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 На Донбасі за минулий тиждень загинули п'ятеро українських військовослужбовців, - Кулеба. ФОТО

П'ятеро військовослужбовців Об'єднаних сил загинули і 16 зазнали поранень на сході України упродовж тижня.

Про це повідомив у твітері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Доки немає реального припинення вогню, я публікуватиму щотижневу гілку про російську агресію проти України. За минулий тиждень: 16 українських військових зазнали поранень; 5 вбито на передовій або померли в лікарні", - написав він.

Міністр опублікував імена та фотографії загиблих.

На Донбасі за минулий тиждень загинули пятеро українських військовослужбовців, - Кулеба 01

Андрій Ведешин

На Донбасі за минулий тиждень загинули пятеро українських військовослужбовців, - Кулеба 02

Віктор Солтис


На Донбасі за минулий тиждень загинули пятеро українських військовослужбовців, - Кулеба 03

Богдан Петренко

На Донбасі за минулий тиждень загинули пятеро українських військовослужбовців, - Кулеба 04

Ілля Пережогин

На Донбасі за минулий тиждень загинули пятеро українських військовослужбовців, - Кулеба 05

Євген Черних

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181562
 
 
 Топ коментарі
 
Вічна пам'ять вам, Брати! Хай згине московія! Смерть ворогам!!!
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Царствіє небесне вам, Герої!!!

Ганьба шмарклі!
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с магазинов идут налоги - на содержание ВСУ...
а уж про мародерство - зебюилам нужно вообще заткнуться: таких мародеров как зебилы и вислюк оманський - сложно найти даже в рашке
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И где то "содержание ВСУ"??? За 6 лет - максимум обновили униформу и ИРП!!!
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Посчитай могилки своих ватных братков.
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Вічна пам'ять вам, Брати! Хай згине московія! Смерть ворогам!!!
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Царствіє небесне вам, Герої!!!

Ганьба шмарклі!
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Чого живуть всякі зеленські, сивохи, єрмаки і тому подібна зелена гидота, а помирають УКРАЇНЦІ?!! Має бути НАВПАКИ!!!
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Світла та вічна пам'ять Героям України.
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Пострілюють, провокації. (Членомкомандуючий по роялю)
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Скольких уже молодых пацанов Украина похоронила и скольких ещё похоронит Лишь бы их смерти были не напрасны Потому что судя по последним действиям маленького иудейского кривляки всё идёт к сдаче интересов Украины
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Погибли даже не в бою а были расстреляны врагом. Ето результат миролюбства и договоренностей Зелупы и *****. Ихняя кровь на ваших руках.
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___________________ЗАПОВІТ_____________________

Як умру, то не ховайте мене у могилі, з кродним полум'ям віддайте тіло Батьківщині!
Хай мій дух із димом білим в височінь здійметься, знайте, серцю полум'яним
і в землі не гніється!
Та хай ворог не радіє, мати хай не плаче, що загинув за Соборну Україну молодий козаче,
Повернуся я додому, з попелу повстану, соколом злечу на землю - знов до війська стану!
Поженем тоді ми, браття, плем'я це кацапське, щоб відчули як гуляють шаблі гайдамацькі!
Довго - довго ворог - лютий вже панує у нашій країні..
Атакуйте, соколи! Слава! Слава! Слава Україні!!!
(Невідомий автор)
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Пятеро военнослужащих Объединенных сил погибли и 16 ранены на востоке Украины в течение недели. Источник: https://censor.net.ua/n3181562

Земля пухом Героям України На Донбассе за минувшую неделю погибли пятеро украинских военных, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7970

Земля бетонам ворогам Україні і п`ятій колоні На Донбассе за минувшую неделю погибли пятеро украинских военных, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7970 На Донбассе за минувшую неделю погибли пятеро украинских военных, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7970 На Донбассе за минувшую неделю погибли пятеро украинских военных, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7970

На Донбассе за минувшую неделю погибли пятеро украинских военных, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1614
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У порохоотсосов короткая памать - уже забыли про Дебальцево, Илловайск, Изварьино ...
Никто за эти военные преступления так и не ответил.
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У Зе/ малоросов осліплені очі - Україну зараз здають оптом більше ніж при Януковощі, в Іловайську до речі нащі вояки проривались і втрати були 1 до 1 го у наших ворогів На Донбасі за минулий тиждень загинули п'ятеро українських військовослужбовців, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5947
Дебальцево досі згадують і преподаютьу військових ВУЗах всього світу як вдалу евакуацію військового складу з мінімальними втратами, а ворог тоді загубив у команді 200 у три раза більше своїх вояків ніж Україна На Донбасі за минулий тиждень загинули п'ятеро українських військовослужбовців, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5947
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Ватный рашистский длбб, тогда было вторжение войск рф и активные боевые действия ,а в Дебильцево дали вам звизды по самые гланды,а сейчас позиционная окопная война ,андэстэнд ступид?
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Никто не мешает украинскому народу управлять своим государством, не ленитесь это же ваша Родина,жизни отдаём за свою Родину,а управлять ленимся в своём государстве и доверяем управление то советскому народу.то лицам другой веры.
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Это он намекает, что нужен мир любой ценой? Значит потери увеличатся, ЗЕ с ХУ-ЛОМ постараются.
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Надо было в ответку 45 положить, чтобы неповадно было.
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И это было бы правильно. В Сирии турки беспилотниками нанесли урон рашистам и рашисты молчат в тряпочку.
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пятеро за неделю...
подлец моника не хочет прекратить стрелять и закончить войну??
может этому козлу пора в отставку?
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Зеленский! за смерти этих воинов ты еще ответишь.
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Кацапня просто уже нагло издевается над нашей армией . Впечатление такое что они словно упражняются на стрельбище , в стрельбе по пустым бутылкам .

