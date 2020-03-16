 За добу в Італії від коронавірусу померли 368 осіб, 369 - одужали

Про це пише Reuters із посиланням на дані служби цивільного захисту, передає Цензор.НЕТ.

Загальна кількість тих, хто заразився коронавірусом, наближається до 25 тисяч осіб, зокрема за останню добу виявили понад 3500.

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Від початку епідемії померли 1809 осіб (зокрема за добу - 368 осіб), а 2335 повністю одужали (за добу - 369 осіб).