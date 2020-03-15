 Українців вивозять з Італії: по них вилетів літак

Борт авіакомпанії "SkyUP" вилетів із Борисполя о 16:00. Він здійснить політ за маршрутом Київ (Бориспіль) - Венеція (аеропорт Марко Поло) - Київ (Бориспіль), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Урядовий портал".
На борту літака перебувають співробітники Центру медицини катастроф, весь екіпаж забезпечено захисними масками і дезінфікуючими засобами.
Під час посадки на борт здійснюватиметься медогляд пасажирів, під час польоту лікарі проводитимуть медико-санітарний нагляд. У Києві евакуйованих відправлять у двотижневу самоізоляцію (домашній карантин).
"У самоізоляцію будуть відправлені особи без симптомів гострих вірусних захворювань і з негативним результатом тесту на COVID-19. Підкреслюю, перебування вдома на самоізоляції, як і здійснення амбулаторного лікування людей із легким перебігом хвороби, безпечне для оточення за умов дотримання рекомендацій Міністерства охорони здоров'я, зазначених у Стандартах надання медичної допомоги", - сказав головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
Рішення про евакуацію українців з Італії уряд ухвалив на позачерговому засіданні в суботу 14 березня.
Беріть квіти і їдьте у Бориспіль зустрічати...
Потому Украина уцелеет, если будет действовать. Действовать осмысленно, действовать нетривиально, действовать быстро, и на переломе уже не получится больше имитировать государство, экономическую политику, безопасность, и т.д... Время казаться закончилось, пришло время быть.(с)
Сегодня уже очевидно, что самостоятельно мы не сможем справиться с противодействием коронавирусу. Пока не поздно, нужно обратиться за помощью к правительству Китая и Всемирной организации здравоохранения. Необходимо создать новый действенный штаб либо значительно усилить существующий при Кабинете министров Украины, который будет в ежедневном режиме анализировать не только ситуацию в стране, но и меры, которые применяются в других странах и дают положительные результаты, а также готовить нормативные документы, которые будут быстро принимать и реализовывать на местах. Штаб с привлечением новых людей, потому что прежние со своей задачей не справились. (с)
Решения и меры примут, а такие как Кернес на них болт положат.
Вы забыли, где мы живем?
И как гордимся казацкой вольницей и страстью к Майданам?
- Звільниться багато робочих місць
- Зникне проблема браку житла
- Розвантажаться дороги
- ЗСЖ стане пріоритетним
- Зніметься навантаження з пенсійного фонду
- Знизиться кількість людей з ослабленим імунітетом.
Бачите як Зеленський дбає про країну?- Шах і мат, порохоботи!
Це тільки частина повідомлення.
..Рейс з Німеччини відмінили .!..
А тут быдломасса в каментах из-за 95 чел. возбудилась