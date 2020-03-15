 Якщо Словаччина справді намагалася купити маски, то в обхід українського законодавства, - Кулеба відповів на заяву прем'єра Пеллегріні

Про це повідомив у Facebook глава МЗС України Дмитро Кулеба, коментуючи публікацію Цензор.НЕТ, де з посиланням на прем'єр-міністра Словаччини Петера Пеллегріні повідомляється, що Україна готова була продати цій країні партію 2 млн шт., але врешті продала маски в Німеччину.
"Немає зараз в Європі країни, яка не полювала б у всьому світі на маски і респіратори. Коли все це закінчиться, я зможу розповісти багато цікавих історій на цю тему.
А зараз скажу одне: якщо Словаччина справді намагалася купити маски, то планувала це в обхід нашого законодавства. Експорт мінімум до 6 червня заборонено. Спроби наших компаній і ділків на замовлення будь-кого з-за кордону експортувати - незаконні. Ми жорстко блокуватимемо їх разом із Міністерством внутрішніх справ і митницею. Здоров'ям громадян не торгуємо", - підкреслив міністр.
Нагадаємо, 11 березня уряд України затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні. Також кабінет міністрів України ввів заборону на експорт медичних масок та інших засобів захисту. Обмеження діють до 6 червня.
самі знаєте хто Плямиsтьій 07
Дозвіл продати комерційній структурі СТРАТЕГІЧНИЙ ЗАПАС медичних масок може дати лише одна людина в Україні. Як думаєте, хто б це міг бути?
Той куляв лоба ,а це кулЄба,якісь вони усі хкулею...
Вікторія Мірошніченко@Vika_Ruda
Порошенко привіз в Україну мільйон безкоштовних тестів на короновірус
Зеленський продає тести по 350 грн.
Не забудьте хто в нас барига.
🤔
это не ЗЕбилы продажные виноваты, а Словакия, которая хотела защитить своих граждан !
Mykola
Прийшла платіжка...Сонцелікий хотів ,щоб українці більше сміялись?...Смішно...
Пилигрини уже и с Германией переругался из-за какого-то контейнера
ridi, Pagliaccio...e ognum applaudira!
паяц... смейся, говно, и плач....
Это уж точно не rocket science (по крайней мере, в случае простейших масок, которые впаривают за 18-25 грн).
Илья Емец сказал, что кронавирус убьет всех пенсионеров
Правда весело? Ну ведь по приколу
краще скажіть хто їх продав.
председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий выкупил 28 млн масок и продал их в Китай
кто тебе мешал так сделать?
Рєкомєндовано лучшими шаманами плємьон мумба-юмба!
There's a natural mystic blowing through the air
If you listen carefully now you will hear
This could be the first trumpet, might as well be the last
Many more will have to suffer
Many more will have to die
Don't ask me why
Things are not the way they used to be
I won't tell no lie
можно такую, но б/у брать - на любителя
Теперь давай заявление о незаконных действиях Германии
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Российский политический деятель Марк Фейгин заявил, что глава ОПУ Андрей Ермак из-за своего прошлого - комфортный человек для Кремля.
Об этом он рассказал "Апострофу".
"Я считаю, что Ермак - комфортный партнер для Москвы в целом, не только для Козака. Думаю, что на него проще воздействовать. Эти рычаги воздействия связаны с его прошлым, бизнесом, связями с Ахметовым. Для русской политики очень важно, что с человеком есть личный контакт, всегда важно вместе выпить водку. Если они смогли "раскочегарить" человека на такое, то считается, что это человек, с которым можно решать вопросы. Ермак относится к такой категории. И поэтому Москва его именно так и воспринимает", - заявил он.
По его словам, Москва в конечном итоге видит своей целью не интеграцию Донбасса в Россию, а наоборот, чтобы ОРДЛО вошли в состав Украины, но на российских условиях.
