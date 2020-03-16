 До 24 березня введено карантин на всій території Чехії, - посольство України

Усі нові обмеження спрямовані на мінімізацію міжособистісних контактів між людьми в неробочий час, пише Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку посольства України в Празі.
"Уряд обмежує вільне пересування людей у місті та між містами без нагальної потреби. Це означає, що дозволено пересуватися до місця роботи й назад, на найнеобхідніші закупи, до лікарні тощо", - наголошується в повідомленні.
Також забороняється скупчення людей на вулиці і діяльність несертифікованих служб таксі.
Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.
11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.
11 березня ВООЗ назвала поширення коронавірусу пандемією.
11 березня уряд України затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.
(не за СН )
Об этом на брифинге заявил "официальный представитель Управления Народной милиции ДНР", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Necro Mancer.
По данным ВОЗ, 9 декабря 1979 года было подтверждено, что оспа в мире ликвидирована. Этому предшествовала широкая кампания по вакцинации от оспы. Пять месяцев спустя, в мае 1980 года, 33-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла официальное заявление о том, что "мир и все его народы обрели свободу от оспы".
https://ria-m.tv/news/184958/v_rossiyskih_voyskah_na_donbasse_vspyihnula_epidemiya_ospyi_narodnaya_militsiya_dnr.html