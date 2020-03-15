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Все про:карантин (200) операція Об'єднаних сил (2174) КПВВ (105) COVID-19 (882)

 Під час карантину через КПВВ пропускатимуть тільки в одну сторону, - штаб ООС

Ті, у кого немає реєстрації на території вільної України, не зможуть виїхати з непідконтрольної території. Ті, у кого така реєстрація є - не зможуть заїхати в тимчасово окуповані частини Донецької і Луганської областей.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних сил.

Обмеження вводяться з метою запобігання поширенню коронавірусу. Вони діятимуть з опівночі 16 березня до 3 квітня 2020 року.

"З вказаного часу буде припинено пропуск з тимчасово окупованих територій осіб, які не мають постійної реєстрації місця проживання на підконтрольній Уряду України території, а також іноземців та осіб без громадянства, які не мають постійної реєстрації місця проживання на підконтрольній Уряду України території. При цьому, пропуск вказаної категорії осіб у зворотному напрямку здійснюватиметься без обмежень", — сказано в повідомленні.

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"Водночас, припиняється пропуск осіб з постійною реєстрацією місця проживання на підконтрольній Уряду України території, в тому числі іноземців та осіб без громадянства, які мають постійну реєстрацію місця проживання на підконтрольній уряду України території через лінію розмежування на тимчасово окуповані території. В зворотному напрямку пропуск даних осіб відбуватиметься без обмеженьй", — додали в штабі.

Під час карантину через КПВВ пропускатимуть тільки в одну сторону, - штаб ООС 01Під час карантину через КПВВ пропускатимуть тільки в одну сторону, - штаб ООС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181593
 
