 Україна готова була продати 2 млн масок і попросила оплату готівкою, але замовлення перехопив перекупник із ФРН, - прем'єр Словаччини Пеллегріні

Про це в ефірі словацького телеканалу Ta3 заявив прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Словаччина забронювала в Україні 2 мільйони медичних масок. Продавець зажадав оплату готівкою.

"Ми вже приготували валізу з 1,2 млн євро готівкою. Збиралися летіти по них урядовим бортом. Але прийшов німецький перекупник, заплатив за маски і купив їх", - сказав Пеллегріні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заборона експорту медичних масок, халатів і рукавичок викликана дефіцитом на внутрішньому ринку, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Словаччини не уточнив, з ким саме в Україні вів переговори про купівлю масок - приватною особою, підприємством чи державною установою. Не сказав він і коли мала відбутися угода.

Кабінет міністрів України ввів 11 березня заборону на експорт медичних масок та інших засобів захисту. Обмеження діють до 6 червня.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обіцяє, що в понеділок, 16 березня, в медустанови надійдуть 10 млн медичних масок.