 COVID-19: у світі інфіковано 169,3 тис. осіб, померло 6513, вилікувалися понад 77 тис.

Як інформує Цензор НЕТ, про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса (США).
Серед країн ЄС найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано в Італії - 24 747, одужали - 2335, померли 1809 осіб; Іспанії - 7844, одужали - 517, померли 292; Німеччині - 5813, одужали - 46, померло - 13; Франції - 5437, одужали - 12, померли 127.
У материковому Китаї - 81 020 хворих (померли 3216), Ірані - 13938 (724), Південній Кореї - 8162 (75).
Менше 1 тис. випадків зараження коронавірусом зафіксовано в 129 країнах і районах світу.
Нагадаємо, 11 березня уряд України затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.
На цей момент в Україні вже підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.
17 березня з 00:00 пункти пропуску через державний кордон буде закрито для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для українців, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску залишаться відкритими.
У зв'язку з карантином 94 пункти пропуску через кордон зупинять роботу, ще 49 - припинять пішохідне сполучення.
Стара приказка на новий лад
С атипичной пневмонией мы уже сталкиваемся не в первый раз. Есть также информация, отличная от первичной, о том , что это вирус якобы сильно контагиозный. Есть уже много примеров того, что даже семья заболевшего - здорова.
При этом работают рынки и городской транспорт?
Труханов специально разгоняет панику, мне кажется. Вместо наполнить город тест системами, перекрыть въезд , сделать его контролируемым- идёт работа на дестабилизацию в городе. Люди остаются без работы, но с прежними обязательствами перед банками и государством.
Не вводите людей в заблуждение!
Ну чтобы было ясно: всё ли с головой у начальников ВОЗ, которые объявили "пандемией" то что больше похоже на ОРВИ средней тяжести.
О цифрах из Китая и Ирана можете забыть; там государства публикуют то что им выгодно, а не то что есть на самом деле.
Это не лёгочная чума.
превысило количество инфицированных В Китае - - 81020 ;
к сожалению необходимо констатировать , что
статистику по умершим топорно "подогнали" так
чтобы кричать из каждого утюга "не сцЦыте лОхи смертность всего 5 %"
умерших ВНЕ Китая - - 3296 ; выздоровевших - - 9414
умерших В Китае - - 3217 ; выздоровевших - - 67843
сравнение должно быть полноценным .
поэтому необходимо обнародовать также количество выздоровевших
умерших ВНЕ Китая - - 3296 ; выздоровевших - - 9414 ;
умерших В Китае - - 3217 ; выздоровевших - - 67843 ;
выздоровевших в Китае в 7,2 РАЗА больше чем вне Китая !
это означает что
смертность ВНЕ Китая в 7-РАЗ ВЫШЕ то есть около 35 %% !!!
Поэтому вся статистика по нему идёт с опозданием в 10-12 дней и реально больных уже в несколько раз больше чем смогли обнаружить.
В Китае статистика уже конечная. В Европе промежуточная. В Китае тоже сначала было много заболевших/умерших и очень мало выздоровевших.
В автоавариях погибли и смертельно травмированы около 1500 человек. И количество автомобилей растет. А культура водителей падает.
Я не призываю забыть о короне, пора обратить внимание на более опасные симптомы.