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 Суспільство, За кордоном
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Матеріали за темою:
Все про:вакцина (188) США (6350) COVID-19 (922)

 У США розпочинаються клінічні випробування вакцини проти коронавірусу: сьогодні перший із 45 волонтерів отримає експериментальну дозу, - АР

Перший учасник клінічних випробувань вакцини для захисту від коронавірусу отримає експериментальну дозу 16 березня, в понеділок.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє агентство AP із посиланням на джерело в уряді.

Випробування проводитимуться на 45 молодих, здорових волонтерах у дослідницькому інституті в Сіетлі Kaiser Permanente Washington Health Research Institute з різними дозами вакцини, розробленої Національними інститутами охорони здоров'я США (NIH) та компанією Moderna Inc.

Джерела в галузі охорони здоров'я зазначають, що на повноцінне впровадження потенційної вакцини буде потрібно від 12 до 18 місяців.

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"Вірогідність зараження учасників експерименту виключена, оскільки зразки не містять вірусу. Завдання випробування - переконатися, що вакцини не мають серйозних побічних ефектів, після чого можна буде розпочати більш широке випробування", - зазначає джерело агентства.

Крім того, компанія Inovio Pharmaceuticals спробує почати випробування своєї вакцини наступного місяця за участю кількох десятків добровольців в Університеті Пенсильванії та випробувальному центрі в Канзас-Сіті, штат Міссурі.

На цей момент кількість випадків зараження коронавірусом у США наблизилася до 3,5 тисячі, 65 людей загинули.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181633
 
 
 Топ коментарі
 
австралийцы обещали пол-года. но куда им до Комаровского. В США начинаются клинические испытания вакцины против коронавируса: сегодня первый из 45 волонтеров получит экспериментальную дозу, - АР - Цензор.НЕТ 4477
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Вакцина буде через рік-півтора, як і казав раніше Комаровський, але не вірте, бо він ватник.
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А помните атипичную пневмонию, когда Юля торжественно получала лекарства, терамифлю? Они ещё просроченные оказались. Много в закромах запасов осталось?
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вакцина это не лечение … хотя очень важный шаг к этому.
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Вакцина буде через рік-півтора, як і казав раніше Комаровський, але не вірте, бо він ватник.
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австралийцы обещали пол-года. но куда им до Комаровского.
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А помните атипичную пневмонию, когда Юля торжественно получала лекарства, терамифлю? Они ещё просроченные оказались. Много в закромах запасов осталось?
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ширнут и будут наблюдать - обгадится или нет. ну и прочие побочные эффекты. В США начинаются клинические испытания вакцины против коронавируса: сегодня первый из 45 волонтеров получит экспериментальную дозу, - АР - Цензор.НЕТ 1720
надеюсь на крысах уже по-экспериментировали?
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Власть могла бы организовать супермаркеты на развозку заказов
И такие бусики с МОЛОКОМ, хлебом, маслом, водой
Когда то молоко по дворам возили прямо с ферм - А СЕЙЧАС ОДИН ПОРОШЕК И СТАБИЛИЗАТОРЫ
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И что это даст?производить упаковывать развозить продавать все равно будут люди.щас самое безопасное место для покупок это рынки
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Вы не правы .

Упаковывать и развозить будет несколько человек в защитных костюмах
А рынок - всегда был разносчиком болячек . И РЫНОК В УХАНЕ В ТОМ ЧИСЛЕ
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Да какие у нас защитные костюмы щас все продсети будут стараться побольше срубить бабла.в супермаркете больше вероятность хапануть заразы
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Если ходить по супермаркетам и базарам - да
Если привезут по заказу на дом - можно продезинфицировать все

в Киеве некоторые магазины возили для пенсионеров заказы, чтобы те не таскали сами тяжёлое . Абсолютно нормально ставится в коробки крупа, лук, морковь, молоко и т д
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выживут 100% те кто запасся травой заранее и будет сидеть курить по тихому. )))
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https://el-murid.livejournal.com/4395042.html#comments

Вирус мутирует со временем, чем позже он нас коснётся тем больше шансов что не будет такой эпидемии в Украине.
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Для этого надо сидеть дома и не шастать по улицам
А народ в маленьких городках вообще этого не понимает
Так же и с Чернобылем было - смеялись НЕТ ЗАПАХА И ЦВЕТА - и где теперь они?
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Правильнее будет до минимума сократить живые контакты, прогуливаться по свежему воздуху необходимо, чтобы лёгкие вентилировались. В магазины желательно хотя бы раз в неделю, закупаешься на неделю и ОК.
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