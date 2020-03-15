 У Трампа немає коронавірусу

Про це повідомила прессекретар Білого дому Стефані Грішем, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Через тиждень після вечері з бразильською делегацією в Мар-а-Лаго у президента не проявилося жодних симптомів", - йдеться в заяві Білого дому.
За словами Грішем, результати аналізу Трампа на коронавірус негативні.
Раніше в суботу президент США повідомив, що здав аналіз на коронавірус у п'ятницю ввечері.
Побоювання з приводу стану здоров'я Трампа виникли після того, як стало відомо, що він контактував із членом делегації президента Бразилії Жаіра Болсонару, який недавно відвідав США.
ЗМІ навіть повідомляли, що коронавірус нібито виявлено у самого Болсонару, з яким Трамп багато спілкувався. Однак Болсонару раніше в п'ятницю запевнив, що він здоровий.
"Компания CureVac из Тюбингена стала причиной скандала между правительствами США и Германии."
Совместно с Институтом вакцин и биомедицинских препаратов им. Пола Эрлиха компания работает над созданием вакцины против нового вируса Sars-CoV-2.
Согласно «Welt am Sonntag» со ссылкой на правительственные круги, президент США Дональд Трамп пытается заманить немецких ученых, которые работают над вакциной против вируса Sars-CoV-2, в США или продавать препарат исключительно для своей страны. Газета сообщает, что президент США предлагает компании большую сумму для обеспечения исключительно ее работы. Трамп делает все возможное, чтобы получить вакцину для Соединенных Штатов . «Но только для Соединенных Штатов», - заявил источник в федеральном правительстве.
«Федеральное правительство очень заинтересовано в том, чтобы вакцины и активные вещества против нового коронавируса также разрабатывались в Германии и Европе», - сказал представитель Министерства здравоохранения. «В связи с этим правительство находится в интенсивном контакте с компанией CureVac». Заместитель руководителя СДПГ Бербель сказал, что возможная вакцина должна быть доступна каждому. «Все остальное будет скандальным. Пандемия касается всех, а не Америки прежде всего».
вообще несколько раз проверять нужно
Он конечно в группе риска по возрасту, но скорее всего откачают
Голодранец!
Нет
Будут
А сифилис мозга?
-Так.Мабуть и спит в баракамере
ТЫ СПИДОМ НИКОГДА НЕ ЗАБОЛЕЕШЬ !
ПОЧЕМУ !?
ГНДОН ТЫ !)