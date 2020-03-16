 COVID-19: у світі інфіковано 169,3 тис. осіб, померло 6513, вилікувалися понад 77 тис.

Як інформує Цензор НЕТ, про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса (США).

Серед країн ЄС найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано в Італії - 24 747, одужали - 2335, померли 1809 осіб; Іспанії - 7844, одужали - 517, померли 292; Німеччині - 5813, одужали - 46, померло - 13; Франції - 5437, одужали - 12, померли 127.

У материковому Китаї - 81 020 хворих (померли 3216), Ірані - 13938 (724), Південній Кореї - 8162 (75).

Менше 1 тис. випадків зараження коронавірусом зафіксовано в 129 країнах і районах світу.

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Нагадаємо, 11 березня уряд України затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.

На цей момент в Україні вже підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.

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17 березня з 00:00 пункти пропуску через державний кордон буде закрито для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для українців, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску залишаться відкритими.

У зв'язку з карантином 94 пункти пропуску через кордон зупинять роботу, ще 49 - припинять пішохідне сполучення.