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Все про:США (6350) Трамп (2581) COVID-19 (882) коронавірус (1)

 У Трампа немає коронавірусу

Тест президента США Дональда Трампа на коронавірус виявився негативним.

Про це повідомила прессекретар Білого дому Стефані Грішем, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Через тиждень після вечері з бразильською делегацією в Мар-а-Лаго у президента не проявилося жодних симптомів", - йдеться в заяві Білого дому.

За словами Грішем, результати аналізу Трампа на коронавірус негативні.

Раніше в суботу президент США повідомив, що здав аналіз на коронавірус у п'ятницю ввечері.

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Побоювання з приводу стану здоров'я Трампа виникли після того, як стало відомо, що він контактував із членом делегації президента Бразилії Жаіра Болсонару, який недавно відвідав США.

ЗМІ навіть повідомляли, що коронавірус нібито виявлено у самого Болсонару, з яким Трамп багато спілкувався. Однак Болсонару раніше в п'ятницю запевнив, що він здоровий.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181575
 
   
 Топ коментарі
 
скорее всего, сам Трамп и есть короновирус У Трампа нет коронавируса - Цензор.НЕТ 4199
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Нехай краще Трамп обстежитися на Зє-вірус . Загроза інфікування ним від контактів з Монікою Зелінскі набагато вища і наслідки можуть бути набагато небезпечнішими
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жаль
вообще несколько раз проверять нужно
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скорее всего, сам Трамп и есть короновирус У Трампа нет коронавируса - Цензор.НЕТ 4199
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Доня с белкой на голове точно болеет.... головой.
"Компания CureVac из Тюбингена стала причиной скандала между правительствами США и Германии."
Совместно с Институтом вакцин и биомедицинских препаратов им. Пола Эрлиха компания работает над созданием вакцины против нового вируса Sars-CoV-2.

Согласно «Welt am Sonntag» со ссылкой на правительственные круги, президент США Дональд Трамп пытается заманить немецких ученых, которые работают над вакциной против вируса Sars-CoV-2, в США или продавать препарат исключительно для своей страны. Газета сообщает, что президент США предлагает компании большую сумму для обеспечения исключительно ее работы. Трамп делает все возможное, чтобы получить вакцину для Соединенных Штатов . «Но только для Соединенных Штатов», - заявил источник в федеральном правительстве.
«Федеральное правительство очень заинтересовано в том, чтобы вакцины и активные вещества против нового коронавируса также разрабатывались в Германии и Европе», - сказал представитель Министерства здравоохранения. «В связи с этим правительство находится в интенсивном контакте с компанией CureVac». Заместитель руководителя СДПГ Бербель сказал, что возможная вакцина должна быть доступна каждому. «Все остальное будет скандальным. Пандемия касается всех, а не Америки прежде всего».
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жаль
вообще несколько раз проверять нужно
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Это было бы слишком просто...
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Ну єто пока что нет.
Он конечно в группе риска по возрасту, но скорее всего откачают
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У Трампа нет коронавируса...
Голодранец!

У Трампа нет коронавируса - Цензор.НЕТ 850
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Нехай краще Трамп обстежитися на Зє-вірус . Загроза інфікування ним від контактів з Монікою Зелінскі набагато вища і наслідки можуть бути набагато небезпечнішими
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Голубе, негайно самоізолюйтесь, у вас всі симптоми зараження Зє-вірусом. У Трампа нет коронавируса - Цензор.НЕТ 5388
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Всего лишь пока нет. Будет. Вопрос времени.
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Точнее, не только лишь нет. Мало кто может узнать, будет или не будет коронавирус в завтрашнем дне.
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Так он его и рассеял ,отомстил за «новичок»
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У вас несчастные случаи на стройке были?
Нет
Будут
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У Трампа нет коронавируса...

А сифилис мозга?
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ну...после угрозы импичмента (чуть зеленой шмарклей не перешибли))))... какой-то коронавирус для него...даже не сопля... ))))
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А у Пу взагалі мозга вже нема, в ботексній оболонці вже в мавзолеї лежить.
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Если у Яценюка короновирус то у тебя Петя он точно будет. И в отличие от Яценюка ты склеишь ласты со 100% вероятностью
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Самая печальная новость что у бубочки короновируса нету! Кстати что-то его не слышно. Коксом от страха закидываеться после марша ветеранов?
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Казали, що у Трампа є все, а в нього, виявляється, навіть коронавіруса нема. Жебрак, одним словом. У Трампа нет коронавируса - Цензор.НЕТ 9094
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Молодец Донни!Сразу видно,що мажет нос оксолинкой куме.
-Так.Мабуть и спит в баракамере У Трампа немає коронавірусу - Цензор.НЕТ 9132
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ось звідки ноги ростуть у вірусу. є в Трампа вакцина від зарази , 100 процентів
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Ось що солярій животворящій робить! Донні, шкварься кожного дня після кожного рукостискання. У Трампа немає коронавірусу - Цензор.НЕТ 9874
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ЭТО ИЗ ТОЙ СЕРИИ -
ТЫ СПИДОМ НИКОГДА НЕ ЗАБОЛЕЕШЬ !
ПОЧЕМУ !?
ГНДОН ТЫ !)
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