 В Австрії заборонили виходити на вулицю, на порушників чекає штраф понад €2000

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".
Раніше планувалося, що ресторани, кафе та бари з понеділка працюватимуть лише до 15.00, а нові заходи передбачають повне припинення роботи таких закладів. Забезпечення населення продуктами харчування покладено на супермаркети та служби доставки, які продовжують свою роботу.
Також з понеділка мають бути закриті усі магазини, які торгують товарами, що не є необхідними для повсякденного життя.
Закриваються й усі спортивні, ігрові майданчики та інші майданчики громадського використання.
На вулицю можна виходити у трьох випадках: у невідкладній професійній роботі, за продуктами чи в аптеку, або для допомоги іншим людям (які, наприклад, не можуть самі купити собі продукти та ліки).
Якщо ж хтось дуже хоче вийти прогулятися, то це потрібно робити лише по одному, або з особами, з якими спільно проживаєш у квартирі (приватному будинку).
З понеділка дотримання цих обмежень контролюватиме поліція.
Згідно з поясненням федеральної канцелярії, якщо поліцейські зустрічатимуть групу осіб, то порекомендують їм "розійтися". Так відбуватиметься вже у неділю, а з понеділка можливе накладення адміністративних штрафів щодо таких порушень у розмірі до 2180 євро. Те ж саме стосується і порушення заборони щодо використання спортивних та ігрових майданчиків - тут адмінштраф може бути в розмірі до 3600 євро.
При цьому у федеральній землі Тіроль, що на кордоні з Італією і де зафіксовано вже понад 200 випадків зараження коронавірусом, введено де-факто комендантську годину. Мешканцям дозволяється виходити з дому лише у випадку надзвичайної ситуації, для купівлі продуктів чи ліків, або ж на невідкладну професійну роботу. Обмеження на пересування діє з 15 березня і триватиме щонайменше тиждень.
Федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц також анонсував, що надалі планується "обмеження свободи пересування в громадському просторі країни".
Разом з цим, з огляду на поширення коронавірусу в Австрії призупинено демобілізацію військовослужбовців строкової та альтернативної цивільної служби. Більше того, мобілізації підлягають громадяни, які протягом останніх 5 років проходили альтернативну цивільну службу.
В Австрії підтверджено 860 випадків зараження коронавірусом, 1 людина померла, 6 - одужали.
(при этом в федеральной земле Тироль на границе с Италией, где зафиксировано уже более 200 случаев заражения коронавирусом, введен де-факто комендантский час) Источник: https://censor.net.ua/n3181598
поэтому у Курца развязаны руки, раньше он не мог и не имел права такое творить
У нас это тоже пора вводить, хоть и будут ныть про наступ на свободу слова, майдан, диктатуру и так далее.
в Украине это всего половина зарплаты обычного сельского учителя!
Или я что то путаю
Решили полностью похоронить мировую экономику?
Можеш отвєтіть?
Тут же собрались самые умные вирусологи и экономисты из Жмеринки, мля. Куда там правительствам Австрии и прочих стран, верно?
Наскільки він співпадає з : «Из дому можно выходить только за продуктами, в аптеку и для помощи другим людям, а также в случае неотложной профессиональной необходимости.
Источник: https://censor.net.ua/n3181598»
Пишет человек из Мухосранска, из самой нищей страны Европы. Да еще и самой коррупированной. Лол.
заказать- завести продукты... где брать эти продукты-лекарства, кто будет работать на складах и в логистике??? сантехники-электрики-пожарники-медики-полиция... как им добираться на службу и обратно? заправлять машины, питаться
больницы? операции (аппендикс например) кто что когда...стоматология (неотложные), акушерство, гипертоники...та в конце-концов рождение и смерть...его не запланируешь и как-то с этим надо справляться... паранойя и общий психоз - не выход
не знаю! жутко... просто жутко... не дай Бог в Украине такого развития событий...
как теперь не защищены границы (если б какому-то... фюреру опять вздумалось...то..)
в магазинах буде аншлаг - бо треба затаритися мінімум на 2 тижня....а чим???