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 COVID-19: у світі інфіковано 169,3 тис. осіб, померло 6513, вилікувалися понад 77 тис.

Станом на 15 березня у світі зареєстровано 169 387 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус (COVID-19), з них 6513 - летальні, одужали 77 257 осіб.

Як інформує Цензор НЕТ, про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса (США).

Серед країн ЄС найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано в Італії - 24 747, одужали - 2335, померли 1809 осіб; Іспанії - 7844, одужали - 517, померли 292; Німеччині - 5813, одужали - 46, померло - 13; Франції - 5437, одужали - 12, померли 127.

У материковому Китаї - 81 020 хворих (померли 3216), Ірані - 13938 (724), Південній Кореї - 8162 (75).

Менше 1 тис. випадків зараження коронавірусом зафіксовано в 129 країнах і районах світу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через коронавірус закривають установи культури, ТРЦ, спорткомплекси, магазини і заклади громадського харчування в Одесі, - розпорядження мера Труханова

COVID-19: у світі інфіковано 169,3 тис. осіб, померло 6513, вилікувалися понад 77 тис. 01

Нагадаємо, 11 березня уряд України затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.

На цей момент в Україні вже підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.

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17 березня з 00:00 пункти пропуску через державний кордон буде закрито для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для українців, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску залишаться відкритими.

У зв'язку з карантином 94 пункти пропуску через кордон зупинять роботу, ще 49 - припинять пішохідне сполучення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181622
 
 
 Топ коментарі
 
при здоровом иммунитете выздоровление наступает на 5-7 неделю после заболевания. Организм способен справиться с болезнью.... но ели иммунитет подорван или есть сопутствующие заболевания типа сахарного диабета, алкоголя(угнетающего иммунитет), либо вторая разновидность коронавируса(а их уже 2 и можно заболеть обеими) то шансы не велики. Лечение симптоматическое - отхаркивающее (можно фото зеленского)
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интересно чем они выличились? вакцины ведь еще нет!
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при здоровом иммунитете выздоровление наступает на 5-7 неделю после заболевания. Организм способен справиться с болезнью.... но ели иммунитет подорван или есть сопутствующие заболевания типа сахарного диабета, алкоголя(угнетающего иммунитет), либо вторая разновидность коронавируса(а их уже 2 и можно заболеть обеими) то шансы не велики. Лечение симптоматическое - отхаркивающее (можно фото зеленского)
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"Хто не курить і не пє, той від коронвірусу не вмре"
Стара приказка на новий лад COVID-19: у світі інфіковано 169,3 тис. осіб, померло 6513, вилікувалися понад 77 тис. - Цензор.НЕТ 2741
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Тут не все так просто. Страшна эта зараза своими осложнениями- пневмонией, которая тяжело поддаётся лечению. Скорей всего там нужны таки антибиотики последнего поколения и современные иммуномодуляторы.
С атипичной пневмонией мы уже сталкиваемся не в первый раз. Есть также информация, отличная от первичной, о том , что это вирус якобы сильно контагиозный. Есть уже много примеров того, что даже семья заболевшего - здорова.
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Що ж тоді робиться в Європі, там гірше ніж в Китаї, де все обмежилось однією провінцією.
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Не понятно. Но у нас довыборы в Харькове можно, а кафе и магазинчики в Одессе закрыть?
При этом работают рынки и городской транспорт?
Труханов специально разгоняет панику, мне кажется. Вместо наполнить город тест системами, перекрыть въезд , сделать его контролируемым- идёт работа на дестабилизацию в городе. Люди остаются без работы, но с прежними обязательствами перед банками и государством.
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Антибиотики, на вирусную пневмонию не действуют, только на бактериальную!
Не вводите людей в заблуждение!
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Согласно новому исследованию опубликованному в The Lancet средний период выделения вируса из дых. путей заболевшими составил 20!!! дней.Минимальный период -8 ,максимальный - 37!!!дней. (с)

