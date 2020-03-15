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 Політика України, За кордоном
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Все про:пропаганда (1362) США (6350) цензура (142) CNN (6) 112_Україна (55) Newsone (72)

 Боротьбу з проросійською пропагандою на "112 Україна" і NewsOne намагалися представити "цензурою" за підтримки американських сенаторів, - CNN

Колишній український дипломат Андрій Теліженко пропонував українським ЗМІ взяти інтерв'ю в американських сенаторів Ренда Пола і Ліндсі Грема.

Про це CNN розповів редактор українського журналу Odessa Review Владислав Давидзон, пише Цензор.НЕТ.

За його словами, Теліженко запропонував йому 5000 доларів у 2018 році, щоб умовити помітних республіканців виступити проти "спроб Києва стримати вплив" двох телевізійних компаній в Україні.

CNN вивчив листування між Давидзоном і Теліженком, яке відбувалося на тлі спроб українських законодавців засудити два канали, "112 Україна" і NewsOne, за трансляцію російської пропаганди після окупації Криму.

У жовтні 2018 року, в тому ж місяці, коли ухвалили резолюцію про санкції проти "112 Україна" і News One, Теліженко написав Давидзону: "Питання: чи є у вас або вашого батька контакти з сенаторами США? Мені справді потрібна послуга, за яку я можу заплатити до 5 тис.".

Пізніше Теліженко уточнив, що його цікавила можливість отримати офіційний коментар сенаторів (Ренда Пола, Ліндсі Грема) про цензуру в Україні, на що Давидзон відповів: "Добре. У мене є трохи часу. Але не впевнений, що зможу щось зробити".

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За словами редактора Odessa Review, він вважає пропозицію грошей таким сенаторам, як Грем, "неналежною", а тому не звернувся до американських законодавців із подібними питаннями.

У телефонному інтерв'ю в п'ятницю, 13 березня, Теліженко заявив, що він справді зв'язувався з невеликою кількістю людей, включаючи Давидзона, від імені телеканалів "112 Україна" і News One. Він сказав, що це була його власна ініціатива і гроші, які він запропонував, були його власними.

Офіс сенатора Грема відмовився від коментарів, так само як і представники Ренда Пола або телеканалів "112 Україна" і News One.

Як зазначає видання, колишній український дипломат Андрій Теліженко - союзник особистого адвоката президента США Дональда Трампа Руді Джуліані і був активним прихильником спростованої заяви, що Україна, а не Росія, втручалася у вибори 2016 року в США.

Теліженко також підтримав твердження республіканців про те, що суперник Трампа на виборах демократ Джо Байден "припинив розслідування" про діяльність української газової компанії Burisma, коли його син Хантер входив у її правління. Байден завжди заперечував будь-які правопорушення.

Нагадаємо, в січні 2018 року Нацрада з питань телебачення і радіомовлення призначила перевірку телеканалу "NewsOne" за пропагандистські висловлювання щодо Революції гідності, а також за популяризацію Збройних сил Росії, на підставі запиту групи народних депутатів і звернення СБУ.

У жовтні 2018 року Верховна Рада прийняла постанову про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) (№9157) щодо юросіб-засновників телеканалів "112 Україна" і "NewsOne".

У 2019 український телеканал з медіаімперії кума Путіна, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистського державного телеканалу "Росія-1" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

Однак така ідея викликала обурення в Україні. Згодом NewsOne повідомив про скасування "першого неполітичного телемосту між людьми з України та Росії". Нацрада з питань телебачення і радіомовлення 9 липня призначила перевірку телеканалу NewsОne, на підставі якої буде можливо подати позов про анулювання ліцензії.

15 липня генпродюсер NewsOne Василя Голованова допитали в СБУ в рамках розслідування справи про державну зраду у зв'язку з наміром телеканалу NewsOne провести телеміст із російським телеканалом "Росія 24".

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16 липня пресслужба Нацради повідомила, що регулятор проведе позапланову виїзну перевірку телеканалу NewsОne в період з 22 по 23 липня.

