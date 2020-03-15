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 "Укрзалізниця" поверне гроші за квитки на скасовані міжнародні потяги

Укрзалізниця обіцяє повернути пасажирам повну вартість квитків на скасовані міжнародні поїзди. Додаткові збори при цьому не стягуватимуть.

Відповідне повідомлення розміщено на сайті "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.

"Укрзалізниця повертатиме пасажирам повну вартість квитків на скасовані міжнародні поїзди - без стягнення додаткових зборів. Для цього потрібно звернутися у будь-яку залізничну касу, квитки придбані через інтернет повертаються через онлайн сервіси", — сказано в сообщении.

Вартість квитків на поїзди, яким буде обмежено маршрут, можна повернути у випадку, якщо була скасовано зупинка, до якої пасажир купив квиток.

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У всіх інших випадках повернення квитків здійснюється у звичайному режимі.

"У разі виникнення запитань, просимо звертатися до Контактного центру Укрзалізниці: 0 800 503 111", — додали в компанії.

З опівночі 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародні пасажирські залізничні перевезення. Їх буде відновлено після завершення карантину, викликаного спалахом коронавірусу, або після ухвалення відповідних постанов уряду.

Нагадаємо, 14 березня Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення з 17 березня закрити пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для українців, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску залишаться відкритими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181587
 
 
 Топ коментарі
 
Тут питання навіть не в паніці, питання в елементарному, діти сидять вдома, багато хто не ходить на роботу, прийде час коли стане питання простого дефіциту грошей, люди мають спланувати розходи з урахуванням різкого зниження доходів.
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Это где с тебя взяли 100ггрн? На поездато ру? Нечего лазить по кацапским помойкам!
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Чувствую жопа экономике будет..она и так еле дышит с этими ЗЕрехворматорами зебильными, а тут ещё это вирусняк.....всё останавливаеца..убытки наверняка огромные..бизнес замер. предчувствие песца лично у меня..
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Непогано би повернути в десятикратному розмірі
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А может тебе ещё и квартиру в центреКиева?
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Это где с тебя взяли 100ггрн? На поездато ру? Нечего лазить по кацапским помойкам!
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канешно вернут. скоро всем персонально будут звонить и просить сообщить данные и пинкоды карт. ну шоб деньги обратно перевести на счёт. данные о покупателях точно уже слиты кому надо.
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По таму как ты написал слово патриот оно и видно что ты кацапьё недобитое!
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Чувствую жопа экономике будет..она и так еле дышит с этими ЗЕрехворматорами зебильными, а тут ещё это вирусняк.....всё останавливаеца..убытки наверняка огромные..бизнес замер. предчувствие песца лично у меня..
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Так и есть. Щас почти все встанет. Главное чтобы паники не было...
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Жопа економіці буде по любому, в усіх країнах, тут головне аби кризові менеджери були толкові, а у нас Трускавець академія.
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По состоянию на утро воскресенья, 15 марта, зарегистрировано 12 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию: Черкасская область - 1, Волынская область - 1, Черновицкая область - 5, Ровенская область - 3, Киевская область - 1, Тернопольская область - 1.
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Підозра це таке...якщо поруч в Румунії 130, Польщі 119, то в нас мусе бути теж нажаль.
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Тут питання навіть не в паніці, питання в елементарному, діти сидять вдома, багато хто не ходить на роботу, прийде час коли стане питання простого дефіциту грошей, люди мають спланувати розходи з урахуванням різкого зниження доходів.
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Финансисты советуют уже сейчас планировать и перераспределять свой семейный бюджет, чтобы повышение цен не стало неприятным сюрпризом. Экономить нужно хотя бы 10% от дохода. А лучше - еще больше.
"Какое-то время не покупать новую одежду - это возможно. Препараты, которые выписывают, их всегда можно заменить на более дешевые, но не менее качественные препараты", - говорит финансовый аналитик Галина Хейли.
Отдых тоже пока стоит отложить. И чтобы не было лишних расходов, и, чтобы уберечься от коронавируса.
"Люди должны понять, что кредиты, любые - это неуместно. Что расходы надо сокращать, потому что ваши доходы в перспективе нескольких лет могут падать", - отмечает финансист Сергей Фурса.https://www.rbc.ua/rus/styler/stoimost-produktov-ukraine-vzletit-podorozhaet-1584262464.html
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люди мають спланувати розходи з урахуванням різкого зниження доходів. Тут якраз Державні діячи повинні про Громадян піклуватися, для того ми їх і вибирали.
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Кацапьё ну ты выбрал бубочку обратись к ниму. Какие проблемы? А лучше всего к его хозяину бене! Хоть поржём!
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я так и не поняла... платить за ЖКХ или пока нет?)
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Платити Ірина, бо приїде коронавірус і відключить. "Укрзалізниця" поверне гроші за квитки на скасовані міжнародні потяги - Цензор.НЕТ 3551
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Ирина зачем платить? Если выживешь то потом заплатишь а если нет то на том свете не спросят!
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)) Или платить будет уже некому. А мы все вместе с вами и вашими семьями будем ЖИТЬ! Всё будет хорошо!) Всем - терпенья и здоровья!)
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Ну славобогу у нас ещё Украина а не Лугандон! В Украине не добьют
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Вся нечисть, мікро і макро,історично лізе в Україну з Московського царства.
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нефть упала до 34$ за баррель, на сколько подорожает ГСМ на АЗС? вопрос риторический.
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Ты не хочешь что-бы Игорь Валерьевич хорохо жил?! Та ты наверное Порохобот батенька и пора на тебя уголовное дело завести за убийство Шеремета!
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у нас таких "игорей" хоть ж0пой жуй. и не все они каломойцевы.
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зализныця возможно и вернет. но кто вернет деньги тысячам турыстов, приобревшим авиатуры заблаговременно? в т.ч. и моей семье. тур купили еще в декабре 2019, получили пакет документов, 13.03.20. 400 км проехали до борисполя, вылет 14.03. в 03-00. и абсдец, в 23-45 вылет анулирован, турфирма отморозилась - форс-мажор, деньги не возвратят! очередное безнаказанное кидалово!
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