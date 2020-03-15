 Росія і Білорусь припиняють залізничне сполучення з Україною

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на пресслужби "Російських залізниць" і "Білоруської залізниці".

Зокрема, РЖД закриває залізничне сполучення з Україною і Молдовою. Курсування міжнародних пасажирських поїздів, причіпних і безпересадкових вагонів припиняється із 17 березня і до особливих вказівок.

Тимчасово відміняється курсування наступних поїздів:

№65/66 Москва - Кишинів (АТ "ФПК"),

№5/6 Москва - Київ (Українська залізниця),

№23/24 Москва - Одеса (Українська залізниця),

№ 61/62 Москва - Миколаїв (Українська залізниця), включно з вагонами Херсон-Москва,

№73/74 Москва - Львів (Українська залізниця), включно з причіпними вагонами Хмельницький-Москва,

№ 95/96 Москва - Кривий Ріг (Українська залізниця), включно з вагонами Полтава-Москва, Дніпро-Москва,

№53/54 Санкт-Петербург - Київ (Українська залізниця), включно з безпересадковими вагонами Харків-Санкт-Петербург,

№47/48 Москва - Кишинів (Молдавська залізниця),

№341/342 Москва - Кишинів (Молдавська залізниця),

№361/362 Санкт-Петербург - Кишинів (Молдавська залізниця),

№369/370 Баку - Київ (Азербайджанська залізниця).

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"Білоруська залізниця" тимчасово призупиняє курсування поїздів, безпересадкових і причіпних вагонів за низкою українських маршрутів.

№32/31 Київ-Рига, а також причіпного вагона Мінськ-Рига;

№53/54 Київ/Харків-Санкт-Петербург;

№86/85 Мінськ-Київ;

№94/93 Мінськ-Одеса;

№100/99 Мінськ-Запоріжжя, а також безпересадкових вагонів Мінськ-Кишинів;

№361/362 Кишинів-Санкт-Петербург, а також безпересадкових вагонів Гродно-Санкт-Петербург;

№371/372 Могильов-Львів, а також причіпних вагонів Барановичі-Львів і Мінськ-Могильов;

№856/855 Гомель-Сновськ;

№6390/6389 Сарни-Горинь-Здолбунів;

№6309/6310 і №6315/6316 Ковель-Хотислав.

Крім того, змінюється маршрут руху прикордонних поїздів №6217/6218 Барановичі-Удрицьк-Барановичі і №6342/6341, 6344/6343 Брест-Заболоття-Брест.

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Скасовуються і тимчасово не курсуватимуть:

потяг №31/32 Київ-Рига відправленням із Києва з 16.03.2020 р., відправленням із Риги з 17.03.2020 р., а також причіпний вагон Мінськ-Рига відправленням із Мінська та Риги 17.03.2020 р.;

потяг №54/53 Київ/Харків-Санкт-Петербург відправленням із Києва та Харкова з 15.03.2020, відправленням із Санкт-Петербурга з 16.03.2020 р.;

потяг №86/85 Мінськ-Київ відправленням із Мінська з 15.03.2020 р., відправленням із Києва з 16.03.2020 р.;

потяг №94/93 Мінськ-Одеса відправленням із Мінська з 17.03.2020 р., відправленням з Одеси з 18.03.2020 р.;

потяг №100/ 99 Мінськ-Запоріжжя відправленням із Мінська з 16.03.2020 р., відправленням із Запоріжжя з 18.03.2020 р.;

потяг №856/855 Гомель-Сновськ-Гомель відправленням із Гомеля і Сновська з 21.03.2020 р.;

потяг №361/362 Кишинів-Санкт-Петербург відправленням із Кишинева з 15.03.2020 р., відправленням із Санкт-Петербурга з 17.03.2020 р;

безпересадочні вагони сполученням Гродно-Санкт-Петербург курсують в складах поїздів №26 / 362 відправленням з Гродно з 16.03.2020;

безпересадкові вагони сполученням Гродно-Санкт-Петербург, що курсують у складах поїздів №83/7/25 відправленням із Санкт-Петербурга з 17.03.2020 р.;

безпересадкові вагони сполученням Мінськ-Кишинів курсують у складах поїздів №100/362 відправленням із Мінська з 16.03.2020 р.;

безпересадкові вагони сполученням Кишинів-Мінськ, що курсують у складах поїздів №361 / 99 відправленням із Кишинева з 15.03.2020 р.;

безпересадкові вагони сполученням Кишинів-Мінськ, що курсують у складах поїздів №361 / 99 відправленням із Кишинева з 15.03.2020 р.; прикордонний потяг №6390/6389 Сарни-Горинь-Здолбунів відправленням від станцій Сарни та Горинь із 16.03.2020 р.;

прикордонний потяг №6309/6310 Ковель-Хотислав відправленням від станцій Ковель та Хотислав із 16.03.2020 р.;

прикордонний потяг №6315/6316 Ковель-Хотислав відправленням від станцій Ковель із 16.03.2020 р. і Хотислав із 17.03.2020 р.

Потяг міжнародних ліній №371 Могильов-Львів відправленням із Могильова 15.03.2020 р. прямуватиме до станції Горинь і 16.03.2020 р. відправиться назад маршрутом Горинь-Могильов. Надалі потяг №371/372 Могильов-Львів-Могильов скасовується і тимчасово не курсуватиме. Натомість причіпний вагон Барановичі-Львів відправленням із Барановичів із 15.03.2020 р. і відправленням зі Львова з 16.03.2020 р. скасовується.

До останньої прикордонної станції скорочується маршрут прямування прикордонних поїздів Брест-Заболоття і Барановичі-Удрицьк:

потяги №6342/6341 і №6344/6343 Брест-Заболоття з 16.03.2020 р. курсуватимуть сполученням Брест-Хотислав;

потяг №6217/6218 Барановичі-Удрицьк із 16.03.2020 р. курсуватиме сполученням Барановичі-Горинь.

Нагадаємо, 14 березня Рада національної безпеки й оборони ухвалила рішення з 17 березня закрити пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для українців, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску залишаться відкритими.