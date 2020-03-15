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Все про:Білорусь (956) залізниця (369) потяг (360) Росія (26696) COVID-19 (882)

 Росія і Білорусь припиняють залізничне сполучення з Україною

Росія і Білорусь припиняють залізничне сполучення з Україною через пандемію коронавірусу COVID-19 і рішення України закрити кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на пресслужби "Російських залізниць" і "Білоруської залізниці".

Зокрема, РЖД закриває залізничне сполучення з Україною і Молдовою. Курсування міжнародних пасажирських поїздів, причіпних і безпересадкових вагонів припиняється із 17 березня і до особливих вказівок.

Тимчасово відміняється курсування наступних поїздів:

  • №65/66 Москва - Кишинів (АТ "ФПК"),
  • №5/6 Москва - Київ (Українська залізниця),
  • №23/24 Москва - Одеса (Українська залізниця),
  • № 61/62 Москва - Миколаїв (Українська залізниця), включно з вагонами Херсон-Москва,
  • №73/74 Москва - Львів (Українська залізниця), включно з причіпними вагонами Хмельницький-Москва,
  • № 95/96 Москва - Кривий Ріг (Українська залізниця), включно з вагонами Полтава-Москва, Дніпро-Москва,
  • №53/54 Санкт-Петербург - Київ (Українська залізниця), включно з безпересадковими вагонами Харків-Санкт-Петербург,
  • №47/48 Москва - Кишинів (Молдавська залізниця),
  • №341/342 Москва - Кишинів (Молдавська залізниця),
  • №361/362 Санкт-Петербург - Кишинів (Молдавська залізниця),
  • №369/370 Баку - Київ (Азербайджанська залізниця).

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"Білоруська залізниця" тимчасово призупиняє курсування поїздів, безпересадкових і причіпних вагонів за низкою українських маршрутів.

  • №32/31 Київ-Рига, а також причіпного вагона Мінськ-Рига;
  • №53/54 Київ/Харків-Санкт-Петербург;
  • №86/85 Мінськ-Київ;
  • №94/93 Мінськ-Одеса;
  • №100/99 Мінськ-Запоріжжя, а також безпересадкових вагонів Мінськ-Кишинів;
  • №361/362 Кишинів-Санкт-Петербург, а також безпересадкових вагонів Гродно-Санкт-Петербург;
  • №371/372 Могильов-Львів, а також причіпних вагонів Барановичі-Львів і Мінськ-Могильов;
  • №856/855 Гомель-Сновськ;
  • №6390/6389 Сарни-Горинь-Здолбунів;
  • №6309/6310 і №6315/6316 Ковель-Хотислав.

Крім того, змінюється маршрут руху прикордонних поїздів №6217/6218 Барановичі-Удрицьк-Барановичі і №6342/6341, 6344/6343 Брест-Заболоття-Брест.

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Скасовуються і тимчасово не курсуватимуть:

  • потяг №31/32 Київ-Рига відправленням із Києва з 16.03.2020 р., відправленням із Риги з 17.03.2020 р., а також причіпний вагон Мінськ-Рига відправленням із Мінська та Риги 17.03.2020 р.;
  • потяг №54/53 Київ/Харків-Санкт-Петербург відправленням із Києва та Харкова з 15.03.2020, відправленням із Санкт-Петербурга з 16.03.2020 р.;
  • потяг №86/85 Мінськ-Київ відправленням із Мінська з 15.03.2020 р., відправленням із Києва з 16.03.2020 р.;
  • потяг №94/93 Мінськ-Одеса відправленням із Мінська з 17.03.2020 р., відправленням з Одеси з 18.03.2020 р.;
  • потяг №100/ 99 Мінськ-Запоріжжя відправленням із Мінська з 16.03.2020 р., відправленням із Запоріжжя з 18.03.2020 р.;
  • потяг №856/855 Гомель-Сновськ-Гомель відправленням із Гомеля і Сновська з 21.03.2020 р.;
  • потяг №361/362 Кишинів-Санкт-Петербург відправленням із Кишинева з 15.03.2020 р., відправленням із Санкт-Петербурга з 17.03.2020 р;
  • безпересадочні вагони сполученням Гродно-Санкт-Петербург курсують в складах поїздів №26 / 362 відправленням з Гродно з 16.03.2020;
  • безпересадкові вагони сполученням Гродно-Санкт-Петербург, що курсують у складах поїздів №83/7/25 відправленням із Санкт-Петербурга з 17.03.2020 р.;
  • безпересадкові вагони сполученням Мінськ-Кишинів курсують у складах поїздів №100/362 відправленням із Мінська з 16.03.2020 р.;
    безпересадкові вагони сполученням Кишинів-Мінськ, що курсують у складах поїздів №361 / 99 відправленням із Кишинева з 15.03.2020 р.;
  • прикордонний потяг №6390/6389 Сарни-Горинь-Здолбунів відправленням від станцій Сарни та Горинь із 16.03.2020 р.;
  • прикордонний потяг №6309/6310 Ковель-Хотислав відправленням від станцій Ковель та Хотислав із 16.03.2020 р.;
  • прикордонний потяг №6315/6316 Ковель-Хотислав відправленням від станцій Ковель із 16.03.2020 р. і Хотислав із 17.03.2020 р.

