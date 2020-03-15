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Все про:ціни (255) МАУ (153) Антимонопольний комітет (184)

 АМКУ розслідує підвищення цін на квитки МАУ перед закриттям кордонів

Київське обласне територіальне відділення антимонопольного комітету України (АМКУ) проведе розслідування підвищення авіакомпанією "Міжнародні авіалінії України" цін на квитки на рейси перед зупинкою авіасполучення.

Про це повідомив у Фейсбуці глава київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький, інформує Цензор.НЕТ.

"В АМКУ надійшли повідомлення, що найбільший національний авіаперевізник - МАУ - різко підняв ціни на квитки на останні перед зупинкою авіасполучення дні. Ілюструють звернення такими даними: квиток економ-класу "Лондон-Київ" на 15 березня коштує 24 тис. грн, при тому напередодні квиток коштував менше 10 тис.", - написав він.

Хмельницький зазначив, що АМКУ вивчить ці факти і, в разі встановлення порушень конкурентного законодавства, може накласти штраф у розмірі до 10% річного доходу компанії.

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Він також попросив громадян, які стали свідками подібних дій авіакомпанії МАУ та інших авіакомпаній за останні дні, надати інформацію в Київське обласне територіальне відділення АМКУ.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, напередодні скасування міжнародних рейсів через коронавірусу ціни на квитки МАУ зросли в 2-12 разів. У компанії стверджують, що не мають до цього стосунку: ціни формуються автоматично залежно від попиту.

Нагадаємо, 14 березня Рада національної безпеки й оборони ухвалила рішення з 17 березня закрити пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для українців, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску залишаться відкритими.

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АМКУ розслідує підвищення цін на квитки МАУ перед закриттям кордонів 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181590
 
   
 Топ коментарі
 
Так Бубочка ведь сказал что если антимонопольный комитет будет против я с ними поговорю и он будет за! так что ничего не бойтесь Игорь Валерьевич!
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МАУ це сама огидна авіакомпанія, абсолютно не рахується з пасажирами- постійні відміни рейсів через малу кількість проданих квитків. Старабсь уникати цих шарлатанів любою альтернативою. Спекуляція на людській біді просто доповнює образ цих покидьків.
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Вот это настоящие мародеры!!!
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Так Бубочка ведь сказал что если антимонопольный комитет будет против я с ними поговорю и он будет за! так что ничего не бойтесь Игорь Валерьевич!
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с)Вадим Хачатуров
Вчера в 12:23
ему этого сделать, но он всё равно ткнул в меня той штукой!
- а почему не давали?
- как почему?! Вы не знаете?!
- нет, а что?
- как что?! Штуки эти американские, их специально прислали в Украину! Когда он наводит её на вашу голову, вся информация считывается с мозгов и отправляется в США!!!
- да вы что?! Вот скоты! Это ж сколько у них свободного времени, чтобы такое придумать!
- да, что хорошего они не придумают, а всякие гадости-пожалуйста!
- больше не дам на себя это направлять!
- они силой заставят!
Вот прям вижу как эти «простые, мирные граждане» ведут дискуссию на «платформе примирения»😂
АМКУ расследует повышение цен на билеты МАУ перед закрытием границ - Цензор.НЕТ 5380
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А кто будет расследовать повышение цен на одноразовые копеечные маски? Они стоили 2 грн, а сейчас одна маска - 25 грн. Это так слуги народа на народном здоровье и горе наживаются? Чтоб вы все передохли, ублюдки хреновы. Слугами они себя зовут, сатанисты рогатые.
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Маски продаёт в основном Ылита, средний класссссс, ну это которые за Падлашенку голосовали....
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Маски в Китай продал Зеленский со своей зе-командой. Потому они теперь и дорогие в Украине.
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Весь украинский бизнес с родни Бене, нажива это ВСЁ, что интересует украинского бизнесмена!
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ты хотел сказать "новых морд" АМКУ розслідує підвищення цін на квитки МАУ перед закриттям кордонів - Цензор.НЕТ 7599

В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок.
По информации СМИ, он купил 28 млн масок и продал их с наваром 188 млн грн.
Радуцкий - приближенное к Зеленскому лицо, а нынешняя руководительница Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая - его протеже, которая, очевидно, знала о действиях Радуцкого и никак не отреагировала. Источник: https://censor.net.ua/n3179292
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І ЛИШЕ ТАКА САМА иЛІТА МОЖЕ СОБІ ДОЗВОЛИТИ ГРИВНЕВІ МАСКИ ЗА 1200 ГРН( У кИЄВІ)..
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"ылыта" - она такая... зеленая и с "новыми мордами":

