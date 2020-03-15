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Все про:Італія (419) українці (1763) евакуація (303) COVID-19 (882)

 Українців вивозять з Італії: по них вилетів літак

В Італію вилетів борт, який має забрати 95 наших співгромадян, що не потрапили на батьківщину через перекриті Словенією кордони. В Україну їх відправлять на 2 тижні в самоізоляцію.

Борт авіакомпанії "SkyUP" вилетів із Борисполя о 16:00. Він здійснить політ за маршрутом Київ (Бориспіль) - Венеція (аеропорт Марко Поло) - Київ (Бориспіль), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Урядовий портал".

На борту літака перебувають співробітники Центру медицини катастроф, весь екіпаж забезпечено захисними масками і дезінфікуючими засобами.

Під час посадки на борт здійснюватиметься медогляд пасажирів, під час польоту лікарі проводитимуть медико-санітарний нагляд. У Києві евакуйованих відправлять у двотижневу самоізоляцію (домашній карантин).

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"У самоізоляцію будуть відправлені особи без симптомів гострих вірусних захворювань і з негативним результатом тесту на COVID-19. Підкреслюю, перебування вдома на самоізоляції, як і здійснення амбулаторного лікування людей із легким перебігом хвороби, безпечне для оточення за умов дотримання рекомендацій Міністерства охорони здоров'я, зазначених у Стандартах надання медичної допомоги", - сказав головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Рішення про евакуацію українців з Італії уряд ухвалив на позачерговому засіданні в суботу 14 березня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181594
 
 
 Топ коментарі
 
за счет тех кого они заразят... Украинцев вывозят из Италии: за ними вылетел самолет - Цензор.НЕТ 1027




Украинцев вывозят из Италии: за ними вылетел самолет - Цензор.НЕТ 8778 Kavkaz Center

@newkc14

·3 ч

Кстати о #карантине:

Впервые на обязательность карантина при заразных болезнях указал пророк Мухаммад (алейхи салату васалам) 1440 лет назад

Из хадиса: Если услышите о чуме в какой-то земле не идите туда, а если вы уже находитесь там, то не покидайте её

#коронавирус
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Олекса Моцно Лютий

