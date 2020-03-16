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 Політика України
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Все про:Харківщина (879) ЦВК (888)

 На довиборах до ВР у 179-му окрузі на Харківщині проголосували трохи більше 27% виборців, - ЦВК

Явка виборців на момент закриття виборчих дільниць на виборах народного депутата в одномандатному окрузі №179 у Харківській області становила 27,47%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центральної виборчої комісії.

У ЦВК зазначають, що під час позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року явка виборців в ОВО №179 становила 51,01%, а загалом по Україні - 49,2%.

За словами члена ЦВК Ірини Єфремової, надзвичайних подій, які могли б вплинути на виборчий процес, протягом дня не зафіксовано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всі дільниці на довиборах на Харківщині закрилися вчасно, грубих порушень громадського порядку не допущено, - поліція

Результати проміжних виборів народного депутата України в ОВО №179 мають бути встановлені не пізніше ніж на п'ятнадцятий день з дня голосування, тобто до 30 березня включно.

Нагадаємо, 15 березня в 179 окрузі на Харківщині відбулися проміжні вибори народного депутата України. Всі виборчі дільниці відкрилися вчасно.

Нардепом-мажоритарником у цьому окрузі було обрано Олексія Кучера від "Слуги народу". Володимир Зеленський 5 листопада 2019-го призначив його главою Харківської облдержадміністрації. 3 грудня Рада достроково припинила повноваження нардепа. ЦВК призначила довибори на 15 березня.

Також дивіться: На довиборах у 179 окрузі провокатори лякають виборців коронавірусом, - КВУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181616
 
 
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у нас нет нижней границы проголосовавших., хоть один человек)) и пришли в основном пенсы и выбрали полюбому с опжз. молодеж хер забила на свою страну, лучше побухать
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Простая арифметика: (51,01 - 27,47) : 51,01 = 46% зебилов не пошли на выборы. ДумайТе... На довыборах в ВР в 179-м округе на Харьковщине проголосовали чуть больше 27% избирателей, - ЦИК - Цензор.НЕТ 3423
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Зебобики что бы не позориться сняли своего кандидата в пользу "независимого" кандидата Светличной, которой импонируют ОПЗЖ. Снятие кандидатуры произошло в день голосования в ВР про отставку Рябошапки.
Совпадение?
На втором месте кандидат от Европейской солидарности. ЦВК подвластна Зеленскому и ОП, они ЦИК поменяли летом не просто так.
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Шош такое; население больше не верит Бубочке и его поганому режиму.
Беда-беда. На довыборах в ВР в 179-м округе на Харьковщине проголосовали чуть больше 27% избирателей, - ЦИК - Цензор.НЕТ 6039
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Светличная родилась 6 июня 1984 года в Харькове. Доктор юридических наук, кандидат наук по государственному управлению. В 2015 году была избрана депутатом Харьковского областного совета. С 29 августа 2016 года - и.о. главы Харьковской ОГА, с 4 октября 2016 года по 5 ноября 2019 года - глава Харьковской ОГА.

По итогу,порвала всех своих конкурентов как "тузик грелку".По мне ,была бы отличным мэром Харькова,взамен Кернеса.По крайней мере,я за нее бы проголосовал.
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Явка избирателей на момент закрытия избирательных участков на выборах народного депутата в одномандатном округеИсточник: https://censor.net.ua/n3181616


Это значит выборы не состоялись ?
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Пенсионеры это проклятие Украины. Эти совковые маразматики своими голосами поддерживают совково-олигархических депутатов "Регионалов".
В Украине давно идет процесс старения нации. Молодые если и голосуют, то их голоса тонут среди миллионов голосов старушек.
Мертвецы хватают за ноги живых!
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