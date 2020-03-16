 Поки не існує ліків від COVID-19, не займайтеся самолікуванням, за перших симптомів телефонуйте сімейному лікарю, - МОЗ

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
"В мережі з‘являються рекламні оголошення, у яких пропонується придбати нібито засоби для лікування та профілактики коронавірусу COVID-19. МОЗ України закликає українців не довіряти цій інформації та не купувати сумнівні препарати. У разі підтвердження наявності коронавірусу лабораторними дослідженнями пацієнту в ізоляції надається симптоматичне лікування. Наразі в світі не існує спеціальних ліків від COVID-19. Будьте пильними, не займайтеся самолікуванням та за перших симптомів ГРВІ зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Лікарі мають чіткий алгоритм дій на всі випадки", - йдеться в повідомленні.
У відомстві також звернулися до тих, "хто намагається спекулювати навколо теми коронавірусу": "Просимо бути свідомими та не вводити людей в оману у складний для світу час. Життя та здоров’я мають бути головними цінностями".
Крім того повідомляється, що МОЗ та Facebook запускають сервіс миттєвого інформування про коронавірус в Україні.
"У стрічці новин автоматично буде з'являтися повідомлення від Facebook з посиланням на урядове джерело з достовірною інформацією. Трохи пізніше з'явиться search modules - сповіщення для тих, хто сам шукає інформацію про коронавірус. Також Facebook підтримуватиме офіційну сторінку Міністерства охорони здоров'я України. Мова сповіщення буде відповідною до налаштувань профілю користувача", - наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, 11 березня уряд України затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.
На цей момент в Україні вже підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.
17 березня з 00:00 пункти пропуску через державний кордон буде закрито для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для українців, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску залишаться відкритими.
У зв'язку з карантином 94 пункти пропуску через кордон зупинять роботу, ще 49 - припинять пішохідне сполучення.
кто будет кормить и чем лечить,
если ещё и общественный транспорт прикрывать собрались ?
вся медицина Украины построена на том,
чтобы родственники приносили жрачку и деньги с лекарствами,
так что лучше дома сдохнуть,
заявить о себе - хуже сделать,
в больнице только осложнения, всё равно ивл
будет недоступна
К врачу - для самоуспокоения. Специальные лекарства применяют только для лечения осложнений типа пневмонии, бронхита, нефрита, энтероколита.
получают нищенскую зарплату, на которую не смогут купить себе СИЗ,
через месяц медперсоонала не будет, все заразятся и умрут
А почему запретили продажу масок, когда они уже кончились, а не тогда, когда были в наличии ? Почему запретили в свиной голос ? вопрос Зеленскому .
"Ми вже приготували валізу з 1,2 млн євро готівкою. Збиралися летіти по них урядовим бортом. Але прийшов німецький перекупник, заплатив за маски і купив їх", - сказав Пеллегріні..
превысило количество инфицированных В Китае - - 81020 ;
к сожалению необходимо констатировать , что
статистику по умершим топорно "подогнали" так
чтобы кричать из каждого утюга "не сцЦыте лОхи смертность всего 5 %"
умерших ВНЕ Китая - - 3296 ; выздоровевших - - 9414
умерших В Китае - - 3217 ; выздоровевших - - 67843
сравнение должно быть полноценным .
поэтому необходимо обнародовать также количество выздоровевших
умерших ВНЕ Китая - - 3296 ; выздоровевших - - 9414 ;
умерших В Китае - - 3217 ; выздоровевших - - 67843 ;
выздоровевших в Китае в 7,2 РАЗА больше чем вне Китая !
это означает что
смертность ВНЕ Китая в 7-РАЗ ВЫШЕ то есть около 35 %% !!!
Хотя ...
Врач - от слова врать-заговаривать. Лечат лекари.
