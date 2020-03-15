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Все про:вірус (417) США (6350) тест (21) COVID-19 (882)

 США почали застосовувати експрес-тест на коронавірус, що працює в 10 разів швидше за попередні

У США почали використовувати новий тест для перевірки на наявність коронавірусу, що працює набагато швидше за ті, що були раніше.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Розробником тесту є швейцарська фармацевтична компанія Roche Holding AG.

"Ми виразно збільшуємо швидкість у 10 разів", - зазначив Томас Шінекер, глава діагностичного підрозділу Roche Holding AG, який розробив тест.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) США вже схвалив новий тест.

Зазначається, що тест взаємодіє з діагностичною системою 8800, здатною перевірити до 4128 пацієнтів на день, а версія 6800 - до 1440 пацієнтів. Дані системи дають результат перевірки конкретної людини впродовж 4 годин.

Ці системи використовуються не тільки в США, а й у Європі, а також країнах, які приймають маркування СЕ для медичних пристроїв.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181579
 
   
 Топ коментарі
 
но бабло уже выделили - на распил:

Пользуясь абсолютным невежеством Зеленского и Шмыгаля, Емец внес предложение профинансировать изготовление тестов для диагностики коронавируса Институтом молекулярной биологии и генетики НАН Украины.
Для несведущих:
во-первых - процес изготовления и сертификации ВОЗ данных тестов вкладывается в 3-4 месяца.
Во вторых, ИМБГ не имеет производственной базы для изготовления тест-систем в объемах необходимых стране.
Это может появиться минимум где то через год.
А 180-200 млн. будут потрачены уже сегодня.
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Давно потерян.Там уже ничего не спасет.Обычный тупой кацапский проксеныш😂
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молодец рошен
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Давно потерян.Там уже ничего не спасет.Обычный тупой кацапский проксеныш😂
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А что не так зебилоид?
Разработчиком теста является швейцарская фармацевтическая компания Roche Holding AG Источник: https://censor.net.ua/n3181579
Или вам зебилоидам слово Rochen, везде кажется? пОциент, как раз ты)
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Цуцик, а ты разницу между Roche и Rochen не заметил? Похоже это тебе, подсвинку, везде рошеН мерещится. США почали застосовувати експрес-тест на коронавірус, що працює в 10 разів швидше за попередні - Цензор.НЕТ 7469
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Хочешь ведерную клизму с хлоралгидратом,даже мозги прочистит адептам хрюсского мирка.
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но бабло уже выделили - на распил:

Пользуясь абсолютным невежеством Зеленского и Шмыгаля, Емец внес предложение профинансировать изготовление тестов для диагностики коронавируса Институтом молекулярной биологии и генетики НАН Украины.
Для несведущих:
во-первых - процес изготовления и сертификации ВОЗ данных тестов вкладывается в 3-4 месяца.
Во вторых, ИМБГ не имеет производственной базы для изготовления тест-систем в объемах необходимых стране.
Это может появиться минимум где то через год.
А 180-200 млн. будут потрачены уже сегодня.
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Если и разрабатывать свои тест-системы - разве что на базе фирмы ДиаПрофМед, детище Семиноженка, туда много неплохих спецов из ИМБиГа свалило. Но не факт, что они успеют все сделать до окончания эпидемии.
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Так розпил грошей бюджету це те для чого Емеця назначили.
Він ще колегію лікарів хоче запхати в реформу, щоб вона визначала ціни на послуги і дати цій же колегії право єдино особно видавати ліцензії лікарям. Тобто повна монополія.
Бо всі хто будуть не згідні із такою високою ціною послуги не отримають ліцензію. Розпил бюджету.
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Не, а шо такого...Судьям значит можно....ведь завидки берут...
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надейся ))) деньги уже украли на тести
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А у Вінниці рпц хресною ходою бореться з вірусом
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им можно.. и даже - нужно!
крестный ход... "очищение" водой из ведра и самоизоляция дома с замурованными окнами и дверьми - чтобы не подхватить "заразу" от грешников США начали применять экспресс-тест на коронавирус, работающий в 10 раз быстрее существующих - Цензор.НЕТ 6170
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У нас сегодня батюшка причащал из общей Чаши одноразовыми ложечками. Бабушки в восторге. Стаканчики для запивки тоже одноразовые. (одноразовой посуды закуплено на два года, по батюшкиным расчетам, именно столько будет длиться эпидемия) На свечном столике - обрабатывают прихожанам руки спиртом. Двери и поверхности - каким - то хирургическим антисептиком из пяти- литровой фляги, перелитым в бутылочку с распылителем. Иконам кланяются , друг - другу тоже. Все счастливы.)))
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Цікаво, звідки в батюшки інфа про два роки?
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Изучил данные про пандемию Испанки лет назад.
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Історична паралель? Можливо і так, я все таки схильний вважати що життя пришвидчилось, тому і епидемії будуть швидше проходити.
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им нужно...
очень...