Так от, щоб всі розуміли:
"бариги" - це ті, хто торгує медичними масками "по ціні золота" під час всесвітнього лиха.
Бариги - це ті, хто піднімає ціни на квитки на МАУ, коли потрібно повернути своїх громадян!
Бариги - це ті, хто вивозить маски за кордон щоб зрубати бабла.
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Зачем???? Почему??? За чей счет банкет??
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Беня и прочие строители самых больших в Европе синагог решили отомстить украинцам за Богдана Хмельницкого и землю одновременно расчистить?
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Теж із цієї шобли? Якщо ти вмер - то це надовго. Якщо дурень- то це назавжди!
Беріть квіти і їдьте у Бориспіль зустрічати...
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Украина должна понять, что эпидемия коронавируса по сути запустила процессы, равноценные мировой войне. И если вы еще не поняли, то все происходящее сейчас - это Мировая война иными, биологическими средствами. Со всеми вытекающими последствиями. Это война, и логика действий и ответов должна быть военная. Причем, это тотальная война. И выигрывать будут те, кто как, например, Китай будут отвечать быстро и тотально.
Потому Украина уцелеет, если будет действовать. Действовать осмысленно, действовать нетривиально, действовать быстро, и на переломе уже не получится больше имитировать государство, экономическую политику, безопасность, и т.д... Время казаться закончилось, пришло время быть.(с)
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П.С.
Сегодня уже очевидно, что самостоятельно мы не сможем справиться с противодействием коронавирусу. Пока не поздно, нужно обратиться за помощью к правительству Китая и Всемирной организации здравоохранения. Необходимо создать новый действенный штаб либо значительно усилить существующий при Кабинете министров Украины, который будет в ежедневном режиме анализировать не только ситуацию в стране, но и меры, которые применяются в других странах и дают положительные результаты, а также готовить нормативные документы, которые будут быстро принимать и реализовывать на местах. Штаб с привлечением новых людей, потому что прежние со своей задачей не справились. (с)
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Угу.
Решения и меры примут, а такие как Кернес на них болт положат.
Вы забыли, где мы живем?
И как гордимся казацкой вольницей и страстью к Майданам?
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Поздно. Некому обращаться. Во власти стадо полоумных зеленых мартышек. Любую помощь продадут в Словакию за наличные, без кассового аппарата..
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не-а! там совершенно другая суть. но паникёрские тексты хорошо продаются.
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Поговори о паникерстве чучело с людьми из тех стран где коронавирус "неожиданно" вышел из под контроля и привычный уклад их жизни за сутки поменялся ПОЛНОСТЬЮ !!!
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"Действовать осмысленно, действовать нетривиально, действовать быстро" это не про эту власть
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Думаю итальянцы выперли под зад ногой. Они наверно налоги Италии платили, в том числе и в медицину. А украинской медицине и т.д. - дульку по законам об "отмене двойного налогообложения". Зато вот теперь в час Х
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"центр" - із активних 73%? Чи просто у Павлівку інтернет провели?
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строчит как заводной. наверно кто то из родни в Италии застрял
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Ах да ніхто нікого не випирає.В аеропорту кажуть летіти можна, але назад ні.
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С какой стати за ними самолёт? Вы нормальные? Пусть летят за свой счёт. А ещё лучше- пусть остаются в Италии. Сто процентов привезут сюда заразу.
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Да зараза вже є, тільки роблять вигляд що її немає.
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Ну а що?- Самі плюси.
- Звільниться багато робочих місць
- Зникне проблема браку житла
- Розвантажаться дороги
- ЗСЖ стане пріоритетним
- Зніметься навантаження з пенсійного фонду
- Знизиться кількість людей з ослабленим імунітетом.
Бачите як Зеленський дбає про країну?- Шах і мат, порохоботи!
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Страна не пуганных идиотов.В каждом веке есть свое средневековье.
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Те, которые бросались камнями в сограждан- это было средневековье. А это наоборот гуманное действие правильного государства
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Вообще-то мы имеем уникальный шанс почувствовать всех чиновников - всю нашу ***..ю власть ненажерлыву прочувствовать какую прекрасную страну они построили: каждый ответственный гражданин должен чихнуть в харю - как минимум одному чиновнику любого ранга... чтобы ***** думали головой, а не мошной....
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эти более опасные чем Вуханьские, которых в Нью-Санжары на принудительную изоляцию отправили, но этих в самоизоляцию... где логика?
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Как где логка? Здесь - "Все пенсионеры умрут"
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он сидел с неестественной маской на лице, его наверное Борис Джонсон напугал своим выступлением...))
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Мені вже прийшла смска на лайфовський номер від МОЗ.
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Ави У зв'язку з вірогідністю поширення COVID-19 МОЗ України рекомендує: за можливості залишатися вдома; мити/дезинфікувати руки і обмежити контакти; у випадку поганого самопочуття - звернутися до лікаря,

