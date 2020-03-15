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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:допомога (1006) пожертви (16) Бутусов Юрій (1262) COVID-19 (882)

 Багатії всього світу жертвують на боротьбу з коронавірусом, готові написати про такі випадки в Україні, - Бутусов

Багатії всього світу жертвують на боротьбу з коронавірусом і на підтримку малозабезпечених, з'являються десятки повідомлень про пожертвування в усіх країнах.

Про це пише в Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Серед прикладів він наводить: "Білл Гейтс пожертвував на розробку вакцини від коронавірусу Сполученим Штатам Америки і Світовій організації охорони здоров'я 20 мільйонів доларів.

Найбільші китайські корпорації Alibaba Group Holding, Tencent Holdings і Meituan Dianping жертвують Червоному хресту Китаю і Товариству боротьби з бідністю близько 3 мільярдів юанів для боротьби з коронавірусом і його наслідками.

При цьому Джек Ма, власник "Алібаба", виділив особисто зі свого фонду 14 мільйонів доларів.

Лі Кашин із гонконзького CK Hutchison Holdings пожертвував 13 мільйонів доларів місту Ухань.

Директор Xiaomi Лей Цзюнь виділив 1,8 млн доларів для рідної провінції Хубей.

Дизайнер Джорджо Армані пожертвував трьом лікарням понад 1 мільйон доларів.

Компанія Kering, власник модних брендів, пожертвувала постраждалим районам Італії 2 мільйони євро.

Футболіст Кріштіану Роналду переобладнав мережу своїх фешенебельних готелів CR7 у лікарні для хворих на коронавірус.

Футболіст Франческо Тотті купив 15 апаратів ШВЛ для лікарень".

"Цікаво, а хто з мільйонерів українського топ-100 покаже приклад і пожертвує хоч якісь помітні суми для допомоги країні, завдяки якій вони відбулися? Поки що жодного такого повідомлення немає, хоча може ми просто про це не знаємо? Але проблем в Україні більш ніж достатньо - з масками, апаратами ШВЛ, антисептиками для лікарень і для малозабезпечених. Ось у такі моменти і можна заміряти, хто і на які жертви готовий іти для суспільства, хто насправді працює для людей, а хто просто на людях робить гроші", - зазначає журналіст.

Він оприлюднить і перші дані про таку допомогу в Україні: "1. "Нова пошта" пожертвувала 25 мільйонів гривень. 2. Фонд Ріната Ахметова передав Міністерству охорони здоров'я 3 апарати ШВЛ, мобільний бокс для інфекційних хворих, одноразові комбінезони - 400 шт.; інфрачервоні термометри - 80 шт.; захисні маски - 10 000 шт.".

Багатії всього світу жертвують на боротьбу з коронавірусом, готові написати про такі випадки в Україні, - Бутусов 01

Читайте також: COVID-19: українські готелі запроваджують безпрецедентні заходи безпеки. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

11 березня ВООЗ назвала поширення коронавірусу пандемією.

11 березня уряд України затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181596
 
   
 Топ коментарі
 
Цены на билеты МАУ выросли в 2-12 раз, компания утверждает, что они формируются автоматически в зависимости от спроса - один уже автоматически пожертвовал...
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В Украине тоже примеры такой "жертвенности"- Беня с билетами на МАУ. Богачи всего мира жертвуют на борьбу с коронавирусом, готовы написать о таких случаях в Украине, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5172
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Коломойский повысил цены на МАУ от 2 до 12 раз
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самые богатые люди Украины (по версии журнала НВ).
Ринат Ахметов - $9,629 млрд;
Виктор Пинчук - $2,310 млрд;
Вадим Новинский - $1,767 млрд;
Игорь Коломойский - $1,480 млрд;
Геннадий Боголюбов - $1,376 млрд;
Петр Порошенко - $1,253 млрд.
https://24tv.ua/ru/milliardery_ukrainy_chto_nuzhno_znat_o_petre_poroshenko_n1288982

Поддерживаю Бутусова на 1100%.Пора обращаться на прямую к первой шестерке самых богатых людей Украины.
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(не)шановні порохофіли , підкажіть пліз , а скільки Петро Мальдівський вже пожертвував особистих коштів на боротьбу з вірусом ?
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начем с тебя, чучело зеленое. Сколько ты пожертвовал ? Петя, не жертвуй зеленым скотам ни копейки. Пусть им Зеля жертвует, это их выбор.
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Жид за копейку повесится, это как раз про Педро
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"
15.03.20 18:59 Богачи всего мира жертвуют на борьбу с коронавирусом, готовы написать о таких случаях в Украине, - Бутусов..."

Каломойша за 20 гривень вдавився!
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скоро вони (наші алігархи) самі собі будуть готувати їжу та прибирати в хатах....
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Ціни в аптеках на медичні маски в 5-7 разів збільшились
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Та замолчите все, тише! А то налог введут 1.5% на борьбу с вирусом...
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Цены на билеты МАУ выросли в 2-12 раз

да сколько угодно!))
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Роберт Бернс
Проведав, что Френсис в объятиях смерти,
Топ-топ - прибежали к одру его черти.
Но, слыша, как стонут под грузом больного
Тяжелые ножки кровати дубовой,
Они отказались принять его душу:
Легко ли поднять эту грузную тушу!
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Перейший український благодЄтЄль це Коломойша: збільшив ціни на квитки в 12 разів, а другі це власники аптек!
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Наши богачи тоже жертвуют . вон Радуцкий сразу скупил все маски и перепродал Китаю , а баба КАЛ продает билеты в 10 раз дороже . Олигархи .как всегда заботятся о народе .
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Коломойський підняв ціни на білети в 10 раз!!! Радуцький на масках заробив 186 млн. Нова Пошта виділила 25 млн на боротьбу з коронавірусом!!!
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Нечего призывать-Тест на вшивость наша "элита" не пройдет. Давно имели возможность ввести прогрессивное налогообложение и необлагаемый минимум- но жаба ж давит. Жадность фраера сгубила, а Украину олигархи.
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Бутусов как маленький. Мне б такое и в голову не пришло спросить. Вот если б он спросил: кто в Украине нехило заработает (или уже заработал), вот тут можно список писать. А так пожертвуют 3 грн и будут бить себя в грудь.
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самый жестокий и отмороженный бандит, который всю жизнь убивал и грабил людей на Донбассе, потом вместе со своей бандой захватил власть в стране и разграбил всю страну, после этого прямо финансировал террористов и только благодаря ему кацапы смогли захватить Донбасс, теперь он дал несколько миллионов на благотворительность и теперь он молодец.
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Так миллионов гривен, а не долларов, то есть в долларах сумма так себе.
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сколько зескот купил аппаратов ивл за личные деньги?
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Ща Беня от сердца пару тысяч оторвет.
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повторюю питання - (не)шановні порохофіли , підкажіть пліз , а скільки Петро Мальдівський вже пожертвував особистих коштів на боротьбу з вірусом ?
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