 Поранень на Донбасі зазнали військовослужбовці з Дніпропетровщини, стан одного - важкий, - волонтер Губа

Як повідомила в Facebook волонтер і радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа, постраждалі - з Дніпропетровщини, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, це наші земляки! Одного вже евакуювали військовим вертольотом до Харкова, стан важкий, але вже опритомнів, всю ніч військові лікарі оперували і рятували життя... Ще одне наше Сонечко перебуває в мобільному госпіталі, евакуація не потрібна, при свідомості", - повідомила вона.

Нагадаємо, 15 березня внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень.