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Все про:Мінздоров'я (1238) ресторани (71) COVID-19 (882) Ємець Ілля (7)

 Міністр охорони здоров'я Ємець пропонує обмежити роботу кафе та ресторанів через коронавірус

Досвід інших країн показує, що закриття ресторанів і кафе - дієвий захід у боротьбі з поширенням коронавірусу.

Про це міністр охорони здоров'я Ілля Ємець заявив під час обговорення законопроєкту про протидію коронавірусу, який зараз розробляє МОЗ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Досвід зарубіжних країн показує, що закриття закладів громадського харчування - дієвий захід у боротьбі з коронавірусом. Вважаю, що нам потрібно діяти на випередження, чітко і рішуче", - сказав Ємець.

Напередодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков попередив, що обмеження, які Україна запровадила через пандемію коронавірусу, можуть стати ще жорсткішими.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181569
 
   
 Топ коментарі
 
это волбюнтаризм! где тогда зебилы будут "уставать ат вайны"? Министр здравоохранения Емец предлагает ограничить работу кафе и ресторанов из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 937
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Предлагаю ограничить работу министров!
От них больше вреда, чем пользы.
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А с советником по жратве в СНБО Сивухой это согласовали?
Министр здравоохранения Емец предлагает ограничить работу кафе и ресторанов из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 2672
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Но оставить кпп с ордло! Это как назвать?
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ага,

а Юзик из дому будет брать на обед ведро борща
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Бо їжа з їдальні ВР вже не по кишені...
Міністр охорони здоров'я Ємець пропонує обмежити роботу кафе та ресторанів через коронавірус - Цензор.НЕТ 8422
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Этот рассадник короновиоуса надо закрыть.
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Бобікам пофіг,вони чекають вже рік дешевих євроблях.
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А пенсионеров (всех) в морг отвозить тоже на опережение?
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бач ти, як соєва алкашня заворушилась.. як же вони бідні тверезими на зелену Україну дивитися зможуть.. Он і голов-алкаш вже пролікувався від запою..Прискакав з Іспанії, мабуть і віруса прихопив з собою, бо цьому жлобу віддати халяву завжди жалко
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И продуктовые маркеты надо закрыть. И склады.
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А кпп с ордло? Там толпы перносчиков! Потом они в магазинах,банкоматах,транспорте рядом! В том же Киеве!
Это министр понимает? Или у него другие соображения? Ресторан закрыть важнее?
Ну тупппыееее...!
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В живых останутся те,кто заказывает ресторанный хавчик на дом.Нет худа без добра.Служба доставки приподнимется Міністр охорони здоров'я Ємець пропонує обмежити роботу кафе та ресторанів через коронавірус - Цензор.НЕТ 6047
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Конечно действенный . Только у них ещё налоговые каникулы вводят , когда бизнес ограничивают .
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Так что с границами ордло и Крыма ?! Там оборудовали отстойники на 2 недели карантина для въезжающих ?
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