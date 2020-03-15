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Все про:Австрія (210) карантин (200) COVID-19 (882)

 В Австрії заборонили виходити на вулицю, на порушників чекає штраф понад €2000

Уряд Австрії ввів повну заборону зібрань. З дому можна виходити тільки за продуктами, в аптеку і для допомоги іншим людям, а також у разі невідкладної професійної необхідності.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".

Раніше планувалося, що ресторани, кафе та бари з понеділка працюватимуть лише до 15.00, а нові заходи передбачають повне припинення роботи таких закладів. Забезпечення населення продуктами харчування покладено на супермаркети та служби доставки, які продовжують свою роботу.

Також з понеділка мають бути закриті усі магазини, які торгують товарами, що не є необхідними для повсякденного життя.

Закриваються й усі спортивні, ігрові майданчики та інші майданчики громадського використання.

На вулицю можна виходити у трьох випадках: у невідкладній професійній роботі, за продуктами чи в аптеку, або для допомоги іншим людям (які, наприклад, не можуть самі купити собі продукти та ліки).

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Якщо ж хтось дуже хоче вийти прогулятися, то це потрібно робити лише по одному, або з особами, з якими спільно проживаєш у квартирі (приватному будинку).

З понеділка дотримання цих обмежень контролюватиме поліція.

Згідно з поясненням федеральної канцелярії, якщо поліцейські зустрічатимуть групу осіб, то порекомендують їм "розійтися". Так відбуватиметься вже у неділю, а з понеділка можливе накладення адміністративних штрафів щодо таких порушень у розмірі до 2180 євро. Те ж саме стосується і порушення заборони щодо використання спортивних та ігрових майданчиків - тут адмінштраф може бути в розмірі до 3600 євро.

При цьому у федеральній землі Тіроль, що на кордоні з Італією і де зафіксовано вже понад 200 випадків зараження коронавірусом, введено де-факто комендантську годину. Мешканцям дозволяється виходити з дому лише у випадку надзвичайної ситуації, для купівлі продуктів чи ліків, або ж на невідкладну професійну роботу. Обмеження на пересування діє з 15 березня і триватиме щонайменше тиждень.

Федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц також анонсував, що надалі планується "обмеження свободи пересування в громадському просторі країни".

Разом з цим, з огляду на поширення коронавірусу в Австрії призупинено демобілізацію військовослужбовців строкової та альтернативної цивільної служби. Більше того, мобілізації підлягають громадяни, які протягом останніх 5 років проходили альтернативну цивільну службу.

В Австрії підтверджено 860 випадків зараження коронавірусом, 1 людина померла, 6 - одужали.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181598
 
 
 Топ коментарі
 
Сірьожа, твого Вовіка не врятує вже навіть чума.
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порохоботов нет, но ты их видишь.... В Австрії заборонили виходити на вулицю, на порушників чекає штраф понад €2000 - Цензор.НЕТ 4721
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да. Курц жестко взялся за дело... но это если есть причины и основания
(при этом в федеральной земле Тироль на границе с Италией, где зафиксировано уже более 200 случаев заражения коронавирусом, введен де-факто комендантский час) Источник: https://censor.net.ua/n3181598
поэтому у Курца развязаны руки, раньше он не мог и не имел права такое творить
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помнится, у них там была порнушная министр культуры.
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где вопли, что правительство австрии нагнетает панику и нарушает неотъемлимые права граждан?
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Сірьожа, твого Вовіка не врятує вже навіть чума.
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с чего он мой?ну или он такой же мой, как и твой, вот правильнее
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да всем тут ясно, кто ты. хочешь опровергнуть? ответь на вопрос. Почему проблематично перевести на украинский такую вот загадочку: "Кем приходится министру отец сына министра?"?" В Австрии запретили выходить на улицу, нарушителей ждет штраф свыше €2000 - Цензор.НЕТ 8737
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кто бы уже тут загадки на украинском спрашивал, но не тролль, вещающий на русском В Австрії заборонили виходити на вулицю, порушників чекає штраф понад €2000 - Цензор.НЕТ 7955
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давай еще что то по украински, желательно побольше текста, а то пару слов и я можу написати
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навіщо? з тобою все зрозуміло: лахта як лахта. яка оплата - такі й здібності. тримай ще. фінансовий крах твоїх хазяїв наближається невідворотно. В Австрії заборонили виходити на вулицю, на порушників чекає штраф понад €2000 - Цензор.НЕТ 9910
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А не сильно ли жестко, и как например определить неотложная у тебя профессиональная деятельность или нет.
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Не запретили выходить на улицу, а ввели полный запрет собраний.
У нас это тоже пора вводить, хоть и будут ныть про наступ на свободу слова, майдан, диктатуру и так далее.
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ну как это не запретили? практически запретили. см. начало текста новости. гулять нельзя.
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Можно. Но прежде нужно прекратить заседания ВР. Иначе под шумок столько наворотят.....
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Тю дурні. Хай проконсультуються з ;совєцкім врачом-пєдіатром; зіркою Ютубу Комаровскім. Або ж ще нещодавно правою рукою ;Міши, што бєгаєт по кришє;, а тепер гласом партії СН Лізонькою Богуцкой.
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Журналисты сеют панику? В названии пишут что запретили выходить на улицу, а в самой новости как бы немного не про это...
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практически про это. можно выходить только если... тюрма, кароч
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Ану розкажіть мені що саме так і робоять при звичайному сезонному грипі.
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Штраф 2 000 евро - Зарплата учителя за год или карманные расходы Коболева .
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Что ты мелешь???
в Украине это всего половина зарплаты обычного сельского учителя!
Или я что то путаю В Австрии запретили выходить на улицу, нарушителей ждет штраф свыше €2000 - Цензор.НЕТ 2141
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Вот теперь требуется разъяснения. Школы и садики закрыты. Все дети либо с бабушками и дедушками ( что чаще всего) или одним из родителей. А что дальше, как я понял с дома скоро и нам выходить будет нельзя ( как в Австрии), и сколько продлится карантин не известно, сроков ни кто не знает, да и не может знать. Значит потенциально дети будут сидеть дома ( в четырех стенах) в лучшем случае три - четыре месяца в худшем от 6 месяцев и более... Как то трудно представить как это будет реально притворяться в жизнь. Есть ли у кого мнение по этому поводу...
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есть мнение. *****... зелёную власть в отставку. эти идиоты своими чрезмерными ограничениями доведут народ до рюцького бунта - бессмысленного и беспощадного.
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Паранойя набирает обороты...
Решили полностью похоронить мировую экономику?
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А ти за фахом, міровой епідеміолог, чи міровой економіст?
Можеш отвєтіть?
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Это не паранойя а метод остановить вспушку, как было проделано и в Китае. Но быдлу с цензора типа тебя это сложно понять, конечно.