"Для нее был бы идеальный вариант, чтобы Донбасс, оккупированный сейчас Россией, вошел в состав Украины, но продолжал оставаться по существу в своем нынешнем положении, когда граница контролируется Москвой, власть на этой территории контролируется спецслужбами, администрацией президента России, и экономическая сфера также находится под контролем доверенных лиц Москвы. Вот это их устраивает гораздо больше, нежели нести ответственность: навыдавали паспортов - содержите их. Они же не хотят содержать. Они хотят, чтобы украинский бюджет содержал граждан, проживающих в ОРДЛО", - считает он.
Вторым пунктом он выделил признание Крыма территорией России.
"Вот главная цель: чтобы Украина, наконец, согласилась с тем, что Крым перестал быть частью суверенной территории Украины. Москва ставит эту цель, причем это публичная цель, они об этом говорят. Это не то, что я какой-то инсайд выливаю, - это и так известно", - сказал Фейгин.
Полный текст материала "Апострофа" читайте здесь: Для русской политики важно, чтобы с человеком можно было выпить водку - Марк Фейгин.
14.03.2020 г.
У Зеленского начинают операцию по принуждения главы НБУ Смолия к отставке. Подробностей пока нет.
"Между прочим, этот вирус детей не поражает, а сейчас умрут все пенсионеры", - сказал Емец.
Вот классический пещерный уровень нашего министра ..
Сообщаем - дети в возрасте 0-12 лет составляют 3,16% от всех заболевших.по данным Чрезвычайного фонда общественного здравоохранения и социального обслуживания (Public Health and Social Services Emergency Fund) оглашенным на заседании сводной специальной группы (joint task force) созванной Государственным департаментом США 23 февраля 2020 года. Источник: https://censor.net.ua/v3181487
Наконец то определилось направление действий нового министра здравоохранения. Естественно это перераспределение бюджетных потоков. При том готовилось это в такой страшной тайне, что стало известно всем. Пользуясь абсолютным невежеством Зеленского и Шмыгаля, Емец внес предложение профинансировать изготовление тестов для диагностики коронавируса Институтом молекулярной биологии и генетики НАН Украины. Для несведущих: во-первых - процес изготовления и сертификации ВОЗ данных тестов вкладывается в 3-4 месяца. Во вторых ИМБГ не имеет производственной базы для изготовления тест-систем в объемах необходимых стране. Это может появиться минимум где то через год. А 180-200 млн. будут потрачены уже сегодня.
Проходит закрытое заседание правительства посвященное борьбе с эпидемией COVID-19. Исключительным предметом рассмотрения на данном закрытом совещании являются... предложения г-на Зеленкого. Исходя из этого сообщаем когда вы будете обижаться на дурацкие действия нашего правительства, никогда не забывайте что у нас нет правительcтва. Есть кучка холуев, которые покорно выполняют дурацкие распоряжения дилетанта Зеленского, который и является основным организатором всех наших бед. Остальные идут по статье за соучастие.
Информация группы внешнего мониторинга tZE inform
Обстрел украинских позиций в районе н\п Пески 12 марта 2020 года проводился л\с специальной группы артиллерийского дивизиона 205-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ с использованием комплекса управляемого оружия КМ-8 «Грань». Непосредственно в момент обстрела на позиции находилось два представителя предприятия-изготовителя данной системы.
Реальный охват лабораторными анализами за отчетную неделю населения страны во время фиксируемого превышения эпидемического порога составляет 0.013% (!!!).
Уверения Зеленского о "готовности к эпидемии коронавируса" оказались путым трепом некомпетентного и плохо информированного руководителя. Возможность предотвратить утеряна в шоу-играх с "заточением-увольнением" министра здравоохранения и полным провалом организационных мероприятий подготовки к эпидемии.
Зеленский продолжает тасовать замов у Баканова, пытаясь создать внутри СБУ хоть какой то плацдарм контроля за Бакановым. Баканов тихо улыбаясь за пару месяцев перетаскивает очередного назначенного на свою сторону. Кстати Зеленский назначает заместителя в ту структуру которую приказывал ликвидировать.
Минздрав с ходу провалил закупки закупки тест-систем анализа крови доноров для лечения онкобольных детей. К руководству пришел "крепкий и компетентный руководитель".