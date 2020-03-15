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Все про:візит (772) Євросоюз (2846) Кулеба Дмитро (248) Боррель (24) коронавірус (1)

 Боррель офіційно повідомив, що не приїде до Києва через коронавірус

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки, віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель офіційно поінформував Київ про те, що через пандемію коронавірусу Covid-19 відтермінував свій візит до України.

Про це йдеться в пресрелізі, поширеному в неділю Зовнішньою дипломатичною службою ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У повідомленні наголошується, що Боррель мав почати свій перший візит в Україну в неділю, 15 березня. "Однак через спалах Covid-19 і заходи, яких вжито для стримування вірусу, йому довелося відтермінувати цей візит. Він має намір відвідати Україну в найкоротші терміни", - констатують у Зовнішній дипломатичній службі.

У зв'язку з цим високий представник зателефонував міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі, щоб повідомити йому про це рішення і обговорити питання, що представляють взаємний інтерес. "Він підкреслив, що Україна залишається пріоритетним партнером для Євросоюзу. ЄС і надалі рішуче підтримуватиме суверенітет і територіальну цілісність України, а також її зусилля щодо проведення реформ", - йдеться в пресрелізі.

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Крім того, ЄС вітає кроки, "вжиті українським керівництвом щодо врегулювання конфлікту на сході країни і навколо Криму". "У зв'язку з майбутньою шостою річницею незаконної анексії Кримського півострова ЄС підтверджує, що він не визнає незаконну анексію Криму і Севастополя Росією", - підкреслили в службі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181574
 
 
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Ну и нех тебе крыса кремлевская здесь делать
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Хотя конечно хорошо бы чтобы больной вирусом плюнул тебе в морду. А потом проследили цепочку с кем ты в кремле общалось жабоед продажный
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Хай їде в Мацкву, там коронвірус тіко у Пу.
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Кроме того, ЕС приветствует шаги, "предпринятые украинским руководством по урегулированию конфликта на востоке страны и вокруг Крыма
Ето как ВОКРУГ КРЫМА? Тоесть мир в херсонской и одесской областях, а за сам крым уже даже речи не ведут?
Ето типо как Ермак договорился что Красный крест посетит пленных в ЛДНР, а за сотни пленных на Рашке даже разговора небыло
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