 Ціни на квитки МАУ виросли у 2-12 разів, компанія стверджує, що вони формуються автоматично залежно від попиту (оновлено)

Нові ціни на квитки опубліковано на офіційному сайті компанії, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, квиток на рейс Париж-Київ коштує майже 16 тисяч гривень.
Зі столиці Ізраїлю, Тель-Авіва дістатися до Києва 15 і 16 березня можна за 13 тисяч гривень.
На сайті, як і раніше, відображаються ціни на найближчі дати. Якби кордон не закрили, то квитки коштували б у межах 6-7,5 тис. за економ-клас.
З Відня, столиці Австрії, квиток до Києва на 15 березня коштує 14 тис. гривень, на 16 - майже 20 тис.
Якби кордони не закрили, дістатися з Відня економ-класом можна було б за 1,5-2,5 тис. гривень. Такі ціни були вказані для квитків на 17 і 18 березня, які зараз купити вже неможливо.
У МАУ стверджують, що не формують вартість квитків "у ручному режимі", і зазначають, що на ціну впливає інтенсивність продажів, попит на період часу тощо, повідомляє "Суспільне".
У компанії заявили, що "не МАУ приймала рішення про обмеження пасажирського сполучення".
"Авіакомпанія МАУ відійшла від ручного режиму формування вартості перельотів багато років назад і не має наміру повертатися до кам'яного віку. У МАУ зазначають, що головний союзник зростання цін на авіаквитки - це паніка. Авіакомпанія робитиме все можливе і залежне від неї для того, щоб після закінчення терміну дії карантину ситуація нормалізувалася", - додав авіаперевізник.
Нагадаємо, 14 березня Рада національної безпеки й оборони ухвалила рішення з 17 березня закрити пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для українців, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску залишаться відкритими.
руководство и хозяев мау в тюрьму???)))))
гбр почему спишь? или сссышь?
Он эту гитару в Борисполе у них перед носом разбил и оставил им на память.
Когда он мне это рассказывал я ощущал "испанский стыд" за Украину.
И еще - ни разу билеты Киев - Нью-Йорк у МАУ (прямой рейс) не были лучше по цене от билетов других европейских авиакомпаний. Даже с учетом аэропорта пересадки (то есть дополнительных аэропортовых сборов).
Игорь Валерьевич просто патологически жадное существо.
В каждом государстве должно быть уголовное наказание за мародёрство ! И это должно быть исключением , где наказание должно караться смертной казнью !
Собственника компании МАУ ( и (или) его гендиректора ) расстрелять не отходя от кассы !
Не только на войне зарабатывает, а и на эпидемии.
а еще на Пороха вякали что-то!
подонки!
Вы понимаете, что год назад нужно было слушать умных людей, а не то, что вам рассказывали по телеканалу, который принадлежит вот этому самому олигарху, который сейчас наживается на застрявших людях.
До вас дошло, что из-за вашей тупости, сегодня вся страна принадлежит вот этому самому олигарху, который сейчас наживается на застрявших людях?
Барыги они и есть барыги вне зависимости от масти и величины мошны.
Дитячий письменник
@chemodanov_di
Коли твій кишеньковий шнирь дав українцям 72 години, щоб повернутись додому, а ти майже монополіст на ринку авіаперевезень.