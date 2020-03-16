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 Події, Здоров'я
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 Поки не існує ліків від COVID-19, не займайтеся самолікуванням, за перших симптомів телефонуйте сімейному лікарю, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я попереджає, що ліків від COVID-19 поки немає.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"В мережі з‘являються рекламні оголошення, у яких пропонується придбати нібито засоби для лікування та профілактики коронавірусу COVID-19. МОЗ України закликає українців не довіряти цій інформації та не купувати сумнівні препарати. У разі підтвердження наявності коронавірусу лабораторними дослідженнями пацієнту в ізоляції надається симптоматичне лікування. Наразі в світі не існує спеціальних ліків від COVID-19. Будьте пильними, не займайтеся самолікуванням та за перших симптомів ГРВІ зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Лікарі мають чіткий алгоритм дій на всі випадки", - йдеться в повідомленні.

У відомстві також звернулися до тих, "хто намагається спекулювати навколо теми коронавірусу": "Просимо бути свідомими та не вводити людей в оману у складний для світу час. Життя та здоров’я мають бути головними цінностями".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Термінове звернення міністра охорони здоров’я Іллі Ємця

Крім того повідомляється, що МОЗ та Facebook запускають сервіс миттєвого інформування про коронавірус в Україні.

"У стрічці новин автоматично буде з'являтися повідомлення від Facebook з посиланням на урядове джерело з достовірною інформацією. Трохи пізніше з'явиться search modules - сповіщення для тих, хто сам шукає інформацію про коронавірус. Також Facebook підтримуватиме офіційну сторінку Міністерства охорони здоров'я України. Мова сповіщення буде відповідною до налаштувань профілю користувача", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, 11 березня уряд України затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.

На цей момент в Україні вже підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ розсилатиме українцям СМСки про коронавірус

17 березня з 00:00 пункти пропуску через державний кордон буде закрито для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для українців, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску залишаться відкритими.

У зв'язку з карантином 94 пункти пропуску через кордон зупинять роботу, ще 49 - припинять пішохідне сполучення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181620
 