Тут же собрались самые умные вирусологи и экономисты из Жмеринки, мля. Куда там правительствам Австрии и прочих стран, верно?
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Андрюшенька, когда начнешь жрать кору, ибо больше нечего будет - вспомни свой спич.
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и все же штраф, хоть и большой, а не тюремное заключение. (для Авакова)
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И никакой вони о нарушении прав человека!!!
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За нарушение требований карантина в Греции с 15 марта штраф 5000 евро. Власти Израиля рассматривают увеличение штрафа за нарушение карантина с 500 до более 3 тысяч долларов (5000 шекелей).
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А как же демократия? А как же тамженашилюди? Как же парад примирения? Ето блокада своих же людей называется. Нам же сцуки требуют снять блокаду и примириться с тамженашимилюдьми
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Хто там пише заголовки?
Наскільки він співпадає з : «Из дому можно выходить только за продуктами, в аптеку и для помощи другим людям, а также в случае неотложной профессиональной необходимости.
Источник: https://censor.net.ua/n3181598»
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У себя бл***дь Гулаг сделали а нам визжат что рузький языг притесняем. Все что нужно знать про европейские ценности и демосратию. Так что полная блокада Лугандонии и никаких пенсий, воды и поездок. А австрияки и другие дикари которые заикнутся за права человека пускай свои языки в жопы позасовывают. Нам нужно свою страну спасать от вируса рузьгогомира
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***австрияки и другие дикари

