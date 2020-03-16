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Все про:Китай (521) COVID-19 (922)

 COVID-19: Кількість інфікованих та померлих у світі перевищила кількість інфікованих та померлих у Китаї

За добу кількість заражених коронавірусом у світі зросла на 15,8 тис., померлих - на 709 осіб.

Станом на 07:00 понеділка у світі налічується 168 тис. 768 осіб, інфікованих коронавірусом COVID-19, кількість жертв інфекції сягнула 6,510 тис., одужали понад 76,8 тис. осіб, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна .

Порівняно з тим же часом неділі кількість хворих у світі збільшилася більш ніж на 15,8 тис., померлих - на 709 осіб.

Загальна кількість інфікованих на материковій частині китайської території з грудня минулого року становить 80,860 тис., станом на ранок понеділка кількість хворих в інших країнах світу перевищила кількість хворих у Китаї, досягнувши 87,9 тис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Італії від коронавірусу померли 368 осіб, 369 - одужали

Кількість померлих в інших країнах світу також перевищила кількість смертей у Китаї на 84 випадки.

Нагадаємо, 11 березня уряд України затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.

На цей момент в Україні вже підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поки не існує ліків від COVID-19, не займайтеся самолікуванням, за перших симптомів телефонуйте сімейному лікарю, - МОЗ

17 березня з 00:00 пункти пропуску через державний кордон буде закрито для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для українців, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску залишаться відкритими.

У зв'язку з карантином 94 пункти пропуску через кордон зупинять роботу, ще 49 - припинять пішохідне сполучення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181630
 
 
 Топ коментарі
 
Не підходить, в сенсі можливої наживи не підходить, економіки обваляться набагато більше, ніж потенційний заробіток.
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Компартія вже про Голодомор відзвітувала.
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Кое-кто и на обвале экономик , нехило стрижёт капусту.
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Це якби в СРСР була епідемія, і компартія звітувала перед ООН та ВОЗ про хворих. Чи вірити?)))
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Компартія вже про Голодомор відзвітувала.
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Що за ідіотський заголовок?
Навіть якщо поза кордонами Китаю буде лише один захворівший, то значить що в світі буде більше захворівших, ніж в Китаї.
Чи на погляд автора - Китай не є частиною цього світу?
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"Ну граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы - Кто на песчаный каръер..."
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Каждый год от респираторных заболеваний, связанных с сезонным гриппом, умирает до 650 тысяч человек.

650 000 / 365 = 1780 человек в день.


Власть имущие очень хорошо наживаются на этой шумихе...
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Не підходить, в сенсі можливої наживи не підходить, економіки обваляться набагато більше, ніж потенційний заробіток.
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да. действительно...
что-то непонятное.

путен шантажирует планету? начал с Китая...
Украину не трогает потому как считай это уже его рабы - осталось ещё немного закрепить юридически...

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Кое-кто и на обвале экономик , нехило стрижёт капусту.
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Подивіться на екваторіальні та тропічні пояси Землі. Захворюваних майже немає. Отже версія, що температура вище за плюс 20 та вітер на свіжому повітрі, вбивчі для короновірусу.
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ваши предложения ? выйти с открытым забралом в толпу заражённых коронавирусом ? тут главное что нет лечения, вот в чём вся фишка ! все кто выздоровел , это сугубо все на своей хорошей имунке . Всё !
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кто считал количество в Китае ? сами китайцы ? ну тогда конечно у них меньше . косоглазые вообще вопят что это американцы им вирус занесли . Пора послать Китай , который ежегодно привносит в мир неизлечимые вирусы . Каждый год от гриппа до короны ! Начать размещать производства на важнейшие для экономики медицины , электроники вне комуняцкой империи косоглазых дабы исключить влияние одной страны на экономику всего мира .
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Если б Китай сразу закрыл границы - китайцы б не растащили эту заразу, как тараканы" по всему свету.😞
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Швейцария: резко возросло число инфицированных коронавирусом, до 1660
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От скажіть будь ласка - а хтось ВІРИТЬ що в Україні є тільки 3!!! випадки захворювання коронавірусом??? Це найменше в Європі та чи не в цілому Світі крім Антарктиди!!!
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може бути і так, бо в Узбекістані немає взагалі (глибоко континентальна країна)
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Це дивина? Так і повинно бути, китайців лише сьома частина населення планети, тож за кордонами Китаю захворіє як мінімум всемеро більше людей, ніж у самому Китаї. Питання треба ставити про інше - як покарати Китай за те, що розробляє біологічну зброю, а головне, за те, що нехтує заходами безпеки при розробці, наражаючи на небезпеку весь світ.
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