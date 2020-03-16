 COVID-19: шестеро українців отримують лікування за кордоном, п'ятеро - одужали, - МЗС. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в інфографіці МЗС України.
Станом на 23 годину 15 березня по двоє громадян України лікуються в Німеччині та Італії. Також по одному українцю лікуються в Молдові та Об'єднаних Арабських Еміратах.
Одна українка померла за кордоном.
Як повідомили в МЗС, за час поширення вірусу загалом евакуювали 170 українських громадян із Китаю, круїзного лайнера Grand Princess та Італії.
Раніше в МЗС повідомили, що українці зможуть безкоштовно телефонувати з роумінгу на гарячі лінії держустанов.
Наприкінці грудня 2019-го в Ухані (КНР) почався спалах коронавірусу COVID-19 (раніше 2019-nCoV), який викликає пневмонію нового типу.
В Україні ввели обмеження для запобігання можливому поширенню коронавірусу.
Гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус оголосив про пандемію у зв'язку з продовженням поширення у світі коронавірусу.
Президент Володимир Зеленський звернувся до українців, розповівши про низку заходів щодо мінімізації поширення коронавірусу на території України.
Оновлена інформація про обмежувальні заходи в різних країнах - тут: https://bit.ly/38SVXx5
Детально, що потрібно знати про в'їзд на територію України та консульську допомогу у зв'язку з #COVID19: https://bit.ly/3cTMSY1
превысило количество инфицированных В Китае - - 81020 ;
к сожалению необходимо констатировать , что
статистику по умершим топорно "подогнали" так
чтобы кричать из каждого утюга "не сцЦыте лОхи смертность всего 5 %"
умерших ВНЕ Китая - - 3296 ; выздоровевших - - 9414
умерших В Китае - - 3217 ; выздоровевших - - 67843
сравнение должно быть полноценным .
поэтому необходимо обнародовать также количество выздоровевших
умерших ВНЕ Китая - - 3296 ; выздоровевших - - 9414 ;
умерших В Китае - - 3217 ; выздоровевших - - 67843 ;
выздоровевших в Китае в 7,2 РАЗА больше чем вне Китая !
это означает что
смертность ВНЕ Китая в 7-РАЗ ВЫШЕ то есть около 35 %% !!!
Исследование проводит Вашингтонский научно-исследовательский институт здравоохранения имени Кайзера Перманенте в Сиэтле, при финансировании Национального института здравоохранения США.
Для полной проверки действия и безопасности вакцины понадобится 12-18 месяцев. Тестирование начнется с добровольцев с различными дозами прививок, совместно разработанных NIH и Moderna Inc.
"Нет никаких шансов, что участники могут заразиться от прививок, потому что они не содержат самого вируса. Цель состоит в том, чтобы просто убедиться, что вакцины не вызывают никаких тревожных побочных эффектов, и подготовить почву для больших испытаний", - говорится в сообщении агентства.
Даже если первоначальные тесты на безопасность пройдут успешно, пройдет больше года, прежде чем любая вакцина будет готова к широкому применению.
В мире уже более 169 тысяч людей заражены коронавирусом . Лекарств от заболевания COVID-19 еще нет, однако врачи выдают рекомендации исходя из уже существующих препаратов. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран предупредил, что при заражении коронавирусом , который вызывает пневмонию COVID-19, категорически з апрещено употреблять противовоспалительные средства , такие как ибупрофен или кортизон. Эти лекарства могут привести к значительным осложнениям.
Індексація пенсій з березня по боку, захисники гинуть від лугандонців - то нічого, Сивуха мирить Україну із лугандонією - ну і прекрасно, Мертвечуть патякає із парашменами - так і треба!!!!!
А ми обговорюємо квірус!
Молодці, життя і зрада зупинилось черезепідемію!!!