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Все про:Дніпропетровщина (656) поранення (1660) військовослужбовці (2677) Губа Тетяна (34)

 Поранень на Донбасі зазнали військовослужбовці з Дніпропетровщини, стан одного - важкий, - волонтер Губа

За інформацією пресцентру Операції об'єднаних сил 15 березня на Донбасі поранень зазнали двоє військовослужбовців.

Як повідомила в Facebook волонтер і радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа, постраждалі - з Дніпропетровщини, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, це наші земляки! Одного вже евакуювали військовим вертольотом до Харкова, стан важкий, але вже опритомнів, всю ніч військові лікарі оперували і рятували життя... Ще одне наше Сонечко перебуває в мобільному госпіталі, евакуація не потрібна, при свідомості", - повідомила вона.

Поранень на Донбасі зазнали військовослужбовці з Дніпропетровщини, стан одного - важкий, - волонтер Губа 01

Нагадаємо, 15 березня внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181611
 
 
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Одужання нашим пораненим захисникам !
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И оХфис преЗедента не выложил инфу о вертолете, вылетающего из Харькова
Одного уже эвакуировали военным вертолетом в ХарьковИсточник: https://censor.net.ua/n3181611
ТипО, спасаем с границы со Словенией
Ну.... да ((((( Там не стреляют
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особисто в мене складається враження що в звязку з ситуацією по коронавірусу наших хлопців на фронті просто "похєрили"...і схоже-далі буде лиш важче..."не стрилять"-то злочинний наказ...а новий МО-"ніякий"...
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"Еще одно наше Солнышко..." Так воно і є. наші сонечка-захисники.
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