 Через коронавірус закривають установи культури, ТРЦ, спорткомплекси, магазини і заклади громадського харчування в Одесі, - розпорядження мера Труханова

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розпорядження Одеського міського голови Геннадія Труханова, з метою попередження розповсюдження захворюваності на гострі респіраторні інфекції, викликаної коронавірусом COVID-19, з опівночі 16 березня зупиняється робота низки об'єктів загального користування всіх форм власності і підпорядкування з присутністю більше 10 осіб "до особливого розпорядження міського голови і скасування обмежувальних заходів".
Обмеження стосуються:
- кінотеатрів, театрів, музеїв, галерей, бібліотек та інших культурних і розважальних закладів;
- дитячих розважальних центрів та клубів, майданчиків, у тому числі спортивних;
- фітнес-клубів, тренажерних залів, басейнів, спортивних майданчиків та стадіонів;
- зоопарків, водних парків, парків атракціонів;
- усіх магазинів, крім продуктових та аптек;
- торговельно-розважальних центрів;
- будівельних ринків та інших (крім продуктових);
- ресторанів, закладів громадського харчування, зокрема у готелях, барів, клубів, кафе, дискотек, пабів;
- інших закладів та установ (на розсуд та під особисту відповідальність керівника).
Нагадаємо, 11 березня уряд України затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.
На даний момент в Україні вже підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.
Від 13 березня у Львові заборонено всі масові заходи, проте в разі гострої необхідності - за окремим рішенням штабу, може бути дозволено збори до 50 осіб, якщо вони стосуються забезпечення життєдіяльності міста. З 16 березня там закриються всі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек і заправок.
Как им выживать...?
Ну, а дальше, как говорится - дело техники
bamr@bamr69
В Италии отменили плату за коммунальные услуги, жилье, выплату кредитов на период карантина.
Дитячий письменник@chemodanov_di 3 ч
В нас введуть жорстку пеню за несвоєчасну сплату. Навіть не сумнівайтесь.
Ми не знаємо, на скільки це розтягнеться.
Я теж хотіла ще одні чорні туфельки купити (інший каблучок, інший фасон), але це не є нагальна потреба. Що, у мене нема що взути ? Почекають.
У Волмарті в п*ятницю жодної людини не бачила ні у відділі взуття, ні у відділі одягу.
Продукти і миючі та гігієнічні засоби.
kärma pölice@dr_blackerny 7 ч
Интересно будет послушать мамкиных атлантов, если им в случае ******* предложат покупать их место в реанимации на аукционе.
"Судячи з переповнених торговельних центрів у Києві, залюдненого Хрещатика і поки що повних ресторанів, барів та кафе, українці ще не зрозуміли небезпеку коронавірусу. Банально тому, що епідемія не дійшла сюди. Поки що.У п'ятницю в київських лікарнях з'явилися тести. Моя родичка, яка працює в одній з лікарень, тестувала хворих із запаленням легенів, в тому числі підключеного до апарату вентиляції легенів. Усі тести виявилися чітко негативні. Лікарів попередили, що все почнеться через тижнів два... Наші знайомі в Італії та Іспанії переказують сцени апокаліпсису. Я не буду постити фото і переповідати в деталях, щоб не лякати, але суть в тому, що це приватні історії, без статистичних даних і тд. Але навіть цього достатньо, щоб зрозуміти: всесвіт милосердно дає нам час підготуватися. Чи вистачить Україні розуму ним скористатися - вже інше питання."
В полиции принимают заяления по поводу словесного оскорбления личности (мелочь в сравнении с заражением смертельной болезней), а по поводу плевка в лицо спидоноса или корононосителя ничего не известно! Может кроме закрытия границ ещё и закон подправить?
КОРОНАВИРУС З АЗІЇ ПРОНИК В ЄВРОПУ В АМЕРИКУ... СУМНО АЛЕ ВІН ПРОНИК І ДО УКРАЇНИ. 73% УКРАЇНЦІВ
ЗАХВОРІЛИ ЦІЄЮ СМЕРТЕЛЬНОЮ ХВОРОБОЮ. А ЗАРАЗИВ ЇХ ПРОДАЖНИЙ ЗЕБІЛ - КАПІТУЛЯНТ. ПОКИ ЩО ВДАЛОСЯ ВИЛІКУВАТИ
ПОЛОВИНУ З 73% ЗАРАЖЕНИХ ЗРАДОЮ. Є ВЕЛИКА НАДІЯ ЩО ЩО І ІНШІ УКРАЇНЦІ БУДУТЬ ВИЛІКУВАНІ КРІМ ХІБА ЩО
ПРОДАЖНОГО ....РЕЗИДЕНТА ЗЕБІЛА - КАПІТУЛЯНТА, НАЖАЛЬ У НЬОГО ДІАГНОЗ ЗРАДА БУДЕ З НИМ ВЖЕ НАЗАВЖДИ!
Из-за коронавируса в Нидерландах выстроились огромные очереди за марихуаной
По данным на конец 2019 года, в Амстердаме находится 173 кофешопа, где легально продаётся марихуана и гашиш.