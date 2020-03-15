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Все про:Офіс Президента (279) COVID-19 (882)

 Залишайтеся вдома, телефонуйте лікарю, - в ОП поширили відеоінструкцію для хворих. ВIДЕО

Офіс президента оприлюднив відеоролик із рекомендаціями тим, у кого є симптоми ГРВІ.

Ролик опубліковано на сторінці Офісу президента у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Тим, у кого є симптоми ГРВІ, в ньому рекомендують залишатися вдома і телефонувати сімейному лікарю. Якщо ж температура вища за 38 градусів і важко дихати, варто викликати швидку допомогу.

Читайте також: В Україні не зафіксовано нових випадків COVID-19, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181577
 
   
 Топ коментарі
 
Цікаво, а ;Квартал-95; про коронавірус яку-небудь пісеньку злабає?
Ну, наприклад там ;Горіли легені-палали;?
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А шо в кварталі були справжні режисери!?
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Вальд Ще Справжні,не справжні,а знімати непотріб можуть.Нашому населенню подобається.
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В мене повно друзів за цю владу голосували,тепер мовчать,з повним ротом калу.
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Надо б добавить Вступайте в партию Шария, ОПЗЖ, ходите на их собрания, участвуйте в дискуссиях, жмите им руки. Им тоже нужна помощь
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Короче как сказал в свое время Жванецкий, - оборачивайтесь в белую простыню и тихо ползите на кладбище.
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Ролик из передачи "Очевидное-невероятное" или "В гостях у сказки"?
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меня трусит от злости, когда я вижу эту чушь!!! К чему, они, м*ть их, готовы????
Принимают борты из очага эпидемии и никого не везут на обсервацию!!
В Черновцах берут кровь у больного без средств защиты и медсестры на посту сидят в обычных масочках и халатиках!!!
Зайдите в обычные поликлиники и больницы: на половине медперсонала нет масок. На оставшейся половине - обычные маски, а должны быть с уровнем защиты мин. ffp3!!!! Если врача заразят, от него заразятся все остальные! вся больница!
Нигде кроме манипуляционных не проводится кварцевание, хотя все портативные лампы выкуплены, их просто нет.
Страшно представить, что будет когда массово понадобится ИВЛ. Их нигде не найдешь, и за деньги тоже. У всех дефицит!
А наши с*ки блеют, что они готовы!!!! Залишайтеся вдома, телефонуйте лікарю, - в ОП поширили відеоінструкцію для хворих - Цензор.НЕТ 5961
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Шановні пані та панове, подивіться по супермаркетаx або аптекаx ось такий склад смоктальних таблеток, кажуть ідеальний для зміцнення імунітету, німці у нас розхапують його просто тоннами, бренд може бути інший але склад саме такий

Залишайтеся вдома, телефонуйте лікарю, - в ОП поширили відеоінструкцію для хворих - Цензор.НЕТ 1303
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Тамифлю - уже всё? Залишайтеся вдома, телефонуйте лікарю, - в ОП поширили відеоінструкцію для хворих - Цензор.НЕТ 4101
Йуля, перелогинься Залишайтеся вдома, телефонуйте лікарю, - в ОП поширили відеоінструкцію для хворих - Цензор.НЕТ 4823
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навіть і не знаю як відповісти на цей тупий набір слів
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Спасибо, цинк отвечает за иммунитет, как и витамин С, думаю, можно собрать конструктор по отдельности. Витамин С --плюс таблетки активного цинка ( стоят копейки), закусить ложкой меда, чтобы лучше усвоилось, и запить чаем со смородиной.
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Так звичайно, неважливо разом або окремо ці компоненти мають бути, правда не знаю які там пропорції повинні бути
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По таблетці. А мед, щоб краще всмоктувалось. Ти в Україні ?
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та жахливо...у нас же транзитна країна, тому дуже швидко ця холера поширюється ... Вперше побачив тут порожні полиці в супермаркетах, таке відчуття люди до голоду та війни готуються
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Мед взагалi корисний продукт , я кожен день його вживаю, вже давно багато років i багато рокiв не знаю що таке ОРЗ
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похір пропорції.
але ви пробуйте
\телеграма від короновірусу.
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)))))))))))))))))))))))))))))))))
Знал бы ты, что мы на коленке майстрячим от короновируса ))). У знакомых докторов волосы как встали дыбом , так до сих пор и не легли )))
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Жах..думав в Україні ще усi на расслабонi
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Не знаю, у Дніпрі більш менш все нормально у аптеках.
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я имею ввиду санотакт.и в интернет-аптеках его нет
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Все покупают гречку и макароны , а я патроны . Будут патроны будет и гречка и макароны...
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это система рычагов для подвешивания ноги в гипсе
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_Всегда поражался с таких персонажей... Они почему-то уверены что это только они стрелять будут, а в них самих нет. Залишайтеся вдома, телефонуйте лікарю, - в ОП поширили відеоінструкцію для хворих - Цензор.НЕТ 4253

