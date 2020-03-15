 У Трампа немає коронавірусу

Про це повідомила прессекретар Білого дому Стефані Грішем, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Через тиждень після вечері з бразильською делегацією в Мар-а-Лаго у президента не проявилося жодних симптомів", - йдеться в заяві Білого дому.

За словами Грішем, результати аналізу Трампа на коронавірус негативні.

Раніше в суботу президент США повідомив, що здав аналіз на коронавірус у п'ятницю ввечері.

Читайте також: Трамп оголосив у США режим надзвичайної ситуації через коронавірус

Побоювання з приводу стану здоров'я Трампа виникли після того, як стало відомо, що він контактував із членом делегації президента Бразилії Жаіра Болсонару, який недавно відвідав США.

ЗМІ навіть повідомляли, що коронавірус нібито виявлено у самого Болсонару, з яким Трамп багато спілкувався. Однак Болсонару раніше в п'ятницю запевнив, що він здоровий.