EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  4886  98
Матеріали за темою:
Все про:карантин (200) маска (11) Словаччина (137) експорт (181) Кулеба Дмитро (248) COVID-19 (882)

 Якщо Словаччина справді намагалася купити маски, то в обхід українського законодавства, - Кулеба відповів на заяву прем'єра Пеллегріні

Спроби українських компаній на замовлення з-за кордону експортувати маски і респіратори незаконні і будуть жорстко блокуватися.

Про це повідомив у Facebook глава МЗС України Дмитро Кулеба, коментуючи публікацію Цензор.НЕТ, де з посиланням на прем'єр-міністра Словаччини Петера Пеллегріні повідомляється, що Україна готова була продати цій країні партію 2 млн шт., але врешті продала маски в Німеччину.

"Немає зараз в Європі країни, яка не полювала б у всьому світі на маски і респіратори. Коли все це закінчиться, я зможу розповісти багато цікавих історій на цю тему.

А зараз скажу одне: якщо Словаччина справді намагалася купити маски, то планувала це в обхід нашого законодавства. Експорт мінімум до 6 червня заборонено. Спроби наших компаній і ділків на замовлення будь-кого з-за кордону експортувати - незаконні. Ми жорстко блокуватимемо їх разом із Міністерством внутрішніх справ і митницею. Здоров'ям громадян не торгуємо", - підкреслив міністр.

Якщо Словаччина справді намагалася купити маски, то в обхід українського законодавства, - Кулеба відповів на заяву премєра Пеллегріні 01

Читайте також: 10 мільйонів медичних масок завтра передадуть у заклади охорони здоров’я, - Шмигаль. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 11 березня уряд України затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні. Також кабінет міністрів України ввів  заборону на експорт медичних масок та інших засобів захисту. Обмеження діють до 6 червня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181606
 
 
 Топ коментарі
 


самі знаєте хто Плямиsтьій 07



Дозвіл продати комерційній структурі СТРАТЕГІЧНИЙ ЗАПАС медичних масок може дати лише одна людина в Україні. Як думаєте, хто б це міг бути?
 показати весь коментар
 


Mykola



Прийшла платіжка...Сонцелікий хотів ,щоб українці більше сміялись?...Смішно...


Если Словакия действительно пыталась купить маски, то в обход украинского законодательства, - Кулеба ответил на заявление премьера Пеллегрини - Цензор.НЕТ 8552
 показати весь коментар
 
сейчас повыползают зебилы и будут обвинять Обаму
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 


самі знаєте хто Плямиsтьій 07



Дозвіл продати комерційній структурі СТРАТЕГІЧНИЙ ЗАПАС медичних масок може дати лише одна людина в Україні. Як думаєте, хто б це міг бути?
 показати весь коментар
 
 
сейчас повыползают зебилы и будут обвинять Обаму
 показати весь коментар
 
 
Неправда. Обама кацапам подъезды обсцикает. У нас во всем виноват Порошенко.
 показати весь коментар
 
 
Пусть ответят -- Друг Зели Пальчевский, которому он типа "анализы сдавал", тепрь уже барыга или еще нет? А заодно пусть Зеля прокомментирует это объявление --

Если Словакия действительно пыталась купить маски, то в обход украинского законодательства, - Кулеба ответил на заявление премьера Пеллегрини - Цензор.НЕТ 8189
 показати весь коментар
 
 
Пусть Кулеба ответит, почему этот "обход" не зафиксирован и виновные не привлечены к отвественности. Что за детский сад? Где правосудие затерялось у зеленой власти? Это не шутки - это здоровье и жизнь десятков миллионов людей и когда начнутся смерти, эту кулебу, вместе с Зеленским и другими возьмут таки за яйца.
 показати весь коментар
 
 
Да, ему иностранец дает ценные сведения про то, что творится безнаказанно в стране, а Кулеба еще сердится и ехидничает. Нормально? Идиотская власть и идиотский ответ.
 показати весь коментар
 
 
сердится, что словак спалил контору. Вот кулеба и осерчал еще и словака сделал виноватым, что он в обход законодательства пошел. Хто всрався? словак. А то что те правит. борт присылали за масками, про то наши барыги слыхом не слыхивали и не видывали Ага!
 показати весь коментар
 
 
Да. Настоящие барыгы и их дружбаны у власти. Не придуманных телевизором, а настоящие барыги, зарабатывающие на крови. Вывести 983,5 тонны масок и средств индивидуальной защиты, включая более 200 тонн с биологическими фильтрами, накануне эпидемии -- за это мало стрелять. Не организовать своевременную закупку неоходимых эксперсс-тестов и делать тесты за 16 тыс.грн. !!! во время крупнейшей пандемии. За это надо подвешивать на Крещатике за крашенки вниз головой. А рядом положить палки для "благодарных" соотечественников.
 показати весь коментар
 
