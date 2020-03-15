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Все про:карантин (200) Мінздоров'я (1241) COVID-19 (882) Ємець Ілля (7)

 Термінове звернення міністра охорони здоров’я Іллі Ємця

Очільник Міністерства охорони здоров'я Ілля Ємець закликає закрити кафе, ресторани і торгові центри, перевести співробітників на віддалену роботу і заборонити збиратися групами більш ніж 10 осіб.

Термінове звернення міністра опубліковано на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Цензор.НЕТ наводить його текст повністю.

"Дорогі українці!

Моє покликання як лікаря-хірурга – рятувати людські життя, як управлінця – керувати успішною медичною установою, як державного діяча – керувати охороною здоров’я багатомільйонної країни.

Зараз я говорю і як лікар, як управлінець, і як Міністр охорони здоров’я України.

Дехто каже мені, щоб я не нагнітав ситуації, бо це нібито сіє паніку. Але нагадаю, що ми не в тоталітарній державі, щоб замовчувати правду.

При Чорнобильській трагедії радянська влада нам казала, що все в порядку. Я ж не мовчатиму, бо життя та здоров’я українців для мене – пріоритет.

Читайте також: Міністр охорони здоров'я Ємець пропонує обмежити роботу кафе та ресторанів через коронавірус

З усією відповідальністю повідомляю: сьогодні загроза, яку несе коронавірус, велика як ніколи. Для інфекції не має значення матеріальний стан чи соціальний статус. Хворіють як усесвітньо відомі політики, актори, так і прості люди. Сьогодні ворог номер один не тільки українського суспільства, але й всього світу – це смертельно небезпечна інфекція, коронавірус.

Світова спільнота не одразу розпізнала масштаби загрози. На гіркому прикладі інших країн ми бачимо, до чого може призвести зволікання. Кожна година може коштувати сотень, ба навіть тисяч людських життів.

Ми не маємо права чекати масового зараження українців. Маємо діяти негайно, на випередження. Жорстко та без винятків.

Необхідно закривати заклади громадського харчування та ТРЦ, працювати мають лише аптеки та продуктові магазини, необхідно обмежити пересування всередині країни, запровадити дистанційний режим роботи працівників, переглянути режим роботи громадського транспорту та обмежити дозволені збори людей у групах до 10 осіб.

Лікарні мають бути негайно перепрофільовані в інфекційні, з урахуванням ситуації. Опрацьовувати необхідно тільки ургентні випадки. Всі планові заходи скасувати та направити всі ресурси на підготовку до боротьби з інфекцією. Крім цього, МОЗ активно збирає найкращих епідеміологів України та включає їх до складу Оперативного штабу, щоб ми могли ще швидше реагувати на нові виклики, які перед нами ставить епідемія.

Закликаю всіх українців не бути легковажними. Це той час, коли необхідно не панікувати, а мобілізуватися, зібрати всі сили та допомогти собі, своїм близьким та своїм співгромадянам. Зараз ще є можливість не допустити жахливої трагедії на території всієї України. Успішний досвід інших країн показав, що самоізоляція – найефективніший спосіб попередження поширення хвороби. Будьте свідомими, бережіть себе та своїх близьких.

За всю історію жоден ворог не здолав український народ.

Виконуючи інструкції, правила та рекомендації, діючи злагоджено, як єдиний механізм, ми гарантовано переможемо! Іншого шляху немає.

Стежте за оновленнями офіційних джерел інформації МОЗ України та будьте здорові!".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181597
 
   
 Топ коментарі
 
NNN

Ємець толкова людина...

Ось ще один Термінове звернення міністра охорони здоров’я Іллі Ємця - Цензор.НЕТ 466
Термінове звернення міністра охорони здоров’я Іллі Ємця - Цензор.НЕТ 5778
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Найнебезпечніший ворог,це московит.Він пошесть планети.
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Кирилл Лещенко

"коронавирус - это праздник. который всегда с тобой"

