 США почали застосовувати експрес-тест на коронавірус, що працює в 10 разів швидше за попередні

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Розробником тесту є швейцарська фармацевтична компанія Roche Holding AG.

"Ми виразно збільшуємо швидкість у 10 разів", - зазначив Томас Шінекер, глава діагностичного підрозділу Roche Holding AG, який розробив тест.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) США вже схвалив новий тест.

Зазначається, що тест взаємодіє з діагностичною системою 8800, здатною перевірити до 4128 пацієнтів на день, а версія 6800 - до 1440 пацієнтів. Дані системи дають результат перевірки конкретної людини впродовж 4 годин.

Ці системи використовуються не тільки в США, а й у Європі, а також країнах, які приймають маркування СЕ для медичних пристроїв.

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