 
Це часом не та кулЄба що напереріз через 4 смуги на червоне летіла? Якщо Словаччина справді намагалася купити маски, то в обхід українського законодавства, - Кулеба відповів на заяву прем'єра Пеллегріні - Цензор.НЕТ 5426
Той куляв лоба ,а це кулЄба,якісь вони усі хкулею...
 показати весь коментар
 


Вікторія Мірошніченко@Vika_Ruda





Порошенко привіз в Україну мільйон безкоштовних тестів на короновірус
Зеленський продає тести по 350 грн.
Не забудьте хто в нас барига.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Хороший анекдот.Мне понравился.Свыня может только вывезти,украсть,продать(бтр бракованые в три дорога)
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Это уже старый анекдот... Якщо Словаччина справді намагалася купити маски, то в обхід українського законодавства, - Кулеба відповів на заяву прем'єра Пеллегріні - Цензор.НЕТ 1536
 показати весь коментар
 
він не міг ...у його на то мізків немає кокс і водка зробили своє діло ...
 показати весь коментар
 
Да хорош врать, маски были в свободной продаже, и купить их могло любое физическое или юридическое лицо без всяких разрешений.
 показати весь коментар
 
Хтось бреше, і здається мені що не Словацька сторона
🤔
 показати весь коментар
 
 
А если Словакия делала это до 11-го марта? Кулёба не догоняет до такой простой мысли?
 показати весь коментар
 
а шо это меняет?количество чемоданов налички?
 показати весь коментар
 
 
Ай, джигит ! Как срезал!

это не ЗЕбилы продажные виноваты, а Словакия, которая хотела защитить своих граждан ! Если Словакия действительно пыталась купить маски, то в обход украинского законодательства, - Кулеба ответил на заявление премьера Пеллегрини - Цензор.НЕТ 8151
 показати весь коментар
 
 
А мне вот интересно. С этом запретом на экспорт от 11.03.2020. Украинский производитель масок например НПП "Стандарт" под нож пойдет? Невыполнение контрактов? невозможность реализации продукции? Что с ним? Все конец?
 показати весь коментар
 
нет.. это форс-мажор, обстоятельства непреодолимой силы по контракту - землетрясение, пожар, чрезвычайное положение, изменение законов страны
 показати весь коментар
 
 
А какой то немчина в обход этого законодательства купил. И явно дороже... Это к вопросу о законопослушных европейцах...
 показати весь коментар
 
 
та не...это к вопросу продажности зеленой плесени...
 показати весь коментар
 
 
За наличку ни-ни если требование продавца?
 показати весь коментар
 
Так пиши заяву в прокуратуру, НАБУ, ДБР, в Печерський райвідділ поліції. Чого ти виступаєш і щось намагаєшся довести.
 показати весь коментар
 
 


Mykola



Прийшла платіжка...Сонцелікий хотів ,щоб українці більше сміялись?...Смішно...


Если Словакия действительно пыталась купить маски, то в обход украинского законодательства, - Кулеба ответил на заявление премьера Пеллегрини - Цензор.НЕТ 8552
 показати весь коментар
 
 
Не, шо тут не понятно: закачка, прокачка, траннспрратирровка... а, ну Алесеевич давай еще по одной.
 показати весь коментар
 
Пилигрини уже почти не премьер . Новая коалиция- будет новый премьер
Пилигрини уже и с Германией переругался из-за какого-то контейнера
 показати весь коментар
 
Так словаки о свей стране заботились, а наши барыги?
 показати весь коментар
 
 
Что ты свистишь гнида,позвонил бы и тихо спросил - кто вымогал наличку за маски,не нужно нам тут втирать про аферистичность и брехливость словака,носители этих качеств - вы родимые.
 показати весь коментар
 
 
"будут жестко блокироваться." ха ха.. що заважало заблокувати обговорювану оборутку? влада України це генератор випадкових звукових хвиль і не більше.
 показати весь коментар
 
 
а США запустили дополнительные заводские мощности по выпуску масок и респираторов, 24 часа в сутки штампуют маски.. без лишних разборок и говнометаний кто у кого там пытался что перекупить
 показати весь коментар
 
 
Немножко неправильно ... Это какая-то наволочь пыталась продать маски в обход украинского законодательства. Интересно, кто бы это мог быть?))
 показати весь коментар
 
 
Тот, кто на это законодательство уже не может влиять...
 показати весь коментар
 
e se Arlecchin t'invola Colombina,
ridi, Pagliaccio...e ognum applaudira!

