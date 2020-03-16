 Коронавірус діагностували у "дівчини Бонда" українського походження Куриленко

Про це вона повідомила в Instagram, передає Цензор.НЕТ.
"Сиджу в ізоляції вдома з діагнозом коронавірус. Вже майже тиждень хворію. Температура і слабкість - мої головні симптоми. Будьте обережні і сприймайте це серйозно", - написала вона.
Як пише hromadske, Ольга Куриленко народилася в Бердянську, в 16 років вона виїхала в Париж, де працювала моделлю. Потім вона почала зніматися в кіно. Найвідоміші фільми з Куриленко - "Квант милосердя" (зіграла дівчину Джеймса Бонда), "Облівіон", "Хітмен", "Макс Пейн", "Агент Джонні Інгліш: Нова місія".
Випадок Куриленко став одинадцятим випадком зараження українців. Так, четверо були заражені на лайнері Diamond Princess, дві українки - в Італії, одна з яких померла, а також три випадки зафіксовано всередині України - пенсіонерка з Житомирщини померла. Крім цього, МЗС повідомляло про одного інфікованого дипломата.
Я тоже за деньги могу так рекламировать "ужасный коронавирусЪ"
Последняя глобальная статистика
Коэффициент выживания: 30,36%
Коэффициент смертности: 3,84%
Коэффициент восстановления: 45,28%
Случаи: 169,208
Смертей: 6499
Восстановлено: 76 618
«Честно говоря, все это вызывает у меня грусть. Мы, русские и украинцы, - один и тот же народ - славяне. Мы ничем друг от друга не отличаемся. Того, что происходит, не должно быть между братьями и сестрами. Так что это абсурдно, как и все войны без исключения», - заявила актриса.
"русские называют всё русское славянским, чтобы всё славянское называть русским."
Так где разница? И кто тебе брат - москаль Шевчук или щирый хохол Кононенко, который ограбил каждого украинца, пока его кум директорствовал пять лет в стране?
Все тупые нацики братья похоже!
Хвороби та війни вже почалися, голод та смерті на підході мабуть
Але її все рівно будуть ненавидіти
Коломойський задрав ціни на авіаквитки вище 1000 дол.
Але українці все рівно обожнюють його бубочку.
Питання: а для чого в Україні бути як Ірина?
Тренажерки, в том числе 5элемент, и не думали закрываться.... Баблосики кап-кап.
И при чем тут Пригожин - мне нравится Пиночет!
Почти как эти ребята, только эти туповатей...
Новым? Это как? Есть старый и есть уже новый?