   
 Топ коментарі
 
Так если лекарств не существует, какой смысл к семейному врачу обращаться ?
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В нас такі лікарні,що в них точно загнешся.В нас нажаль будуть самі лікуватися.
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В нас такі лікарні,що в них точно загнешся.В нас нажаль будуть самі лікуватися.
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любопытно) а чем семейный врач поможет? Тут батюшка нужен, и то наверное грехи будет отпускать по скайпу или вайберу)
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Ежели пожертвуешь на дела бесовские 100 долл.( в час, анал табу,) грехи тебе и бОродатый батюшка Яременко отпустит...
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Андрей погранец, семейный доктор нужен лишь для того, чтобы не йти в больницу, там точно вирус схватишь. В больницах для лечения ничего нет все равно.
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отвезут и кинут подыхать на полу в коридоре,
кто будет кормить и чем лечить,
если ещё и общественный транспорт прикрывать собрались ?
вся медицина Украины построена на том,
чтобы родственники приносили жрачку и деньги с лекарствами,
так что лучше дома сдохнуть,
заявить о себе - хуже сделать,
в больнице только осложнения, всё равно ивл
будет недоступна
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В гето будут свозить чтоб не портили статстику.
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Даже сильным мира сего тяжело
Пока не существует лекарств от COVID-19, не занимайтесь самолечением, при первых симптомах звоните семейному врачу, - Минздрав - Цензор.НЕТ 690
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То человек себе на обед купил утку, в утке нашел зайца, в зайце яйцо, в яйце иголку и с криком - Ах вы суки что в харчи засовывать начали - сломал иголку а в той игле как оказалось и заключалась вся жизнь Яйценюка. Вот он и стал чахнуть! Пока не существует лекарств от COVID-19, не занимайтесь самолечением, при первых симптомах звоните семейному врачу, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3460
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із награбованим міліардом можна і на істєрічєской родінє лікуватися - в ізріїлі, от тільки туди зараз можуть і головного кроля України не пустити
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За неприлично приличные деньги даже похоронить могут на Боковом посреди престижной центральной аллеи, а не где попало! )=
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А может, к счастью. Какая разница , где лечиться, все равно никто ничего не знает.
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все вирусы лечатся одинаково - самоизоляция, обильное питье литрами, жаропонижающие типа парацетамола, ибупрофена.
К врачу - для самоуспокоения. Специальные лекарства применяют только для лечения осложнений типа пневмонии, бронхита, нефрита, энтероколита.
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Так если лекарств не существует, какой смысл к семейному врачу обращаться ?
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чтоб его заразить а он дальше понесет заразу
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чтобы мусора зеленского знали, где можно поживиться
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Как какой смысл обращаться к семейному врачу!? А может врач, пользуясь моментом хочет повысить свой уровень знаний в паталого-анатомии!..
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плацебо - сходил к врачу, поплакал а халат и стало хорошо
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Врачи ведут статистику, это же ведь государственное дело, а вы только за себя думаете, во-вторых врач оценит ваше состояние, может у вас ОРВИ и не надо паниковать ? Сейчас основная проблема-паника
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Ага, авто заблокируют, приедут космонавты и на карантин на 2 недели за ваш счет. С таким не стоит шутить, но не стоит и паниковать
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а если не ПАДПИСАЛ ДИКЛАРАДЦИЮ то какому врачу звонить ?
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Паталогоанатому, вроде с ним договор не нужен?
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там тоже не бесплатно, кроме того, врачи в Украине
получают нищенскую зарплату, на которую не смогут купить себе СИЗ,
через месяц медперсоонала не будет, все заразятся и умрут
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да ерунда всё это, сеня, ведь главное лишь бы не Порошенко!
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Порошенко, це - хто?.. Правильно - Вже ніхто!! Пока не существует лекарств от COVID-19, не занимайтесь самолечением, при первых симптомах звоните семейному врачу, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7006
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Та як же ніхто, коли за нього тут в будь-якій новині напишуть.От сам подивись, коли є 2-3 сторінки коментарів, то обов'язково там є Порошенко, про Порошенко, А він же наставляв "Не поминайте ім'я моє всує"
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Поошенко красава. Представляю, сколько цистерн говна на него лилось бы сейчас, если бы он избрался презом второй раз. А так ************* бубочка стрижет и бреет своих избирателей, своих родимых 73 процентика, а те и вякнуть не могут, поскольку сами себе на голову наголосовали ту чорну бидосю. Злорадствую втихаря.
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та хто його другий раз вибрав б ? і першого вистачило
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Воистину , не знаешь, где найдешь, где потеряешь. То , что в апреле прошлого года выглядело трагедией, сейчас превратилось в зеленый цирк уродов. Хоть посмеемся.)))
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вас там пару процентів - смійтесь на здоров`я
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коли Петю вибирали - дебілів теж було більше?
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і до речі чому панамський мародер досі не в тюрмі?
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Так уже Оманские мародеры в очередь в тюрму записываются.
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А про маски, которые УЖЕ (с благословения Зе?) продали в Германию - расследовать не будут? "ну, продали - и продали"?
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если продажа состоялась до официального запрета, то ничего им не будет.
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А почему не закрыли небо над Донецком ? -- задавали вопрос Порошенко.
А почему запретили продажу масок, когда они уже кончились, а не тогда, когда были в наличии ? Почему запретили в свиной голос ? вопрос Зеленскому .
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Может хоть за бездействие привлечь того, кто должон оф. запреты накладывать ? Там никто свой пост не бросал , а ?
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Каломойша ещё будет требовать у страны компенсации за простой.И получит,вот увидите.Ведь гос-во не может бросить в беде УКРАИНСКОГО авиаперевозчика.В одночас Польска LOT:поляки можуть повернутись до дому їхніми літаками за 400злотих за білет(менше 100 євро)решту доплатить держава
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Порошенко привіз в Україну мільйон безкоштовних тестів на короновірус Зеленський продає тести по 350 грн. Не забудьте хто в нас барига.
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"Заклики до громадян серйозно поставитись до загрози коронавірусу такі ж ефективні як і заклики в квітні 2019 не голосувати за табуретку."
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Слуги народа, они такие борцуны с барыгами и олигархами, шо капец!
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Ага, они собрались плотной компанией друзей и родственников , а приличных людей типа экс-министров обороны Загороднюка и МИД. Пристайко УЖЕ СОЖРАЛИ
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Посмотрите-почитайте, что случилось с левшой, который блоху подковал...
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-Пиши! Указ о введении новых чинов и званий…Пока не существует лекарств от COVID-19, не занимайтесь самолечением, при первых симптомах звоните семейному врачу, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5137
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Словаччина забронювала в Україні 2 мільйони медичних масок. Продавець зажадав оплату готівкою.

