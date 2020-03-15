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 Польща закрила кордон: сотні українців не можуть виїхати, посольство складає списки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сотні українців намагаються виїхати з Польщі до 17 березня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Depo.Львів, ті, хто виїжджають, штурмують автобуси і вишиковуються в черги на пішому переході. Перевізники встановили завищені тарифи.

Польща закрила кордон: сотні українців не можуть виїхати, посольство складає списки 01
Польща закрила кордон: сотні українців не можуть виїхати, посольство складає списки 02
Польща закрила кордон: сотні українців не можуть виїхати, посольство складає списки 03
Польща закрила кордон: сотні українців не можуть виїхати, посольство складає списки 04

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Польща закрила кордон: сотні українців не можуть виїхати, посольство складає списки 05
Польща закрила кордон: сотні українців не можуть виїхати, посольство складає списки 06
Фото: lviv.depo.ua

За словами консула України в Любліні Артема Волоха, близько другої години дня польські прикордонники дозволили водіям перевозити пасажирів.

Як повідомляє пресслужба посольства України в Польщі в Twitter, формуються списки громадян, у яких виникли труднощі з поверненням у країну через заходи, вжиті у зв'язку з пандемією коронавірусу. Щоб потрапити в списки, потрібно заповнити форму.

Польща закрила кордон: сотні українців не можуть виїхати, посольство складає списки 07

Нагадаємо, 14 березня в Польщі ухвалили рішення призупинити міжнародне залізничне й авіаційне пасажирське сполучення, заборонити в'їзд у країну іноземцям, а також обмежити роботу торгових центрів і проведення масових заходів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181601
 
 
 Топ коментарі
 
по сравнению с ЗЕленой заразой, это просто простуда... увы
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І це говорить про те, що це перш за все інформаційна диверсія. І глобальна маніпуляція свідомістю людей.

