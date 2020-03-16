 У російських військах на Донбасі спалахнула епідемія віспи, - "Народна міліція ДНР"

Про це на брифінгу заявив "офіційний представник Управління Народної міліції ДНР", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Necro Mancer.

"В ходе проверки выявлено 17 случаев заболевания военнослужащих оспой". Серьёзно? Скажите кто-нибудь бакланам, что последний случай оспы был зафиксирован в 1978 году, а то они, похоже, не в курсе #кормимватуговном https://t.co/0y1yPdQPFZ #1ак #роа #роспроп pic.twitter.com/djAmJgZcNK — Necro Mancer (@666_mancer) March 15, 2020

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За даними ВООЗ, 9 грудня 1979 року було підтверджено, що віспу у світі ліквідовано. Цьому передувала широка кампанія з вакцинації від віспи. Через п'ять місяців, у травні 1980 року, 33-тя сесія Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я ухвалила офіційну заяву про те, що "світ і всі його народи здобули свободу від віспи".