Потяг міжнародних ліній №371 Могильов-Львів відправленням із Могильова 15.03.2020 р. прямуватиме до станції Горинь і 16.03.2020 р. відправиться назад маршрутом Горинь-Могильов. Надалі потяг №371/372 Могильов-Львів-Могильов скасовується і тимчасово не курсуватиме. Натомість причіпний вагон Барановичі-Львів відправленням із Барановичів із 15.03.2020 р. і відправленням зі Львова з 16.03.2020 р. скасовується.

До останньої прикордонної станції скорочується маршрут прямування прикордонних поїздів Брест-Заболоття і Барановичі-Удрицьк:

потяги №6342/6341 і №6344/6343 Брест-Заболоття з 16.03.2020 р. курсуватимуть сполученням Брест-Хотислав;
потяг №6217/6218 Барановичі-Удрицьк із 16.03.2020 р. курсуватиме сполученням Барановичі-Горинь.

Нагадаємо, 14 березня Рада національної безпеки й оборони ухвалила рішення з 17 березня закрити пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для українців, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску залишаться відкритими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181572
 
   
 Топ коментарі
 
Закрытия границы от зелёных предателей не дождались, расия сама закрыла...
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C Польшей и Словакией закрыла. Вот такие приоритеты ЗЕКоманды.
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Хоч якийсь плюс...
Потім можна і не поновлювати.
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Да и Слава Богу Россия и Беларусь прекращают железнодорожное сообщение с Украиной - Цензор.НЕТ 4088 А Лугандон я так понял, это святое для Зеленского , закрывать не будут , закроют наверно , когда Лугандонцы начнут дохнуть пачками прямо на КПП
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Бажано, не доїзжаючи КПВВ, щоб прикордонники не постраждали.
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Ватне прокацапське керівництво УЗ до сьогодні вважає УЗ частиною транспортної системи РЖД керованою кремлем і чітко виконує всі всі вказівки москви . Роздуваючись від пихи , збиваючи коліна мчаться до москви на кожну нараду яку вона проводить . Потрібно чистити менеджмент УЗ на всіх рівнях .
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УЗ- конкретный заповедник коммунизма,там 90% адептов ***** и любители хрюсского мирка
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мы должни были первые закрыть с этой помойной ямой границу!подонки зелеНые
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Ми должни билі пєрвиє закрить с етой помойной ямой граніцу! Падонкі соеВиє Россия и Беларусь прекращают железнодорожное сообщение с Украиной - Цензор.НЕТ 7746
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Если за шесть лет Украинская власть боялась закрыть железнодорожные сообщение, так это сделали россияне. Молодцы. Власть Украины прошлая, и нынешняя боялись что то сделать лишь бы чего не вышло??? 6 год войны, а они рассуждают о вызовом режиме. Быстрее россияне введут визовый режим, чем маргиональная власть в Украине. Читайте и наслаждайтесь тупостью и трусостью избранной Вами власти. Лишь бы не Порошенко, сказала Скобелева, и тупое стадо проголосовало за Зеленского
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Шо, Зеленский уже шесть лет у власти и до сих пор не закрыл границу? А кем тогда Порошенко числился все пять лет?
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ты читать умеешь? а понять то что прочёл извилин не хватает...
ну зебилы, ну до чего тупые...
********...
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Для зеленых недоумков.Зеленая турбовласть остановила движение поездов с Польшей, Словакией .Но с Кацапией пока нет.С 17 числа , синхронно с Кацапстаном.Да и мародер теперь папик Беня ,хозяин МАУ.
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А наш пупочка побоявся це зробити і пункти пропуску з ордло відкриті, немає іх в списку, тільки 3
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И тут нас агрессор опередил..., нам же все недосуг...
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Тримаємо ✊ що з говенью це назавжди.
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Ау "металісти"! Є шанс розібрати рейки на метал.
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Москва-Львов то зачем?
Как спасать русский мир?

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Вся нечисть, мікро і макро,історично лізе в Україну з Московського царства.
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