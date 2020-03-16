 Евакуйованим з Італії українцям зробили швидкий тест на COVID-19, вірусу не виявили, - МОЗ

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, всі тести показали негативний результат, ні в кого коронавірусної інфекції не виявлено.

"Італійські медики здійснили медичний огляд пасажирів до посадки в літак. Було здійснено також температурний скринінг. Безпосередньо під час посадки на борт українські медики також заміряли евакуйованим температуру тіла. У всіх пасажирів вона була в нормі. Медики Центру медицини катастроф протягом всього польоту проводили медико-санітарний нагляд.

Після прибуття літака в Україну в аеропорту Бориспіль лікарі-епідеміологи зробили швидкий тест на COVID-19.

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Всі евакуйовані зобов’язалися здійснити 14-денну самоізоляцію (на час можливого інкубаційного періоду)", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що під час брифінгу 15 березня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що двоє з евакуйованих мають посвідку на проживання в Україні, у ще двох є паспорти інших держав.

"Два автобуси застрягли на кордоні Італії зі Словенією. Консулам вдалося їхні проблеми вирішити одна за одною. Остання ніч з учора на сьогодні - вдалося забезпечити проживання громадян в готелі, забезпечити їхнє харчуванням. Зробили все, щоб організувати комфортні умови для громадян. 98 осіб - група з 2 автобусів, також ми до них додали 27 осіб, які виявили бажання евакуюватися з Італії", - розповів Кулеба.

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За його словами, після оголошення про евакуацію багато хто погодився, але потім почали відмовлятися.

Міністр нагадав, що згідно з ухваленою урядом постановою, в Україну мають право в'їжджати лише громадяни та особи, які мають посвідку на проживання в нашій країні, та члени їхніх сімей.

Нагадаємо, група українців опинилася заблокованою на кордоні між Італією і Словенією, оскільки словенські прикордонники не пускають їх в країну через заходи з протидії поширенню коронавірусу Covid-19.

Рішення про евакуацію українців з Італії уряд ухвалив на позачерговому засіданні в суботу, 14 березня.

15 березня в Італію вилетів борт по 95 українців, що не потрапили на батьківщину через перекриті Словенією кордони. В Україні їх відправлять на два тижні в самоізоляцію.