В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок
В Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. И главный сейчас вопрос - готово ли наше государство к вспышке эпидемии.
Радуцкий. По информации СМИ, он купил 28 млн масок и продал их с наваром 188 млн грн. Проблема одна, что теперь их нет в Украине, когда сюда пришел китайский вирус"

Спекуляцию Михаила Радуцкого, который по сути предал национальные интересы и совершил преступление против своего государства, уже расследует СБУ. Но справедливого наказания, считает Билецкий, не будет. Главная причина в том, что Радуцкий - приближенное к Зеленскому лицо, а нынешняя руководительница Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая - его протеже, которая, очевидно, знала о действиях Радуцкого и никак не отреагировала.Источник: https://censor.net.ua/n3179292
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А вам не пох? Мне нравится ваш министр здравоохранения - ""эти пенсы первыми сдохнут", почти цитата главы минздрава АМКУ розслідує підвищення цін на квитки МАУ перед закриттям кордонів - Цензор.НЕТ 3140, зебила.
Ну улыбнитесь АМКУ розслідує підвищення цін на квитки МАУ перед закриттям кордонів - Цензор.НЕТ 9949, ведь - "ПО ПРИКОЛУ" АМКУ розслідує підвищення цін на квитки МАУ перед закриттям кордонів - Цензор.НЕТ 3897
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сосать теперь старая будешь у основателя ммм тав. пушилина, да и денег он у лошиц тебе подобных, накосил в свое время немало.. АМКУ розслідує підвищення цін на квитки МАУ перед закриттям кордонів - Цензор.НЕТ 7812..адью...хоть камни с неба.. АМКУ розслідує підвищення цін на квитки МАУ перед закриттям кордонів - Цензор.НЕТ 9481...
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Просто смотрите на эти вещи реально
это маньки и зинки приехавших на заработки с паРаши хла комбайнеров в шахту по уборке пшеницы, которых принудительно - добровольно заставали выдать на гора такой бред.
Такой отсталый умственном развитие народ который голосовал за зека в президенты , по сути такой же есть и в Украине на западе где голосовали за клоуна в президенты.
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ВОТ НИКОГДА ТАК НЕ ЖЕЛАЛ ПОЧИТАТЬ НЕКРЛОГ О ЗАВОНЯВШЕМСЯ УБЛЮДКЕ
БАБУШКЕ БЕНЕ.... о та еще ****** Зебубочка его производная такой же ублюдок чуточку поменьше и также ждалал прочитать Некролог... Эти две мрази этири два человокоподобных ушлебка похуже короно вируса будут...
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Наївні як Шарік , кредо бєні - "Борги і податки не плачу" .
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то беня деньги и кадры на новый майдан готовит))
представь рожи зебилов, голосовавших за вислюка и решившись приехать в Украину по новым ценам.. АМКУ расследует повышение цен на билеты МАУ перед закрытием границ - Цензор.НЕТ 2
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В Аду ему гореть вместе с Сивохой. Оба жиртресты с свиными наглыми рожами.
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Очковтирательство от 🤢🤡💩Зебуинов ! Вы Каломою ещё должны будете
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Точно.И зелёные свинарчуки тоже теперь они.)
А кто Беню обидит с Зелей дела иметь будут. Сынок папу отругает.
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Подвернулся случай заработать и бородатая бабушка ложила с прибором на амку и на украинцев
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Беня уже сказал что он не при делах а виновата автоматика и кибернетика.))
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снова этот... "кАмпутер" подвел.. как и с датой на анализах вислюка))
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Такий висновок зробить і АМК і МАУ через суд буде вимагати відшкодування моральної шкодию
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Старый еврей хочет в могилу с собой взять по-больше бабла,наверное думает ,что оно ему там пригодится.
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МАУ це сама огидна авіакомпанія, абсолютно не рахується з пасажирами- постійні відміни рейсів через малу кількість проданих квитків. Старабсь уникати цих шарлатанів любою альтернативою. Спекуляція на людській біді просто доповнює образ цих покидьків.
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свежо предание,да верится с трудом
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шо там предоставлять? Какие еще доказательства? Обратитесь в кассу... В Париж слетать завтра - уже 33К полновесных гиней. Ж-масоны - известные мародеры. На здоровье наживаются. Да и на крови тоже. Беспринципная срань. Только гешефт в голове. Кого ни возьлми - шо беня, шо рабинович, шо розенблат, заботящийся о природе и окружающей среде, шо членотряс зеленский, за копеечку готовый поносить чужую ему Украину, веру, Томос, шо его холуи типа шефира и остальное бужанско-дубинско-куницынское говно...
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..история Украины не знает еще примера, чтобы маланец какой, что то доброе для нее сделал...разве что беня-исключение и то только на раз и хватило.. АМКУ розслідує підвищення цін на квитки МАУ перед закриттям кордонів - Цензор.НЕТ 4691
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ну как тут не бояться данайцев, дары приносящих...
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...данаец этот за дорого доброе дело этот сделал...на млрд. счет пошел уже..а зря, мог бы остаться в истории исключением..
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Та ладно тобі . Завівся . Тільки от звідки появляється антисемітизм , якщо жидів в Україні 0,45% населення ? Хоча ЗМІ , банки та зрештою і вся влада в їх руках . Певно бєні заслужили любов народну .
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ай, не хочу про этих... мне хватает унижения лицезреть время от времени гундосое недоразумение в должности преза...
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...зелепузые, будете тогда извиняться перед каламойской бородатой бабушкой - поинтересуйтесь, как ваш нелох извинялся перед рамзанкой дыровым АМКУ расследует повышение цен на билеты МАУ перед закрытием границ - Цензор.НЕТ 7360 АМКУ расследует повышение цен на билеты МАУ перед закрытием границ - Цензор.НЕТ 8016
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А шо такоє, - сказали у бєні. Ціна на квитки в 1000 євро з Європи до України пов'язана з панікою. І взагалі, ціну формує спеціальна система розрахунку за алгоритмом.
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Делают вид,что наезжают на беню в то же время вертясь пропеллером на его члене. Зелеабсурд.
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Дык это ж "страна в страпоне".
Мародерство теперь в автоматическом режиме
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За скасований рейс з Польщі до України компанія Ryanair надіслала пасажирам смс-повідомлення, що гроші за квитки будуть повернені повністю, крім того компанія надає бонус 20% на рейс, який пасажир може використати коли йому буде зручно.
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Дитячий письменник

