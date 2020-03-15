 Міністр охорони здоров'я Ємець пропонує обмежити роботу кафе та ресторанів через коронавірус

Про це міністр охорони здоров'я Ілля Ємець заявив під час обговорення законопроєкту про протидію коронавірусу, який зараз розробляє МОЗ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Досвід зарубіжних країн показує, що закриття закладів громадського харчування - дієвий захід у боротьбі з коронавірусом. Вважаю, що нам потрібно діяти на випередження, чітко і рішуче", - сказав Ємець.

Напередодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков попередив, що обмеження, які Україна запровадила через пандемію коронавірусу, можуть стати ще жорсткішими.

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