   
 Топ коментарі
 
Жителі окупованих районів Донецької та Луганської областей обурились, що Україна може закрити пункти пропуску та перестати виплачувати їм пенсії. Про це повідомляє: Вголос Відео із протесту поширив український військовий, блогер Анатолій Штефан. На відео фанати Путіна та "руского міра" заявляють, що "Україна їм винна та, що українці мусять платити їм пенсії, бо вони нібито працювали на державу".
При цьому жителів "ДНР" не лякає коронавірус, вони готові йти по пенсії навіть під час смертельної пандемії. Під час карантину через КПВВ пропускатимуть тільки в одну сторону, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6070
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ЗЕбилы убивают данбас. Зеленский услышь дамбас это же наши люди.
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Жителі окупованих районів Донецької та Луганської областей обурились, що Україна може закрити пункти пропуску та перестати виплачувати їм пенсії. Про це повідомляє: Вголос Відео із протесту поширив український військовий, блогер Анатолій Штефан. На відео фанати Путіна та "руского міра" заявляють, що "Україна їм винна та, що українці мусять платити їм пенсії, бо вони нібито працювали на державу".
При цьому жителів "ДНР" не лякає коронавірус, вони готові йти по пенсії навіть під час смертельної пандемії. Під час карантину через КПВВ пропускатимуть тільки в одну сторону, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6070
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На одному з технічних форумів те саме кричав скажений дід з макєєвки (радіотехнік). Перед тим він хизувався що під час проходження строкової служби махав саперною лопаткою і розпиляв "черемуху" в Азербайджані. Ось я й порадив йому оформити пенсію в Азербайджані. "Військову".
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так хай діра платить у пенсійний фонд України внески . нема відрахувань нема і соц виплат пенсам діри
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******* шо не так? Если что то находиться за гранью твоего разума то это значит только что у тебя мозг как у курицы!
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так это ж в нашу сторону будут пропускать ..
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Усі по "нашу сторону" чують дамбац: "І-а! І-а! І-а!"
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т.е комильцы пока гуляют вальсом??? ))) пшли... по домам???? ))))
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Хай по шахтах пошарять, там всього повно. Он горді кримчани від дніпровської води навіть відказались, хоча наші можновладці і пропонували. А то якісь там пенсії, Росія їх вам і так платить, нащо вам ті бєндьоровські пенсіі, ви ж горді шахтьори.
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Отлично. Бьем по вирусу и на западном, и на восточном фронте.
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Наиболее тревожная ситуация в Новоазовске, там - заражено, по разным данным, 24-26 человек, под подозрением - 18. В Горловке - 17-18 инфицированных, в Донецке - 11-12 зараженных, в Енакиево - 10, под подозрением - 7, в Макеевке - 8 подтвержденных случаев заражения, 3 - под подозрением.
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и что вас тривожет? что сепары передохнут?
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до сраки мне сепары, я за Украину тревожусь
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тогда нахер нам от цигана какая то статистика по дол***бам???
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я в Киеве живу, украинец.. идиота кусок
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циганча ты хоть само поняло что написало?
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Циганча тебя выгнали с табора?
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Циган вы зачем коней воруете?
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Это местный городской сумасшедший, зачем с ним в полемику вступать ?
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а зачем цигане детей воруют? Ты тоже воруешь детей в Украине?
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Така кількість інфікованих свідчить про те, що у москалів теж купа хворих.
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тоже мне новость шо у кацапы больные... можно подумать раньше они были здоровыми!?
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у москалів там спалах коронавірусу і вони вже перенесли це до Лугандону, негайно там потрібно все перекрити
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Вогнеметами вздовж усієї лінії розменжування. Потім - оприсуванням "санітарної смуги" з літаків.
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о да... А-голубой, В-желтый, И-красный... ну чиста киянин ...
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тебе, кретину, вообще никакой информации не надо давать, ни о ком
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а зачем цигане торгуют наркотиками в Украине?
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А статистика такая,что каждый день оттуда 35-40 тысяч "кормильцев" лезет к нам.И проверить их на предмет коронавируса невозможно.
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что они эту заразу нам принесут..19 дней даже не подозревая об этом..а если узнают-так ломанутся все..даже по минным полям..лишь бы все обмацать и обкашлять укров
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Зебилы, а зачем вы вообще держите открытыми кпвв с малоросами?
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дык... енто ж ихние братья по разуму!
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елємєнтарно - сюди показуєш реєстрацію на підконтрольній, а назад показуєш паспорт ДНР
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так тамжынашилюди - переместители грузов. все по винницки все по мыролюбному. они просто продолжают.
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Уже не по винницки, уже по зебильному.
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Ну регистрация там , так скажем "есть" все зарегистрировались что бы пенсии получать, а сколько у них "документов" сейчас один Бог знает, и есть ли у них соответствующие записи в паспортах Украины ( не уверен). В общем как то оно не то. Значит из Европы дали три дня и все. А тут нате "гуляйте". Делается просто как и в ЕС, предупредили, дали 2 дня и все закрыли наглухо. На 6 месяцев.
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Ты думаешь,после этого путлер разрешит Зеленскому себе в глаза ещё раз посмотреть?
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Звична практика: "Всіх впускати - нікого не випускати!"
А потім вічні питання: "Хто винен?" і "Що робити?"
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Ну, це для тебеLvbnhj, теж саме якби Порошенка вибрали на другий термін.

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*Будочний ..гафф ? *..Тупо..висер !
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Було б логічно,якби кпвв повністю закрили.А так більшість отримуючих соцвиплати лугандонців мають реєстрацію на вільній території і паспорти динири і линири.Заїдуть по одному документу,виїдуть по іншому.
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Лечиться не пробовал, не?
Уточни пожалуйста, лугандонские филькины грамоты когда нужно предъявлять, при въезде или при выезде? Під час карантину через КПВВ пропускатимуть тільки в одну сторону, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2302
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В фількину грамоту вкладається п'ятсот гривень і вона перетворюється на правильну.
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О как! Да ты просто спец по этим вопросам! Но к доктору все же сходи, а то вдруг тебе, не леченному, ненароком придет такая охота - пройти КПВВ по дыровскому пачпарту Під час карантину через КПВВ пропускатимуть тільки в одну сторону, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5423
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Я бы дал 3 дня:те-туда;те-сюда.И все-до 2030-го года
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"Кормильцы", через дней десять изоляции, будут штурмовать КПВВ)