РБ головного мозга

@belamova

·5 мин

Швейцария за сутки больше 800 новых зараженных!
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Главное зекО манде не давать, чтоб повыздыхали 😁 Ато с их правлением боюсь, чтобы не сделали с страны федеральный округ Зебландия..
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какая цена? в чём проблема купить напрямую?
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в мощностях и скорее всего у нас эти тесты будут раза в 3 минимум дороже чем в сша
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Ємець вже кинувся домовлятися про постачання в Україну? Супрун би зробила це, без варіантів. А у цей, пенсіонерам, смертні вироки виносить
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Хватит приписывать клятых барыг! Сейчас великий лидер современности, солнцеликий бубачка! И поверь, он лучше знает кому где и с кем договариваться!
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Но об этом судить будет рюзькэ патамушта Украина про ЗЕ ЗДохнет)))
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Нам-то она точно и на хрен не нужна мы у себя дома от рождения в Днепре)))
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Порохобот у тебя шоколад через через нос лезет!
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Херня то ваши експрес тесты. Аж целых 4 часа определяют. У нас пограничники могут вирус определять визуально или с помощью температурного датчика за 3 секунды США начали применять экспресс-тест на коронавирус, работающий в 10 раз быстрее существующих - Цензор.НЕТ 4115
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Через расеянські під'їзди розповсюджував.
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швейцарская фармацевтическая компания Roche

Клятый Порошенко.. и тут он успел...
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Роше, знатна компанія, робить плацебо від малерії -Fansedar.
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Мабуть навчились у Ranabaxi, які коли увійшли у партнерство з рашистамі, започаткували плацебо Кетанов.
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Индусята всей деревней лепят таблетки на грязных коленках ...
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Можно помечтать...Останутся одни ЗЕ и это будет титульная нация Украины! Омрияна викамы)))
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Вони вже тітульні в ЕАО зі столицею м.Біробіджан
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Вірменське радіо винайшло найшвидший тест на корона-вірус.
- Вірус ест?
- Нет, мамой кленусь!
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Если поделить население Швейцарии на население Украины, то мы получим, во сколько раз средний швейцарец умнее среднего украинца.
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Тому в них сьогодні 842 нових хворих, а всього 2217, ми мали би мати тисяч 9 хворих.
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Вы оценивакте интеллект по заболеваемости, а я по скорости разработки тест-систем США почали застосовувати експрес-тест на коронавірус, що працює в 10 разів швидше за попередні - Цензор.НЕТ 9233
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Вважаєте шо щвейцарцям легше зараз з тим інтелектом? Та і швидкість розробки залежить від загального рівня країни.
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При их уровне благосостояния швейцарцам помирать особенно тяжело.
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Антитіло то він давно знайшов, але сам визнає що не встигне зробити ліки до піку, та й вакцина краще.
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УЗБАГОЙЗЯ каЦапЪ! Хряпни бояри і вали в свою кому - "рузгій мірЪ"!
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А помните как у нас несколько дней назад был кипиш с самолетом МАУ, который привез кучу заробитчан из Милана и кучу транзитных египтян с признаками простуды. У троих египтян выявили температуру, сделали типа тест и в течении часа сказали что у них коронавирус не обнаружен. США почали застосовувати експрес-тест на коронавірус, що працює в 10 разів швидше за попередні - Цензор.НЕТ 1813
Так вот, чтобы вы знали на сегодня, до открытия 4-часового теста в США - самый быстрый тест это минимум нужно ждать 12 часов результата.
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***, как привыкли врать. Это уже стало нормой.
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я купил тесты которые дают результат за 15 минут - амеры -лохи
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быстрый тест, это хорошо, но вопрос, кого тестировать, и что он улавивает. Если пациент заразился, к примеру, вчера или сегодня, что он покажет?
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симптомы начинаются через неделю, а это уже быстрый тест ловит
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