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Все про:Куриленко (1) COVID-19 (922)

 Коронавірус діагностували у "дівчини Бонда" українського походження Куриленко

Українська і французька актриса та модель Ольга Куриленко заразилася новим коронавірусом.

Про це вона повідомила в Instagram, передає Цензор.НЕТ.

"Сиджу в ізоляції вдома з діагнозом коронавірус. Вже майже тиждень хворію. Температура і слабкість - мої головні симптоми. Будьте обережні і сприймайте це серйозно", - написала вона.

Коронавірус діагностували у дівчини Бонда українського походження Куриленко 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евакуйованим з Італії українцям зробили швидкий тест на COVID-19, вірусу не виявили, - МОЗ

Як пише hromadske, Ольга Куриленко народилася в Бердянську, в 16 років вона виїхала в Париж, де працювала моделлю. Потім вона почала зніматися в кіно. Найвідоміші фільми з Куриленко - "Квант милосердя" (зіграла дівчину Джеймса Бонда), "Облівіон", "Хітмен", "Макс Пейн", "Агент Джонні Інгліш: Нова місія".

Випадок Куриленко став одинадцятим випадком зараження українців. Так, четверо були заражені на лайнері Diamond Princess, дві українки - в Італії, одна з яких померла, а також три випадки зафіксовано всередині України - пенсіонерка з Житомирщини померла. Крім цього, МЗС повідомляло про одного інфікованого дипломата.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181618
 
 
 Топ коментарі
 
Эта Куриленко утверждает что русские и украинцы адиннарот и мышибратья.
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Это уже начинает напоминать цирк...
Я тоже за деньги могу так рекламировать "ужасный коронавирусЪ"
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Це вже якась акція,чи флешмоб,як раніше було обливання водою.Та й вона ним просто хворіє і перехворіє.як грипом.Для молодих він не дуже страшний.
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Та не така вже й молода вона, стаж на українську пенсію (35р.) вже не витягне...
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Коротше кажучи,під цей шумок,Україна отримає дефолт.Такого шансу,навіть олігархи не могли собі уявити.
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Как раз наоборот. Под шумок не выйдет.
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Ivan573014 Як раз все можна списати на вірус.Так що під шумок вийде.
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15.03.20
Последняя глобальная статистика

Коэффициент выживания: 30,36%

Коэффициент смертности: 3,84%

Коэффициент восстановления: 45,28%

Случаи: 169,208

Смертей: 6499

Восстановлено: 76 618
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Коэффициенты в процентах не выражаются. И что это за процент выживания?
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бред какой-то. почитай для начала, что такое коэффициент.
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Эта Куриленко утверждает что русские и украинцы адиннарот и мышибратья.
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В интервью изданию El Mundo французская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко назвала «абсурдным» вооруженный конфликт на востоке Украины.

«Честно говоря, все это вызывает у меня грусть. Мы, русские и украинцы, - один и тот же народ - славяне. Мы ничем друг от друга не отличаемся. Того, что происходит, не должно быть между братьями и сестрами. Так что это абсурдно, как и все войны без исключения», - заявила актриса.
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У кого-то ещё остались сомнения что вся истерия вокруг "коронавирусЯ" раздувается с Кремля?
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вата.

"русские называют всё русское славянским, чтобы всё славянское называть русским."
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У славян есть до семи падежей и суффиксы. И живут они от Германии и Балкан до Вольга-вольга-русиш мутер. Хотя конешно москали недочеловеки, ибо у них в языке шесть падежей, в отличие от семи в украинском! Гордись блин - англы с саксами вообще в полной жопе, так как они вообще до падежей и сала с чесноком не додумались.
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Слушай, духовный наставник Шевченка, а чем, за столом к примеру, украинец отличается от русского, пока он не открыл рот и не сказал первый тост? Поляк, кстати, будет искать себе в правую руку нож, которого не положили, а казах достанет из голенища сапога.
Так где разница? И кто тебе брат - москаль Шевчук или щирый хохол Кононенко, который ограбил каждого украинца, пока его кум директорствовал пять лет в стране?
Все тупые нацики братья похоже!
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ты еще забыл упомянуть Порошенко-вальцмана , интернационалист хренов .
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Для меня националист остается человеком до тех пор, пока он не поцелует в почтении коробку от Киевского торта за неимением рядом портрета Великого Кондитера!
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иной может и не поцелует, но рошенок наберет полный рот.
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ну это общие слова и понятные желания.. но она не дура и понимает что братья сестры это в прошлом... да и были ли... мать у нее русская
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ПО МОЕМУ ЭТО НЕ КОРОНОВИРУС, А ХЙЛОВИРУС !!!
Коронавирус диагностировали у "девушки Бонда" украинского происхождения Куриленко - Цензор.НЕТ 805

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Які там вершники апокаліпсису?
Хвороби та війни вже почалися, голод та смерті на підході мабуть
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ПОКА ЕСТЬ СИЛЫ НЕОБХОДИМО ВОССТАНАВЛИВАТЬ КОНСТИТУЦИЮ, ЧТО НАРОД ЕСТЬ ЗАКОН !!!
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Ірина Геращенко вимагає перевірити зростання цін на квитки у МАУ.
Але її все рівно будуть ненавидіти
Коломойський задрав ціни на авіаквитки вище 1000 дол.
Але українці все рівно обожнюють його бубочку.
Питання: а для чого в Україні бути як Ірина?
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Зеленскай - Мы будим присекать все попытки спкуляций на короновирусе. МАУ за сутки до закрытия границ резко подняли цены на билеты
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а чтож иринка так с мародером накерувались, что народ выбрал бубочку?
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Нарит беспросветно туп и жаден до халявы. Будет выгребать
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Оці продані слугами маски , оці шалені ціни на авіаквитки, оце і є справжнє рафіноване мародерство коломойського і зеленського. Все, що приписували брехливі фсбшні посіпаки Порошенку візуалізується і втілюється зараз "маладой ********".
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Да все они бапыги и мородеры.
Тренажерки, в том числе 5элемент, и не думали закрываться.... Баблосики кап-кап.
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кацапик , вот ты где про Порошенко написал ? что пригожинская тварь , не дает вам Петро спать спокойно . это хорошо .
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А ты хорошо спишь? После секса с портретом Порошенко?
И при чем тут Пригожин - мне нравится Пиночет!
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Ser,они все вышли из народа. Так что делайте выводы.
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Коронавирус диагностировали у "девушки Бонда" украинского происхождения Куриленко - Цензор.НЕТ 3519Не, они все выросли на крови народа! Зеленский здесь на шут на пирушке барыг - все тот же кооператив, только ему теперь другую роль дали. Дали за булаву подержаться и ржут...
Почти как эти ребята, только эти туповатей...
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было бы хорошо, чтобы там над кремлем орошение самолетами провели коронавирусом, чтобы там все сдохли вместе с гнидой гебешной!
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На этой стадии орошение произошло только в Иране.
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у нее кроме этого вируса полно всякой заразы .
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Це ніби вона жалілася на свою тяжку єврейську долю в Україні, і як тут ненавидять євреїв...
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Переплутали з Мілою Куніс, відомою брехухою.
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Умовно "українського походження", мама ж росіянка, що й видно по обличчю. Скоріше можна вести мову про менталітет, бо дитинство ж провела в Україні.
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Куриленко заразилась новым коронавирусом....

Новым? Это как? Есть старый и есть уже новый?
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