 Всі дільниці на довиборах на Харківщині закрилися вчасно, грубих порушень громадського порядку не допущено, - поліція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

"Упродовж дня під час голосування в поліцію надійшло 12 повідомлень про можливі порушення виборчого процесу. 11 звернень стосувалися виявлення агітаційних листівок на території Лозівського, Красноградського та Кегичівського районів. Також у поліцію зателефонувала жінка і висловила невдоволення тим, що виборчі дільниці працюють під час карантину", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що ця інформація зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень територіальних підрозділів поліції. Проводиться перевірка.

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"Поліцейські продовжують забезпечувати охорону громадського порядку в приміщеннях виборчих комісій, під час перевезення бюлетенів та іншої виборчої документації", - повідомляють у пресслужбі.

Нагадаємо, 15 березня в 179 окрузі на Харківщині відбуваються проміжні вибори народного депутата України. Всі виборчі дільниці відкрилися вчасно.

Нардепом-мажоритарником у цьому окрузі було обрано Олексія Кучера від "Слуги народу". Володимир Зеленський 5 листопада 2019-го призначив його главою Харківської облдержадміністрації. 3 грудня Рада достроково припинила повноваження нардепа. ЦВК призначила довибори на 15 березня.

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