_А нас-то за что? (с)
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только что в атб был, нафиг всю муку скупили.
гречки и тушенки в банках по полкило тоже нет
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"Очень вырос в целом Мире
Гриппа вирус, три- четыре
Ширится, растёт заболевание
Если умер- сразу в гроб
Сохранить здоровье чтоб
Применяйте люди обтирание..."
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Усі бояться віруса.Так,є велика небезпека.Але на порядки більша небезпека,це московити,з термоядерною зброєю.
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https://prozahid.com/zakarpatky-rozpovily-iak-zhyvut-v-umovakh-karantynu-v-italii-ta-nimechchyni-foto/
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Це буде така служба на цьогорічну Паску. Свічки де?
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А можна сидіти в храмі й калатати в дзвони з тим же ефектом.
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Кацапи вірус вам в трахею, і нескінченну діарею.
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Коронавирус не мешает прихожанам РПЦ целовать мощи Иоанна Крестителя

Духовенство Русской православной церкви не откажется от совершения литургии из-за угрозы распространении коронавируса, заявил накануне глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия 24": "Мы не будем ни закрывать храмы, ни отменять богослужения".
Петербургское издание "Фонтанка" напоминает, что с 10 по 17 марта в Казанском соборе Санкт-Петербурга проходит поклонение мощам Иоанна Крестителя, которые доставили из Иерусалим: прихожане целуют мощи целый день - с 08:00 до 23:00. "Следы поцелуев с сосуда тряпочкой стирает волонтер, но за всеми она не поспевает", - пишет "Фонтанка".
"У церкви есть большой опыт служения во время эпидемий. Раньше люди не поддавались такой панике, приходили в храм, обращались с верой за помощью в случае каких-то опасностей для здоровья, для Отечества", - приводит издание Росбалт" слова представителя сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии.
В минувшую субботу губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете мероприятий с числом участников более тысячи человек в связи с пандемией Covid-19. Всего в этом городе зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, по России, согласно обнародованной статистике - 59.
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Петербургское издание "Фонтанка" напоминает, что с 10 по 17 марта в Казанском соборе Санкт-Петербурга проходит поклонение мощам Иоанна Крестителя, которые доставили из Иерусалим: прихожане целуют мощи целый день - с 08:00 до 23:00. "Следы поцелуев с сосуда тряпочкой стирает волонтер, но за всеми она не поспевает",



если тряпочка освящена лично Кириллом,то,конечно,нечего боятся...
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Альо доктор?Я в ванне с холодной водой,як вы советовали.Але температура не спадаэ.
-Я не доктор,я паталогоанатом.В морге воду отключили.Экономлю на обмывании.Зараз вдягайте чисте.Машина вже выехала
Залишайтеся вдома, телефонуйте лікарю, - в ОП поширили відеоінструкцію для хворих - Цензор.НЕТ 8065
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жОПа прикрывается короновирусом, что бы спратать свое предательство и ненависть к Украине. Посмотрите кто там? - малорос зеленский, ярмак на довольствии фсб, мендель-швондер девочка из фабрики тролей которая выдает сейчас себя за первую леди, импотент министр обороны, "беженцы" бамбаса которые мечтают, что бы "все будет бамбас!!!!"


Волшебник страны У: старая сказка становиться страшной явью Общество 14-мар, 17:239 3 761 0

Волшебник страны Оз не умел колдовать. Он был простым обывателем, которого на воздушном шаре ветром занесло в Изумрудный город.