Срочное обращение министра здравоохранения Ильи Емца - Цензор.НЕТ 6537
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"Обойдет" чи не "обойдет" не знаю але треба самим бути готовим протистояти цій заразі.
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если такие меры примут то гривна обвалится что и за 20 тыс хер что купишь
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Фу ты - пронесло. Я аж испугался - емецкий Илья не вспомнил вымирающих пенсионеров. Илько вспомнил что его призвание - спасать человеческие жизни . Я так понял что пенсионеров он уже спас.
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Временно запретить всё....военный налог тоже временно вводили....а тут такая возможность сделать полицейское государство. А потом законом обязать марлевую повязку упаковывать не в полиэтилен, а в рюкзак...специалисты по рюкзакам не перевелись ещё в Украине.
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Прокинулись нарешті.Епідеміологи,це добре,але мало.Варто про реабілітологів подумати.Та й треба було ще з січня прислухатись до думки людей,які розуміють всю серйозність загрози.А не клоуна Комаровського з кожної праски транслювати та ідіотку-слугу з спітчем про маркетинговий хід продавців масок.Часу,для підготовки було море,зараз все повинно працювати,як годинник,без збоїв.
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До "верховної зради" звернись,мерзота янучарська! Виродки при владі срати хотіли на те що у аптеках немає ні масок ні антисептиків,ім начхати,насправді,що станеться з українцями-вони поспішаюсь скористатися ситуацією аби "закрутити гайки" напередодні остаточного виконання зобов'язаннь перед Кремлем! Громадяни заважають їм остаточно знищити Україну! І "терміновість" з'яви цього "персонажа" з команди, Януковича , свідчить про те що вони планують вчинення жахливих кроків! Пильнуйте і будьте готові!
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От скажіть.коментатори.Ви що не вірите в єврейського бога? Якщо він не захоче,то нічого не буде.Потрібно лише вірити. Термінове звернення міністра охорони здоров’я Іллі Ємця - Цензор.НЕТ 2623
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Верим. Но слоган *хуже не будет *, на который купились зе- избиратели, имеет свойство привлекать очень большие несчастья.( кто хочет, проверьте частным образом ).
Нужно верить с мозгами ,а не со слоганами. Вот так, через эпидеммии и катастрофы Высшие Силы приводят в чувство идиотов. И я не шучу. Накликали. А первым роковым знаком был сгоревший Собор Парижской Богоматери. ( когда в Париже гостил бубочка) Соборы горят ,как знамение Гнева Божия. Кортеж преза врезается в автобус с детками. И далее по нарастающей. И беды будут сыпаться на планету, пока не уберется с нее сын погибели.
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Зеленский написал ему текст, чтобы люди не выходили на митинги против Зеленского и его шоблы российской.
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Хотел написать что ты идиот, но смысл - ты тупо бот.
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"...Сегодня враг номер один не только украинского общества, но и всего мира..."

Ворог номер один для України і всього світу, це КАЦАПИ. А вірус, це вже ворог номер 2.
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Пусть рада покажет пример может тогда и поверим . А то знаем вас -Покупать надо когда стреляют. Зеля закрой раду
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"... запретить собираться группами больше 10 человек..." - Ємець.

ГДЕ не собираться группами больше 10 человек?!
Тролейбусьі, трамваи будут возить не более 10 человек одновременно?
Метро закроют?

Источник: https://censor.net.ua/n3181597
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Навіщо мені Австрія? Я живу в Україні.
Якщо зелений міністр робить якісь заяви про заборони громадянам, він має пояснити , що саме вони мають на увазі.

