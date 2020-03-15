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Все про:квитки (58) МАУ (153) COVID-19 (882)

 Ціни на квитки МАУ виросли у 2-12 разів, компанія стверджує, що вони формуються автоматично залежно від попиту (оновлено)

Напередодні припинення авіарейсів через коронавірус різко зросли ціни на квитки "Міжнародних авіаліній України". У МАУ кажуть, що це сталося автоматично через збільшення попиту.

Нові ціни на квитки опубліковано на офіційному сайті компанії, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, квиток на рейс Париж-Київ коштує майже 16 тисяч гривень.

Ціни на квитки МАУ виросли у 2-12 разів, компанія стверджує, що вони формуються автоматично залежно від попиту 01

Зі столиці Ізраїлю, Тель-Авіва дістатися до Києва 15 і 16 березня можна за 13 тисяч гривень.

На сайті, як і раніше, відображаються ціни на найближчі дати. Якби кордон не закрили, то квитки коштували б у межах 6-7,5 тис. за економ-клас.

Ціни на квитки МАУ виросли у 2-12 разів, компанія стверджує, що вони формуються автоматично залежно від попиту 02

З Відня, столиці Австрії, квиток до Києва на 15 березня коштує 14 тис. гривень, на 16 - майже 20 тис.

Ціни на квитки МАУ виросли у 2-12 разів, компанія стверджує, що вони формуються автоматично залежно від попиту 03

Читайте також: МАУ планує додаткові рейси для повернення українців на батьківщину

Якби кордони не закрили, дістатися з Відня економ-класом можна було б за 1,5-2,5 тис. гривень. Такі ціни були вказані для квитків на 17 і 18 березня, які зараз купити вже неможливо.

У МАУ стверджують, що не формують вартість квитків "у ручному режимі", і зазначають, що на ціну впливає інтенсивність продажів, попит на період часу тощо, повідомляє "Суспільне".

У компанії заявили, що "не МАУ приймала рішення про обмеження пасажирського сполучення".

"Авіакомпанія МАУ відійшла від ручного режиму формування вартості перельотів багато років назад і не має наміру повертатися до кам'яного віку. У МАУ зазначають, що головний союзник зростання цін на авіаквитки - це паніка. Авіакомпанія робитиме все можливе і залежне від неї для того, щоб після закінчення терміну дії карантину ситуація нормалізувалася", - додав авіаперевізник.

Нагадаємо, 14 березня Рада національної безпеки й оборони ухвалила рішення з 17 березня закрити пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для українців, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску залишаться відкритими.

Читайте також: Зеленський: Закликаю всіх громадян повернутися в Україну впродовж 3 діб, потім авіасполучення буде повністю закрито. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181564
 
 
 Топ коментарі
 



Дмитрий

@dmitriypaut


Зеленскай:
- Мы будим присекать все попытки спкуляций на короновирусе.


