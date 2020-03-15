 Під час карантину через КПВВ пропускатимуть тільки в одну сторону, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних сил.
Обмеження вводяться з метою запобігання поширенню коронавірусу. Вони діятимуть з опівночі 16 березня до 3 квітня 2020 року.
"З вказаного часу буде припинено пропуск з тимчасово окупованих територій осіб, які не мають постійної реєстрації місця проживання на підконтрольній Уряду України території, а також іноземців та осіб без громадянства, які не мають постійної реєстрації місця проживання на підконтрольній Уряду України території. При цьому, пропуск вказаної категорії осіб у зворотному напрямку здійснюватиметься без обмежень", — сказано в повідомленні.
"Водночас, припиняється пропуск осіб з постійною реєстрацією місця проживання на підконтрольній Уряду України території, в тому числі іноземців та осіб без громадянства, які мають постійну реєстрацію місця проживання на підконтрольній уряду України території через лінію розмежування на тимчасово окуповані території. В зворотному напрямку пропуск даних осіб відбуватиметься без обмеженьй", — додали в штабі.
При цьому жителів "ДНР" не лякає коронавірус, вони готові йти по пенсії навіть під час смертельної пандемії.
А потім вічні питання: "Хто винен?" і "Що робити?"
Уточни пожалуйста, лугандонские филькины грамоты когда нужно предъявлять, при въезде или при выезде?
Відео: https://www.facebook.com/100007665390760/posts/2484899161775573/
Если ты попробуешь сделать круг неподконтрольная => подконтрольная => рф => неподконтрольная => подконтрольная, то у СБУ в общем-то должен возникнуть резонный вопрос - "А как так-то, уважаемый?". В том смысле что - а как это так, что въехал через КПВВ, в обратную сторону не выезжал и вот вдруг опять почему-то снова уже въезжаешь?
Как я слыхал, на КПВВ хлопают даже тех, у кого фотка в паспорт вклеена например месяц назад, но выезда перед этим не зафиксировано. Паспорт настоящий, фотка настоящая, вклеена официально(за взятку конечно, без присутствия владельца паспорта, но официально, в законном паспортном столе), а вот пересечения, для этого самого вклеевания, не зафиксировано ...