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 Політика України, Суспільство
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 Митниця показала закриті і відкриті пункти пропуску та описала порядок в'їзду в Україну. КАРТА

Митниця підготувала інтерактивну карту, на якій позначила всі пункти пропуску - закриті і відкриті, згідно з розпорядженням Уряду щодо запобігання занесенню та поширенню коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу митниці.

Крім закритих і відкритих пунктів пропуску на карті вказано ті, на яких призупинено пішохідне сполучення.

Як потрапити в Україну з Польщі?

Тільки автомобілем через ПП "Рава-Руська" та ПП "Краковець". Літаком, поїздом або автобусом не можна.

Як потрапити в Україну зі Словаччини?

Через автомобільні пункти пропуску, позначені на карті. Літаком, поїздом або автобусом не можна.

Як потрапити в Україну з Угорщини?

Через автомобільні пункти пропуску, позначені на карті, а також поїздом (до 00:00 17 березня), автобусом або літаком.

Як потрапити в Україну з Молдови?

Через автомобільні пункти пропуску, позначені на карті, а також поїздом або автобусом. Літаком не можна.

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Як потрапити в Україну з Білорусі?

Через автомобільні пункти пропуску, позначені на карті, а також поїздом, автобусом або літаком.

Як потрапити в Україну з Румунії?

Через автомобільні пункти пропуску, позначені на карті, а також поїздом, автобусом або літаком. Автомобільний ПП "Солотвино" закрито.

"Вантажних перевезень це не стосується", - уточнили у відомстві.

Наприкінці грудня 2019-го в Ухані (КНР) почався спалах коронавірусу COVID-19 (раніше 2019 nCoV), який спричиняє пневмонію нового типу.

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Нагадаємо, в Україні ввели обмеження для запобігання можливого поширення коронавірусу.

Раніше гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус оголосив про пандемію у зв'язку з продовженням поширення у світі коронавірусу.

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців, розповівши про низку заходів щодо мінімізації поширення коронавірусу на території України.

Митниця показала закриті і відкриті пункти пропуску та описала порядок вїзду в Україну 01
Митниця показала закриті і відкриті пункти пропуску та описала порядок вїзду в Україну 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181585
 
   
 Топ коментарі
 
Уже не понятно что страшнее Зе или Короно вирусы....
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бедоносец оманский принес беду всему миру
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Пётр Алексеевич на белом кАне приедет и спасёт весь мир и нас грешных, его не выбравших...
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Уже не понятно что страшнее Зе или Короно вирусы....
 показати весь коментар
 
 
бедоносец оманский принес беду всему миру
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Пётр Алексеевич на белом кАне приедет и спасёт весь мир и нас грешных, его не выбравших...
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не...вас,кацапню и зеленооких спасать не будет.все равно чоколад не потребляете,какая с вас польза? Митниця показала закриті і відкриті пункти пропуску та описала порядок в'їзду в Україну - Цензор.НЕТ 6440
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А кто же будет питарды(сам знаешь куда) вам вставлять?
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тебе чо,мало сидения на бутылках,кацапа?заказал ка дырке еще и петарды? Митниця показала закриті і відкриті пункти пропуску та описала порядок в'їзду в Україну - Цензор.НЕТ 2733ну ты ненасытный...
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ЯЦЕНЯ точно вже нікого не врятує...



Яценюка привезли в Борис, в маске. Едва вышел из машины, и медленно шел в клинику, его придерживали охранники.
Недавно он контактировал на шоу Шустера со Шмыгалем (его друг «дипломат»-Бадяк тоже заболел) и другими министрами.
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А как насчет пунктов пропуска ЛНР/ДНР? Что то я их на карте вообще не вижу...
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Пункти пропуску з дирами не парафія прикордонників.
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Ясно ,'что претензии к ЗЕбуину криворожскому там же «наши люди «
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Ждуть коли звідти зараза зайде, а потім будуть голову попелом посипати.
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Да нихерасе! Открыто ездь сколько влезет! Таможня показала закрытые и открытые пункты пропуска и описала порядок въезда в Украину - Цензор.НЕТ 4443
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Що відкрито? Інші країни теж обмежили пересування, для товарів відкрито, нам ше дефіциту чогось не вистачало до купи.
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Назва
Міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська - Гребенне»
опис
тимчасово припинено пішохідне сполучення на автомобільному ПП


На карте обозначен зелёным.
?!
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І що, наше Порубне так само, перетинати можна лише автомобільним транспортом, автобусне та залізничне сполучення припинено, ви просто зважте, що карантинні методи введені і в цих країнах, і ніхто просто не випустить поляка чи румуна до нас за ковбасою чи навпаки.
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Продавцы зимних шин шлют привет: турфирмам и таможенникам.

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Не пойму людей которые рвутся домой в Украину.Ведь медицина у нас на нуле да и дома семьи.Что заражать своих близких и друзей приятнее чем пересидеть пик эпидемии там где их застала?За такой цинизм не то что возвращать этих ,,украинцев,,а расстреливать мало.
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P.S.Вот два дня назад проскочила информация о застрявших на границе более 100 человек из Украины выезжающих из Италии по истечении техмесячной,,туристической,, визы.А в Италии вирус начал бушевать еще месяц назад но они почему-то на него насрали до окончания визы а не убегали из ,,туристических,,мест.А теперь они вспомнили что они украинцы и что у них истекает срок пребывания да еще и пытаются обвинить Украину в том что не заботится о своих гражданах.
ЧТОБ ВСЕ ВЫЗДЫХАЛИ.
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