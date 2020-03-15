 Криклій заявив, що не допустить збоїв у вантажоперевезеннях

Про це на брифінгу представників уряду з приводу спецрейсу Тревізо-Київ компанії SkyUp розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Все змінюється швидко, не щодня і не щогодини, щохвилини змінюються ввідні дані. Ми проговорювали з колегами - працювати будемо по моделі хаба, виберемо 5-6 напрямків, звідки можна буде організувати перевезення", - зазначив Криклій.

Міністр заявив, що провів зустріч із туристичними операторами - важливо, щоб туристи з країн, де поки немає карантинних заходів, швидше повернулися додому.

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Криклій підкреслив, що міністерство робитиме все, щоб у період кризи не допустити збоїв у русі вантажного транспорту - морські, наземні і повітряні вантажоперевезення - тривають безперебійно.

"Світ не був готовий. Але щохвилини ми стаємо організованішими. Три наші міністерства та інші демонструють дуже високий рівень мобілізації", - зазначив глава інфраструктурного відомства. Також Владислав Криклій подякував мобільним операторам за те, що дозволили українцям дзвонити на гарячі лінії посольств без плати за роумінг і розіслали попереджувальні повідомлення від Міністерства охорони здоров'я.

Нагадаємо, 15 березня повертаються 123 українця, заблоковані на кордоні Італії та Словенії. Їх обстежили італійські медики, на борту працювали епідеміологи. Всі необхідні процедури пасажири пройшли. Люди здорові і після приземлення в аеропорту "Бориспіль" їх буде направлено на самоізоляцію в домашніх умовах.