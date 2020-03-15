 АМКУ розслідує підвищення цін на квитки МАУ перед закриттям кордонів

Про це повідомив у Фейсбуці глава київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький, інформує Цензор.НЕТ.

"В АМКУ надійшли повідомлення, що найбільший національний авіаперевізник - МАУ - різко підняв ціни на квитки на останні перед зупинкою авіасполучення дні. Ілюструють звернення такими даними: квиток економ-класу "Лондон-Київ" на 15 березня коштує 24 тис. грн, при тому напередодні квиток коштував менше 10 тис.", - написав він.

Хмельницький зазначив, що АМКУ вивчить ці факти і, в разі встановлення порушень конкурентного законодавства, може накласти штраф у розмірі до 10% річного доходу компанії.

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Він також попросив громадян, які стали свідками подібних дій авіакомпанії МАУ та інших авіакомпаній за останні дні, надати інформацію в Київське обласне територіальне відділення АМКУ.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, напередодні скасування міжнародних рейсів через коронавірусу ціни на квитки МАУ зросли в 2-12 разів. У компанії стверджують, що не мають до цього стосунку: ціни формуються автоматично залежно від попиту.

Нагадаємо, 14 березня Рада національної безпеки й оборони ухвалила рішення з 17 березня закрити пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для українців, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску залишаться відкритими.

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