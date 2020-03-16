 COVID-19: шестеро українців отримують лікування за кордоном, п'ятеро - одужали, - МЗС. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в інфографіці МЗС України.

Станом на 23 годину 15 березня по двоє громадян України лікуються в Німеччині та Італії. Також по одному українцю лікуються в Молдові та Об'єднаних Арабських Еміратах.

Одна українка померла за кордоном.

Як повідомили в МЗС, за час поширення вірусу загалом евакуювали 170 українських громадян із Китаю, круїзного лайнера Grand Princess та Італії.

Раніше в МЗС повідомили, що українці зможуть безкоштовно телефонувати з роумінгу на гарячі лінії держустанов.

Наприкінці грудня 2019-го в Ухані (КНР) почався спалах коронавірусу COVID-19 (раніше 2019-nCoV), який викликає пневмонію нового типу.

В Україні ввели обмеження для запобігання можливому поширенню коронавірусу.

Гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус оголосив про пандемію у зв'язку з продовженням поширення у світі коронавірусу.

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців, розповівши про низку заходів щодо мінімізації поширення коронавірусу на території України.

Оновлена ​​інформація про обмежувальні заходи в різних країнах - тут: https://bit.ly/38SVXx5

Детально, що потрібно знати про в'їзд на територію України та консульську допомогу у зв'язку з #COVID19: https://bit.ly/3cTMSY1