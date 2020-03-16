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 Політика України
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 Українські консульські служби призупинили видачу віз, - МЗС

У зв'язку з оголошенням в Україні карантину, метою якого є запобігання поширенню вірусу COVID-19, консульські закордонні установи, консульські відділи в міжнародних пунктах пропуску та Департамент консульської служби МЗС України тимчасово припиняють ведення прийому громадян та видачу віз.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби МЗС України 16 березня.

Зазначається, що видача віз призупинилася вже з 14 березня. Рішення ухвалено у зв'язку з оголошенням в Україні карантину.

Інформацію про поновлення роботи буде оприлюднено додатково.

Просимо з розумінням поставитися до ситуації, що склалася і приносимо вибачення за незручності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські дипломати прийматимуть звернення громадян не лише телефоном, але також на мейл і через соцмережі

З метою отримання надсилання своїх питань щодо вчинення, прохання звертатися на електронну адресу cons_vvp@mfa.gov.ua.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181624
 
   
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фашисты были гуманнее. они убивали вручную. а эти твари выкинули вирус и кто выживет тот будет жить. а сами привиты давно. вот вам и 21 век.
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Что за чушь? Кто привит? Этот вирус костит и богатых, и бедных. Про жену Трюдо слышали?
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ху из трюдо ?? ( премьер канады) мелочь
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фашизм был в Италии при Дуче Муссолини
за весь период фашизма в Италии было вынесено около двух десятков смертных приговоров
на всяк случай для общего развития : Гитлер не был фашистом и Германия никогда не была фашистской
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нищий народ Украины питается правильно. в основном растительной пищей. ( крапива, буряк, картошка.) организмы крепкие. прорвемся.
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Головне їсти сало з часником і не бздєть.
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как бы в раду занести этот вирус ??? в жест доброй воли.
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еще один боевик из армии надьки савченко
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А нашо вам та виза, тикаты зибралысь? -Та никому вы нэпотриб ни.
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