"Ми вже приготували валізу з 1,2 млн євро готівкою. Збиралися летіти по них урядовим бортом. Але прийшов німецький перекупник, заплатив за маски і купив їх", - сказав Пеллегріні..
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Это чтобы не проводить продажу масок по документам ? Хитрые барыги.
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Коломойський продає! А частині клініки беруть по 1600грн за тест на коронавірус,коли Порошенко завіз безкоштовні 1млн шт.
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Митенька ну ты тормоз! Причем тут Порох? Или он у тебя мозг украл? Та успокойся не было его у тебя! Посмотри внимательно помоему Порох тебе в трусы нагадил!
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Ага, вже. Петя безкоштовно барбариски не дасть.
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Треба додати, що падєльнік мародера на біді фсбшник пальчевський, якому в склянку сцяв Володька, продає їх ще дорожче, по 612 грн.
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Ну что Александро, как вам "успешная" борьба стран всего мира при отсутствии вакцины, против инфекционной болезни, намного менее заразной, чем корь? И почему не видно демонстрантов у школ и детсадов с плакатами "нарушены права моего ребенка на образование"?
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Митенька а каким боком ты кацапеныш к бандеровцам? Ещё скажи что ты не кацапёныш после того как ********** вату лайкал! Мы все бандеровцы помним!
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а шо з собачим? погано в голодрищенській школі вчишься? чи карєнной удмурд тобі собачу викладає? Пока не существует лекарств от COVID-19, не занимайтесь самолечением, при первых симптомах звоните семейному врачу, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3528
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Во ещё один ватник к тебе Митенька на выручку прибежал. Вата чеченцы на русском разговаривали но все равно вас ватников резали как свиней!
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Кацапы во главе с богуцкой уже нашли лекарство, бухло и баня. И наверно, чтоб догнаться, поиграть на балалайке
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Подозреваю что лекарства есть, но сам вирус еще не применяли как боевой, идет разминка. Всё интересное начнется ближе к выборам в США. Сюрприз для них.
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Они что, отменили плановые операции в больницах?
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...обращайтесь к доктору. А доктор скажет - в больницу, значит - в больницу.
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сегодня впервые количество инфицированных ВНЕ Китая - - 88367 ;
превысило количество инфицированных В Китае - - 81020 ;

к сожалению необходимо констатировать , что
статистику по умершим топорно "подогнали" так
чтобы кричать из каждого утюга "не сцЦыте лОхи смертность всего 5 %"
умерших ВНЕ Китая - - 3296 ; выздоровевших - - 9414
умерших В Китае - - 3217 ; выздоровевших - - 67843

сравнение должно быть полноценным .
поэтому необходимо обнародовать также количество выздоровевших
умерших ВНЕ Китая - - 3296 ; выздоровевших - - 9414 ;
умерших В Китае - - 3217 ; выздоровевших - - 67843 ;

выздоровевших в Китае в 7,2 РАЗА больше чем вне Китая !
это означает что
смертность ВНЕ Китая в 7-РАЗ ВЫШЕ то есть около 35 %% !!!