паяц... смейся, говно, и плач....
 показати весь коментар
 
Не пыталась продать, а продала немцу!
 показати весь коментар
 
Интересно, сколько нужно времени и средств, чтобы запустить параллельно N производств масок (хотя бы обычных)? И пустить на это средства, хоторые планировалось раздерибанить на "стартапах".
Это уж точно не rocket science (по крайней мере, в случае простейших масок, которые впаривают за 18-25 грн).
 показати весь коментар
 
 
К А Р А Н Т И Н ...так що ніхто і нічого "запускати" не буде ... "индейци" повинні звільнити територію Україна ...
 показати весь коментар
 
Та мы прикалываемся Якщо Словаччина справді намагалася купити маски, то в обхід українського законодавства, - Кулеба відповів на заяву прем'єра Пеллегріні - Цензор.НЕТ 7726, кста , твои предки кони уже двинули? Якщо Словаччина справді намагалася купити маски, то в обхід українського законодавства, - Кулеба відповів на заяву прем'єра Пеллегріні - Цензор.НЕТ 5503

Илья Емец сказал, что кронавирус убьет всех пенсионеров
Правда весело? Ну ведь по приколу Якщо Словаччина справді намагалася купити маски, то в обхід українського законодавства, - Кулеба відповів на заяву прем'єра Пеллегріні - Цензор.НЕТ 8748
 показати весь коментар
 
 
Самое ржачтное, что воют 90%зебилов, только 10%,самых пришибленных из них, в унисон с кацапьем, стараются хоть какое то подобие лица зебобе натянуть))))
 показати весь коментар
 
а німці придбали не в обхід ?
краще скажіть хто їх продав.
 показати весь коментар
 
 
Ну да, канешн Якщо Словаччина справді намагалася купити маски, то в обхід українського законодавства, - Кулеба відповів на заяву прем'єра Пеллегріні - Цензор.НЕТ 3413
председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий выкупил 28 млн масок и продал их в Китай

 показати весь коментар
 
 
Служебное положение мешало. Он же не председатель комитета ВР по здравоохранению.
 показати весь коментар
 
Ну я не вхожу в группу подтанцовки "Шмаркли 95", КалаМойши
 показати весь коментар
 
То есть Словакия еще и сама виновата, ну не тварь этот предатель кулеба? Вся страна знает, что зеленые мародеры, в часности Радуцкий, торгуют масками!
 показати весь коментар
 
 
Стратегический запас по безналу не распродается другим, когда нужен стране.
 показати весь коментар
 
 
Если бы зеленые мародеры захотели бы действительно узнать, кто продает маски, то они обратились бы к премьеру Словакии и спросили бы, кто же это такой у нас маски то продает, но зеленые барыги просто тявкают из будки, потому что прекрасно знают, кто продает маски.
 показати весь коментар
 
 
Послєдній піск африканськой медицини!
Рєкомєндовано лучшими шаманами плємьон мумба-юмба!

 показати весь коментар
 
 
о! Вспомнился божественный Боб и его Natural Mystic

There's a natural mystic blowing through the air
If you listen carefully now you will hear

This could be the first trumpet, might as well be the last
Many more will have to suffer
Many more will have to die
Don't ask me why
Things are not the way they used to be
I won't tell no lie
 показати весь коментар
 
Ви краще поясніть де люди гроші на існування візьмуть,закривається бізнес,міністр МОЗу наказує припинити роботу приватникам,кажуть нові правила будуть введені на 3 місяці?
 показати весь коментар
 
 
Бизнес тоже пусть мозгами шевелит,с клиентами можно работать и через окошко,по принципу работы ночных магазинов, так же могут работать мастерские, .ателье, прачечные,.на рынках можно реализаторов поставить китайцев
 показати весь коментар
 
 
Продолжу перечень - сталевары, хирурги, атомщики Якщо Словаччина справді намагалася купити маски, то в обхід українського законодавства, - Кулеба відповів на заяву прем'єра Пеллегріні - Цензор.НЕТ 9515 Якщо Словаччина справді намагалася купити маски, то в обхід українського законодавства, - Кулеба відповів на заяву прем'єра Пеллегріні - Цензор.НЕТ 1937
 показати весь коментар
 
та канєшна нє может такого бить. от тільки чому пика така в сметані і така задоволена.
 показати весь коментар
 
Президент, премьер-министр, члены правительства, а также все высокопоставленные чиновники Сингапура не получат одну месячную зарплату - вырученные средства пойдут на выплату премий сотрудникам больниц, различных ведомств, которые занимаются непосредственно борьбой с коронавирусом.

