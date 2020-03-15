 Від початку доби в зоні ООС 8 обстрілів, поранено 2 захисників України, - штаб

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції об'єднаних сил.

"Сьогодні, 15 березня, внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень. Евакуаційною технікою військових доставили у військово-медичний заклад, де їм оперативно була надана належна медична допомога", - сказано в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано шість обстрілів, а саме:

- тричі поблизу населеного пункту Піски - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- неподалік від Лебединського - з мінометів калібру 82 мм - 6 мін, а також було зафіксовано вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

- поруч із Невельським - зі станкового протитанкового гранатомета;

- в районі населеного пункту Павлопіль - з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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Два обстріли було здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

- поблизу Луганського - з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- неподалік від Кримського - зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберних кулеметів.

"Підрозділи операції Об'єднаних сил, які обороняються, використовували наявні вогневі засоби і дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь", - додали в штабі.

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