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Все про:хвороба (197) Донбас (15559)

 У російських військах на Донбасі спалахнула епідемія віспи, - "Народна міліція ДНР"

Під час перевірки виявлено 17 випадків захворювання терористів РФ на віспу.

Про це на брифінгу заявив "офіційний представник Управління Народної міліції ДНР", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Necro Mancer.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбасі за минулий тиждень загинули п'ять українських військовослужбовців, - Кулеба. ФОТО

За даними ВООЗ, 9 грудня 1979 року було підтверджено, що віспу у світі ліквідовано. Цьому передувала широка кампанія з вакцинації від віспи. Через п'ять місяців, у травні 1980 року, 33-тя сесія Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я ухвалила офіційну заяву про те, що "світ і всі його народи здобули свободу від віспи".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181613
 
   
 Топ коментарі
 
Поряд з Україною (на північному сході) - чорна діра, населена зомбі.
Од них реально треба відгородитися.
Бо діра здатна засмоктувати все живе і знищувати його.

Там не тільки віспа, там ще повно всякої гидоти є.
Цур їм, пек !
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"Чума на оба ваших ЛУГАНДОНА ! "

Уильям Шекспир
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шо то там кацапы портки начинают менять а еще не утро=))
В российских войсках на Донбассе вспыхнула эпидемия оспы, - "Народная милиция ДНР" - Цензор.НЕТ 4314
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Кацапский грипп, водочная чума или лысая
палочка Кобзона?
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Оооо! Вот и проявили себя биологические лаборатории НАТО, о которых вещал Басурин.
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Оспа достаточно недорогой вирус и эффективен против гражданского . Для попочленцев ихтамнетов,отлично подойдёт. Для начала .
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Если бы это была натуральная оспа, то это было бы эпидемическое событие мирового масштаба, и нам радоваться с того смысла не было бы, так как вакцинацию давно прекратили. Только откуда ей взяться? Образцы хранятся только в двух лабораториях - США и рашкинском Векторе. В природе резервуара сейчас нет. Вернее, речь о ветрянке.
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Спасибо за инфо. Жаль , что разновидность не летальная . Некому было б стрелять в тире что устроил главзебил для рашистов.
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що-ща, але туберкульоз там реально є. Після токо, як випустили зeків, а зeків там трeтина насeлeння, ця зараза лізe в Украіну. Із європeйськими краінами кордони закриваємо, а з дирою нові кпп відкиває зeлeна шмаркля. Чи не ідіоти?
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Хай вони повиздихають разом з російськими військами на Донбасі, іроди.
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Чаще посылайте укроДРГ на вражью территорию за разведданными - будет и вам счастье, дорогие спиввитчызники.
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Тамбовские волки тебе спиввитчизныки. Катсапом от тебя прёт, как от луганды тухлятиной.
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Да, да,- туберкулёз с оккупированных территорий лезет к нам в закрытые тубдиспансеры.
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на, лови свежачок!.. отправился на концерт Кобзона!

Даниленко Алексей Эдуардович "Бат" (Донецк, 19/04/86) умер в Донецке от туберкулёза 02/02/20 #груз200 #Восток #роа

У російських військах на Донбасі спалахнула епідемія віспи, - "Народна міліція ДНР" - Цензор.НЕТ 1399

У російських військах на Донбасі спалахнула епідемія віспи, - "Народна міліція ДНР" - Цензор.НЕТ 5312
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Разложившаяся от бухла печень-обычный конец существования лугандонской орочни.😄
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Последний случай оспа был у юща
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Окопы на могилах старых копают вот и получили и распространили при ротации..
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Натуральная оспа есть в биологической лаборатории в Новосибирске " Вектор". Это у них надо спросить натуральная это оспа или ветряная.
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А почему дятлы, как в Санжарах не останавливают транспорт из Лугандона?
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За пенсией едут "свои"- вот еслиб из центра или запада - останивливали.
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Віспу теж в шахтах Дамбасу відкопали?
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Подожди, ещё не то будет... С продолжением глобального потепления начнут вытаивать скотомогильники в тайге... И, хотя, считается, что возбудитель сибирской язвы способен сохраняться в почве не более 50 лет, учёные это не проверяли реально... В прошлом году, в Монголии, российских туристов "потянуло на экзотику" - поймали тарбагана (сурка монгольского), и съели... Не помню, сколько из них "ласты склеили", однако, последнего носителя перехватили уже на территории РФ... (в Монголии имеется природный ареал чумы, переносчиками которой являются грызуны).
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ну и чудненько. с коронавирусом хороший коктейль.
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...и пусть в добавок к оспе вспыхнет тиф, сибирская язва, желтая лихорадка, геморрагическая лихорадка Эбола - все с профузным поносом... и пусть перекинется на всю территорию кацапстана - от Чукотки до революционного города ****** и, конечно, мацкваабада...
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Похоже, при рытье окопов, обезьяны разрыли скотомогильник.
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Чёрной оспой, насколько мне известно, животные не болеют... У них есть своя, "коровья"... Именно ею делались два столетия, прививки, против оспы чёрной... В скотомогильниках, по большей части, производятся захоронения трупов скота, умерших от сапа, ящура и сибирской язвы...
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И всё же когда-то вирус натуральной оспы перешёл к человеку именно от какого-то животного.
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При чем тут черная оспа?Где в новости рассказано о черной оспе?Теперь по прививкам: кацапская царица Катька II в приказном порядке заставляла прививаться придворных и внука жидкостью,которую извлекали из папул зараженных коров и разбавленной в N-е количество раз.
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Самолёты не летают зато кпп открыты по нам стреляют а мы та вы шо свои люди ..заё ала власть без яиц
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где умиротворённый у него одна забота лугандония остальное так в придачу
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Пытливый народ Даунбасса может и чуму откопать.
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оспа?! что за бред? где они ее могли взять, если 40 лет уже нет возбудителя?
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Ее же победили! Даже с какого то года вообще прививки от оспы перестали делать. Поздравляю Лугандон! Вы возродили эту болезнь на просторах Земного Шарика!
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У нас у каждого взрослого и ребенка на левом плече след от прививки от оспы.
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Из каких же дремучих российских %б%ней приехали воевать против Украины "трактористы и шахтеры Донбасса", что в тех краях еще нет ни прививок от оспы, ни сама оспа не ликвидирована.
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Раша большая. %б%еней много. Там нашли семью,которая спросила за царя- батюшку.
Им пояснили,шо заместо царя теперь генсек. Успокоились.
А тут оспу накопать - плевое дело!
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Скорее к ним на помощь отправить Ермака-Мудака с Сивоховым
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если это не гипербола и не журналистские ужастики, и если "вспыхнула эпидемия", она перекинтся через кпп...с другой стороны, " выявлено 17 случаев заболевания Источник: https://censor.net.ua/n3181613
так эпидемия или случаи?
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Ну тут только мазь Вишневского поможет, чудодейственное лекарство от всех болезней в армии совка.
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Да эти пусть сдыхают. Было бы за что переживать.
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Відправте туди обісц\ну сивуху з його обісц\ною "платформою" - нехай примиряяє...
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