 Криклій заявив, що не допустить збоїв у вантажоперевезеннях

Про це на брифінгу представників уряду з приводу спецрейсу Тревізо-Київ компанії SkyUp розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Все змінюється швидко, не щодня і не щогодини, щохвилини змінюються ввідні дані. Ми проговорювали з колегами - працювати будемо по моделі хаба, виберемо 5-6 напрямків, звідки можна буде організувати перевезення", - зазначив Криклій.
Міністр заявив, що провів зустріч із туристичними операторами - важливо, щоб туристи з країн, де поки немає карантинних заходів, швидше повернулися додому.
Криклій підкреслив, що міністерство робитиме все, щоб у період кризи не допустити збоїв у русі вантажного транспорту - морські, наземні і повітряні вантажоперевезення - тривають безперебійно.
"Світ не був готовий. Але щохвилини ми стаємо організованішими. Три наші міністерства та інші демонструють дуже високий рівень мобілізації", - зазначив глава інфраструктурного відомства. Також Владислав Криклій подякував мобільним операторам за те, що дозволили українцям дзвонити на гарячі лінії посольств без плати за роумінг і розіслали попереджувальні повідомлення від Міністерства охорони здоров'я.
Нагадаємо, 15 березня повертаються 123 українця, заблоковані на кордоні Італії та Словенії. Їх обстежили італійські медики, на борту працювали епідеміологи. Всі необхідні процедури пасажири пройшли. Люди здорові і після приземлення в аеропорту "Бориспіль" їх буде направлено на самоізоляцію в домашніх умовах.
ИГ призвало своих последователей не ездить в Европу из-за коронавируса
Такую галиматью только идиоты могут писать! А ты сам пойдешь с коронавирусом в плен, даже за деньги, не зная что тебя могут сразу расстрелять или сжечь как осиновый лист!
Про це пише "Європейська правда" посилаючись на МЗС.
Через закриття пішохідного переходу на КПП Медика-Шегині, багато громадян, які планували перейти пішки, "застрягли" з боку Польщі, повідомили в міністерстві.
Консули розміщують їх в авто "небайдужих співвітчизників у черзі на перетин", додали в МЗС
Сотні громадян, кажуть в міністерстві, вже змогли таким чином повернутися до України.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/365270-ukrajintsi_zastrjagli_na_kordoni_z_poljshcheju_konsuli_sadhajutj_jih_v_avto_nebajduhih
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ніхто вам тих грошей не віддасть.