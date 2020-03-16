 Українські консульські служби призупинили видачу віз, - МЗС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби МЗС України 16 березня.
Зазначається, що видача віз призупинилася вже з 14 березня. Рішення ухвалено у зв'язку з оголошенням в Україні карантину.
Інформацію про поновлення роботи буде оприлюднено додатково.
Просимо з розумінням поставитися до ситуації, що склалася і приносимо вибачення за незручності.
З метою отримання надсилання своїх питань щодо вчинення, прохання звертатися на електронну адресу cons_vvp@mfa.gov.ua.
за весь период фашизма в Италии было вынесено около двух десятков смертных приговоров
на всяк случай для общего развития : Гитлер не был фашистом и Германия никогда не была фашистской