 показати весь коментар
 
 
«Если Словакия действительно пыталась купить маски...» - о есть они к вам не обращались, они. Разу пошли к торгашам масок, поэтому вы об этом ну ничего не слышали?
 показати весь коментар
 
 
и про присланный правит. борт от Словакии впервые услышали
 показати весь коментар
 
 
Барыга! Вот тут реальные барыги, от чего вы падлы не отмоетесь! Я больше Словакии верю чем вам.. Зеленым.
 показати весь коментар
 
 
Митя !Та iм пох чи в обхiд чи в прохiд укр законiв , вони думають про своiх людей
 показати весь коментар
 
 
Перемога за перемогою в зовнішній політиці у моніки. Так роблять тоді, коли тобі країна і нах непотрібна. І ти плануєш звалити звідци після своєї місії.
 показати весь коментар
 
 
А сейчас скажу одно: если Словакия действительно пыталась купить маски, то планировала это в обход нашего законодательства. Экспорт минимум до 6 июня запрещен. Попытки наших компаний и дельцов на заказ кого-либо из-за рубежа экспортировать - незаконны. Мы будем жестко блокировать их вместе с МВД и таможней. Здоровьем граждан не торгуем",- но с фрицами мы торгуем здоровьем граждан и х,,,р положили на законодательство.который запрещает экспорт до 6 июня,,,
 показати весь коментар
 
 
Вы лучше скажите, что вы вообще что-нибудь делаете НЕ в обход украинского законодательства?
 показати весь коментар
 
 
придурок, сейчас словаки сдадут вас с потрохами...)))))
 показати весь коментар
 
 
вообще не понимаю проблемі
можно такую, но б/у брать - на любителя
Якщо Словаччина справді намагалася купити маски, то в обхід українського законодавства, - Кулеба відповів на заяву прем'єра Пеллегріні - Цензор.НЕТ 6157
 показати весь коментар
 
Юли чё то не слышно,может вакцину от свиного гриппа закупает для Украины.
 показати весь коментар
 
для коротких перебежек сквозь толпу
Якщо Словаччина справді намагалася купити маски, то в обхід українського законодавства, - Кулеба відповів на заяву прем'єра Пеллегріні - Цензор.НЕТ 3660
 показати весь коментар
 
Так Словакия только пыталась купить, но шустрые немцы перехватили.
Теперь давай заявление о незаконных действиях Германии
 показати весь коментар
 
 
Комфортный для Кремля: в России интересно высказались о главе Офиса ЗеленскогоВоскресенье, 15 марта 2020, 14:04

переглянути новину українською

Российский политический деятель Марк Фейгин заявил, что глава ОПУ Андрей Ермак из-за своего прошлого - комфортный человек для Кремля.
Об этом он рассказал "Апострофу".
"Я считаю, что Ермак - комфортный партнер для Москвы в целом, не только для Козака. Думаю, что на него проще воздействовать. Эти рычаги воздействия связаны с его прошлым, бизнесом, связями с Ахметовым. Для русской политики очень важно, что с человеком есть личный контакт, всегда важно вместе выпить водку. Если они смогли "раскочегарить" человека на такое, то считается, что это человек, с которым можно решать вопросы. Ермак относится к такой категории. И поэтому Москва его именно так и воспринимает", - заявил он.
По его словам, Москва в конечном итоге видит своей целью не интеграцию Донбасса в Россию, а наоборот, чтобы ОРДЛО вошли в состав Украины, но на российских условиях.
"Для нее был бы идеальный вариант, чтобы Донбасс, оккупированный сейчас Россией, вошел в состав Украины, но продолжал оставаться по существу в своем нынешнем положении, когда граница контролируется Москвой, власть на этой территории контролируется спецслужбами, администрацией президента России, и экономическая сфера также находится под контролем доверенных лиц Москвы. Вот это их устраивает гораздо больше, нежели нести ответственность: навыдавали паспортов - содержите их. Они же не хотят содержать. Они хотят, чтобы украинский бюджет содержал граждан, проживающих в ОРДЛО", - считает он.
Вторым пунктом он выделил признание Крыма территорией России.
"Вот главная цель: чтобы Украина, наконец, согласилась с тем, что Крым перестал быть частью суверенной территории Украины. Москва ставит эту цель, причем это публичная цель, они об этом говорят. Это не то, что я какой-то инсайд выливаю, - это и так известно", - сказал Фейгин.
Полный текст материала "Апострофа" читайте здесь: Для русской политики важно, чтобы с человеком можно было выпить водку - Марк Фейгин.
 показати весь коментар
 