Ириска Стрижало8 годин тому
А як же ось таке? Що відбувається? «Всем день добрый и крепкого здоровья! Хочу рассказать как Украина "готова" 🚫к пандемии Covid-19. Уже который день ощущаю это на собственной шкуре, в лице родной матери, у которой диагностировано подозрение на вирусную пневмонию. ❗️Предистория❗️ с 07.03.2020 повысилась температура (39*С), общее недомогание, легкий кашель. Все признаки обычной простуды. Но... температура 🤒 не сбивалась жаропонижающими надолго. 🚨5-й день 11.03.2020 было обращение в поликлинику по месту жительства со всеми «прелестями»: семейный врач на курсах, дежурный хз где. Диагноз 🩺 : ОРВИ. Назначение: пить жаропонижающие. Не анализа не рентгена не назначено!!! 🚨Вечер 11.03.2020 состояние только ухудшается. Обращаемся в частую клинику «Viva". Рентген легких, диагноз 🩺 - правосторонняя пневмония. Ставят капельницу. В четверг 12.03.2020 ещё две капельницы. Результата - 0,0. 🚨13.03.2020 звоню в скорую. Советуют везти в приемное Киевская Городская Клиническая Больница #3. Привезли. Обследование, анализ крови, рентген легких. Диагноз 🩺 : бронхит, в легких чисто, кровь-норма. Госпитализация. Настоял на помещении в пульмонологию, а не в терапевтическое. Назначены очередные капельницы антибиотика. Сразу (!) прошу направление на экспресс-тест на Covid-19. Ответ лечащего и дежурного врачей: «не накручивайте себя, все в норме...». 🚨14.03.2020 вечером температура 40*С, что подтверждает нулевую еффективность назначенного лечения. Записываю на утро следующего дня в Медична мережа "Добробут". 🚨15.03.2020 (сегодня) в 8.00 у терапевта в «Добробут»-е: развёрнутый анализ крови, КТ грудной клетки, тест на грипп. Диагноз 🩺: грипп- нет, подозрение на двустороннюю вирусную пневмонию. Рекомендован тест на Covid-19. Еду в Киевская Городская Детская Клиническая Больница 2, как больницу анонсированную властями, где можно сделать экспресс-тест. Ответ в приемном: идите в инфекционное. В инфекционном- «мы такого не делаем пусть вам Добробут делает». Звоню в Александровская Клиническая Больница, инфекционное отделение. Говорят не будут делать и бросают трубку. Звоню ещё - не берут. Тягать человека с температурой под 40 не стал. ❗️❗️❗️Коротко о главном: человек с реальным подозрением на «карантинный» вирус Covid-19 🦠 ❗️НЕ МОЖЕТ ❗️пройти тест на него уже 3-й день!!!! Не бывает так, что в странах Европы за день подтверждают более 100 случаев в сутки, а в Украине за неделю только 3 (!) случая!!!! Правда❗️: нечем ставить правильный диагноз!!! Лечим пневмонию или то, что умеем. Пост немного панический! надеюсь, что это действительно просто пневмония. Но после «кипиша» в пульмонологии, маму перевели в отделение интенсивной терапии. Врач снова не даёт направление на тест.🤬 Віталій Кличко , Міністерство охорони здоров'я України, для кого тесты были куплены в анонсированные вами больницы??? Или если не тестировать, то и подтверждённых случаев не будет? Кабінет Міністрів України, вы говорите о готовности к эпидемии, но в профильных отделениях больниц, пульмонологиях отсутствуют тесты на covid-19❗️❗️❗️ когда просишь дать направление- врачи его не дают!!! Это специально???для картины- все под контролем???? Всех размещают в общих палатах с диагнозом пневмония. ❗️Итого, Если вы думаете, что в Киеве- столице(!!!!) можно сделать тест на этот китайский вирус, то вы очень(!) глубоко ошибаетесь. Печаль ☹️»
Исследование: мастурбация может заменить лекарства от гриппа и простуды.
Грипп тоже вирусное заболевание, значит поможет от коронавируса. Вперёд !!!