
И вроде начал убывать ?
Тех, кто не пошёл в больницу или не хватило места на порядок больше.
здравоохранения.А это два президента Порошенко и Зеленский,Супрун со Скалецкой,два состава СНБО и прочие поменьше..Ладно эти всякие испанцы с итальянцами и прочими американцами ничего подобного даже и не имели,им убогим не с чем сравнивать,а мы свое тупо разломали и разрушили.
https://youtu.be/iaMKEVB5sdM
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Guardian, посилаючись на секретний звіт для високопоставлених чиновників британської Національної служби охорони здоров'я (NHS).
"Це перший документ, в якому керівники охорони здоров'я, що займаються цим вірусом, визнали, що очікують його поширення ще 12 місяців, що призведе до величезного додаткового навантаження на і без того перевантажену NHS", - йдеться в статті.
Может он имеет ввиду, что болеть будут несколько лет?
А: 15:00!
Б: 15 с четвертью!
Герцог: А точнее?
Главнокомандующий: Плюс 22!
Эбола видимо тоже искусственный
А ООН- прикормленное кацапами импотентное общество
https://coronavirus-test.info/ru-ua/
Ну так быстренько маски в сторну, все в толпу и побыстрей заражаться. За неделю 70% заразятся и все, пойдет на убыль. Зачем растягивать это на годы?