Під час карантину через КПВВ пропускатимуть тільки в одну сторону, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8318
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..думаю к осени и начнут, если цены на нефть такими держаться будут..нахлебников содержать не на что будет, покричали, паваивали .. и нах.. Під час карантину через КПВВ пропускатимуть тільки в одну сторону, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8382 Під час карантину через КПВВ пропускатимуть тільки в одну сторону, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2857
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ЗЕЛЬЦА ТЕРМИНОВО В БУЦЕГАРНЮ,ЩОБ ЖИВИМ ЗБЕРЕГТИ ДО СУДУ ЗА ЗРАДУ
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А через ********* путь свободен... Из Украины в *********, оттуда без проблем в лднр, и так точно обратно... Автобусов куча, которые так ездят.
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а что, возможно идти сразу в две стороны одновременно ?
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Конечно! Это когда утром просишься пойти что бы получить пенсию, а уже вечером на обратном пути тычешь две дули в сторону украинского КПП
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Интересно... новый шмыгаль "призвал украинцев отказаться от поездок внутри страны"... а тут - на тебе бамбаские махровые береты будут желтожилетить блестящими бамбаскими фиксами на свободной от них территории... просто удивительно, шмыгаль шмаркли...
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Блин, а таки короновирус мне нравится. Может даже именно коронавирус спасет Украину Під час карантину через КПВВ пропускатимуть тільки в одну сторону, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1698
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Особенно если выкосит зеленую тлю Під час карантину через КПВВ пропускатимуть тільки в одну сторону, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7577
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У Києві зафіксували фури з російськими номерами. Що везуть у Київ???

Відео: https://www.facebook.com/100007665390760/posts/2484899161775573/
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Вот это сенсация, а когда это был запрет на вьезд российских фур в Украину.
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Може офіційної заборони і не було, але з 2015 російські фури по Києву не їздили.
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Фигня пока не перекрыт проход в рашку, думаю часть получателей пенсий и прочего будут там в Донецк возвращатся.
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Ага, точно! Но только ОДИН раз ....
Если ты попробуешь сделать круг неподконтрольная => подконтрольная => рф => неподконтрольная => подконтрольная, то у СБУ в общем-то должен возникнуть резонный вопрос - "А как так-то, уважаемый?". В том смысле что - а как это так, что въехал через КПВВ, в обратную сторону не выезжал и вот вдруг опять почему-то снова уже въезжаешь?
Как я слыхал, на КПВВ хлопают даже тех, у кого фотка в паспорт вклеена например месяц назад, но выезда перед этим не зафиксировано. Паспорт настоящий, фотка настоящая, вклеена официально(за взятку конечно, без присутствия владельца паспорта, но официально, в законном паспортном столе), а вот пересечения, для этого самого вклеевания, не зафиксировано ...
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Треба було , щось подібне , зробити ще 5 років тому !
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Треба було ще років шість починати пропускати тільки в одну сторону...
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Вчера познакомился с риэлтором из Луганска. У нее там родители остались, но она здесь, переселенка, без жилья, но работает, и у нее получается. Так вот она считает, что если нет бумажки переселенца, нехер сюда шастать, пусть сидят там, нахлебники конченые. Это она откровенно сказала. Они её раздражают, жалостливые и немощные, даже если это пенсы, её не волнует. Не нравится - едьте сюда, оформляйтесь, для вас здесь льготы. Все, кто хотел, уже давно выехал, остальные - предатели Украины и пособники террористов, нехера с ними *********. Пусть там дохнут со своей высокоразвитой медициной
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Установить на КПВВ новейшую систему пропуска "Нипель" туда дуй а назад фуй
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