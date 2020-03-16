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Все про:обстріл (6082) поранення (1660) Донбас (15559) операція Об'єднаних сил (2174)

 Двоє українських воїнів зазнали поранень на Донбасі, ще двоє - бойових травм, за добу - 12 ворожих обстрілів, - штаб

15 березня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 10 обстрілів, а саме:

- тричі поблизу населеного пункту Піски - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- тричі поруч із Лебединським - зі 120-мм мінометів - 35 мін, з мінометів калібру 82 мм - 38 мін, також противник вів вогонь із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- поблизу Невельського - зі станкового протитанкового гранатомета;
- у районі населеного пункту Павлопіль - з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- неподалік Широкиного - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- поблизу населеного пункту Старогнатівка - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Два обстріли було здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

- неподалік Луганського - з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поблизу Кримського - зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберних кулеметів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поранень на Донбасі зазнали військовослужбовці з Дніпропетровщини, стан одного - важкий, - волонтер Губа

"Учора, 15 березня, внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень та ще двоє бойових травм", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат немає.

Двоє українських воїнів зазнали поранень на Донбасі, ще двоє - бойових травм, за добу - 12 ворожих обстрілів, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181621
 
 
 Топ коментарі
 
В войне не удастся остаться чистеньким, господин президент, кровь теперь на вас, это ваша ответственность, личная, а вы пассивно молчите и не предпринимаете действий.
Сегодня снова обстрел. Верховный Главнокомандующий успокаивает себя байками про «провокации», боясь признаться себе и всем - его стратегия «примирения» с Путиным за счет сворачивания боевых действий украинскими войсками провалилась.
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За тиждень Україна втратила 5 своїх вірних синів.Вічна пам'ять Воїнам.
Кажеш, "пострілюють" вава?"Платформа примирення"?
Сядемо за стіл переговорів з терористами?
Окупанти братимуть участь в змінах до Конституції?
А мордяка в тебе не трісне?
Геть зрадників!
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у Харківський військовий госпіталь 15.03.20 прибуло кілька бортів гелікоптерів з пораненими.. тому не забуваємо допомагати коштами, водою, їжею тощо Харківському військовому госпіталю - українські воїни повинні знати, що ми, українці, про них пам'ятаємо щодня.
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В войне не удастся остаться чистеньким, господин президент, кровь теперь на вас, это ваша ответственность, личная, а вы пассивно молчите и не предпринимаете действий.
Сегодня снова обстрел. Верховный Главнокомандующий успокаивает себя байками про «провокации», боясь признаться себе и всем - его стратегия «примирения» с Путиным за счет сворачивания боевых действий украинскими войсками провалилась.
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у Харківський військовий госпіталь 15.03.20 прибуло кілька бортів гелікоптерів з пораненими.. тому не забуваємо допомагати коштами, водою, їжею тощо Харківському військовому госпіталю - українські воїни повинні знати, що ми, українці, про них пам'ятаємо щодня.
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За тиждень Україна втратила 5 своїх вірних синів.Вічна пам'ять Воїнам.
Кажеш, "пострілюють" вава?"Платформа примирення"?
Сядемо за стіл переговорів з терористами?
Окупанти братимуть участь в змінах до Конституції?
А мордяка в тебе не трісне?
Геть зрадників!
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянським окупантам та путін-*****!!!! Ось цікаво, 73 міни під Лебедінським це більше часу,... Скільки наші воїни чекалимщоб відповісти рогатим!!???
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