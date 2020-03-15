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 Політика України, Події
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 Всі дільниці на довиборах на Харківщині закрилися вчасно, грубих порушень громадського порядку не допущено, - поліція

Всі 189 виборчих дільниць у Харківській області закрилися вчасно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

"Упродовж дня під час голосування в поліцію надійшло 12 повідомлень про можливі порушення виборчого процесу. 11 звернень стосувалися виявлення агітаційних листівок на території Лозівського, Красноградського та Кегичівського районів. Також у поліцію зателефонувала жінка і висловила невдоволення тим, що виборчі дільниці працюють під час карантину", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що ця інформація зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень територіальних підрозділів поліції. Проводиться перевірка.

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"Поліцейські продовжують забезпечувати охорону громадського порядку в приміщеннях виборчих комісій, під час перевезення бюлетенів та іншої виборчої документації", - повідомляють у пресслужбі.

Нагадаємо, 15 березня в 179 окрузі на Харківщині відбуваються проміжні вибори народного депутата України. Всі виборчі дільниці відкрилися вчасно.

Нардепом-мажоритарником у цьому окрузі було обрано Олексія Кучера від "Слуги народу". Володимир Зеленський 5 листопада 2019-го призначив його главою Харківської облдержадміністрації. 3 грудня Рада достроково припинила повноваження нардепа. ЦВК призначила довибори на 15 березня.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181602
 
 
 Топ коментарі
 
скоро услышим на этих участках: "Опять обма-а-а-анули !" Все участки на довыборах на Харьковщине закрылись вовремя, грубых нарушений общественного порядка не допущено, - полиция - Цензор.НЕТ 6381
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Испортил бюллетень - 2,21%.
Другие кандидаты набрали меньше 2%.
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скоро услышим на этих участках: "Опять обма-а-а-анули !"
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Грубых нарушений общественного порядка не допущено.
Допущенны грубые нарушения при голосовании.
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Все участки на довыборах на Харьковщине закрылись...вместе с избирателями и кандидатами на двухнедельный карантин)))))))
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не ... ну можно грену бросить., и тебе даже статью не приклеють. из собственного опыта. Всі дільниці на довиборах на Харківщині закрилися вчасно, грубих порушень громадського порядку не допущено, - поліція - Цензор.НЕТ 363
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Нужно было раздолбить все участки Всі дільниці на довиборах на Харківщині закрилися вчасно, грубих порушень громадського порядку не допущено, - поліція - Цензор.НЕТ 4416 и никому за ето ни чего бы не было. Всі дільниці на довиборах на Харківщині закрилися вчасно, грубих порушень громадського порядку не допущено, - поліція - Цензор.НЕТ 2599
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какие выборы в карантин?..вот долбаны плеснявые жгут.....
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