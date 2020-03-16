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 Суспільство, Здоров'я
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 COVID-19: шестеро українців отримують лікування за кордоном, п'ятеро - одужали, - МЗС. ІНФОГРАФІКА

Шестеро українців, які перебувають за кордоном, отримують лікування від COVID-19, ще п'ятеро вже одужали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в інфографіці МЗС України.

Станом на 23 годину 15 березня по двоє громадян України лікуються в Німеччині та Італії. Також по одному українцю лікуються в Молдові та Об'єднаних Арабських Еміратах.

Одна українка померла за кордоном.

Як повідомили в МЗС, за час поширення вірусу загалом евакуювали 170 українських громадян із Китаю, круїзного лайнера Grand Princess та Італії.

COVID-19: шестеро українців отримують лікування за кордоном, пятеро - одужали, - МЗС 01

Раніше в МЗС повідомили, що українці зможуть безкоштовно телефонувати з роумінгу на гарячі лінії держустанов.

Наприкінці грудня 2019-го в Ухані (КНР) почався спалах коронавірусу COVID-19 (раніше 2019-nCoV), який викликає пневмонію нового типу.

В Україні ввели обмеження для запобігання можливому поширенню коронавірусу.

Гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус оголосив про пандемію у зв'язку з продовженням поширення у світі коронавірусу.

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців, розповівши про низку заходів щодо мінімізації поширення коронавірусу на території України.

Оновлена ​​інформація про обмежувальні заходи в різних країнах - тут: https://bit.ly/38SVXx5

Детально, що потрібно знати про в'їзд на територію України та консульську допомогу у зв'язку з #COVID19: https://bit.ly/3cTMSY1 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181623
 
 
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Судячи по цифрам гірше ніж в Італії, лікуватись тільки у Франції, цікаво де одужали?
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сегодня впервые количество инфицированных ВНЕ Китая - - 88367 ;
превысило количество инфицированных В Китае - - 81020 ;

к сожалению необходимо констатировать , что
статистику по умершим топорно "подогнали" так
чтобы кричать из каждого утюга "не сцЦыте лОхи смертность всего 5 %"
умерших ВНЕ Китая - - 3296 ; выздоровевших - - 9414
умерших В Китае - - 3217 ; выздоровевших - - 67843

сравнение должно быть полноценным .
поэтому необходимо обнародовать также количество выздоровевших
умерших ВНЕ Китая - - 3296 ; выздоровевших - - 9414 ;
умерших В Китае - - 3217 ; выздоровевших - - 67843 ;

выздоровевших в Китае в 7,2 РАЗА больше чем вне Китая !
это означает что
смертность ВНЕ Китая в 7-РАЗ ВЫШЕ то есть около 35 %% !!!

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В США первый участник клинического испытания вакцины для защиты от нового коронавируса получит экспериментальную дозу в понедельник, 16 марта. Для тестирования вакцины пригласили 45 молодых, здоровых добровольцев. Для безопасности, их личности остаются засекреченными, передает AP.

Исследование проводит Вашингтонский научно-исследовательский институт здравоохранения имени Кайзера Перманенте в Сиэтле, при финансировании Национального института здравоохранения США.

Для полной проверки действия и безопасности вакцины понадобится 12-18 месяцев. Тестирование начнется с добровольцев с различными дозами прививок, совместно разработанных NIH и Moderna Inc.

"Нет никаких шансов, что участники могут заразиться от прививок, потому что они не содержат самого вируса. Цель состоит в том, чтобы просто убедиться, что вакцины не вызывают никаких тревожных побочных эффектов, и подготовить почву для больших испытаний", - говорится в сообщении агентства.

Даже если первоначальные тесты на безопасность пройдут успешно, пройдет больше года, прежде чем любая вакцина будет готова к широкому применению.

В мире уже более 169 тысяч людей заражены коронавирусом . Лекарств от заболевания COVID-19 еще нет, однако врачи выдают рекомендации исходя из уже существующих препаратов. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран предупредил, что при заражении коронавирусом , который вызывает пневмонию COVID-19, категорически з апрещено употреблять противовоспалительные средства , такие как ибупрофен или кортизон. Эти лекарства могут привести к значительным осложнениям.
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Дивно, вакцина мала б містити отой вірус.
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Ну да!!!!
Індексація пенсій з березня по боку, захисники гинуть від лугандонців - то нічого, Сивуха мирить Україну із лугандонією - ну і прекрасно, Мертвечуть патякає із парашменами - так і треба!!!!!
А ми обговорюємо квірус!
Молодці, життя і зрада зупинилось черезепідемію!!!
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Головне вчасно перевести стрілки на потрібну путю і поїзд тю-тю.
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Kaк это "пятеро выздоровели" ? Как можно выздороветь от вируса который поражает альвеолы лёгких ?
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