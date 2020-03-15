 АМКУ розслідує підвищення цін на квитки МАУ перед закриттям кордонів

Про це повідомив у Фейсбуці глава київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький, інформує Цензор.НЕТ.
"В АМКУ надійшли повідомлення, що найбільший національний авіаперевізник - МАУ - різко підняв ціни на квитки на останні перед зупинкою авіасполучення дні. Ілюструють звернення такими даними: квиток економ-класу "Лондон-Київ" на 15 березня коштує 24 тис. грн, при тому напередодні квиток коштував менше 10 тис.", - написав він.
Хмельницький зазначив, що АМКУ вивчить ці факти і, в разі встановлення порушень конкурентного законодавства, може накласти штраф у розмірі до 10% річного доходу компанії.
Він також попросив громадян, які стали свідками подібних дій авіакомпанії МАУ та інших авіакомпаній за останні дні, надати інформацію в Київське обласне територіальне відділення АМКУ.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, напередодні скасування міжнародних рейсів через коронавірусу ціни на квитки МАУ зросли в 2-12 разів. У компанії стверджують, що не мають до цього стосунку: ціни формуються автоматично залежно від попиту.
Нагадаємо, 14 березня Рада національної безпеки й оборони ухвалила рішення з 17 березня закрити пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для українців, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску залишаться відкритими.
Вчера в 12:23
ему этого сделать, но он всё равно ткнул в меня той штукой!
- а почему не давали?
- как почему?! Вы не знаете?!
- нет, а что?
- как что?! Штуки эти американские, их специально прислали в Украину! Когда он наводит её на вашу голову, вся информация считывается с мозгов и отправляется в США!!!
- да вы что?! Вот скоты! Это ж сколько у них свободного времени, чтобы такое придумать!
- да, что хорошего они не придумают, а всякие гадости-пожалуйста!
- больше не дам на себя это направлять!
- они силой заставят!
Вот прям вижу как эти «простые, мирные граждане» ведут дискуссию на «платформе примирения»😂
В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок.
По информации СМИ, он купил 28 млн масок и продал их с наваром 188 млн грн.
Радуцкий - приближенное к Зеленскому лицо, а нынешняя руководительница Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая - его протеже, которая, очевидно, знала о действиях Радуцкого и никак не отреагировала. Источник: https://censor.net.ua/n3179292
В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок
В Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. И главный сейчас вопрос - готово ли наше государство к вспышке эпидемии.
Радуцкий. По информации СМИ, он купил 28 млн масок и продал их с наваром 188 млн грн. Проблема одна, что теперь их нет в Украине, когда сюда пришел китайский вирус"
Спекуляцию Михаила Радуцкого, который по сути предал национальные интересы и совершил преступление против своего государства, уже расследует СБУ. Но справедливого наказания, считает Билецкий, не будет. Главная причина в том, что Радуцкий - приближенное к Зеленскому лицо, а нынешняя руководительница Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая - его протеже, которая, очевидно, знала о действиях Радуцкого и никак не отреагировала.Источник: https://censor.net.ua/n3179292
Ну улыбнитесь , ведь - "ПО ПРИКОЛУ"
это маньки и зинки приехавших на заработки с паРаши хла комбайнеров в шахту по уборке пшеницы, которых принудительно - добровольно заставали выдать на гора такой бред.
Такой отсталый умственном развитие народ который голосовал за зека в президенты , по сути такой же есть и в Украине на западе где голосовали за клоуна в президенты.
БАБУШКЕ БЕНЕ.... о та еще ****** Зебубочка его производная такой же ублюдок чуточку поменьше и также ждалал прочитать Некролог... Эти две мрази этири два человокоподобных ушлебка похуже короно вируса будут...
представь рожи зебилов, голосовавших за вислюка и решившись приехать в Украину по новым ценам..
А кто Беню обидит с Зелей дела иметь будут. Сынок папу отругает.
Мародерство теперь в автоматическом режиме
Дитячий письменник
@chemodanov_di
·3 ч
Коли твій кишеньковий шнирь дав українцям 72 години, щоб повернутись додому, а ти майже монополіст на ринку авіаперевезень.
"В АМКУ надійшли повідомлення, що найбільший національний авіаперевізник - МАУ - різко підняв ціни на квитки на останні перед зупинкою авіасполучення дні. Ілюструють звернення такими даними: квиток економ-класу "Лондон-Київ" на 15 березня коштує 24 тис. грн, при тому напередодні квиток коштував менше 10 тис.", - написав він
оперативно..)
я сьогодні вранці заяву на директора Мау в АМКУ ЛИШЕ ПОДАВ )
Коломойского давно пора подвесить за яйца за то, что он творит.
БІЛЬШЕ НІЧОГО..
ПРИПИНІТЬ ВВАЖАТИ ЙОГО ПАТРІОТОМ!
просто дуже багато НАЇВНИХ вважає діяльність Бєні на посту голови обладміністрації якимось'патріотчним актом'
ДО СУТТЄВИХ ЗНИЖОК ТРЕБА ЧЕКАТИ МІСЯЦІ 2-3..
Им перед выборами Президента открытым текстом -- начальник: Проголосуете за Зеленского -- останетесь в итоге без работы.
Я ей тоже: Шоб пошла мне на выборы и проголосовала за кого угодно, токо не за Заленского, бо вас всех кинут!
Она на первый тур пошла, а на второй нет, поленилась... ...щас грит: Ой, а нашу фирму закрывают! ...хны-хны...
Ну шо я могу ей теперь сказать? -- ...окромя матюков, да и то -- молча...
1 ч. ·
Миллиардер Бил Гейтс дал сто миллионов долларов на борьбу с эпидемией,а миллиардер Беня,поднял цену на билеты МАУ на 300 процентов
Киевское областное территориальное управление Антимонопольного комитета начало изучать факт резкого повышения цен на билеты Международной авиакомпанией Украины. Компании грозит штраф в размере 10% от годовой прибыли.
В свою очередь МАУ объяснила свои космические цены на билеты паникой и алгоритмом.
"Авиакомпания МАУ отошла от ручного режима формирования стоимости перелетов много лет назад и не намерена возвращаться к каменному веку. Главный союзник роста цен на авиабилеты - это паника", - заявил авиаперевозчик.
Бультер'єр НЕ розімкне щелеп, допоки живий