А где-то в Калифорнии заметили очередь...и не за масками!
Якщо Словаччина справді намагалася купити маски, то в обхід українського законодавства, - Кулеба відповів на заяву прем'єра Пеллегріні - Цензор.НЕТ 8853
 показати весь коментар
 
 
Хто та гнида, яка ПРОДАЛА маски, поклавши гроші в кишеню, і не сплативши податки? Вже не кажучи про те, що цій паскуді абсолютно похрін чи виживе те стадо, яке привело цю плісняву вражину до влади
 показати весь коментар
 
 
Ослик весь год возил мешки и завидовал поросёнку, у того была житуха. А в Рождество перестал завидовать. Сели поросёнка. В наши ***** вирус в последнюю очередь дойдёт. Мы мирные люди но ружьё и собака заменят маску. А в осаде месяц не выходя со двора выдержим. Сперва всех кур, потом их корм. Вот без курева плохо. Но весна идёт это плюс. Кста всем "выживальщикам" хорошая практика выйдет.
 показати весь коментар
 
Получается неподкупный Нефедов пропустил через границу контрабанду в особо крупном размере?
 показати весь коментар
 
Этот нарид достоин того, что он выбрал...
 показати весь коментар
 
Хроника одного Президента ...

14.03.2020 г.

У Зеленского начинают операцию по принуждения главы НБУ Смолия к отставке. Подробностей пока нет.
"Между прочим, этот вирус детей не поражает, а сейчас умрут все пенсионеры", - сказал Емец.

Вот классический пещерный уровень нашего министра ..
Сообщаем - дети в возрасте 0-12 лет составляют 3,16% от всех заболевших.по данным Чрезвычайного фонда общественного здравоохранения и социального обслуживания (Public Health and Social Services Emergency Fund) оглашенным на заседании сводной специальной группы (joint task force) созванной Государственным департаментом США 23 февраля 2020 года. Источник: https://censor.net.ua/v3181487

Наконец то определилось направление действий нового министра здравоохранения. Естественно это перераспределение бюджетных потоков. При том готовилось это в такой страшной тайне, что стало известно всем. Пользуясь абсолютным невежеством Зеленского и Шмыгаля, Емец внес предложение профинансировать изготовление тестов для диагностики коронавируса Институтом молекулярной биологии и генетики НАН Украины. Для несведущих: во-первых - процес изготовления и сертификации ВОЗ данных тестов вкладывается в 3-4 месяца. Во вторых ИМБГ не имеет производственной базы для изготовления тест-систем в объемах необходимых стране. Это может появиться минимум где то через год. А 180-200 млн. будут потрачены уже сегодня.

Проходит закрытое заседание правительства посвященное борьбе с эпидемией COVID-19. Исключительным предметом рассмотрения на данном закрытом совещании являются... предложения г-на Зеленкого. Исходя из этого сообщаем когда вы будете обижаться на дурацкие действия нашего правительства, никогда не забывайте что у нас нет правительcтва. Есть кучка холуев, которые покорно выполняют дурацкие распоряжения дилетанта Зеленского, который и является основным организатором всех наших бед. Остальные идут по статье за соучастие.
Информация группы внешнего мониторинга tZE inform
Обстрел украинских позиций в районе н\п Пески 12 марта 2020 года проводился л\с специальной группы артиллерийского дивизиона 205-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ с использованием комплекса управляемого оружия КМ-8 «Грань». Непосредственно в момент обстрела на позиции находилось два представителя предприятия-изготовителя данной системы.

Реальный охват лабораторными анализами за отчетную неделю населения страны во время фиксируемого превышения эпидемического порога составляет 0.013% (!!!).
Уверения Зеленского о "готовности к эпидемии коронавируса" оказались путым трепом некомпетентного и плохо информированного руководителя. Возможность предотвратить утеряна в шоу-играх с "заточением-увольнением" министра здравоохранения и полным провалом организационных мероприятий подготовки к эпидемии.
Зеленский продолжает тасовать замов у Баканова, пытаясь создать внутри СБУ хоть какой то плацдарм контроля за Бакановым. Баканов тихо улыбаясь за пару месяцев перетаскивает очередного назначенного на свою сторону. Кстати Зеленский назначает заместителя в ту структуру которую приказывал ликвидировать.

Минздрав с ходу провалил закупки закупки тест-систем анализа крови доноров для лечения онкобольных детей. К руководству пришел "крепкий и компетентный руководитель".
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору