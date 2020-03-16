 За добу в Італії від коронавірусу померли 368 осіб, 369 - одужали

Про це пише Reuters із посиланням на дані служби цивільного захисту, передає Цензор.НЕТ.
Загальна кількість тих, хто заразився коронавірусом, наближається до 25 тисяч осіб, зокрема за останню добу виявили понад 3500.
Від початку епідемії померли 1809 осіб (зокрема за добу - 368 осіб), а 2335 повністю одужали (за добу - 369 осіб).
Так что извиняйте... - выступлений перед нацией не будет...
ВыживайТе сами....
Ты просто болван-неуч!!!
1800 это менее 7% от количества заболевших.
Окончательная статистика будет по завершению эпидемии.
Первый класс, вторая четверть...
Что тебе тут непонятного?
Больных отстреливают или травят?
А в Италии боятся наплыва беженцев больше чем чумы. В средине февраля был в Неаполе, там мне и озвучили. Они тогда еще не знали, что накликают.
Вот, учи матчасть.
Город Кум, эпицентр эпидемии. Местные власти роют могилы для умирающих. Каждый участок отведенный под рытье - размером с футбольное поле.
Город Гилян. Кладбище Бах-Резван. Здесь за день "утилизируют"десятки трупов.
Тупо не хватает нормальных герметичных мешков, трупы заворачивают в целофан
В Китае, в Ухани у меня были родственники. Информация из "первых рук".
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И что вам ваши знакомые из Ухани рассказали?
Смертность в Ухане 0,7%. Первый месяц там вообще считали, что это грипп.
Китай тупо сфальсифицировал статистику.
У них в начале были те самые 50% смертей.
Почему их власти так и пересрали, введя драконовские запретительные меры.
Пересрали они потому, что это искусственно выведенный китайцами вирус. На что он способен они сами не знали.
Я ссылку на соответствующие документы здесь, на Цензоре, и не только, давал еще 1,5 месяца тому.
Но большинство тогда просто не хотело знать правду.
Просто когда этот вирус попал в страны со свободными СМИ - правда наконец стала вылезать наружу.
Китайцы уже 3-й месяц фальсифицируют статистику, о чем говорила даже ВООЗ.
С пробуждением тебя, Зося!
15.03.2020
Kitchee - Eastern AA 0:2
56. Sandro 83. Camargo Evertonкрасавцы
Учи матчасть и жди.
Граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы прекращаем соображать на троих, квасим вдвоём, иначе будет недостаточный уровень насыщения крови спиртом!
Просто власти РФ, копируя Китай, врут, и врут, и врут.
Как я говорил здесь вчера, встретив только вопли перепуганного стада, отказывающегося в это верить.
Не дрожите так, в будущем, возможно, соотношение изменится, т.к. самые слабые от этой заразы подыхают прямо сейчас. Сильные выздоровеют, улучшив статистику.