 Двоє українських воїнів зазнали поранень на Донбасі, ще двоє - бойових травм, за добу - 12 ворожих обстрілів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 10 обстрілів, а саме:

- тричі поблизу населеного пункту Піски - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- тричі поруч із Лебединським - зі 120-мм мінометів - 35 мін, з мінометів калібру 82 мм - 38 мін, також противник вів вогонь із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

- поблизу Невельського - зі станкового протитанкового гранатомета;

- у районі населеного пункту Павлопіль - з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- неподалік Широкиного - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

- поблизу населеного пункту Старогнатівка - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Два обстріли було здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

- неподалік Луганського - з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- поблизу Кримського - зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберних кулеметів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поранень на Донбасі зазнали військовослужбовці з Дніпропетровщини, стан одного - важкий, - волонтер Губа

"Учора, 15 березня, внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень та ще двоє бойових травм", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат немає.