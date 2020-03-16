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Все про:Італія (422) карантин (200) Мінздоров'я (1241) евакуація (303) Кулеба Дмитро (251) COVID-19 (922)

 Евакуйованим з Італії українцям зробили швидкий тест на COVID-19, вірусу не виявили, - МОЗ

В аеропорту "Бориспіль" 123 евакуйованим з Італії провели експрес-тест на COVID-19.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, всі тести показали негативний результат, ні в кого коронавірусної інфекції не виявлено.

"Італійські медики здійснили медичний огляд пасажирів до посадки в літак. Було здійснено також температурний скринінг. Безпосередньо під час посадки на борт українські медики також заміряли евакуйованим температуру тіла. У всіх пасажирів вона була в нормі. Медики Центру медицини катастроф протягом всього польоту проводили медико-санітарний нагляд.

Після прибуття літака в Україну в аеропорту Бориспіль лікарі-епідеміологи зробили швидкий тест на COVID-19.

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Всі евакуйовані зобов’язалися здійснити 14-денну самоізоляцію (на час можливого інкубаційного періоду)", - йдеться в повідомленні.

Евакуйованим з Італії українцям зробили швидкий тест на COVID-19, вірусу не виявили, - МОЗ 01

Зазначимо, що під час брифінгу 15 березня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що двоє з евакуйованих мають посвідку на проживання в Україні, у ще двох є паспорти інших держав.

"Два автобуси застрягли на кордоні Італії зі Словенією. Консулам вдалося їхні проблеми вирішити одна за одною. Остання ніч з учора на сьогодні - вдалося забезпечити проживання громадян в готелі, забезпечити їхнє харчуванням. Зробили все, щоб організувати комфортні умови для громадян. 98 осіб - група з 2 автобусів, також ми до них додали 27 осіб, які виявили бажання евакуюватися з Італії", - розповів Кулеба.

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За його словами, після оголошення про евакуацію багато хто погодився, але потім почали відмовлятися.

Міністр нагадав, що згідно з ухваленою урядом постановою, в Україну мають право в'їжджати лише громадяни та особи, які мають посвідку на проживання в нашій країні, та члени їхніх сімей.

Нагадаємо, група українців опинилася заблокованою на кордоні між Італією і Словенією, оскільки словенські прикордонники не пускають їх в країну через заходи з протидії поширенню коронавірусу Covid-19.

Рішення про евакуацію українців з Італії уряд ухвалив на позачерговому засіданні в суботу, 14 березня.

15 березня в Італію вилетів борт по 95 українців, що не потрапили на батьківщину через перекриті Словенією кордони. В Україні їх відправлять на два тижні в самоізоляцію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181617
 
 
 Топ коментарі
 
быстрый тест это когда градусником по лбу поводили ? Эвакуированным из Италии украинцам сделали быстрый тест на COVID-19, вирус не выявили, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3739
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Как не порадоваться за наших светил медицины. Оказывается тот факт, что на начальном этапе заболевания тест может быть отрицательным это бредни китайских вирусологов. Тогда объясните мне невеже в вопросах медицины, а зачем тогда им самоизолироваться!?
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Бо вони не впевнені, що то були тести на к/в, а нє на вагітність...
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быстрый тест это когда градусником по лбу поводили ?
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От цікаво, А ЇМ Відомо, що ця штука
+ Може цілий місяць жити в організмі людини і при цьому не виявляти будь якої активності

При цьому експрес тести його просто не виявлять
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Так чого їм ніхто досі не вказав, що в них за турборежимом ЦНС не встигає?
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Грета Тунберг призвала перестать убивать вирусы ради корон
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Как не порадоваться за наших светил медицины. Оказывается тот факт, что на начальном этапе заболевания тест может быть отрицательным это бредни китайских вирусологов. Тогда объясните мне невеже в вопросах медицины, а зачем тогда им самоизолироваться!?
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Бо вони не впевнені, що то були тести на к/в, а нє на вагітність...
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Мне тоже непонятны эти игры с экспресс-тестами. Если после этого теста надо сидеть в изоляции, то зачем он нужен? Если этот тест выявляет вирус, только если заболевание перешло в активную фазу, то это видно и по температуре.
И как-то очень подозрительно быстро провели тесты с 123 человеками. Анализ крови - это не очень быстрое действие.
И почему не делали экспресс-тесты в Новых Санжарах, чтобы отпустить всех по домам?
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Скалецька не погодилась, сказала так державі ніяких кондомів не вистачить... Эвакуированным из Италии украинцам сделали быстрый тест на COVID-19, вирус не выявили, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7798
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Это пиар-акция для замыливания глаз, что тут не понятного.
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с нашей медициной,только слух пошел что зараза гдето на планете все нахрен позакрывать и круговую оборону занять! а то у нас ежели не люди разнесут заразу,так врачи это сделают.Картину наблюдал врачи на скоряке в этих бумажных саркофагах,зато водила как обычно одет
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Правильно сделали, если эти тесты не мистификация.
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тесты не мистификация.

Правильно сделали.
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Там в статье написано, что они правильно сделали.
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Как меняется подход к одним и тем же ситуациям. Н-Санжарская шумиха на которой все успели попиариться и аналогичный борт с прибывшими из такого же очага инфекции. В одном случае 2 недельный карантин , во втором тест и домой. В Черновцах в одном случае по требованию пикетчиков изоляция на 2 недели, во втором случае - отправляйся своим ходом в спальный микрорайон. Теперь становятся понятными мероприятия по подготовке мед сил и средств к наплыву инфецированных.
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зеленский празднует успешную сделку по продаже радуцкого ?
где новый номер квартала ?
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Тесты не дают объективную картину. Бывает, только со второго, а то и с третьего раза выявляют. Вообще, странно ведет себя этот вирус.
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Это значит никакой реальной диагностики не было. Брешет эта власть постоянно, а вирус бродит по Украине и никто не скажет никогда сколько реально умерли от него. Будет у нас зеорзе.
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Шановна, давно вже треба впевнитися в "правдивість" нашої влади. В них або щось чи що з контексту вирвано-відірвано, чи не так їх зрозуміли і це не просто постійно, а як якась концептуальна лінія.
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"Сам тест длится около пяти часов, плюс время транспортировки образцов в лабораторию. Результаты, как правило, получает врач через один-два дня, после чего он информирует о них пациента. "
Как всегда,власти нам врут.Самая большая ошибка-перекрыть границы,но впускать своих граждан.Именно они и привозят в страны болезнь.Она проявиться через пару недель.Через это время(дай Бог ошибиться)-Украину ждет волна эпидемиии.Они разнесут ее по всем регионам.
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Многие еще не больны,но они носители.И они не знают об этом.
В США всех без исключения прибывших -на карантин.У нас -все нормально разьезжайтесь по домам ...
Разнесут заразу по стране...
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