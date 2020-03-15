 Всі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек і заправок з 16 березня закриють у Львові, - Садовий

Про це в Facebook написав Львівський міський голова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

"З понеділка у Львові закриваємо усі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек та заправок. Офіційне рішення комісії з надзвичайних ситуацій буде прийнято зранку, але готуватись можна вже", - зазначив він.

Також чиновник повідомив, що поширена в мережі інформація, що у Львові зафіксовано два випадки коронавірусу, не відповідає дійсності.

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"Сьогодні у Львові справді госпіталізовано 4 людей, які недавно перебували в країнах, де зафіксовано коронавірус. Хворі госпіталізовані з ознаками ГРЗ. Біоматеріал відібраний та скерований на дослідження в Київ. Всі особи молодого віку, госпіталізовані з нетривалим анамнезом, тобто, вони хворіють впродовж 2-3 днів. Стан – середньої важкості, загроз життю нема", - уточнив Садовий.

Він також закликав прислухатися тільки до офіційних джерел інформації.

Нагадаємо, 11 березня уряд України затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.

На даний момент в Україні вже підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.

Від 13 березня у Львові заборонено всі масові заходи, проте в разі гострої необхідності - за окремим рішенням штабу, може бути дозволено збори до 50 осіб, якщо вони стосуються забезпечення життєдіяльності міста.