 COVID-19: у Радомишлі закрили ринок, який попри заборону продовжував роботу

Про це повідомила Радомишльська міська рада у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Усупереч ухваленому рішенню, міський ринок 15.03.2020 року почав свою роботу. Спільними діями інспектора з благоустрою міської ради та працівників Радомишльського відділення поліції роботу ринку було припинено", - йдеться в повідомленні.
У міськраді зазначають, що 14 березня на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було прийнято рішення про тимчасове припинення роботи всіх ринків, підприємств громадського харчування і ресторанного господарства на території міста Радомишль та розважальних закладів у Радомишльській ОТГ.
Нагадаємо, жінка, яка інфікувалася коронавірусом, померла в Радомишлі 13 березня. Це перша смерть від коронавірусу на території України.
Жінка на початку березня побувала в Польщі, на зворотному шляху гостювала у родичів у Львові. Коли їй стало зле, вона не відразу звернулася до лікарів, продовжувала відвідувати церкву і ринок. Наразі в Радомишлі закрито ринки, призупинено рух громадського транспорту. Церкву й автовокзал, які відвідувала жінка, продезінфікували. Ізольовано 22 людей, із якими контактувала інфікована.
почему банкет должен быть за счёт отдельных категорий граждан?
мировая проблема (или обильно увлажнённые памперсы) - не повод крысятничать.
Продадут пару туфель и пропьют...
Жизнь продолжается.
Сегодня, 15 марта, стало известно, что бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк прибыл в клинику «Борис». Очевидцы сообщают, что политика заметили в медицинской маске и в обессиленном состоянии. Об этом пишет сайт Обозреватель ссылаясь на личные источники. По его словам, авто Яценюка Toyota Sequoia подъехало к черному ходу медучреждения. На переднем пассажирском сидении находился бывший премьер. Он долго собирался с силами, чтобы выйти из салона. После этого, бывшему премьер-министру помогли дойти до входной двери, держа под руки. Примечательно, что охранник, который сопровождал Яценюка, также был в медицинской маске.
В то же время пресс-секретарь Яценюка Ольга Лапло прокомментировала данную новость. Она сообщила, что ничего серьезного с политиком не произошло. Ольга отметила, что Яценюк якобы приехал в клинику «Борис» для планового обследования.
мий частенько руки й пику,
маску одягни на морду
й натягни на себе торбу
Хай на голову вдягає -
Вже не торбу а труси.
В небезпечні ці часи..
А здесь случай смерти от коронавируса зафиксирован с самом Радомышле, а людям кажется, что их это не касается, главное для них - сиюминутная выгода. Печально.
Чем рынок хуже магазина?
купленные)люди, депутаты всегда в органах местной\центральной власти.