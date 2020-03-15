 Митниця показала закриті і відкриті пункти пропуску та описала порядок в'їзду в Україну. КАРТА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу митниці.

Крім закритих і відкритих пунктів пропуску на карті вказано ті, на яких призупинено пішохідне сполучення.

Як потрапити в Україну з Польщі?

Тільки автомобілем через ПП "Рава-Руська" та ПП "Краковець". Літаком, поїздом або автобусом не можна.

Як потрапити в Україну зі Словаччини?

Через автомобільні пункти пропуску, позначені на карті. Літаком, поїздом або автобусом не можна.

Як потрапити в Україну з Угорщини?

Через автомобільні пункти пропуску, позначені на карті, а також поїздом (до 00:00 17 березня), автобусом або літаком.

Як потрапити в Україну з Молдови?

Через автомобільні пункти пропуску, позначені на карті, а також поїздом або автобусом. Літаком не можна.

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Як потрапити в Україну з Білорусі?

Через автомобільні пункти пропуску, позначені на карті, а також поїздом, автобусом або літаком.

Як потрапити в Україну з Румунії?

Через автомобільні пункти пропуску, позначені на карті, а також поїздом, автобусом або літаком. Автомобільний ПП "Солотвино" закрито.

"Вантажних перевезень це не стосується", - уточнили у відомстві.

Наприкінці грудня 2019-го в Ухані (КНР) почався спалах коронавірусу COVID-19 (раніше 2019 nCoV), який спричиняє пневмонію нового типу.

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Нагадаємо, в Україні ввели обмеження для запобігання можливого поширення коронавірусу.

Раніше гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус оголосив про пандемію у зв'язку з продовженням поширення у світі коронавірусу.

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців, розповівши про низку заходів щодо мінімізації поширення коронавірусу на території України.



