 Термінове звернення міністра охорони здоров’я Іллі Ємця

Термінове звернення міністра опубліковано на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Цензор.НЕТ наводить його текст повністю.
"Дорогі українці!
Моє покликання як лікаря-хірурга – рятувати людські життя, як управлінця – керувати успішною медичною установою, як державного діяча – керувати охороною здоров’я багатомільйонної країни.
Зараз я говорю і як лікар, як управлінець, і як Міністр охорони здоров’я України.
Дехто каже мені, щоб я не нагнітав ситуації, бо це нібито сіє паніку. Але нагадаю, що ми не в тоталітарній державі, щоб замовчувати правду.
При Чорнобильській трагедії радянська влада нам казала, що все в порядку. Я ж не мовчатиму, бо життя та здоров’я українців для мене – пріоритет.
З усією відповідальністю повідомляю: сьогодні загроза, яку несе коронавірус, велика як ніколи. Для інфекції не має значення матеріальний стан чи соціальний статус. Хворіють як усесвітньо відомі політики, актори, так і прості люди. Сьогодні ворог номер один не тільки українського суспільства, але й всього світу – це смертельно небезпечна інфекція, коронавірус.
Світова спільнота не одразу розпізнала масштаби загрози. На гіркому прикладі інших країн ми бачимо, до чого може призвести зволікання. Кожна година може коштувати сотень, ба навіть тисяч людських життів.
Ми не маємо права чекати масового зараження українців. Маємо діяти негайно, на випередження. Жорстко та без винятків.
Необхідно закривати заклади громадського харчування та ТРЦ, працювати мають лише аптеки та продуктові магазини, необхідно обмежити пересування всередині країни, запровадити дистанційний режим роботи працівників, переглянути режим роботи громадського транспорту та обмежити дозволені збори людей у групах до 10 осіб.
Лікарні мають бути негайно перепрофільовані в інфекційні, з урахуванням ситуації. Опрацьовувати необхідно тільки ургентні випадки. Всі планові заходи скасувати та направити всі ресурси на підготовку до боротьби з інфекцією. Крім цього, МОЗ активно збирає найкращих епідеміологів України та включає їх до складу Оперативного штабу, щоб ми могли ще швидше реагувати на нові виклики, які перед нами ставить епідемія.
Закликаю всіх українців не бути легковажними. Це той час, коли необхідно не панікувати, а мобілізуватися, зібрати всі сили та допомогти собі, своїм близьким та своїм співгромадянам. Зараз ще є можливість не допустити жахливої трагедії на території всієї України. Успішний досвід інших країн показав, що самоізоляція – найефективніший спосіб попередження поширення хвороби. Будьте свідомими, бережіть себе та своїх близьких.
За всю історію жоден ворог не здолав український народ.
Виконуючи інструкції, правила та рекомендації, діючи злагоджено, як єдиний механізм, ми гарантовано переможемо! Іншого шляху немає.
Стежте за оновленнями офіційних джерел інформації МОЗ України та будьте здорові!".
Нужно верить с мозгами ,а не со слоганами. Вот так, через эпидеммии и катастрофы Высшие Силы приводят в чувство идиотов. И я не шучу. Накликали. А первым роковым знаком был сгоревший Собор Парижской Богоматери. ( когда в Париже гостил бубочка) Соборы горят ,как знамение Гнева Божия. Кортеж преза врезается в автобус с детками. И далее по нарастающей. И беды будут сыпаться на планету, пока не уберется с нее сын погибели.
Ворог номер один для України і всього світу, це КАЦАПИ. А вірус, це вже ворог номер 2.
ГДЕ не собираться группами больше 10 человек?!
Тролейбусьі, трамваи будут возить не более 10 человек одновременно?
Метро закроют?
Источник: https://censor.net.ua/n3181597
Якщо зелений міністр робить якісь заяви про заборони громадянам, він має пояснити , що саме вони мають на увазі.
Мої питання залишаються в силі.
Чим менше зелені засідають, тим менше шкоди державі.
по-моему немецкий практикующий врач рассказал, чтобы он посоветовал, но решать вам...
про мойте руки 100 раз и не касайтесь ими лица и глаз - ясно
про желательную дистанцию и не шастать в толпе - помнят все...
про поцелуи, рукопожатия, и инфекцию на пластике-стекле-металле вокруг - тоже
основное - почти с уверенностью подтверждено, что первые 3 суток "чумка" живет на слизистой горла, поэтому и начинается во многих случаях с першения-кашля-задышки-пневмония
он предполагает, что частое питье теплой воды-компота-чая (каждые 30-40 мин) "смоет" часть гадости в желудок, где 75 процентов ее прикончит соляная кислота желудка, а остальное уже на так смертельно, хоть и противно.. главное - оно (нечто)))) не пошло в дыхательные пути и легкие...
далее - кроме парацетамола (и того что выписал вам врач по показаниям) желательно самостоятельно ничего не пихать в себя...
і від мене - здоров"я вам усім !!!! тримаємося... (береженого і Бог береже!!!)
Рынок занимает более 50 000 квадратных метров и вмещает более 1000 арендаторов. Это крупнейший оптовый рынок морепродуктов в Ухани и Центральном Китае.
Сообщалось, что на рынке были антисанитарные условия. Дорожки на рынке были узкими, киоски находились близко друг к другу, а живой скот стоял в непосредственной близости от мёртвого. Убитых животных часто освежёвывали у всех на виду, кто допустил такую торговлю, тем самым поставив Мир один на один со смертельной угрозой, кто за это ответит, как производилась утилизация отходов (вероятнее всего никак) или в реку сбрасывали, плюс аномально теплая зима.
Испытываю смутные сомнения по поводу рыбок в аквариуме. Но решил пока оставить - грядут тяжелые времена.
Не знаю какой он врач, но историю явно прогулял полностью.
Це дає право псам Авакова на застосування сили до мітингувальників у випадку масових акцій.
PS Воно їм допоможе, як мертвому припарки..... тепер проти цієї банди уже не пацани з палками і дерев"яними щитами.
Зеленский, паскуда, со своей шайкой амёб и кретинов слил в унитаз целый месяц для подготовки к пандемии!
, но ТАКОГО при Пеце не было.
Больше всего рад Аваков.
Тогда заставьте банки заморозить кредитные обязательства граждан, заморозьте налогообложение , оплату коммуналки возьмите на государство
Понавыбирали зебилов.
Може, пане міністре, перейдете до виконання професійних обов'язків. Бажано.
П.С. Зе-вирус головного моска!