 У США розпочинаються клінічні випробування вакцини проти коронавірусу: сьогодні перший із 45 волонтерів отримає експериментальну дозу, - АР

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє агентство AP із посиланням на джерело в уряді.

Випробування проводитимуться на 45 молодих, здорових волонтерах у дослідницькому інституті в Сіетлі Kaiser Permanente Washington Health Research Institute з різними дозами вакцини, розробленої Національними інститутами охорони здоров'я США (NIH) та компанією Moderna Inc.

Джерела в галузі охорони здоров'я зазначають, що на повноцінне впровадження потенційної вакцини буде потрібно від 12 до 18 місяців.

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"Вірогідність зараження учасників експерименту виключена, оскільки зразки не містять вірусу. Завдання випробування - переконатися, що вакцини не мають серйозних побічних ефектів, після чого можна буде розпочати більш широке випробування", - зазначає джерело агентства.

Крім того, компанія Inovio Pharmaceuticals спробує почати випробування своєї вакцини наступного місяця за участю кількох десятків добровольців в Університеті Пенсильванії та випробувальному центрі в Канзас-Сіті, штат Міссурі.

На цей момент кількість випадків зараження коронавірусом у США наблизилася до 3,5 тисячі, 65 людей загинули.