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 Політика України, Суспільство
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Все про:Єгипет (133) МЗС (2108) Кулеба Дмитро (251) COVID-19 (922)

 Серед українців, які перебувають на карантині в Єгипті, немає хворих на коронавірус, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав українців утриматися від туристичних поїздок за кордон у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Кулеба сказав на брифінгу, який відбувся в неділю ввечері.

"Є ті, хто все ще агітує людей їхати за кордон, продають путівки на чартери. Я отримав повідомлення, що вчора вилетіла група, якій туристична компанія сказала, що вони чудово відпочинуть за невеликі гроші, усе в них буде добре, а все, що відбувається, - це блеф. Тому ще раз закликаю громадян не виїжджати зараз у туристичні поїздки. Це суттєво може ускладнити вам життя та наразити вас на серйозні ризики", - зазначив очільник МЗС.

Він розповів, що з українцями, які опинилися на карантині в Єгипті, міністерство підтримує зв'язок.

"Сидять у карантині. Тут без вибору. Якщо закрили весь готель, то перебувай там. Але щойно карантин завершиться, ми будемо готові надавати їм необхідну допомогу. Зараз з ними підтримується зв'язок. Поки карантин, ніхто евакуйований бути не може. Станом на зараз не зафіксовано хворих на коронавірус серед громадян на карантині", - розповів Кулеба.

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Міністр наголосив, що у дипломатичній службі спостерігається повна мобілізація - у тому числі залучені всі консульства.

"Кілька годин тому з'ясувалося, що застрягла одна з українських збірних у Греції, будемо витягати. Вчора займалися всю ніч, щоб до України доїхали чотири молодіжні збірні з регбі", - додав глава МЗС.

Як повідомлялося, консул у Парижі допоміг українським юнацьким командам з регбі організувати дострокове повернення на батьківщину зі стажування у французькому місті Бержерак - загалом це 65 дітей та 20 дорослих.

Україна з 16 березня ввела тимчасову заборону на в'їзд іноземних громадян.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181629
 
 
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Ой, вей! Бяда то кокая, - Владіміру Ляксандричю ніде буде й відпочити...

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Складывается ощущение что это вирус только украинцев не берет, как бы потом предъявы не было…
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Ага, а ты, дебил, в курсе, что нам две недели до пандемии дали -так что заставят вас, зеленых барыжных мразей, всем минималку выплатить, чтоб дома сидели...
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туристическая компания сказала, что они отлично отдохнут за небольшие деньгиИсточник: https://censor.net.ua/n3181629
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Прочитав, шо "ані атлічно подохнут за нєбальшиє дєньхі...".
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Бовкнув, щоб бовкнути і показати що у нас є МЗС...
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А в этих больницах на карантине люди изолированы по одиночке?
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