Це тільки частина повідомлення.
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Пипец экономике...Бизнес по сути весь стал, убытки огромные..не надо быть финансовым гением что б догадаца что полумёртвая экономика Украины окончательно развалица..жду волну увольнений от разорённого бизнеса, а его валом будет..массовая безработица будет точно..скриньте и проверяйте..
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я про это писал еще неделю назад, но вышивата скакала глядя на падающий рубль и называли меня кацапом.
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Израиль, кстати, эти беспрецеднтные меры не спасли
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Конечно никто не будет сидеть дома. На то и расчет. А вы думаете почему индексацию пенсий перенесли на осень?))
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Как, там Папа Римский?Как Ватикан?Еще не подохли?
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это из кунсткамеры, где хранятся образцы выдающихся мыслей?
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А ну расскажи внятную причину почему Пеця улетал в Испанию как раз когда маячил очередной допрос и вручение подозрения в ГБР?
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Виктор Сухоруков, я тебя уже спрашивал. Сскажи, а педофила-убийцу Юрия Буданова, эту вонючую русскую тварь, правильно чеченские ополченцы замочили?- Мне кажется, мир стал чище.
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Патамушта зємля круглая каждий раз убегая немінуімо прибежит вновь
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Кожен день по два рази тікає і повертається, а в неділю один раз. Вихідний. Українців вивозять з Італії: по них вилетів літак - Цензор.НЕТ 6121
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лучше бы они учебники в школе читали.
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Как, там Папа Римский?Как Ватикан?Еще не подохли?
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Тільки по ТВ !
..Рейс з Німеччини відмінили .!..
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О валькін дєд....я закинув серіальчик на шостому сезоні
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Что такое 1 самолет если там тысячи украинцев, да и самоизоляция не очень то надежна.
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Может это те у кого денег нет на билет.
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Ну і ... Їх же ізолюють, для перевірки? Чи суть в тому, щоб заразу рознести. І підчас карантину, без перешкод, знищити Україну?
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Чого їх мають доставляти за рахунок держави і тих українців, які ледь виживають, вони туди поїхали за хорошим заробітком за власний кошт, назад можуть теж за власни кошти, а по-друге - ще скільки привезуть зарази і так не дуже захищеним українцям.
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Заберіте Лєнку назад в Славянск - я наполягаю ! Українців вивозять з Італії: по них вилетів літак - Цензор.НЕТ 4135
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не могу понять , чего это все так на родину ломанулись... ?? - там же всё намного лучше..
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там все намного дороже, а работы не стало. Схерали им там жить и проедать заработанное?
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Ви запитайте таких як цей міністр і себе. Чому Китай не закрив свої кордони відразу і не забороним авіасполучення з іншими країнами, дочекалися до того що літаки порозносили його по всьому світу, а тепер країни закривають авіа та транспортне сполучення. Самоизолюються. Зупиняють свої економіки. Це диверсія світового масштабу, спрямована на підрив світового порядку та світової економіки вцілому. І як ви думаєте кому це найбільше вигідно і хто є розробником цієї бактерологічної зброї, кому на руку під час зниження ціни на нафту зупинити світову економіку і зменшити кількість її споживання, кому вигідно будучи загнаному в куток і будучи під санкціями таким чином спробувати з нього вискочити, кому вигідно під цей теракт втілювати свої плани по узурпації влади і досягати своїх цілей по захопленню та ослаблення інших держав, та збільшення впливу в усьому світі, кому вигідно сіяти паніку і діяти за принципом розділяй та володарюй?! І ні до чого тут кажани. Кажани існують міліони років, а китайці їдять їх не одну сотню років. І нічого не траплялося. Це теракт світового масштабу. І хто за цим стоїть абсолютно і однозначно зрозуміло. а щоб зменшити паніку запитаю ще про таке, скільки з людей з лайнера на якому було 3500 чоловік, померло від цієї хвороби -0!! І це практично в ідеальному обмеженому середовищі з абсолютно сприятливими умовами для тотального масового зараження, а значить і великої кількость летальних випадків. Але нічого подібного не сталося. І це говорить про те, що це перш за все інформаційна диверсія. І глобальна маніпуляція свідомістю людей.
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Заробитчане массово возвращаются в Украину. На пунктах переходов давка и километровые очереди. Десятки тысяч в день.
А тут быдломасса в каментах из-за 95 чел. возбудилась
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Эти украинцы уехали и клали и на Украину ! а теперь ради этих искателей лучшей жизни всю Украину подвергают опасности !
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они клали не на Украину, а клали на таких как ты
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100%! Украина - наша Рдина, а всякие@@@@ её оскверняют.
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т.е. цирк с санжарами закончен. Теперь у нас новая панацея - самоизоляция???
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Злые же вы! А мы и не вернёмся к вам! Европейцы гораааздо сердечней!
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