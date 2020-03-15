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 Підозра на коронавірус не підтвердилася ще у трьох мешканців Житомирщини, - лабораторний центр

Не підтвердилася підозра на COVID-19 у двох хворих з Ємільчинського та одного хворого з Хорошевського районів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Житомирського обласного лабораторного центру.

"За результатами вірусологічних досліджень обласного лабораторного центру підозра на COVID-19 у двох хворих з Ємільчинського та одного хворого з Хорошевського районів не підтвердилася", - сказано в повідомленні.

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Підозра на коронавірус не підтвердилася ще у трьох мешканців Житомирщини, - лабораторний центр 01

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Нагадаємо, жінка, яка інфікувалася коронавірусом, померла в Радомишлі 13 березня. Це перша смерть від коронавірусу на території України.

Жінка на початку березня побувала в Польщі, на зворотному шляху гостювала у родичів у Львові. Коли їй стало зле, вона не відразу звернулася до лікарів, продовжувала відвідувати церкву і ринок. Наразі в Радомишлі закрито ринки, призупинено рух громадського транспорту. Церкву й автовокзал, які відвідувала жінка, продезінфікували. Ізольовано 22 людей, із якими контактувала інфікована.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181610
 
 
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Прыгать с высотки тоже не запрещено конституцией. Вперед!
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в твиттере много кто им напихивал за воротник. Говорят, что они постили фото 2ух годичной давности
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Классное селфи у тебя получилось! Скоко лайков?
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Мало так? Ну я тебе один .... ну короче считай что я тебя лайкнул. И сопли утри.
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Дмитрий@dmitriypaut





Сабаков хочет срочно,не вводя ЧП сажать
В МВД разработали изменения в УК и Кодекс Украины об административных правонарушениях,которые предусматривают уг ответственность за заражение опасной инфекц болезнью,а также за самовольное оставление места обсервации карантина



Ветерок Боярского@v_b_14_9 ч

Фраза "чхати я на вас хотів" буде розцінюватись як погроза, а у відношенні зелених - як тероризм
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