Мої питання залишаються в силі.
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Сколько в Раде собирается ? Нужно, чтоб не больше 10-ти. И не голосовать антинародные законы, когда страна парализована эпидемией.
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ЗЕбил причём там Австрия я в Киеве живу... ЗЕбил NNN уже не знает как оправдать своих сепарских клоунов кремлёвских..бред какой то несёт
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ВР треба закрити,і ніяких голосувань на ничку.На період карантину ніяких законів не приймати
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Я - ЗА.
Чим менше зелені засідають, тим менше шкоди державі.
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не вспомню где...да и не суть! просто столько впитал информации что... ))))
по-моему немецкий практикующий врач рассказал, чтобы он посоветовал, но решать вам...
про мойте руки 100 раз и не касайтесь ими лица и глаз - ясно
про желательную дистанцию и не шастать в толпе - помнят все...
про поцелуи, рукопожатия, и инфекцию на пластике-стекле-металле вокруг - тоже
основное - почти с уверенностью подтверждено, что первые 3 суток "чумка" живет на слизистой горла, поэтому и начинается во многих случаях с першения-кашля-задышки-пневмония
он предполагает, что частое питье теплой воды-компота-чая (каждые 30-40 мин) "смоет" часть гадости в желудок, где 75 процентов ее прикончит соляная кислота желудка, а остальное уже на так смертельно, хоть и противно.. главное - оно (нечто)))) не пошло в дыхательные пути и легкие...
далее - кроме парацетамола (и того что выписал вам врач по показаниям) желательно самостоятельно ничего не пихать в себя...
і від мене - здоров"я вам усім !!!! тримаємося... (береженого і Бог береже!!!)
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По логике, можно и не глотать, а полоскать горло йодом, яблочным уксусом ( рецепты есть в интернете) и потом выплевывать. Лишний вирусняк в желудке не нужен.
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(Ухань).До закрытия на рынке продавались разные экзотические продукты: барсуки, летучие мыши, бобры, ослы, верблюды, куры, крокодилы, собаки, лисицы, гигантские саламандры, коалы, свиньи, сурки, выдры, павлины, фазаны, дикобразы, кролики, крысы, овцы, олени, волчьи щенки, ядовитые змеи, в том числе южнокитайские многополосные крайты и китайские кобры, которые рядом учёных рассматривались в качестве возможного источника (хозяина) вируса 2019-nCoV.
Рынок занимает более 50 000 квадратных метров и вмещает более 1000 арендаторов. Это крупнейший оптовый рынок морепродуктов в Ухани и Центральном Китае.
Сообщалось, что на рынке были антисанитарные условия. Дорожки на рынке были узкими, киоски находились близко друг к другу, а живой скот стоял в непосредственной близости от мёртвого. Убитых животных часто освежёвывали у всех на виду, кто допустил такую торговлю, тем самым поставив Мир один на один со смертельной угрозой, кто за это ответит, как производилась утилизация отходов (вероятнее всего никак) или в реку сбрасывали, плюс аномально теплая зима.
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срочно запретить продажу ослов, павлинов, дикобразов и пингвинов на Хацапетовском рынке!!
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просто страшно представить какие там мутации заболеваний происходили, в том числе и передаваемых человеку.
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Прочитал обращение министра здравоохранения Ильи Емца. Собрал семью и сказал жене собирать детей и ехать к теще. Их там всех вместе будет не больше 10. Включая собак, кошек и попугая. Встречу коронавирус один на один.
Испытываю смутные сомнения по поводу рыбок в аквариуме. Но решил пока оставить - грядут тяжелые времена.
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а рибок в акваріумі можна буде зварити на юшку , коли на вулицю взагалі заборонять виходити !
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Как же ты ЗЕбил теперь будешь на концерты ЗЕкловунов сепарков с Шапито 95 ходить? Печалька...
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а писать в каждом комменте "ЗЕбил" - это для таблички зарплаты???
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Это что б ЗЕскот не забывал и помнил какой он малоросский ЗЕбильный люмпен покацапленный...вместе со своей ЗЕбильной шоблой ЗЕкловунов
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А как же посидеть в кафешечке, пожаловаться на зубожиння и на то как все воруют? Вы же лишаете украинцев основного времяпрепровождения.
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Рабочий человек не срет... рабочему человеку срать некогда... у рпбочего человека работы невпроварот, лишней минуты не найти... поэтому общественные уборные - для лохов и проституток... кстати, сознательный элемент эти жрицы любовного фастфуда... видел сегодня между хтз и роганью... стояли не более 2-х, соблюдая призыв министра Самца...
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Обеспечивать граждан всем необходимым при полной остановке экономики тоже Емец будет?
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Шизофрения в чистом виде. Что дальше? Мародёрство и насилие? Так мы убьем больше людей чем любой вирус или все вирусы вместе взятые. Нельзя изолировать людей от людей. Мы сами разрушаем социальную ткань. Это будет катастрофа.
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«Бачили очі, що ВИБИРАЛИ? Їжте, хоч повилазьте».
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"За всю историю ни один враг не одолел украинский народ." /Илья Емец/
Не знаю какой он врач, но историю явно прогулял полностью.
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И при этом выплачивать зарплаты, платить налоги, аренды, оплачивать теплоснабжение, электроэнергию , и другие расходы .
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Зебілам дуже підфартило з цим коронавірусом: під соусом "захисту здоров"я громадян" не допустити масових протестних акцій і протягнути 2 (два) антиукраїнських закони. 1.Про дерибан Української землі жидами; 2. Про кастрацю Української мови (т.з. "поправки")
Це дає право псам Авакова на застосування сили до мітингувальників у випадку масових акцій.
PS Воно їм допоможе, як мертвому припарки..... тепер проти цієї банди уже не пацани з палками і дерев"яними щитами.
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Так більше 10 не збиратись.Сам Ємець сказав.Депутатів теж повинно стосуватися.А 10 зедепутатів в залі(можливий максимум)ніякий закон проголосувати не можуть.Отже автоматично все,що хитрозроблені "наголосують"-не дійсне
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в Антарктиду надо валить.. Там еще нет случаев заражения
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ЗРАДУ- на карантин! Тоді буде впевненість, що ця зєлєгнійна монобільшість не буде приймати закони по знищенню і продажу України!!!! ВИ САМІ ПРОВОКУЄТЕ людей, сволота!!!
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рестораны торговые центры кафе а деньги в бюджет кто будет зарабатывать ?увидите какой курс бакса будет и дефолт возможен как беня хочет
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.... а мы под шумок пыцнем за закон о земелтке и сдадим страну *****, пнх, емец
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_Тысяча чертей! Хоть кто-то начал говорить правду и не общается с украинцами как с детьми.
Зеленский, паскуда, со своей шайкой амёб и кретинов слил в унитаз целый месяц для подготовки к пандемии! Термінове звернення міністра охорони здоров’я Іллі Ємця - Цензор.НЕТ 1246
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Завтра в маршрутках,маркетах,метро..скрізь ,скрізь скрізь- буде по....9 чоловік.Не інакше! .Вірю.!
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Похоже на то,как предупреждение делает сам коронавирус. Особенно в той части, где ему глубоко наплевать--богатый ты или бедный, президент Голоборотько или клоун Зеленский, политик или.....
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Боюсь оказаться неоригинальным
, но ТАКОГО при Пеце не было.
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На этот карантин в стране никаких презервативов не хватит.
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...і від "щірого кацяпського сєрдца"побажав всім пенсіонерам здохнути...
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1 пакет гречки в одни руки, без маски не входить
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запретить собираться группами больше 10 человекИсточник:https://censor.net.ua/n3181597

