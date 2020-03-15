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Все про:маска (11) Словаччина (137) COVID-19 (882)

 Україна готова була продати 2 млн масок і попросила оплату готівкою, але замовлення перехопив перекупник із ФРН, - прем'єр Словаччини Пеллегріні

В умовах нестачі масок всередині країни Україна готова була продати Словаччині партію 2 млн шт., але зрештою продала маски в Німеччину.

Про це в ефірі словацького телеканалу Ta3 заявив прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Словаччина забронювала в Україні 2 мільйони медичних масок. Продавець зажадав оплату готівкою.

"Ми вже приготували валізу з 1,2 млн євро готівкою. Збиралися летіти по них урядовим бортом. Але прийшов німецький перекупник, заплатив за маски і купив їх", - сказав Пеллегріні.

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Прем'єр-міністр Словаччини не уточнив, з ким саме в Україні вів переговори про купівлю масок - приватною особою, підприємством чи державною установою. Не сказав він і коли мала відбутися угода.

Кабінет міністрів України ввів 11 березня заборону на експорт медичних масок та інших засобів захисту. Обмеження діють до 6 червня.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обіцяє, що в понеділок, 16 березня, в медустанови надійдуть 10 млн медичних масок.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181600
 
 
 Топ коментарі
 
Какая прелесть! Вы сделали это вместе, президенты 73%-ные! Украина готова была продать 2 млн масок и запросила оплату наличными, но заказ перехватил перекупщик из ФРГ, - премьер Словакии Пеллегрини - Цензор.НЕТ 7185
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Это просто класс))) Во как оказывается - если надо то и за нал вопросы еуропейцы решают аж гай шумыть)))
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Єти люди, так сказать, "реформируют " нам медицину! Похоронные бюро получат сверхприбыль....
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Не Дай Бог у нас эта зараза вспыхнет!!! Не масок, не диз. средств (все продали), нет достаточного количества аппаратов искусственного дыхания, просто даже костюмов биологической защиты для медиков. Может правильно, что закрываемся? И так быстрые на руку предприниматели все отправили в Европу кто готов заплатить, а украинцы в ж.п.е. Классика политики. Только вот по...й вирусу на все, ни кого не щадит, кроме тех кто урвал бабло и передал в безопасном месте
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два мільони масок - не голка в сіні. Це - хороший 20-тонний контейнер...
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Жаль, что в 2014 не перебили всю шоблу.
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твари продажные чтоб вы все вируса нажрались суки проклятые.
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Пане президенте, скільки ти вже заробив на продажі медичних масок? чи ти не в темі?- бо заробляеш на торгівлі національними інтересами... хотя какая разница...
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Скользкая история, которой должны занятся компетентные органы в нормальной стране.
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