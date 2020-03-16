 На довиборах до ВР у 179-му окрузі на Харківщині проголосували трохи більше 27% виборців, - ЦВК

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центральної виборчої комісії.

У ЦВК зазначають, що під час позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року явка виборців в ОВО №179 становила 51,01%, а загалом по Україні - 49,2%.

За словами члена ЦВК Ірини Єфремової, надзвичайних подій, які могли б вплинути на виборчий процес, протягом дня не зафіксовано.

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Результати проміжних виборів народного депутата України в ОВО №179 мають бути встановлені не пізніше ніж на п'ятнадцятий день з дня голосування, тобто до 30 березня включно.

Нагадаємо, 15 березня в 179 окрузі на Харківщині відбулися проміжні вибори народного депутата України. Всі виборчі дільниці відкрилися вчасно.

Нардепом-мажоритарником у цьому окрузі було обрано Олексія Кучера від "Слуги народу". Володимир Зеленський 5 листопада 2019-го призначив його главою Харківської облдержадміністрації. 3 грудня Рада достроково припинила повноваження нардепа. ЦВК призначила довибори на 15 березня.

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