МАУ за сутки до закрытия границ резко подняли цены на билеты
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Я вам даже скажу бенину отмазку: через 2 недели он со скорбной репой будет говоить, что МАУ из-за коронавируса понёс огромные убытки, которые надо компенсировать из бюджета. Компания МАУ перед закрытием границ подняла цены на билеты в 2–12 раз - Цензор.НЕТ 2517
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ШО там моника рассказывала про МАРОДЕРОВ???
руководство и хозяев мау в тюрьму???)))))
гбр почему спишь? или сссышь?
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Один мой знакомый в январе летел из Каира в Нью-Йорк через Киев. Естественно МАУ. Тогда Каким-то невероятным образом у них были хорошие цены на билеты. В Борисполе (ВНИМАНИЕ) при пересадке (!!!) у него потребовали заплатить за ручную кладь (гитара) 150 долларов. Еще раз: за гитару, которая уже была допущена в ручную кладь в Каире. Бесплатно.
Он эту гитару в Борисполе у них перед носом разбил и оставил им на память.
Когда он мне это рассказывал я ощущал "испанский стыд" за Украину.
И еще - ни разу билеты Киев - Нью-Йорк у МАУ (прямой рейс) не были лучше по цене от билетов других европейских авиакомпаний. Даже с учетом аэропорта пересадки (то есть дополнительных аэропортовых сборов).
Игорь Валерьевич просто патологически жадное существо.
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_В Йорк выгодней с пересадкой через Европу. Монополии - это химически чистое, концентрированное зло! Цены на билеты МАУ выросли в 2–12 раз, компания утверждает, что они формируются автоматически в зависимости от спроса - Цензор.НЕТ 2567
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Деньги не пахнут а о СОВЕСТИ речь не ведем.Так ее и небыло..А в голове одно БАБЛО!
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Ця шобла і на ПБ і на короновірусі та хоч на смерті рідних - все одно заробе та тіки про вигоду і думає... Продадуть за копійку хоч неньку хоч друзів, про громодян пересічних можна не казати взагалі - бидло, за їх оцінками, і до уваги не береться....худоба. Отож голосуємо далі за нашіх СЛУГ з їх золотими смартфонами!
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Польська компанія LOT оголосила що поляки можуть повернутись до дому їхніми літаками по створеній програмі "LOT DO DOMU" заплативши 400 злотих за білет (це менше 100!!! євро) решту буде доплачувати держава - ось це і є ЄВРОПА!!!
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Мародёры !
В каждом государстве должно быть уголовное наказание за мародёрство ! И это должно быть исключением , где наказание должно караться смертной казнью !
Собственника компании МАУ ( и (или) его гендиректора ) расстрелять не отходя от кассы !
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Я б для тех, кто поперся отдыхать по путевкам несмотря на эпидемию, потому что "грошей жалко, я ж заплатыв" - поднял бы цены раз в 500.
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Это дело каждого, ты заболеешь хоть так хоть так. Конечно чем позже тем больше выроятность что легче перенесешь т к уже будет доступное лечение
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Поняли ребята, теперь что бы летать надо быть богатым
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Браво Беня. Даже на беде сумеет нажиться.
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Хотя если все проанализировать то они ету самую беду и организовывают, от войны до епидемий и ажиотажа
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Зеленский-барыга и мародер.
Не только на войне зарабатывает, а и на эпидемии.
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зеЛя и его банда грязные и поганые барыги.
а еще на Пороха вякали что-то!
подонки!
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Так тепер черга нинішній владі через збільшення попиту підняти ціну доллара в два чи більше рази. А завтра, в понеділок 16.03.20, жид коломойський поверне собі Приватбанк через суд і всі ваші депозити в ньому через попит на гривні.
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Висновок один: Коломойша заробить навіть на трупах!!!
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Ви всі ще заплатите Каломойші компенсацію за вимушений простій його літаків.
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Для тих, хто хоче знати, що таке справжнє мародерство - оце воно і є. І чистому вигляді. І всі, хто має мізки, можуть визначити і головного мародер України.
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і де зараз ці критикани омеляна?! якби він не запровадив в країні лоукости, бєня і далі "мав" би нас, як має зараз користуючись коронавірусом!
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73% овечек, вы понимаете, что год назад вы выбрали президентом марионетку, которая принадлежит вот этому самому олигарху, который сейчас наживается на застрявших людях.

Вы понимаете, что год назад нужно было слушать умных людей, а не то, что вам рассказывали по телеканалу, который принадлежит вот этому самому олигарху, который сейчас наживается на застрявших людях.
До вас дошло, что из-за вашей тупости, сегодня вся страна принадлежит вот этому самому олигарху, который сейчас наживается на застрявших людях?
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Ну и хорошо. Может будут шариться меньше и всякой заразы меньше привозить...
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Наверное зарплаты будут повышать для экипажей МАУ от 2 до 12 раз.
Барыги они и есть барыги вне зависимости от масти и величины мошны.
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Дитячий письменник

@chemodanov_di


Коли твій кишеньковий шнирь дав українцям 72 години, щоб повернутись додому, а ти майже монополіст на ринку авіаперевезень.
Ціни на квитки МАУ виросли у 2-12 разів, компанія стверджує, що вони формуються автоматично залежно від попиту - Цензор.НЕТ 90
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Беня хоче самого самого себе перевершити та побудувати більший ніж раніше побудований ним же найбільший у світі єврейський комплекс?
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Каломойський ,Вазєлінскій , лайно ...А какая разница?
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Но поманите Порох-мародёр,а Зеля-красавчик...
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)))))) автоматически говорите , а в других странах за получение неправомерной выгоды в тюрьму сажают .
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