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 За кордоном, Здоров'я
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Все про:карантин (200) Чехія (302) COVID-19 (922)

 До 24 березня введено карантин на всій території Чехії, - посольство України

У зв'язку з поширенням нового типу коронавірусу чеський уряд ухвалив рішення про встановлення карантину на всій території республіки з 16 до 24 березня.

Усі нові обмеження спрямовані на мінімізацію міжособистісних контактів між людьми в неробочий час, пише Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку посольства України в Празі.

"Уряд обмежує вільне пересування людей у місті та між містами без нагальної потреби. Це означає, що дозволено пересуватися до місця роботи й назад, на найнеобхідніші закупи, до лікарні тощо", - наголошується в повідомленні.

Також забороняється скупчення людей на вулиці і діяльність несертифікованих служб таксі.

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До 24 березня введено карантин на всій території Чехії, - посольство України 01

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

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11 березня ВООЗ назвала поширення коронавірусу пандемією.

11 березня уряд України затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181619
 
 
 Топ коментарі
 
Это была одна из твоих главных ошибок в жизни!
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а в Украине Ермак учит Зеленского играть на БАЛАЛАЙКЕ
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Сеня, ты находишься на второй стадии. На третью пойдёшь? До 24 марта введен карантин на всей территории Чехии, - посольство Украины - Цензор.НЕТ 7546
До 24 марта введен карантин на всей территории Чехии, - посольство Украины - Цензор.НЕТ 1708
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а в Украине Ермак учит Зеленского играть на БАЛАЛАЙКЕ
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купленной у Патрушева на деньги от продаж Радуцкого
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никогда не смотрел квартал, но признаюсь, голосовал за Зеленского
(не за СН )
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Это была одна из твоих главных ошибок в жизни!
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Сеня, ты находишься на второй стадии. На третью пойдёшь? До 24 марта введен карантин на всей территории Чехии, - посольство Украины - Цензор.НЕТ 7546
До 24 марта введен карантин на всей территории Чехии, - посольство Украины - Цензор.НЕТ 1708
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Якщо дивитись на Європу, то тиждень це мало.
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В ходе проверки выявлено 17 случаев заболевания террористов РФ оспой.
Об этом на брифинге заявил "официальный представитель Управления Народной милиции ДНР", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Necro Mancer.
По данным ВОЗ, 9 декабря 1979 года было подтверждено, что оспа в мире ликвидирована. Этому предшествовала широкая кампания по вакцинации от оспы. Пять месяцев спустя, в мае 1980 года, 33-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла официальное заявление о том, что "мир и все его народы обрели свободу от оспы".
https://ria-m.tv/news/184958/v_rossiyskih_voyskah_na_donbasse_vspyihnula_epidemiya_ospyi_narodnaya_militsiya_dnr.html
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Есть ещё ветряная оспа, не знали? Про неё, очевидно, речь.
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Та это про нее писали: "По данным ВОЗ, 9 декабря 1979 года было подтверждено, что оспа в мире ликвидирована.Пять месяцев спустя, в мае 1980 года, 33-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла официальное заявление о том, что "мир и все его народы обрели свободу от оспы"."? Я действительно не знал, что ветряная оспа давно побеждена. Мне даже казалось, что дети ею и сейчас болеют.
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