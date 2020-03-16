 COVID-19: Кількість інфікованих та померлих у світі перевищила кількість інфікованих та померлих у Китаї

Станом на 07:00 понеділка у світі налічується 168 тис. 768 осіб, інфікованих коронавірусом COVID-19, кількість жертв інфекції сягнула 6,510 тис., одужали понад 76,8 тис. осіб, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна .

Порівняно з тим же часом неділі кількість хворих у світі збільшилася більш ніж на 15,8 тис., померлих - на 709 осіб.

Загальна кількість інфікованих на материковій частині китайської території з грудня минулого року становить 80,860 тис., станом на ранок понеділка кількість хворих в інших країнах світу перевищила кількість хворих у Китаї, досягнувши 87,9 тис.

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Кількість померлих в інших країнах світу також перевищила кількість смертей у Китаї на 84 випадки.

Нагадаємо, 11 березня уряд України затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.

На цей момент в Україні вже підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.

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17 березня з 00:00 пункти пропуску через державний кордон буде закрито для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для українців, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску залишаться відкритими.

У зв'язку з карантином 94 пункти пропуску через кордон зупинять роботу, ще 49 - припинять пішохідне сполучення.