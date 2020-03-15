 Українців вивозять з Італії: по них вилетів літак

Борт авіакомпанії "SkyUP" вилетів із Борисполя о 16:00. Він здійснить політ за маршрутом Київ (Бориспіль) - Венеція (аеропорт Марко Поло) - Київ (Бориспіль), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Урядовий портал".

На борту літака перебувають співробітники Центру медицини катастроф, весь екіпаж забезпечено захисними масками і дезінфікуючими засобами.

Під час посадки на борт здійснюватиметься медогляд пасажирів, під час польоту лікарі проводитимуть медико-санітарний нагляд. У Києві евакуйованих відправлять у двотижневу самоізоляцію (домашній карантин).

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"У самоізоляцію будуть відправлені особи без симптомів гострих вірусних захворювань і з негативним результатом тесту на COVID-19. Підкреслюю, перебування вдома на самоізоляції, як і здійснення амбулаторного лікування людей із легким перебігом хвороби, безпечне для оточення за умов дотримання рекомендацій Міністерства охорони здоров'я, зазначених у Стандартах надання медичної допомоги", - сказав головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Рішення про евакуацію українців з Італії уряд ухвалив на позачерговому засіданні в суботу 14 березня.