 На Донбасі за минулий тиждень загинули п'ятеро українських військовослужбовців, - Кулеба. ФОТО

Про це повідомив у твітері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Доки немає реального припинення вогню, я публікуватиму щотижневу гілку про російську агресію проти України. За минулий тиждень: 16 українських військових зазнали поранень; 5 вбито на передовій або померли в лікарні", - написав він.

Міністр опублікував імена та фотографії загиблих.

Андрій Ведешин

Віктор Солтис





Богдан Петренко

Ілля Пережогин

Євген Черних