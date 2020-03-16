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Матеріали за темою:
Все про:Італія (422) COVID-19 (922)

 За добу в Італії від коронавірусу померли 368 осіб, 369 - одужали

Кількість жертв епідемії коронавірусної хвороби COVID-19 в Італії перевищила 1800 осіб.

Про це пише Reuters із посиланням на дані служби цивільного захисту, передає Цензор.НЕТ.

Загальна кількість тих, хто заразився коронавірусом, наближається до 25 тисяч осіб, зокрема за останню добу виявили понад 3500.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евакуйованим з Італії українцям зробили швидкий тест на COVID-19, вірусу не виявили, - МОЗ

Від початку епідемії померли 1809 осіб (зокрема за добу - 368 осіб), а 2335 повністю одужали (за добу - 369 осіб).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181626
 
 
 Топ коментарі
 
мудрый и простой нарид выбрал Зе не для этого - а по приколу, что бы весело было.... За сутки в Италии от коронавируса умерли 368 человек, 369 - выздоровели - Цензор.НЕТ 1042
Так что извиняйте... - выступлений перед нацией не будет...
ВыживайТе сами....

За сутки в Италии от коронавируса умерли 368 человек, 369 - выздоровели - Цензор.НЕТ 7201
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Та не спілкуйся з ідіотом. От взяв Порошенко і обвалив, бо так йому захотілось. Блін, рівень дебільності того наріду вже просто вражає...
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50 на 50, зашибись бляха муха.
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мудрый и простой нарид выбрал Зе не для этого - а по приколу, что бы весело было.... За сутки в Италии от коронавируса умерли 368 человек, 369 - выздоровели - Цензор.НЕТ 1042
Так что извиняйте... - выступлений перед нацией не будет...
ВыживайТе сами....

За сутки в Италии от коронавируса умерли 368 человек, 369 - выздоровели - Цензор.НЕТ 7201
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Взагалі то да, питання комуналки, оренди, дистанційного навчання, заморозки цін на продукти першої необхідності мало би вже розглядатись.
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а кредиты? людей отправили по домам а кредиты нужно платить
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Одни не платили по кредитам потому что вируса не было, теперь другие не будут платить потому что вирус есть. Вам не угодишь...
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І Бєню мали вже розстріляти за підвищення цін на білети в 12 разів.
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А что сообщили нации предыдущий президент с премьером, когда за два выходных дня обвалили гривню вдвое?
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Якщо попередні щось неправильно робили, нехай і ці роблять?
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Та не спілкуйся з ідіотом. От взяв Порошенко і обвалив, бо так йому захотілось. Блін, рівень дебільності того наріду вже просто вражає...
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то було необхідно зробити, щоб путен не напав )
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У некоторых куриная память, они забыли, как радовалась рос пресса объявляя на дефолт, который так и не наступил!
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"Я бы на этот концерт не пошел", - Петр Порошенко )
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Гривну обвалил Коломойский , когда наворованные Приватом деньги переводил в валюту для вывода за рубеж.
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Сообщили, что так справились с дефолтом! Эти похоже не сообщат и не справятся!
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Так нации нет, к сожалению. Есть стадо баранов.
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Будет очередной видосик с идущем куда-то ************.
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Против Италии тут работает большой процент пожилого населения, и привычка обнимашек-целовашек.
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представляю себе как это заработает у нас.. пенсионеров больше чем всех остальных вместе взятых
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всё, что не делается - к лучшему, как говорится, лохторат ОПЗЖ, тимошонки - вымрет и как ранее казалось - все проблемы Украины закончатся но тут на арену выходит секта свидетелей пианиста...
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Смертность 50% была бы, если бы за сутки выявили 3500 больных. а умерло 1750! Или по крайней мере 12 500 от всех заболевших!

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Считать нужно не от количества всех заболевших (это процесс!), а от количества выздоровевших, сложенных с умершими (это результат!)
Ты просто болван-неуч!!!

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Вот когда умрут, тогда и будем считать, а живьем в гроб не ложат!
1800 это менее 7% от количества заболевших. За добу в Італії від коронавірусу померли 368 осіб, 369 - одужали - Цензор.НЕТ 687
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Нет, считать мы будем прямо сейчас, актуальную статистику.
Окончательная статистика будет по завершению эпидемии.
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Тогда смертность у нас и без вируса 100%, так как каждый родившийся всё равно помрёт!
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P.S. Многократно уже говорилось болванам, что считать нужно не от количества зараженных (эти еще неизвестно - выздоровеют или умрут, это процесс!), а от количества умерших + выздоровевших (это результат).
Первый класс, вторая четверть...
Что тебе тут непонятного?
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А что же в Китае 40 000 не умерло? С позиции дилетанта, умереть должно было никак не меньше!..
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Сколько диванные арифметика и повторять. В вашу линейную функцию нужно вводить поправку на разную скорость выздоровления и смерти. Это в среднем 15 дней. Вот когда возьмёте количество умерших 1 марта и подставите, получите более вменяемый результат
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50% смертность!
Больных отстреливают или травят?
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Сеют хаос на биржах. Повторение кризиса 2008 года. Играют на понижение.
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Такой статистикой они пугают беженцев!!
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За Иран не знаю, не бывал там.
А в Италии боятся наплыва беженцев больше чем чумы. В средине февраля был в Неаполе, там мне и озвучили. Они тогда еще не знали, что накликают.
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В Иране жопа еще больше.

Вот, учи матчасть.
Город Кум, эпицентр эпидемии. Местные власти роют могилы для умирающих. Каждый участок отведенный под рытье - размером с футбольное поле.