@chemodanov_di

·3 ч

Коли твій кишеньковий шнирь дав українцям 72 години, щоб повернутись додому, а ти майже монополіст на ринку авіаперевезень.

АМКУ розслідує підвищення цін на квитки МАУ перед закриттям кордонів - Цензор.НЕТ 3076
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что там расследовать, в течении рабочей смены АКТ, и в суд, во вторник Постановление... если затянут "расследование" значит договариваются о взятке.
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ВИМАГАНИЙ ХАБАР МОЖЕ БУТИ БІЛЬШИЙ ВІД"ЗАРОБЛЕНОГО'-ТОДІ КРАЩЕ БУДЕ ШТРАФ СПЛАТИТИ..)
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как сказать, если проверяльщики опытные они будут бить по лицензиям
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інформує Цензор.НЕТ.
"В АМКУ надійшли повідомлення, що найбільший національний авіаперевізник - МАУ - різко підняв ціни на квитки на останні перед зупинкою авіасполучення дні. Ілюструють звернення такими даними: квиток економ-класу "Лондон-Київ" на 15 березня коштує 24 тис. грн, при тому напередодні квиток коштував менше 10 тис.", - написав він

оперативно..)
я сьогодні вранці заяву на директора Мау в АМКУ ЛИШЕ ПОДАВ ) АМКУ розслідує підвищення цін на квитки МАУ перед закриттям кордонів - Цензор.НЕТ 6667
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"АМКУ изучит эти факты..."

Коломойского давно пора подвесить за яйца за то, что он творит.
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Ця шобла і на ПБ і на короновірусі та хоч на смерті рідних - все одно заробе та тіки про вигоду і думає... Продадуть за копійку хоч неньку хоч друзів, про громодян пересічних можна не казати взагалі - бидло, за їх оцінками, і до уваги не береться....худоба. Отож голосуємо далі за нашіх СЛУГ з їх золотими смартфонами!
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Вот и весь коломойский, "защитник" Днепра...
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ВИКЛЮЧНО ЖОПУ СВОЮ І "АКТИВИ' У ДНІПРІ бЄНЯ ЗАХИЩАВ..
БІЛЬШЕ НІЧОГО..