Больше всего рад Аваков.
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ЗЕбилы ушатают экономику в ноль и будет дефолт, а скажут шо то коронавирус виноват..скриньте проверяйте..так и будет. Уже представляю унылую рожу ЗЕкловуна выступающего с обращением к своим ЗЕбилам, и жалостливым сиплым голосочком рассказывающего как коронавирус признал Крым кацапским, как коронавирус признал ОРДЛО, как коронавирус пустил воду в Крым и т.д
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Емец, внеси свой посильный вклад в борьбу с эпидемией, - уйди скорее сам в отставку на)(уй!!!
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Их методы борьбы с коронавирусом: в Китае, за повышение цен во время эпидемии расстреливали сразу...
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Ну с одной стороны вроде как правильные превентивные меры. Но с другой стороны, если почти все закрыть, то люди останутся без работы, без зарплат. На что людям выживать, этот министр не хочет рассказать? Тогда ведь умрут не только все пенсионеры...
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Так ЗЕкловуну именно это и нужно, тогда они спихнут на коронавирус свой полный обсерон с экономикой и скажут шо то всё коронавирус довёл Украину до дефолта, как и хотел папа Беня.., а ЗЕкловуны ессно не причём.
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Торговые центры можно закрыть, но кафе?
Тогда заставьте банки заморозить кредитные обязательства граждан, заморозьте налогообложение , оплату коммуналки возьмите на государство
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Так Ваш бизнес -- это кафе? Переживаете за будущие расходы? Типа ТРЦ закрывать можно, а кафе нет? Ну и люди...
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Кароче ясно даже Трускавецким выпускникам - экономике полный писец. Есть некоторая инертность конечно...но при таком раскладе когда всё стало, думаю уже через месяц у нас и не только у нас, будет куча разорённого бизнеса и дохренилион безработных выкинут на улицу...ессно пустой бюджет ибо кто будет платить налоги?? Пенсы без пенсий ну и так далее по списку... ЗЕлёной шобле это конечно на руку, так легче будет сливать Украину кремляди и заодно оправдать свой полный провал в экономике..Вон туристический бизнес уже подох и начались массовые увольнения, и закрытия тур операторов...они просто самые первые ощутили..дальше по цепочке пойдёт.
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отдохни малость, не жалеешь себя, так и кондратий может схватить
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Это обращение рекомендательного характера?
Понавыбирали зебилов.
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Закройте налоговую, полицию и прокуратуру! Там кучкуются прокажённые!
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Сейчас самое время для сакральной фразы - чтобы ни балеть нуна просто перестать заражаться...
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Вперше бачу лікаря-агітпромовця. Йому бронепоїзд і на ...
Може, пане міністре, перейдете до виконання професійних обов'язків. Бажано.
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В группы больше 10 не собираться. При этом количество групп не ограничено.
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И только пенсионерам нет никакого ограничения ! Термінове звернення міністра охорони здоров’я Іллі Ємця - Цензор.НЕТ 9307
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Короче, надо распускать армию и все зоны......
П.С. Зе-вирус головного моска!
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