Пишет человек из Мухосранска, из самой нищей страны Европы. Да еще и самой коррупированной. Лол.
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Нет такой области деятельности,где зебуины не могут обосраться полностью.
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Такие вещи можно делать лишь полностью лишившись остатков разума. Дальше что? Остановка всех производств и неминуемая анархия с мародерством.
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да, они это делают, останавливают экономику, чтобы спасти жизни своих сограждан, ибо воспитать и обучить нового члена общества тоже стоит дорого, но они могут себе это позволить, у них запас прочности и нз-ресурс (подушка), а Украина не может себе этого позволить, подушки нет, живем каждый год еле сводя концы с концами да еще и в долгах как в шелках, как можно без катастрофических последствий остановить или законсервировать экономику Украины я не представляю...
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не понятно... а тем, кто работает в магазине -аптеке...как добраться на работу,
заказать- завести продукты... где брать эти продукты-лекарства, кто будет работать на складах и в логистике??? сантехники-электрики-пожарники-медики-полиция... как им добираться на службу и обратно? заправлять машины, питаться
больницы? операции (аппендикс например) кто что когда...стоматология (неотложные), акушерство, гипертоники...та в конце-концов рождение и смерть...его не запланируешь и как-то с этим надо справляться... паранойя и общий психоз - не выход
не знаю! жутко... просто жутко... не дай Бог в Украине такого развития событий...
как теперь не защищены границы (если б какому-то... фюреру опять вздумалось...то..)
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вибачте але у нас відсотків 90 людей що "гуляють" по місту моглиб цього взагалі не робити або виходити з дому у найближчий магазин а не їхати маршруткою автобусом тролейбусом у "центр" ...пенсіонарам взагалі на час карантину заборонити безкоштовний проїзд (шляються весь день по місту в пошуках 100 грам "дешевшої" колбаси ... і сумно і страшно ...бо це не карантин а порнуха
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так...розумію!...та поки не можу осягнути і уявити тотальної заборони на... вихід на вулицю (з технічної сторони...не з медицинської)
в магазинах буде аншлаг - бо треба затаритися мінімум на 2 тижня....а чим???
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не буде ніякого "аншлагу" ...по перше й людей немає таких коштів ...по друге вже не багато живих лишилося з тих хто знає про голод не по розповідях ...
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в Їталії у магазини пускають по двое-трое у приміщення, решта чекає на вулиці поки ті скупляться, або невиличкими групами у супермаркети, такі реалії зараз...
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А Вам не известно, что не гулять очень вредно? Что даже самым опасным преступникам положена прогулка.
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Ви запитайте себе. Чому Китай не закрив свої кордони відразу і не забороним авіасполучення з іншими країнами, дочекалися до того що літаки порозносили його по всьому світу, а тепер країни закривають авіа та транспортне сполучення. Самоизолюються. Зупиняють свої економіки. Це диверсія світового масштабу, спрямована на підрив світового порядку та світової економіки вцілому. І як ви думаєте кому це найбільше вигідно і хто є розробником цієї бактерологічної зброї, кому на руку під час зниження ціни на нафту зупинити світову економіку і зменшити кількість її споживання, кому вигідно будучи загнаному в куток і будучи під санкціями таким чином спробувати з нього вискочити, кому вигідно під цей теракт втілювати свої плани по узурпації влади і досягати своїх цілей по захопленню та ослаблення інших держав, та збільшення впливу в усьому світі, кому вигідно сіяти паніку і діяти за принципом розділяй та володарюй?! І ні до чого тут кажани. Кажани існують міліони років, а китайці їдять їх не одну сотню років. І нічого не траплялося. Це теракт світового масштабу. І хто за цим стоїть абсолютно і однозначно зрозуміло. а щоб зменшити паніку запитаю ще про таке, скільки з людей з лайнера на якому було 3500 чоловік, померло від цієї хвороби -0!! І це практично в ідеальному обмеженому середовищі з абсолютно сприятливими умовами для тотального масового зараження, а значить і великої кількость летальних випадків. Але нічого подібного не сталося. І це говорить про те, що це перш за все інформаційна диверсія. І глобальна маніпуляція свідомістю людей.
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Согласен - кому то очень это было нужно, и сделали. Но китаезы там тоже не просто так, у них уже не в первый раз: то атипичная пневмония, то свынячий, то пташиный грипп... ******* уже, комунодрочеры.
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И самое интересное в другом - в январе эксперты ВООЗ были в Китае и оценивали степень угрозы.... какого х..я они там оценивали если оказалось совсем не так? Или если так - тогда это все чистой воды информационная диверсия. согласен на 100%
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це і в Україні необхідно зробити ...але ж тут кожна "гавкаюча" лядь вдома не всидить їм всім обов"язково ну просто необхідно у Неділю "лазити" в середмісті навіть не прикриваючи обличчя марлевою пов"язкою це сьогоднішні враження від "карантину" ...
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Статья о том как Австрия бореться с проблемой коронавируса …. но это для людей мыслящих. Для порохоботов это статья о лютой зраде .
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Ужос. Одна людина померла. Це надзвичайна подія. Хоча може вона померла своєю смертю. Цікаво. Чи будуть відповідати всі ці політикани за безпідставні обмеження прав людей.
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Вислати двох ТП Богуцьку та Василевську-Смаглюк- у Відень !
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Начал по новой рубиться в Fallout 3...готовлюсь к постапокалипсису, жаль радтараканов не завезли в "АТБ" В Австрії заборонили виходити на вулицю, на порушників чекає штраф понад €2000 - Цензор.НЕТ 3570
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О,молодчаги.В средние века ещё и жгли целыми деревнями,городами,уничтожали всё что шевелится...но тоже видно ощущалась нехватка аппаратов ивл,поэтому и умирали сотнями тысяч и миллионами.
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А производство они тоже собираются остановить полностью?
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Людям еще повезло родиться людьми. Если бы такую болезнь обнаружили у коров, свиней... сразу бы истребили все поголовье, не задумываясь, как к примеру при обнаружении АЧС.
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