ПРИПИНІТЬ ВВАЖАТИ ЙОГО ПАТРІОТОМ!
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я це навіть не вам..
просто дуже багато НАЇВНИХ вважає діяльність Бєні на посту голови обладміністрації якимось'патріотчним актом'
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Я стоял рядом с Беней в 14 году, на майдане в Днепре возле облсовета. Он совсем другой был тогда. Я ему верил. Теперь он показал свою тёмную сторону.
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бензин чего не падает?нефть упала в цене прилично.или вы только поднимать за день по три раза умеете гандоны голодающие
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ЦЕ ТРАВНЕВІ Ф'ЮЧЕРСИ ВПАЛИ..
ДО СУТТЄВИХ ЗНИЖОК ТРЕБА ЧЕКАТИ МІСЯЦІ 2-3..
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Бензин не падає, він випаровується або згоряє. Тому не ждіть падіння.
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9 сент. 2019 г. - Авиакомпания МАУ в 2019 году улучшила финансовые показатели, но по итогам года останется убыточной....... Хмельницкий отметил, что АМКУ изучит эти факты и, в случае установления нарушений конкурентного законодательства, может наложить штраф в размере до 10% годового дохода компании.Источник: https://censor.net.ua/n3181590
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АМК, какие вам надо "свидетели подобных действий"? Какая "информация"? Вы что в космосе находитесь, на Марсе? У вас нет интернета? Вы не можете отследить и увидеть разницу в цене??? Такие беспомощные или шлангом прикидываетесь? Что за детский лепет насчёт "подтвердится"? Факт на лицо, монополист поднял одномоментно цены в несколько раз!!!! Ваши действия должны быть конкретными и адекватными и по штрафу и по сроку его исполнения и по возврату цен на исходные цифры. А кроме штрафа желательно и лишение лицензии в случае повторения.
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а бєні "по цимбалах"...коли його зупиняло хоч щось, коли можна було хапнути бабла??? Це людоподібна потвора без сумління і сорому, для якого не існує нічого в світі, окрім маніакальної жаги до грошей і влади...Для нього люди- біомасса, як і для зєлі і для родини зєпрєздєнта...
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Пусть сдохнут от этого вируса все те, кто на нём наживается.
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расследовали , расследовали, но так и нерасследовали. Бывает!
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Сеструха из Днепра, работает на совместном с Забугорьем предприятии.
Им перед выборами Президента открытым текстом -- начальник: Проголосуете за Зеленского -- останетесь в итоге без работы.
Я ей тоже: Шоб пошла мне на выборы и проголосовала за кого угодно, токо не за Заленского, бо вас всех кинут!
Она на первый тур пошла, а на второй нет, поленилась... ...щас грит: Ой, а нашу фирму закрывают! ...хны-хны...

Ну шо я могу ей теперь сказать? -- ...окромя матюков, да и то -- молча...
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В расследовании главное не выйти самим на себя.
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Из - за оманского осла зе сбили самолет МАУ, теперь осел зе расплачивается за счет народа, за свой договорняк не выполненный..
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Oleg Khvoshchevsky с Олегом Хвощевським и Олегом Хвощевским.
1 ч. ·

Миллиардер Бил Гейтс дал сто миллионов долларов на борьбу с эпидемией,а миллиардер Беня,поднял цену на билеты МАУ на 300 процентов
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За аномальные тарифы МАУ взялись антимонопольщики
Киевское областное территориальное управление Антимонопольного комитета начало изучать факт резкого повышения цен на билеты Международной авиакомпанией Украины. Компании грозит штраф в размере 10% от годовой прибыли.
В свою очередь МАУ объяснила свои космические цены на билеты паникой и алгоритмом. АМКУ розслідує підвищення цін на квитки МАУ перед закриттям кордонів - Цензор.НЕТ 5320
"Авиакомпания МАУ отошла от ручного режима формирования стоимости перелетов много лет назад и не намерена возвращаться к каменному веку. Главный союзник роста цен на авиабилеты - это паника", - заявил авиаперевозчик.
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АМКУ розслідує підвищення цін на квитки МАУ перед закриттям кордонів - Цензор.НЕТ 9120

Бультер'єр НЕ розімкне щелеп, допоки живий
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