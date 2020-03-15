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 COVID-19: Казахстан запровадив надзвичайний стан

У зв'язку із загрозою подальшого поширення коронавірусу в Казахстані влада країни запроваджує режим надзвичайного стану. Екстрені заходи діятимуть із 16 березня до 15 квітня.

Проце йдеться в указі, який у неділю, 15 березня, підписав президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

На період надзвичайного стану буде посилено охорону громадського порядку, а також особливо важливих державних і стратегічних об'єктів, а також об'єктів, що забезпечують життєдіяльність людей і роботу транспорту. Крім того, обмежено роботу великих магазинів, торгово-розважальних центрів, кінотеатрів, театрів, виставок та інших об'єктів із масовим скупченням людей.

Указом Токаєва також введено карантин на всій території країни. Забороняється проведення масових заходів, зокрема сімейних. Влада має провести масштабні санітарно-протиепідемічні заходи. До них, окрім інших, буде залучено підрозділи Міноборони і МВС.

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Уряд Казахстану також обмежив перетин державного кордону в обидва боки всіма видами транспорту. Водночас обмеження на в'їзд не поширюється на громадян країни, які перебувають за кордоном, вони зможуть повернутися додому.

Раніше влада Казахстану скоротила кількість польотів у Німеччину, Велику Британію, Угорщину, Нідерланди, Об'єднані Арабські Емірати, Польщу, Туреччину і Чехію, а також до Білорусі, Грузії та України. Крім того, було скасовано парад у День Перемоги 9 травня.

У Казахстані наразі офіційно підтверджено 8 випадків інфікування коронавірусом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181576
 
 
 Топ коментарі
 
о! Вы не знаете эти "семейный" праздники...там до тысячи гостей может быть ))))
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Только что из комы вышел, не?
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кіріллл, ти своїм флудом яку "проблему вирішив"? COVID-19: Казахстан ввел чрезвычайное положение - Цензор.НЕТ 1100
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Ничосе!

Запрещается проведение массовых мероприятий, в том числе семейныхИсточник: https://censor.net.ua/n3181576
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о! Вы не знаете эти "семейный" праздники...там до тысячи гостей может быть ))))
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какойто всемирный шухер, массоны чтото замутили.
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не совсем. здесь каждый под шумок вполне разумно решает свои проблемы. в результате общество в целом ведёт себя по-идиотски.
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кіріллл, ти своїм флудом яку "проблему вирішив"? COVID-19: Казахстан ввел чрезвычайное положение - Цензор.НЕТ 1100
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а хто такий цей кіріл, невже родич гундяя?
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в Казахстане началась вспышка, число зараженных коронавирусом пошло на десятки
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китай там поруч,нічого дивного тут немвє...
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Кроме того, был отменен парад в День победы 9 мая.Источник: https://censor.net.ua/n3181576

Это как же они теперь? Кто дидов на палочках понесет?
Ну все, хана стране...

Если что, это сарказм.
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А еще вспомнился горбачев, не отменивший 1 мая после чернобыльской катастрофы. Коммуняки никогда не считали жертвы. Это проклятье Земли.
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