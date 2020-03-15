 США почали застосовувати експрес-тест на коронавірус, що працює в 10 разів швидше за попередні

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
Розробником тесту є швейцарська фармацевтична компанія Roche Holding AG.
"Ми виразно збільшуємо швидкість у 10 разів", - зазначив Томас Шінекер, глава діагностичного підрозділу Roche Holding AG, який розробив тест.
Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) США вже схвалив новий тест.
Зазначається, що тест взаємодіє з діагностичною системою 8800, здатною перевірити до 4128 пацієнтів на день, а версія 6800 - до 1440 пацієнтів. Дані системи дають результат перевірки конкретної людини впродовж 4 годин.
Ці системи використовуються не тільки в США, а й у Європі, а також країнах, які приймають маркування СЕ для медичних пристроїв.
Разработчиком теста является швейцарская фармацевтическая компания Roche Holding AG Источник: https://censor.net.ua/n3181579
Или вам зебилоидам слово Rochen, везде кажется? пОциент, как раз ты)
Пользуясь абсолютным невежеством Зеленского и Шмыгаля, Емец внес предложение профинансировать изготовление тестов для диагностики коронавируса Институтом молекулярной биологии и генетики НАН Украины.
Для несведущих:
во-первых - процес изготовления и сертификации ВОЗ данных тестов вкладывается в 3-4 месяца.
Во вторых, ИМБГ не имеет производственной базы для изготовления тест-систем в объемах необходимых стране.
Это может появиться минимум где то через год.
А 180-200 млн. будут потрачены уже сегодня.
Він ще колегію лікарів хоче запхати в реформу, щоб вона визначала ціни на послуги і дати цій же колегії право єдино особно видавати ліцензії лікарям. Тобто повна монополія.
Бо всі хто будуть не згідні із такою високою ціною послуги не отримають ліцензію. Розпил бюджету.
крестный ход... "очищение" водой из ведра и самоизоляция дома с замурованными окнами и дверьми - чтобы не подхватить "заразу" от грешников
очень...
РБ головного мозга
@belamova
·5 мин
Швейцария за сутки больше 800 новых зараженных!
Клятый Порошенко.. и тут он успел...
- Вірус ест?
- Нет, мамой кленусь!
Так вот, чтобы вы знали на сегодня, до открытия 4-часового теста в США - самый быстрый тест это минимум нужно ждать 12 часов результата.