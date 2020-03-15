 Польща закрила кордон: сотні українців не можуть виїхати, посольство складає списки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Depo.Львів, ті, хто виїжджають, штурмують автобуси і вишиковуються в черги на пішому переході. Перевізники встановили завищені тарифи.
За словами консула України в Любліні Артема Волоха, близько другої години дня польські прикордонники дозволили водіям перевозити пасажирів.
Як повідомляє пресслужба посольства України в Польщі в Twitter, формуються списки громадян, у яких виникли труднощі з поверненням у країну через заходи, вжиті у зв'язку з пандемією коронавірусу. Щоб потрапити в списки, потрібно заповнити форму.
Нагадаємо, 14 березня в Польщі ухвалили рішення призупинити міжнародне залізничне й авіаційне пасажирське сполучення, заборонити в'їзд у країну іноземцям, а також обмежити роботу торгових центрів і проведення масових заходів.
в результате на позапрошлых выходных миллионы итальяннской молодежи после этой новости с гигиканьем и плясками ломанулись на горнолыжные склоны, дискотеки и пр развлекухи. Сразу после этого началась пандемия
я бы не советовал относится к короне с хихиканьем и гигиканьем, нас ждет ограничение передвижения и работа из дому
суворий карантин чи самокарантин, мити руки 20-30 разів на день, не чіпати руками обличчя, дистінція більше метра до любої людини. за руку не здороватись
єдини засіб для важкохворого - це апарт штучного дихання.
їх в Україні біля 3000 штук, головне, щоб кількість хворих не перевищила 3000 людей одномоментно
До 3 месяцев тюрьмы** - не существует.
Кривлялись не больше украинцев.
Гулять с детьми на детских площадках можно. Выйти погулять в своём квартале можно.
И за продуктами можно. И никуда мы быстро не бежим.
Бидлонаселення яке любить халяву - то так, я завжди це казав і буду казати.
Та і в загальному Батьківщина не в накладі - понад 12 -15 мільярдів зЄлені "заходить щорічно в Україну....
На паРашке свои правила...
А взагалі - краще там нехай сидять, ще що принесуть...
А вам, плядям зеленим - какая разница.
Эти люди из зараженных регионов Европы несут эпидемию и в Украину и украинская власть сделала все, чтобы эпидемия настигла Украину, а учитывая жалкий уровень медицины, обеспеченность масками, создала все условия, чтобы умерло как можно больше людей в Украине.
Те шаги, которые сейчас предпринимаются, по большей части Украину уже не спасут, намеренная запоздалая реакция украинской власти лишь ненамного отсрочит эпидемию.
А в основному українці залишаються на своїх місцях і нікуди не їдуть, спокійно працюють на своїх робочих місцях чи сидять вдома, як все населення Польщі.