За добу в Італії від коронавірусу померли 368 осіб, 369 - одужали - Цензор.НЕТ 6992

Город Гилян. Кладбище Бах-Резван. Здесь за день "утилизируют"десятки трупов.
Тупо не хватает нормальных герметичных мешков, трупы заворачивают в целофан

За добу в Італії від коронавірусу померли 368 осіб, 369 - одужали - Цензор.НЕТ 2515
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Откуда вы знаете что это - правда, а не фейк ?
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Я не доверяю СМИ, да еще в тоталитарных режимах.
В Китае, в Ухани у меня были родственники. Информация из "первых рук".
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Так я как раз именно об этом. И Китай, и Иран занизили показатели смертности. Им об этом даже ВООЗ прямым текстом заявила. Вот сейчас по Италии мы можем наблюдать, как оно на самом деле происходит.
---
И что вам ваши знакомые из Ухани рассказали?
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Да, в Италии будет смертность выше, чем в Китае. Там много стариков в состоянии "овощ". Но они и не посещают общественных мест.
Смертность в Ухане 0,7%. Первый месяц там вообще считали, что это грипп.
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Не будет выше.
Китай тупо сфальсифицировал статистику.
У них в начале были те самые 50% смертей.
Почему их власти так и пересрали, введя драконовские запретительные меры.
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В Китае, в Ухани у меня были родственники. Информация из "первых рук".
Пересрали они потому, что это искусственно выведенный китайцами вирус. На что он способен они сами не знали.
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Да, это искусственно выведенный вирус. Из Уханьской лаборатории.
Я ссылку на соответствующие документы здесь, на Цензоре, и не только, давал еще 1,5 месяца тому.
Но большинство тогда просто не хотело знать правду.
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в китае на полтора лярда народу легко отделались. дворняжки природный иммунитет.
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Нет, не отделались.
Просто когда этот вирус попал в страны со свободными СМИ - правда наконец стала вылезать наружу.
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Нехай згадають як засудили Марківа в угоду *****.
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Я себе представляю цифры смертности в Украине при таких дол****** и мародерах у власти.
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В Италии какая-то другая мутация вируса, более агрессивная, чем в Китае.
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Нет, та же самая.
Китайцы уже 3-й месяц фальсифицируют статистику, о чем говорила даже ВООЗ.
С пробуждением тебя, Зося!
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А у нас, ЗЕ-премьер говорит, что 96 приборов принудительной вентиляции лёгких, зашибись как достаточно.

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чому мародер панамський досі не в тюрмі?
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Мабуть воно є свідок "святого" зе?? Ось і риголетить...
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Мабуть осел Оманський першій у черзі туди...разом з портновим виродком риговсько-оманським!!
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Это надо спрашивать у Барыги Оманского!
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А вот практически в эпицентре эпидемии продолжается Кубок футбольной ассоциации и розыгрыш Премьер лиги Гонконга по футболу
15.03.2020
Kitchee - Eastern AA 0:2
56. Sandro 83. Camargo Evertonкрасавцы За добу в Італії від коронавірусу померли 368 осіб, 369 - одужали - Цензор.НЕТ 3757
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У Північній Італії багато прихильників рабсії, нічого дивного тут немає, що там так народ мре... (((
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в Италии обявлен полный карантин и никаких положительных результатов . Твари фармацевтические получающие триллионные обороты - где лекарства от вирусов ? да хоть от одного ?
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С самого начала было сказано, что ждать нужно не менее полугода. А может быть и года.
Учи матчасть и жди.
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Жесть!Куда теперь главный пропагандист Соловьев ездить будет? Прийдется сидеть в засРашке!
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В засРашке скоро будет тоже самое, как и в Украине.
Граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы прекращаем соображать на троих, квасим вдвоём, иначе будет недостаточный уровень насыщения крови спиртом!
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Вообще-то там уже хуже.
Просто власти РФ, копируя Китай, врут, и врут, и врут.
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По Италии очень все подозрительно. Учитывая то, что Италия -главный союзник Кремля в Европе, можно предположить, что спецслужбы Кремля провели показательную спец операцию по заражению, с целью запугаи посеять панику в ЕС.
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Кацапы сдурели совсем? Эта зараза обязательно попадет обратно в кацапию.
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Так для Кремля мечта, что бы их пенсионеры вымерли. Сколько денег тогда можно будет на войны пустить и сколько крымов отжать.
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То что не болеют дети очень подозрительно. Как правило при вирусных инфекциях любых других дети должны заболевать значительно чаще чем старики, так как у пожилых людей сформирован иммунитет за десятки лет жизни, а у детей такого нет.
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Ты не забывай что у пожилых людей куча разных хронических болячек, которые значительно снижают иммунитет... А вирус как раз таки дает большую нагрузку на организм и все эти болячки усиливаются, что в конечном счете и приводит к смертям.
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Итак, на данный момент смертность в Италии - примерно 50%!
Как я говорил здесь вчера, встретив только вопли перепуганного стада, отказывающегося в это верить.
Не дрожите так, в будущем, возможно, соотношение изменится, т.к. самые слабые от этой заразы подыхают прямо сейчас. Сильные выздоровеют, улучшив статистику.
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Добре, що Трамп не захворів, За х-ла не переживаю, він в 6-и екземплярах. Навіть, якщо три склеять лаксти, параша без вождя не залишиться.
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Готуйтеся, скоро у нас так буде. Сракомийки, танцюристки та повії повернулись з Італії додому.
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Почему нет списков фамилий? При катастрофах всегда оглашают.
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