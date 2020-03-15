 COVID-19: у Радомишлі закрили ринок, який попри заборону продовжував роботу

Про це повідомила Радомишльська міська рада у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Усупереч ухваленому рішенню, міський ринок 15.03.2020 року почав свою роботу. Спільними діями інспектора з благоустрою міської ради та працівників Радомишльського відділення поліції роботу ринку було припинено", - йдеться в повідомленні.

У міськраді зазначають, що 14 березня на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було прийнято рішення про тимчасове припинення роботи всіх ринків, підприємств громадського харчування і ресторанного господарства на території міста Радомишль та розважальних закладів у Радомишльській ОТГ.

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Нагадаємо, жінка, яка інфікувалася коронавірусом, померла в Радомишлі 13 березня. Це перша смерть від коронавірусу на території України.

Жінка на початку березня побувала в Польщі, на зворотному шляху гостювала у родичів у Львові. Коли їй стало зле, вона не відразу звернулася до лікарів, продовжувала відвідувати церкву і ринок. Наразі в Радомишлі закрито ринки, призупинено рух громадського транспорту. Церкву й автовокзал, які відвідувала жінка, продезінфікували. Ізольовано 22 людей, із якими контактувала інфікована.