Боже какой позор для страны , иметь такого серливого говнокомандующего . На Донбасі за минулий тиждень загинули п'ятеро українських військовослужбовців, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6226 .
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Точно! То ли дело Петро!!! Тот сразу же ввел военное положение и обїявил войну кацапстану. Настоящий гетьман-герой!!!!
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.А зачем .? Где написано ( кроме кацапских методичек ) что - прежде чем начать отвоёвывать свою землю , надо обязательно объявлять войну ?? На Донбасі за минулий тиждень загинули п'ятеро українських військовослужбовців, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1019 .
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Maksim Perepelitca А чому армія це дозволяє,де бойові генерали,полковники і тд? Невже в нас все залежить,від декількох людей? Якщо так,то це хріново.
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Больно смотреть на эти фото...
Царствие Небесное погибшим воинам. Раненным - жить и выздороветь.
Кацапским кацапам и местным ************** - гореть в Аду.
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Самый подходящий момент подавать воду в Крым, создавать платформу примирения, отводить войска.
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Що, Кулеба, маленький зелений гай йде шляхом великого до Ростову й ти з ним ? Схаменіться , чи й ці смерті використаєте для піару здачі?
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Спочивайте з миром,воїни України((( Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!!
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А начни боевые действия, натуральные, погибнет ещё больше.
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Так вот. Погибли достойные мужчины - защитники Родины.А в это время такие шуты и предатели как Сивоха призывают к примирению... С кем? С теми кто убивает украинцев? И почему в центре Киева призывает, а не в Донецке или Луганске? таких как эта гнида не бить надо, а на передовую - пусть там наемников расеи агитирует за примирение. А мы посмотрим
На Донбасі за минулий тиждень загинули п'ятеро українських військовослужбовців, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9968
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Предупреждение
Общество 14-мар, 06:289 4 741 0

Коротко о том, что сейчас обсуждают по поводу создания консультативной группы для ведения прямых переговоров с оккупантами.

Ситуация проста как двери, и тут спорить не о чем. РФ официально признана Украиной, и не только Украиной - страной агрессором, который захватил часть территории Украины.

Речь идет не только о Донбассе но и о Крыме, который она аннексировала.

Никто: ни президент, ни другое должностное лицо не имеют ни прав, ни полномочий выводить РФ из статуса агрессора и оккупанта до того момента, пока вся территория Украины (включая Крым) не вернулась в ее состав.

Поэтому любые переговоры с ее марионетками - акт государственной измены, на который обязаны реагировать соответсвующие органы, в чьей подследственности находятся статьи уголовного кодекса Украины, с диспозициями о государственной измене.

Если таковые документы действительно существуют, то должны быть уже задержаны и отправлены в суд, для избрания меры пресечения, все лица, которые обсуждали это, подписывали, а также те, кто поручил им это делать.

Никакие разговоры о «нормализации», «перемирии» и прочих вещах, относительно Донбасса, не могут вестись в таком ключе, пока РФ оккупирует (официально и без дураков) часть нашей территории.

А привлечение оккупанта в качестве гаранта должно рассматриваться как открытая измена Украине и переход на сторону противника в военное время.

Всем тем, то сейчас занимает должности в структурах, обеспечивающих безопасность государства, следует десять раз подумать о своей судьбе просто по одной причине.

Вот все эти фокусы могли бы как-то пройти без особых последствий, не оккупируй РФ Крым, но в таком раскладе, каждый из них совершит особо тяжкое государственное преступление действием либо бездействием.

Все это будет иметь последствия и вот каждому из тех, кто решит поиграться в эти игры, следует понимать то, какими последствиями это обернется для каждого из них.

Причем, речь сейчас идет о добровольном выборе, ибо любой вправе не выполнять заведомо преступных приказов.

А любые действия в этом направлении - заведомо преступны просто потому, что Москва отрезала любые другие варианты своей оккупацией Крыма.

В общем, имеющий глаза - да увидит, имеющий уши - да услышит.
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А у ЗЕлёных крыс штаб рапортует каждый день что потерь нет.. у ЗЕсепаров перемирие..
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