Жители города добровольно надевали зеленые очки - а потому верили в его могущество и сияние драгоценных камней. Но все, что было ему под силу - это дарить мозги из отрубей и сердце из шелка, набитого опилками.

Он был простой обманщик. Немного везения. Чуть-чуть изворотливости. Наивность подданных.

Все, о чем он мечтал - это вернуться к прежней жизни. Его мечта сбылась, а его царство досталось Страшиле.

Эта книга впервые была издана 120 лет назад и вряд ли претендовала на то, чтобы быть сатирой на украинскую реальность.

Но она ею стала.

Маленький Орбан

Реформы сошлись в битве с рейтингом и рейтинг победил. Сложные категории проиграли простым - и потому в отставку отправили тех, кто последние полгода вселял в противников Владимира Зеленского осторожную надежду.

Предыдущий Кабмин был пестрым, но его кадровый костяк составляла все та же "партия Майдана". Еврооптимисты, технократы и рыночники - все те, кто последние шесть лет называл коррупцию главной угрозой Украине.

Теперь главной угрозой стране рискуют стать уже они сами - их обзывают "соросятами" и упрекают в лоббизме интересов Запада. А сам президент заявляет о том, что в наблюдательных советах госкомпаний украинцы чувствуют себя "национальным меньшинством".

В Украине управленческий класс во все времена состоял из двух лагерей.

Один из лагерей поддерживал западные рецепты. Другой - тяготел к России. Один ратовал за рынок и конкуренцию. Другой - лоббировал монополии и олигархов. В этом нет ничего удивительного - цивилизационное пограничье страны обрекало ее на выбор между двумя солнечными системами. И во все времена выбор был лишь в том, на орбите какого именно солнца Украина будет совершать свои обороты.

Глобальная экономика - это не мир независимостей. Напротив - это мир самых разных систем взаимозависимостей. И если вы отторгаете одну орбиту - то вас неизбежно втянет в другую. И потому смена украинского Кабмина - это больше, чем просто кадровая ротация. Сигналы посланы, услышаны, а выводы - сделаны. Те члены кабмина, кому даже не указывали на дверь - все равно предпочли собрать чемоданы. Их можно понять.

Нет смысла тратить время и усилия, если реформы оценивают ситуативной популярностью. Нет смысла быть частью президентской команды, если тебя готовы отправить на плаху ради рейтинга. Какой смысл метать бисер, если этого никто не оценит?

Победа проигравших

Пятого президента страны часто упрекали в том, что он так и не смог избавиться от инерции собственной биографии.

Ему вменяли в вину микроменеджмент и бизнес-подходы, договорняки и "схемы".

Но что заставляет нас думать, что точно такое же проклятие прошлого не висит над шестым главой государства?

И кто готов поручиться, что в президентском кресле у нас не сидит телевизионный продюсер?

"Чего изволите?" - главный принцип отечественного шоу-бизнеса. Качество контента меряется рейтингом, форма важнее содержания, ситуативный эффект значимее долгосрочного. Но все это приводит к катастрофе - как только речь заходит о государственном управлении.

Первые полгода Зеленский обкатывал пилот под названием "рыночные реформы". А потом его не устроили цифры и теперь концепция изменилась.

Дрейф от либерально-рыночного лагеря способен привести его лишь в олигархический. Любые разговоры на тему "коварных лоббистов Запада" способны вызвать лишь аплодисменты в Москве.

Забавный парадокс: чем больше Зеленский будет пытаться усилить себя за счет "популярных" шагов - тем выше будет его зависимость от финансово-промышленных групп. Которым никогда не была нужна сильная президентская вертикаль.

Последние полгода сторонники президента убеждали дать ему время. Уверяли, что Зеленский быстро учится - и вскоре избавит страну от старых элит. Проблема только в том, что на роль "старых" элит назначены выходцы из лагеря Майдана. Единственная альтернатива которым - это коллективный антимайдан.

Президент большинства

Вся тридцатилетняя история украинской политики - это схватка двух идеологий: украинской и пророссийской. При этом идейные сторонники обоих лагерей составляли меньшинство по отношению ко всему населению страны.

