 Під час карантину через КПВВ пропускатимуть тільки в одну сторону, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних сил.

Обмеження вводяться з метою запобігання поширенню коронавірусу. Вони діятимуть з опівночі 16 березня до 3 квітня 2020 року.

"З вказаного часу буде припинено пропуск з тимчасово окупованих територій осіб, які не мають постійної реєстрації місця проживання на підконтрольній Уряду України території, а також іноземців та осіб без громадянства, які не мають постійної реєстрації місця проживання на підконтрольній Уряду України території. При цьому, пропуск вказаної категорії осіб у зворотному напрямку здійснюватиметься без обмежень", — сказано в повідомленні.

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"Водночас, припиняється пропуск осіб з постійною реєстрацією місця проживання на підконтрольній Уряду України території, в тому числі іноземців та осіб без громадянства, які мають постійну реєстрацію місця проживання на підконтрольній уряду України території через лінію розмежування на тимчасово окуповані території. В зворотному напрямку пропуск даних осіб відбуватиметься без обмеженьй", — додали в штабі.