Пізніше, 18 липня, заступник голови Нацради Уляна Фещук заявила про те, що представники телеканалу NewsOne відмовляються отримувати повідомлення про проведення перевірки. Того ж дня на сайті регулятора уточнили дату перевірки - 24-25 липня.

Нарешті 24 липня представники телеканалу NewsOne дозволили членам робочої групи Нацради провести перевірку у своїй редакції.

Крім того, Нацрада шість разів оголошувала попередження телеканалу NewsOne і один раз штрафувала ліцензіата за інші порушення, починаючи з кінця грудня 2017 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181599
 
   
 Топ коментарі
 
Все эту кацапские помойку будут закрыты.после гонение зеЛЕных на ростов.будет жесткая зачистка ватнкиков/шарийцев/и прочих.БОЛЬШЕ ПАНЬКАТЬСЯ НЕ БУДЕМ.ВЫВОДЫ СДЕЛАНЫ.
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что там вислюк кричал о "пресечении" спекуляций?))
тот самый Евролаб, где друзья вислюка типа делали ему анализы)
Вчера 1050.. Сегодня - уже 16 000 гривень за перевірку на коронавірус😎👏
Тестуй.Тє.Ся. Євролаб ім.Зєліних_аналізів запрошує.
Приватна клініка Eurolab оголосила, що у них є в наявності експрес-тести на коронавирусную інфекцію.
https://ukranews.com/ua/news/689964-16-000-gryven-za-perevirku-na-koronavirus-v-pryvatni-kliniky-kyyeva-zavezly-ekspres-testy
Борьбу с пророссийской пропагандой на "112 Украина" и NewsOne пытались представить "цензурой" при поддержке американских сенаторов, - CNN - Цензор.НЕТ 31
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ты стрелки, то не переводи. барыга масочный почитай год при власти. Ты бы еще Щербицкого вспомнил.
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что там вислюк кричал о "пресечении" спекуляций?))
тот самый Евролаб, где друзья вислюка типа делали ему анализы)
Вчера 1050.. Сегодня - уже 16 000 гривень за перевірку на коронавірус😎👏
Тестуй.Тє.Ся. Євролаб ім.Зєліних_аналізів запрошує.
Приватна клініка Eurolab оголосила, що у них є в наявності експрес-тести на коронавирусную інфекцію.
https://ukranews.com/ua/news/689964-16-000-gryven-za-perevirku-na-koronavirus-v-pryvatni-kliniky-kyyeva-zavezly-ekspres-testy
Борьбу с пророссийской пропагандой на "112 Украина" и NewsOne пытались представить "цензурой" при поддержке американских сенаторов, - CNN - Цензор.НЕТ 31
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Ето же сколько государственного бабла можно отмыть за ети тесты которые никто никогда не докажет. Ето даже лучше чем нефть качать и продавать по $100 Борьбу с пророссийской пропагандой на "112 Украина" и NewsOne пытались представить "цензурой" при поддержке американских сенаторов, - CNN - Цензор.НЕТ 6788
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Нехай фахівці пояснять що ПЦР-діагностика - глючна і ненадійна річ. Що називається "одна молекула поруч пролітала", а ПЦР на неї відреагує. Був очевидцем скандалу коли страхова компанія замість належного виконання своїх обов'язків направила пацієнта на ПЦР з теми навіть не другорядної, а третього-четвертого плану і знайшли буквально одну бактерію, яка може жити у кожної дорослої людини. При тому що провідний фахівець з іншої клініки написав висновок що симптоматики (якоїсь триади) нема і той аналіз - фейковий, чувака зняли зі страхового обслуговування. Десь так.
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Ну так а сенс тестування якщо ліків ще не винайшли?? Типу підказати імунітету з чим він має боротися?
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У корейцев спросите. Они таким образом эпидемию остановили. Правда тестировали они не тех, кто уже умирает, а всех. У 17% инфицированных вообще нет никаких симптомов, даже насморка нет. А других они заражают. И как без анализов ты это выявишь?
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Вікторія Мірошніченко