COVID-19: у світі інфіковано 169,3 тис. осіб, померло 6513, вилікувалися понад 77 тис. - Цензор.НЕТ 1433
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На даний момент смертність близько 9%.
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щось Італьяшки мруть як мухи .... даже страшно уявити яка смертність буде у нас.....
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на россии и в ордло со смехкрымом - смеитность будет дикой - ибо как бы россия и не причем - мало кто в здравом уме и трезвой памяти сунется из врачей лечить этот лепрозорий.... в Украине... если народ ббудет соблюдать карантин а не переться через весь город на работу а работодатели не вцепятся в деньги любой ценой - то шансы есть проти относительно спокойно и без больших потерь...
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Moжно сравнительные цифры по туберкулёзу, СПИДу и кори ?
Ну чтобы было ясно: всё ли с головой у начальников ВОЗ, которые объявили "пандемией" то что больше похоже на ОРВИ средней тяжести.
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Навіщо?- Гугли статистику смертності при ;ОРВИ средней тяжести;, як ти сам і сказав.
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Даже проходимцы из ВОЗ - и то признали что цифры из Италии доверия не внушают.
О цифрах из Китая и Ирана можете забыть; там государства публикуют то что им выгодно, а не то что есть на самом деле.
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А убивает ли ? Вы действительно верите всей этой ахинее, которая несётся из СМИ ? Я уже сто раз здесь объяснял: сколько нестыковок во всей этой "информации", начиная с того что картина любой тяжёлой вирусной инфекции совершенно непохожа на то что рапортует пресса, и заканчивая тем что руководство ВОЗ элементарно страдает медицинской безграмотностью: они не понимают что такое "пандемия". Пандемия - это когда санитарные службы не успевают собирать с улиц трупы, с целью отвезти их в крематорий.
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Ну добре, початок пандемії, а трупи на вулицях можна було бачити в Китаї і Ірані, треба докечатись коли будуть у нас і потім щось робити?
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Цифри з Італії сумнівні, а з Іспанії, Франції, Швецарії, Норвегії теж італійці дають?
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Не стану никого ни в чём обвинять; но лично у меня доверие к оглашаемой статистике невелико; я уже объяснял причины.
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У зедебилов и кацарылых австралийцев,доверие только к ишаку оманскому и х-лу!
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Вони дають офіційну статистку, є багато людей які не звертаються в медичні заклади з релігійних мотивів, соціальних, емігранти, заробітчани и т.д. Ну і нарешті більша частина людей переносить інфекцію порівняно легко, тож теж офіційно не враховується.
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Да ничего у вас не будет, не паникуйте. У вас каждый год эпидемия кори - и где трупы на улицах ? Один больной корью заражает ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ человек, а один больной этим коронным вирусом (если верить прессе) - заражает 2х или 3х человек. То есть его заразность в ДЕСЯТЬ раз меньше.
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У мене мамі 81 рік, чого через моє разгильдяйство вона має померти, краще закрию її на карантин.
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Да не вопрос. Она точно так же может подхватить угрожающий жизни штамм гриппа.
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У нас такая температура типична для осени и зимы (днём), однако гриппом болеют много, и все кто желают, делают прививки.
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Так то вопрос времени , и истощения медицинских ресурсов.
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От от, нам краще лікувати по 100 чоловік по черзі, ніж одразу 20 000 як італійці, ми просто не маємо стільки АШВЛ.
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Ничего страшного не будет, успокойтесь.
Это не лёгочная чума.
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Шкода що ви не володієте італійською, могли б стати новим Римським Папою.
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І що, можна подумати вони всі вірили.
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То их проблемы; я в религиозных заморочках не силён.
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А якщо нашвидкоруч ковінькою перехрестить? Це не допоможе підвищити рівень релігійних знань?..COVID-19: у світі інфіковано 169,3 тис. осіб, померло 6513, вилікувалися понад 77 тис. - Цензор.НЕТ 815
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При ОРВІ не буває 12 вилікувалось, а 127 померло як у Франції.
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А расклад по возрастным группам у вас есть ? Старые люди помирают в основном от старости. Толчком к этому может быть, например, ОРВИ.
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Навіть у старих не буває таких відсотків.
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Вакциной не лечатся. Вакцина, если будет, то для прививок она, предупреждать, колется здоровым, чтоб не заболели, перед эпидемией. В эпидемию не колется, потому что поздно, короче, никто не будет заражать в период эпидемии. Знаете, что такое вакцина? Ослабленный или убитый возбудитель. Колют, чтоб переболел в лёгкой форме. Заражают, если грубо, чтобзнали. И был иммунитет. А не "заболел - уколол вакцину- встал- побежал". А лечить это другое.
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Спасибі за коментар. Ось так сміхом і будуть лікуватися українці.!!!
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Кстати заметил если сильно не замарачиваться то есть шанс выздороветь если даже заболеешь!
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ВОЗ обязана огласить мировые цифры по туберкулёзу, СПИДу и кори. Чтобы было с чем сравнивать.
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Возможно. У нас грандиозное количество китайских студентов, которых никто никак не проверял; они едут тысячами.
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сегодня впервые количество инфицированных ВНЕ Китая - - 88367 ;
превысило количество инфицированных В Китае - - 81020 ;

к сожалению необходимо констатировать , что
статистику по умершим топорно "подогнали" так
чтобы кричать из каждого утюга "не сцЦыте лОхи смертность всего 5 %"
умерших ВНЕ Китая - - 3296 ; выздоровевших - - 9414
умерших В Китае - - 3217 ; выздоровевших - - 67843

сравнение должно быть полноценным .
поэтому необходимо обнародовать также количество выздоровевших
умерших ВНЕ Китая - - 3296 ; выздоровевших - - 9414 ;
умерших В Китае - - 3217 ; выздоровевших - - 67843 ;

выздоровевших в Китае в 7,2 РАЗА больше чем вне Китая !
это означает что
смертность ВНЕ Китая в 7-РАЗ ВЫШЕ то есть около 35 %% !!!

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Главная особенность и опасность этого вируса в большом инкубационном периоде.
Поэтому вся статистика по нему идёт с опозданием в 10-12 дней и реально больных уже в несколько раз больше чем смогли обнаружить.

В Китае статистика уже конечная. В Европе промежуточная. В Китае тоже сначала было много заболевших/умерших и очень мало выздоровевших.
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Следующая модель вируса будет контрольной, чтобы наверняка.
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если вирус в Украине не пройдёт, толпы итальянских беженцев требую к нам не впускать!!!
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А почему не впускать?.Ведь они же граждане страны, а потом и пенсионному фонду это выгодно.
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За это же время в Украине, только от туберкулеза умерли более 1000 человек.
В автоавариях погибли и смертельно травмированы около 1500 человек. И количество автомобилей растет. А культура водителей падает.
Я не призываю забыть о короне, пора обратить внимание на более опасные симптомы.
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Да ты точно паровоз,еще и наверняка за вислюка оманского голосовал.
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