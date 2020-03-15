 МОЗ ініціює обмеження роботи громадського транспорту, - головний санлікар Ляшко

Про це на брифінгу заявив заступник міністра МОЗ, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"Ми будемо рекомендувати зміну графіку громадського транспорту для того, щоби мінімізувати скупчення людей в одному місці, оскільки один з ефективних заходів профілактики — дистанція від людини до людини", — сказав він.

Чиновник нагадав, що на відстані 1,5 метри ризик захворіти мінімальний.

Читайте також: Термінове звернення міністра охорони здоров’я Іллі Ємця

"МОЗ буде рекомендувати (обмежити роботу громадського транспорту — ред.), а окремо вже на засіданні уряду буде розглядатися і прийматися рішення стосовно будь-якого громадського транспорту", — уточнив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Нагадаємо, 11 березня уряд України затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.

На даний момент в Україні вже підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.

17 березня з 00:00 пункти пропуску через державний кордон буде закрито для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для українців, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску залишаться відкритими.

У зв'язку з карантином 94 пункти пропуску через кордон зупинять роботу, ще 49 - припинять пішохідне сполучення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: у Радомишлі закрили ринок, який попри заборону продовжував роботу