@Vika_Ruda

·1 ч

Порошенко привіз в Україну мільйон безкоштовних тестів на короновірус Зеленський продає тести по 350 грн. Не забудьте хто в нас барига.
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Все эту кацапские помойку будут закрыты.после гонение зеЛЕных на ростов.будет жесткая зачистка ватнкиков/шарийцев/и прочих.БОЛЬШЕ ПАНЬКАТЬСЯ НЕ БУДЕМ.ВЫВОДЫ СДЕЛАНЫ.
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а кто подскажет. когда эти кацапьи помойки начали свое грязное дело. не при винницком реформисте?
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ты стрелки, то не переводи. барыга масочный почитай год при власти. Ты бы еще Щербицкого вспомнил.
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стоп. А мертвячук разве шыкаладному цеху не брат навек и не его подельник?
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Нет не подельник иначе Мертвейчук с кумом ****** не крычали что "КТО УГОДНО ТОЛЬКО НЕ ПОРОХ"!
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а еще они крычали в 14 году - вадинтур тамжынашилюди.
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Там абсолютно НЕ наші люди. І з яких причин певний відсоток з них "анігілював" - багатьом з нас не цікаво.
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Wevelsburg. Пока Мертвечук регулярно летал к Х**лу, Порошенко пожертвовал на оборону сотни тысяч долларов.
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100%..Потом-миллиард "отбил"...одна "Гюрза" от которой узбеки отказались,взамен нормальных корветов,оставленных "ху*лу" в Крыму ,чего стоит?? Или свою липецкую он продал??
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А за какие же деньги барыга восстановил ППО Киева?или можеш подскажешь, сколько украл барыга если на начало своего президенства на щетах казначейства было 100тыс грн, а когда уходил через 5 лет на щетах было уже 100 миллиардов гривен, и сколько заработал зебил для государства, если за полгода своего зебильного правления денег на счетах казначейства стало в 10 раз меньше, то биш со 100лярдов стало 10 лярдов., или может подскажешь сколько ***** платит зебилу за каждого уничтоженого украинца???
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..мне по хрен- или вор при власти ,или артист,исполняющий "президента" за деньги воров..А ты,про "лярды" из твоего же кармана...
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тебе похрен, потому что ты лишнехромосомный набутылочник
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Он тебя на бутылку эффективно насадил, поэтому ты и бесишься Боротьбу з проросійською пропагандою на "112 Україна" і NewsOne намагалися представити "цензурою" за підтримки американських сенаторів, - CNN - Цензор.НЕТ 3963
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Босой Косой, спитай сам Пороха на його сторінках у соцмережах.
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"Небоскребы,небоскребы-а я маленький такой..."/Вилли Токарев./
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Почали ще при Янику... Але да, ні Петя, ні Зеля не удосужилися їх закрити і взяти за одне місце їх власника...
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Цікаво, коли це зелох казав, що закриє Євролаб? Він з пальчевським друзі. Для довідки: у клініці «Євролаб» здав свій єдиний аналіз крові Володимир Зеленський.https://www.radiosvoboda.org/a/eurolab-palchevskyj-rosija/29873344.html
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Да, после Майдана власть опять отдали олигархату и пока власть будет отдаваться криминальным олигархам, пока и не будет в стране мира и порядка.
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Нам бы надо главарей наших мафиозных кланов называть "мафиози" а не "олигархи" дабы не приукрашивать их отвратительную сущность. Даже здесь огромное количество ботов работают на того или иного мафиози, а в итоге усердно трудятся на сохранение мафиозного строя в стране который сам по себе просто так не уйдет(
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Ні!!!

Власник Євролаб Андрій Пальчевський.

