 Митниця показала закриті і відкриті пункти пропуску та описала порядок в'їзду в Україну. КАРТА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу митниці.
Крім закритих і відкритих пунктів пропуску на карті вказано ті, на яких призупинено пішохідне сполучення.
Як потрапити в Україну з Польщі?
Тільки автомобілем через ПП "Рава-Руська" та ПП "Краковець". Літаком, поїздом або автобусом не можна.
Як потрапити в Україну зі Словаччини?
Через автомобільні пункти пропуску, позначені на карті. Літаком, поїздом або автобусом не можна.
Як потрапити в Україну з Угорщини?
Через автомобільні пункти пропуску, позначені на карті, а також поїздом (до 00:00 17 березня), автобусом або літаком.
Як потрапити в Україну з Молдови?
Через автомобільні пункти пропуску, позначені на карті, а також поїздом або автобусом. Літаком не можна.
Як потрапити в Україну з Білорусі?
Через автомобільні пункти пропуску, позначені на карті, а також поїздом, автобусом або літаком.
Як потрапити в Україну з Румунії?
Через автомобільні пункти пропуску, позначені на карті, а також поїздом, автобусом або літаком. Автомобільний ПП "Солотвино" закрито.
"Вантажних перевезень це не стосується", - уточнили у відомстві.
Наприкінці грудня 2019-го в Ухані (КНР) почався спалах коронавірусу COVID-19 (раніше 2019 nCoV), який спричиняє пневмонію нового типу.
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Нагадаємо, в Україні ввели обмеження для запобігання можливого поширення коронавірусу.
Раніше гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус оголосив про пандемію у зв'язку з продовженням поширення у світі коронавірусу.
Президент Володимир Зеленський звернувся до українців, розповівши про низку заходів щодо мінімізації поширення коронавірусу на території України.
Яценюка привезли в Борис, в маске. Едва вышел из машины, и медленно шел в клинику, его придерживали охранники.
Недавно он контактировал на шоу Шустера со Шмыгалем (его друг «дипломат»-Бадяк тоже заболел) и другими министрами.
Міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська - Гребенне»
опис
тимчасово припинено пішохідне сполучення на автомобільному ПП
На карте обозначен зелёным.
?!
ЧТОБ ВСЕ ВЫЗДЫХАЛИ.