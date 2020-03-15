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 МОЗ ініціює обмеження роботи громадського транспорту, - головний санлікар Ляшко

Міністерство охорони здоров’я у межах боротьби з поширенням коронавірусу пропонує обмежити роботу громадського транспорту, включно з потягами між містами.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра МОЗ, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"Ми будемо рекомендувати зміну графіку громадського транспорту для того, щоби мінімізувати скупчення людей в одному місці, оскільки один з ефективних заходів профілактики — дистанція від людини до людини", — сказав він.

Чиновник нагадав, що на відстані 1,5 метри ризик захворіти мінімальний.

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"МОЗ буде рекомендувати (обмежити роботу громадського транспорту — ред.), а окремо вже на засіданні уряду буде розглядатися і прийматися рішення стосовно будь-якого громадського транспорту", — уточнив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Нагадаємо, 11 березня уряд України затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.

На даний момент в Україні вже підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.

17 березня з 00:00 пункти пропуску через державний кордон буде закрито для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для українців, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску залишаться відкритими.

У зв'язку з карантином 94 пункти пропуску через кордон зупинять роботу, ще 49 - припинять пішохідне сполучення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: у Радомишлі закрили ринок, який попри заборону продовжував роботу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181604
 
 
 Топ коментарі
 
А в тут не знаєш кого рятувати - себе від вірусу, чи країну від зелі з фуйлом.
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Ты полный дебил! Если ограничить, то и людей будет в разы больше набиваться...
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От курви блять йоб вашу мать сука блядь!

У Італії запустили більше транспорту, щоб уникнути скупчення людей. По кілька людей в автобусі в Римі.
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У этого чиновника на фото какое-то нездоровое выражение лица - дибилкуватое
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"Он то плакал,то смеялся,
то щетинился как еж,
Он над нами издевался-
ну сумашедший,што возьмеш."
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Всех загнать в забитые маршрутки, генияльно! ))
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Во дебилы!!!А в реале будет так: маршруток будет меньше, люди будут потихоньку собираться на остановках, а потом как набьются в маршрутку! МОЗ ініціює обмеження роботи громадського транспорту, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 777 МОЗ ініціює обмеження роботи громадського транспорту, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 9891
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Походу готовятся протянуть закон о продажи земли!
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Вчера в Польше такси с улиц исчезли.И в автобусах отгородили первые ряды сидений и водителя от пассажиров.Но расписание движения общественного транспорта пока без изменений.
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Идиоты. Если вы ограничите и так недоразвитый общественный транспорт то давки будут еще больше. Лучше ограничте количество рабочих дней и часов, чтобы люди на разное время ездили на работу и с нее. Плюс распустите часть людей в отпуска
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Лісапет вам в поміч. Голобородько підтвердить.
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