Питання про його російське громадянство гостро постало 2010 року, коли він, уже в Україні, кілька місяців пробув заступником міністра у справах сім'ї, молоді та спорту в уряді Миколи Азарова. Тоді в міністерстві офіційно заявили, що Пальчевський, уже вочевидь громадянин України, не має російського громадянства, але доказів цього не надали.На такому тлі саме у клініці «Євролаб» Андрія Пальчевського здав свій єдиний аналіз крові Володимир Зеленський; https://www.radiosvoboda.org/a/eurolab-palchevskyj-rosija/29873344.html
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Он высшую школу ГРУ окончил по специализации "пропаганда" Боротьбу з проросійською пропагандою на "112 Україна" і NewsOne намагалися представити "цензурою" за підтримки американських сенаторів, - CNN - Цензор.НЕТ 8790
Чем и занимается в украинских эфирах.
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Эти гнилые предательские каналы, свободно вещающие антиукраинскую пропаганду в стране, которая воюет будут закрыты только тогда, когда криминальный олигархат будет изгнан из страны или посажен в тюрьмы.
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Да никто не закроет. Просто бла бла от вас тупой биомассы. Только ответь на воарос был такой ведущий на Канале прямой Евгений Киселев. А тут он перешёл на канал Ахметова. Это как понять? Короче тут сидит одна тупая биомасса
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Помиляєтесь, на цей раз до Ростова ніхто не встигне добігти.
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Отбелить эти два кАнала от того дерьма в котором они плавают, даже америкосам было бы не в силу.
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каналы российской агентуры нужно закрыть немедленно!!! И владельцы должны быть арестованные по 111. статье гос измена!!!

Государственная измена, т.е. действие, преднамеренно содеянное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного состояния или в период вооруженного конфликта, шпионаж, предоставление иностранному государству, иностранному организации или их представителям помощи в проводке подрывной деятельности против Украины, - наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
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Несмотрю подобное гуано. Но иногда реклама партии кума Х.йла на ютубе всплывает. Физически противно ее смотреть ставлю дизлайки и пишу жалобы на их каналы всегда.
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ці москальські пропагандисти хвалять рускій мір і марадьора - тому мають бути закритими
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И еще ЗИК , давно пора закрыть эту Медведчуковскую помойку.
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15 марта 2020
Пустым полкам в российских продуктовых магазинах нашлось объяснение
В министерстве нашлось объяснение пустым полкам в ряде продуктовых магазинов. «Если где-то локально обнаружится пустая полка, то это не потому, что товара нет, а потому, что выкладка товара на полку происходит ритмично, в соответствии с определенным циклом - товар на разных его этапах может быть в подсобных помещениях, в пути, в машине, на распределительном центре торговой сети», - отметили в ведомстве.
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Две опасности подстерегают Украину. Одна опасность приход во власть продажных казачков,которые говорят что они советский народ Украины, другая - для страны это оккупация Московией украинских земель, да и третья опасность это коронаRUвирус
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Доволі смішно, коли прихильники російської диктатури в Україні 112 Украина" ї NewsOne кричать про потребу демократії.
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Сколько в Украине достойных «сыновей» настоящих патриотов,отчаянно защищающих интересы...россии
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Боротьбу з проросійською пропагандою на "112 Україна" і NewsOne намагалися представити "цензурою" за підтримки американських сенаторів, - CNN - Цензор.НЕТ 2432 "112 Украина" и NewsOne ,куда вы нас украинцев тянете?
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В Албании кредитные каникулы на три месяца. За своевременно непогашенный кредит ничего не будет.
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Russia has been accused by the US of spreading conspiracy theories that coronavirus is a biological weapon created by the CIA, and now the UK has set up a unit to fight them

Уряд Великобританії створив спеціальний підрозділ, призначений для боротьби з російською дезінформацією щодо нового коронавірусу
'Захист країни від дезінформації та цифрових втручань є головним пріоритетом', - заявив міністр цифрових технологій Великобританії Олівер Дауден.
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БУМЕРАНГ БЕЗОТВЕТНЫХ ВОПРОСОВ ЗЕЛЕНСКОГО САМОМУ СЕБЕ https://www.youtube.com/watch?v=KmNLVgDJ5Ng
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Наличие этих фактов конечно не повод лишить эти помойки лицензии.
Украина - страна для украинофобов.
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Кожна з сторін має право на виправдовування, так як і кожна вільна людина на аналіз повноцінної інформації з різноманітних джерел. Заборона - перепона...
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