А между этими двумя полюсами размещалось инертное большинство, сосредоточенное на интересах бытового выживания. В разное время оно ситуативно поддерживало тот или иной идеологический лагерь - обеспечивая ему не менее ситуативную победу.

Маркетинговые успехи пророссийской повестки приводили во власть Леонида Кучму и Виктора Януковича. Маркетинговые стратегии проукраинского лагеря обеспечивали победу Виктору Ющенко и Петру Порошенко. В каждом случае в поисках мечты о лучшем будущем большинство примыкало к идейному меньшинству - кладя на его чашу весов нужные электоральные гирьки.

В 2019 году эта схема дала сбой. Впервые в истории страны инертное большинство выбрало своего собственного президента. Именно он одержал победу над обоими идеологическими лагерями.

Шестым президентом страны стал обыватель.

И по законам диффузии в его команде - помимо все таких же случайных людей - оказались представители обеих идеологических команд. Которые стали бороться за доступ к телу и право определять повестку.

Шесть месяцев мы наблюдали за тем, как адепты "партии реформ" пытались усложнять президентское представление о мире. Говорили о сложном, объясняли системное, пытались заполнять "туман в голове". Пытались постфактум после выборов сделать Зеленского президентом своего - проукраинского - лагеря.

Вполне возможно, что теперь мы станем наблюдать обратный процесс. Когда адепты второго лагеря станут упрощать ему реальность.

Расскажут о западном коварстве, братских народах и приоритетах холодильника, как главной сверхценности. Эта дорога всегда заканчивалась крахом - но когда сторонников пророссийской модели заботила устойчивость украинского государства?

Вряд ли сам Зеленский видит себя в роли антигероя. Вполне возможно, что его жизненное кредо укладывается в формулу "чтобы всем было хорошо".

Проблема лишь в том, что этот тост не переделать в политическую программу. Такая стратегия неизбежно ведет к коллапсу - как, впрочем, и любая попытка пробираться через минное поле на ощупь.

За экспериментами хорошо наблюдать со стороны, но нам выпало жить внутри него. И мы понятия не имеем, сколько это продлится.

Траектория благих намерений известна давным-давно. Благонамеренный дилетант остается дилетантом. Предательство отталкивает искренних - и оставляет наедине с подлыми.

Народная любовь - удел актеров, а не государственных деятелей.

Простота хуже воровства. Зеленский может пережить свою каденцию. Но было бы неплохо, если бы ее, вдобавок, смогла пережить вся страна.

И кстати. Волшебник страны Оз очень хотел помочь героям книги вернуться домой. Но в результате он улетел один.

А всем остальным пришлось выбираться из этой сказки самостоятельно.

Павел КАЗАРИН
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Пусть сдохнут от этого вируса все, кто на нём наживается.
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Ну треба ж людині відбити втрачений в Тегерані новенький боїнг, от і не збирається знижувати ціни, мовляв, їх встановлює автоматична система. Щоб долетіти з європейського міста в Україну, треба заплатити від 20тис.грн. Жесть!
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Зараз ще опалення вимкнуть, зросте кількість застудних захворювань, які кидатимуть до купи з коронавірусом і чорт ногу зломить.
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Правило от ВОЗ - это изолироваться от больных! Потому надо закрыть все въезды в Украину и вируса в Украине не будет! Изолировать страну от больных надо и все! И можно жить себе и не париться!
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это надо было сделать неделю назад. По сег. день летают самолеты....
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варто викликати швидку допомогу.

вони знущаються ?швидка не їде навіть якщо в дитини температура 40
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Это все "бесплатная" медицина. У нас вызов стоит примерно $220 и все ОК.
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В Париже "желтые жилеты" устроили протест вопреки карантину. Фото и видео массовых беспорядков https://www.obozrevatel.com/abroad/v-parizhe-na-proteste-zheltyih-zhiletov-proizoshli-stolknoveniya-foto-video.htm
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Після повернення з москви мертвечук на телебаченні сухо покашляв у мікрофон. І в українців з'явилася надія, верніше дві надії...
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Суки зеленые,где маски медицинские в Украине,элементарные антисептики;? Кто готов,? Сколько дыхательных аппаратов? Голосовавшие за зедебилов,так кто торгует на крови?
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