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Петро самоізолювався в Іспанії на яхті - справжній гетьман !
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Порох уже в Украине, привез экспресс-тесты на коронавирус.
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Лекарства нет - чем поможет семейный врач?
Хотя ...
Врач - от слова врать-заговаривать. Лечат лекари.
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"При первых симптомах звоните семейному врачу" - и что врач сделает, чем поможет ?
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А як насправді, а не на словах, що робити, якщо таке горе спіткає когось. Ось що розповіла кілька годин тому киянка Ириска Стрижало. Він себе додам, що не кожен здатен так боротись за життя рідної людини. Побажаємо одужати її мамі.
Ириска Стрижало8 годин тому
А як же ось таке? Що відбувається? «Всем день добрый и крепкого здоровья! Хочу рассказать как Украина "готова" 🚫к пандемии Covid-19. Уже который день ощущаю это на собственной шкуре, в лице родной матери, у которой диагностировано подозрение на вирусную пневмонию. ❗️Предистория❗️ с 07.03.2020 повысилась температура (39*С), общее недомогание, легкий кашель. Все признаки обычной простуды. Но... температура 🤒 не сбивалась жаропонижающими надолго. 🚨5-й день 11.03.2020 было обращение в поликлинику по месту жительства со всеми «прелестями»: семейный врач на курсах, дежурный хз где. Диагноз 🩺 : ОРВИ. Назначение: пить жаропонижающие. Не анализа не рентгена не назначено!!! 🚨Вечер 11.03.2020 состояние только ухудшается. Обращаемся в частую клинику «Viva". Рентген легких, диагноз 🩺 - правосторонняя пневмония. Ставят капельницу. В четверг 12.03.2020 ещё две капельницы. Результата - 0,0. 🚨13.03.2020 звоню в скорую. Советуют везти в приемное Киевская Городская Клиническая Больница #3. Привезли. Обследование, анализ крови, рентген легких. Диагноз 🩺 : бронхит, в легких чисто, кровь-норма. Госпитализация. Настоял на помещении в пульмонологию, а не в терапевтическое. Назначены очередные капельницы антибиотика. Сразу (!) прошу направление на экспресс-тест на Covid-19. Ответ лечащего и дежурного врачей: «не накручивайте себя, все в норме...». 🚨14.03.2020 вечером температура 40*С, что подтверждает нулевую еффективность назначенного лечения. Записываю на утро следующего дня в Медична мережа "Добробут". 🚨15.03.2020 (сегодня) в 8.00 у терапевта в «Добробут»-е: развёрнутый анализ крови, КТ грудной клетки, тест на грипп. Диагноз 🩺: грипп- нет, подозрение на двустороннюю вирусную пневмонию. Рекомендован тест на Covid-19. Еду в Киевская Городская Детская Клиническая Больница 2, как больницу анонсированную властями, где можно сделать экспресс-тест. Ответ в приемном: идите в инфекционное. В инфекционном- «мы такого не делаем пусть вам Добробут делает». Звоню в Александровская Клиническая Больница, инфекционное отделение. Говорят не будут делать и бросают трубку. Звоню ещё - не берут. Тягать человека с температурой под 40 не стал. ❗️❗️❗️Коротко о главном: человек с реальным подозрением на «карантинный» вирус Covid-19 🦠 ❗️НЕ МОЖЕТ ❗️пройти тест на него уже 3-й день!!!! Не бывает так, что в странах Европы за день подтверждают более 100 случаев в сутки, а в Украине за неделю только 3 (!) случая!!!! Правда❗️: нечем ставить правильный диагноз!!! Лечим пневмонию или то, что умеем. Пост немного панический! надеюсь, что это действительно просто пневмония. Но после «кипиша» в пульмонологии, маму перевели в отделение интенсивной терапии. Врач снова не даёт направление на тест.🤬 Віталій Кличко , Міністерство охорони здоров'я України, для кого тесты были куплены в анонсированные вами больницы??? Или если не тестировать, то и подтверждённых случаев не будет? Кабінет Міністрів України, вы говорите о готовности к эпидемии, но в профильных отделениях больниц, пульмонологиях отсутствуют тесты на covid-19❗️❗️❗️ когда просишь дать направление- врачи его не дают!!! Это специально???для картины- все под контролем???? Всех размещают в общих палатах с диагнозом пневмония. ❗️Итого, Если вы думаете, что в Киеве- столице(!!!!) можно сделать тест на этот китайский вирус, то вы очень(!) глубоко ошибаетесь. Печаль ☹️»
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"Пока не существует лекарств от COVID-19, не занимайтесь самолечением, при первых симптомах звоните семейному врачу, - Минздрав" - Украинский ученый нашел эффективное лекарство от коронавируса
Исследование: мастурбация может заменить лекарства от гриппа и простуды.
Грипп тоже вирусное заболевание, значит поможет от коронавируса. Вперёд !!!
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