 Залишайтеся вдома, телефонуйте лікарю, - в ОП поширили відеоінструкцію для хворих. ВIДЕО

Ролик опубліковано на сторінці Офісу президента у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Тим, у кого є симптоми ГРВІ, в ньому рекомендують залишатися вдома і телефонувати сімейному лікарю. Якщо ж температура вища за 38 градусів і важко дихати, варто викликати швидку допомогу.

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