 "Укрзалізниця" поверне гроші за квитки на скасовані міжнародні потяги

Відповідне повідомлення розміщено на сайті "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.
"Укрзалізниця повертатиме пасажирам повну вартість квитків на скасовані міжнародні поїзди - без стягнення додаткових зборів. Для цього потрібно звернутися у будь-яку залізничну касу, квитки придбані через інтернет повертаються через онлайн сервіси", — сказано в сообщении.
Вартість квитків на поїзди, яким буде обмежено маршрут, можна повернути у випадку, якщо була скасовано зупинка, до якої пасажир купив квиток.
У всіх інших випадках повернення квитків здійснюється у звичайному режимі.
"У разі виникнення запитань, просимо звертатися до Контактного центру Укрзалізниці: 0 800 503 111", — додали в компанії.
З опівночі 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародні пасажирські залізничні перевезення. Їх буде відновлено після завершення карантину, викликаного спалахом коронавірусу, або після ухвалення відповідних постанов уряду.
Нагадаємо, 14 березня Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення з 17 березня закрити пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для українців, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску залишаться відкритими.
Не хныкай))
"Какое-то время не покупать новую одежду - это возможно. Препараты, которые выписывают, их всегда можно заменить на более дешевые, но не менее качественные препараты", - говорит финансовый аналитик Галина Хейли.
Отдых тоже пока стоит отложить. И чтобы не было лишних расходов, и, чтобы уберечься от коронавируса.
"Люди должны понять, что кредиты, любые - это неуместно. Что расходы надо сокращать, потому что ваши доходы в перспективе нескольких лет могут падать", - отмечает финансист Сергей Фурса.https://www.rbc.ua/rus/styler/stoimost-produktov-ukraine-vzletit-podorozhaet-1584262464.html