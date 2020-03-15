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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:евакуація (303) Криклій (88) COVID-19 (882)

 Криклій заявив, що не допустить збоїв у вантажоперевезеннях

Міністерство інфраструктури продовжить проводити евакуацію українських громадян з країн, де запроваджено обмежувальні заходи через поширення коронавірусу.

Про це на брифінгу представників уряду з приводу спецрейсу Тревізо-Київ компанії SkyUp розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Все змінюється швидко, не щодня і не щогодини, щохвилини змінюються ввідні дані. Ми проговорювали з колегами - працювати будемо по моделі хаба, виберемо 5-6 напрямків, звідки можна буде організувати перевезення", - зазначив Криклій.

Міністр заявив, що провів зустріч із туристичними операторами - важливо, щоб туристи з країн, де поки немає карантинних заходів, швидше повернулися додому.

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Криклій підкреслив, що міністерство робитиме все, щоб у період кризи не допустити збоїв у русі вантажного транспорту - морські, наземні і повітряні вантажоперевезення - тривають безперебійно.

"Світ не був готовий. Але щохвилини ми стаємо організованішими. Три наші міністерства та інші демонструють дуже високий рівень мобілізації", - зазначив глава інфраструктурного відомства. Також Владислав Криклій подякував мобільним операторам за те, що дозволили українцям дзвонити на гарячі лінії посольств без плати за роумінг і розіслали попереджувальні повідомлення від Міністерства охорони здоров'я.

Нагадаємо, 15 березня повертаються 123 українця, заблоковані на кордоні Італії та Словенії. Їх обстежили італійські медики, на борту працювали епідеміологи. Всі необхідні процедури пасажири пройшли. Люди здорові і після приземлення в аеропорту "Бориспіль" їх буде направлено на самоізоляцію в домашніх умовах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181605
 
 
 Топ коментарі
 
Дай угадаю дипутата - Рабинович или Медведчук ? На крайний случай из банды Порошенко .
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Порохобот Березовец закрыл для чужих комментарии на своей странице в соц сети... к чему бы это? Криклий заявил, что не допустит сбоев в грузоперевозках - Цензор.НЕТ 9074
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Дай угадаю дипутата - Рабинович или Медведчук ? На крайний случай из банды Порошенко .
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коментар відмічено як спам  
 
Порохобот Березовец закрыл для чужих комментарии на своей странице в соц сети... к чему бы это? Криклий заявил, что не допустит сбоев в грузоперевозках - Цензор.НЕТ 9074
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таке враження, що у зелених гільмінтів стоїть конкретна задача: звезти в Україну якможна більше хворих людей..
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Из позитивчика:
ИГ призвало своих последователей не ездить в Европу из-за коронавируса
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Еще одного порохобота лепишь!

Такую галиматью только идиоты могут писать! А ты сам пойдешь с коронавирусом в плен, даже за деньги, не зная что тебя могут сразу расстрелять или сжечь как осиновый лист! Криклий заявил, что не допустит сбоев в грузоперевозках - Цензор.НЕТ 7352
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...Українці застрягли на кордоні з Польщею, консули саджають їх в "авто небайдужих"Українські громадяни у неділю, 15 березня, застрягли на польському кордоні через обмеження Польщею можливості перетину кордону у зв'язку з коронавірусом.
Про це пише "Європейська правда" посилаючись на МЗС.
Через закриття пішохідного переходу на КПП Медика-Шегині, багато громадян, які планували перейти пішки, "застрягли" з боку Польщі, повідомили в міністерстві.
Консули розміщують їх в авто "небайдужих співвітчизників у черзі на перетин", додали в МЗС
Сотні громадян, кажуть в міністерстві, вже змогли таким чином повернутися до України.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/365270-ukrajintsi_zastrjagli_na_kordoni_z_poljshcheju_konsuli_sadhajutj_jih_v_avto_nebajduhih
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Я знаю, де взяти кошти на боротьбу з коронавірусом. В Радуцького. Він наварив на масках 230 мільйонів. Нехай поверне в бюджет на боротьбу з коронавірусом. Не захоче повертати - повна конфіскація всього, що намародерив на здоров'ї людей за все своє нікчемне життя..
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ви в це вірите ?
ніхто вам тих грошей не віддасть.
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не понял этого крикливого. почему прекращают пассажирское автосообщение и продолжают грузовое? это опять какая то многослойность.
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Грузовые контейнеры не чихают на окружающих и вирусы на них живут минут 10.
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