А итальянцы харакири себе делают, чтобы её поддержать?
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вспышка эпидемии в Италии началсь тгда. когда кто-то то ли из властей то ли из врачей заявили, что вирус косит пожилых и почти не цепляет молодых.
в результате на позапрошлых выходных миллионы итальяннской молодежи после этой новости с гигиканьем и плясками ломанулись на горнолыжные склоны, дискотеки и пр развлекухи. Сразу после этого началась пандемия
я бы не советовал относится к короне с хихиканьем и гигиканьем, нас ждет ограничение передвижения и работа из дому
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Alter Nator Так основна маса людей в нас немає такої роботи.Значить Україна розвалиться.чого і хотіли московити.
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ні
суворий карантин чи самокарантин, мити руки 20-30 разів на день, не чіпати руками обличчя, дистінція більше метра до любої людини. за руку не здороватись
єдини засіб для важкохворого - це апарт штучного дихання.
їх в Україні біля 3000 штук, головне, щоб кількість хворих не перевищила 3000 людей одномоментно
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Alter Nator Так.В нас війна.І грошей немає.Європейські країни витрачають великі гроші,в нас їх немає.Московити цьому допоможуть.
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В Италии только за последние сутки заболело 3600 человек... Мытье рук 20-30 раз на день - это ритуал, который успокаивает и не дает паниковать, а не средство профилактики. Если ты ничего не касался или не выходил из дому, какой смысл мыть руки? Руки нужно мыть по ситуации, а не по времени.
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якраз основна маса людей може працювати дистанційно і навчатись дистанційно
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Alter Nator Ні.не може.В нас для цього нічого немає.Це можуть робити тільки люди.які наближені до інформаційних технологій.
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переважна більшість українців вже давно наближена
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Не преувеличивай. Доля IT в ВВП всего несколько процентов.
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Работают из дому***. Не существует. Едем работать в автосертификатом.
До 3 месяцев тюрьмы** - не существует.
Кривлялись не больше украинцев.
Гулять с детьми на детских площадках можно. Выйти погулять в своём квартале можно.
И за продуктами можно. И никуда мы быстро не бежим.
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Добро пожалувати. Ось тільки питання, Ви завжди так любили батьківщину, чи розповідали,яка вона кончена, нах.ра вона взагалі потрібна, а какая разница?
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ти мене з кимось поплутав. Я ніколи не розповідав про "погану" Україну.
Бидлонаселення яке любить халяву - то так, я завжди це казав і буду казати.
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Тому перші два слова, що я написав, саме такі.
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а чим вони "менше" "любили" Батьківщину від онних інших....- якщо з різних причин - в основі від Батьківщини( вони не змогли знайти себе - ти не повіриш і в Україні е іменоване "безробіття), не захотіли працювати за ті рабські копійки ) ....., то яка і в чому їх вина....
Та і в загальному Батьківщина не в накладі - понад 12 -15 мільярдів зЄлені "заходить щорічно в Україну....
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У світі набагато більше людей помирає від серцево-судинних захворювань щодня, ніж померло від цього вірусу за весь період паніки. Польща закрила кордон: сотні українців не можуть виїхати, посольство складає списки - Цензор.НЕТ 7066
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Та хай йдуть пішки. Полякам яка різниця..
А взагалі - краще там нехай сидять, ще що принесуть...
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з Польщі, весь цей натовп, принесе значно менше, ніж один літак МІлан - Київ....а таких літаків вже приземлилося чимало....
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А чего вы ожидали от порохоботской твари?
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Гнида Зебільна, це ви ублюдки в Нових Санжарах шабаш влаштували. Порохоботи за націю, а той хто за націю, ніколи не буде проти власних громадня, навіть тих, кому важко.
А вам, плядям зеленим - какая разница.
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Там, кроме всего, много наших студентов. ВУЗы закрыли. Студентам сказали - освободить общаги
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Правильно сидите как наказанные в Польше. По рус 24 сказали в Горловке 13 инфицированных.
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Не впускать их в Украину . пускай в Польше сидят.
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тіт інше питання - як ти , кАцапо-НЕДОРАЗУМЕНИЕ" , е в Українському інформпросторі.... Польща закрила кордон: сотні українців не можуть виїхати, посольство складає списки - Цензор.НЕТ 3173
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Ублюдки тупорылые все без масок толпой . явно дегенераты недоразвитые .
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Пулемёт поставитьв Украине и отсекать недоразвитых.пускай в Польше сидят.
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Пипец. И ты еще себя наверное украинцем называешь.
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Конечно .Чтобы сохранить нацию ,нужно принимать радикальные , жёсткие решения как в Китае - большие штрафы за нарушения ,расстрелы и тюрьма и посмотри какая у них дисциплина . А ты посмотри на этих недоразвитых в очередях,масок нету , толпой лазят туда сюда .Одна уже 71 - летняя здохла ,а перед этим половину Украины обьездила .
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То есть аргументов у тебя ноль .
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ти ж хочеш розстрілів? - по історії такі, які таке хочуть - йдуть першими..
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Ерунда . куча примеров ,когда убийцы спокойно жили и здравствовали .В современном мире Брейвик и путин .
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Я надеюсь ты к себе и своим близким будешь также радикален, если что? Не приведи конечно Господь и дай Бог чтобы ты был здоров.
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А если этого возного обмазать навозом,то сразу всё наладится.
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По примеру коломойши, билеты барыги тоже наверняка установят космические.
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читаешь этот весь маразм и диву даешься ....запретить любое передвижение ..никакая экономика не помрет за 2 недели а вы да ...не будет дисциплины помрете все как мухи.... паники никакой нет просто соблюдать нужно элементарные правила карантина !!!!! а не лазить по бутикам ....детей не на каникулы отправили а на карантин !!!!!!!!!!!
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Нами рискуют из за сотни каких-то барыжников и предателей, которые давно нас похерили!!!
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це повертаються ті, хто при Петі поїхав на каву в Європу?
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Ні, це повертаються ті, кому Зе обіцяв робочі місця і гіднє життя при його президентстві на відміну від кави від проклятого бариги
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Странное мероприятие. Ну ладно не впускают но почему не выпускают?
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Всех кто пересекает границу нужно на домашний карантин отправлять (в городах), участковые должны их регистрировать, а семейные врачи ставить на учет, у каждого должен быть телефон и участкового и семейного врача, участковые должны проверять соблюдение карантина, хотя бы выборочно, если нарушают режим - штрафовать, наказывать вплоть до ареста или принудительного помещения на карантин, законодательство позволяет проводить подобного рода превентивные меры, если есть угроза распространения эпидемии.
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Да все уже. Про нас неконтролируемый. Прут десятки тысяч мешочников. Значит пару десятков инфицированных проникнут всенепременно.
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Массовые передвижения людей из зараженных регионов Европы в незараженные регионы, в том числе и в Украину, это намеренная вирусная бомба замедленного действия, цель которой уничтожить как можно больше людей старшего возраста в Европе устроив пандемию мирового уровня.
Эти люди из зараженных регионов Европы несут эпидемию и в Украину и украинская власть сделала все, чтобы эпидемия настигла Украину, а учитывая жалкий уровень медицины, обеспеченность масками, создала все условия, чтобы умерло как можно больше людей в Украине.
Те шаги, которые сейчас предпринимаются, по большей части Украину уже не спасут, намеренная запоздалая реакция украинской власти лишь ненамного отсрочит эпидемию.
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Как это у них так технично получилось провернуть вообще? Без Вермахта, без овчарок, теплушек.. сами погрузились, за свой счёт, на своих харчах - к месту работы, нет транспорта - сумку в руки, и пешком через границу. Сами, сами. Гитлер - точно поцем был. Столько солдат зря положил.
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не понял поляков . запретить въезд это ладно , хоть и глупо . почему выехать не дают ?
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а марадьор на приватному літачку і в англіях дітей провідав і на віллі в іспанії було і красти назад повернулося
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Збагойствие. Не надо злорадствовать. Повертаються в Україну ті, у кого скінчується термін по безвізу. Черга стоїть тому, що зелені дурні позамикали пункти і анульовали транспорт.

А в основному українці залишаються на своїх місцях і нікуди не їдуть, спокійно працюють на своїх робочих місцях чи сидять вдома, як все населення Польщі.
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