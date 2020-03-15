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 Всі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек і заправок з 16 березня закриють у Львові, - Садовий

З понеділка, 16 березня, у Львові закриються всі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек і заправок.

Про це в Facebook написав Львівський міський голова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

"З понеділка у Львові закриваємо усі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек та заправок. Офіційне рішення комісії з надзвичайних ситуацій буде прийнято зранку, але готуватись можна вже", - зазначив він.

Також чиновник повідомив, що поширена в мережі інформація, що у Львові зафіксовано два випадки коронавірусу, не відповідає дійсності.

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"Сьогодні у Львові справді госпіталізовано 4 людей, які недавно перебували в країнах, де зафіксовано коронавірус. Хворі госпіталізовані з ознаками ГРЗ. Біоматеріал відібраний та скерований на дослідження в Київ. Всі особи молодого віку, госпіталізовані з нетривалим анамнезом, тобто, вони хворіють впродовж 2-3 днів. Стан – середньої важкості, загроз життю нема", - уточнив Садовий.

Він також закликав прислухатися тільки до офіційних джерел інформації.

Всі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек і заправок з 16 березня закриють у Львові, - Садовий 01

Нагадаємо, 11 березня уряд України затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.

На даний момент в Україні вже підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.

Від 13 березня у Львові заборонено всі масові заходи, проте в разі гострої необхідності - за окремим рішенням штабу, може бути дозволено збори до 50 осіб, якщо вони стосуються забезпечення життєдіяльності міста.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181607
 
 
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Великобритания всех граждан старше 70 лет хочет посадить на карантин.До особого распоряжения.
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У нас закликають від уряду не провідувати батьків, дідусів-бабусь у лікарнях та резиденціях для старших людей.
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на свалку их выселить на время карантина.
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Починаєм прогнозувати ріст благополуччя і курс гривні
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Надо было покупать валюту по 24, когда умные люди советовали.
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Хто памятає новітню історію сидить в доларах нині прісно і вовекь вековь
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Год назад, а потом зебилы выбрали бенину дырку президентом
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Да уж...Вас идиотов точно лишь патологоанатом исправит.
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Массовый психоз сейчас на Украинско-Польской границе.Все домой ломанулись.Зачем,-непонятно.
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Они часть звр просадят, остатки разворуют и чухнут по своим хайфам
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Да сейчас под шумок вируса на него все проблемы страны и спишут внимательно следим за курсом бакса евро в обменниках уже завтра
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Гурьянов Сергей@Segozavr 2 ч

Египет дает малому и среднему бизнесу отсрочку на 6 месяцев для погашения кредитов и отменяет комиссионные сборы за снятие наличных в банкоматах.
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Ну это понятно. Учитывая с каким восторгом Садовый встречал (в вышиванке) злостного нарушителя границы Михо Кокаинишвили, мы знаем от кого именно Садовый получает обязательные к выполнению приказы. Крайне показательно что такие же чудовищные "меры" приняла именно Австрия. Уши ребят, дёргающих за мировые ниточки именно из Австрии, ясно засветились на этот раз, хотя обычно им удаётся скрывать свою причастность к созданию хаоса в мире.
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Хоть у кого то мозги работают , еще жестче меры ,как китайцы ,привлечь армию , наш народ не китайцы ,без хорошей зведюлины дома сидеть не будут
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проблемы обычной семьи - куда деть детей, если у них карантин... чем их накормить...чем их занять, чтоб они не все время висли в нете...как быстро добраться домой....как быстро (и где) купить свежие продукты...как их быстро приготовить...как их уберечь и как уберечься самому в этом психозе...
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Хм. До моменту можливого переходу у інший вимір існування є ще трошки часу. У когось більше, у когось менше. Що хочу донести. Хто бажає скласти руки і у сльозах "переходити", нагадаю, що ми всі Там будемо, рано чи пізно. Хто відчуває у собі сили для боротьби - треба боротись, і не тільки за себе, а і за оточуючих. І завжди треба залишатись людиною. Крапка....
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Великобритания хочет посадить на домашний карантин старшее поколение,чтобы сохранить ему жизнь.А здесь на сайте началась самая гнусная вакханалия по этому поводу.Короновирус - боевое биологическое оружие созданное в военной лаборатории Уханя.Он слеплен из более 50 разных типов гриппаИспытывали на летучих мышах.Одна мышь улетела каким-то образом и заболевшие мыши были отловлены и проданы на уханьском рынке.Пока единственный способ победить -самоизоляция.Молодые переболевшие становятся стерильными почти все.
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