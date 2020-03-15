 На Донбасі за минулий тиждень загинули п'ятеро українських військовослужбовців, - Кулеба. ФОТО

Про це повідомив у твітері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Доки немає реального припинення вогню, я публікуватиму щотижневу гілку про російську агресію проти України. За минулий тиждень: 16 українських військових зазнали поранень; 5 вбито на передовій або померли в лікарні", - написав він.
Міністр опублікував імена та фотографії загиблих.
Андрій Ведешин
Віктор Солтис
Богдан Петренко
Ілля Пережогин
Євген Черних
а уж про мародерство - зебюилам нужно вообще заткнуться: таких мародеров как зебилы и вислюк оманський - сложно найти даже в рашке
Ганьба шмарклі!
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Як умру, то не ховайте мене у могилі, з кродним полум'ям віддайте тіло Батьківщині!
Хай мій дух із димом білим в височінь здійметься, знайте, серцю полум'яним
і в землі не гніється!
Та хай ворог не радіє, мати хай не плаче, що загинув за Соборну Україну молодий козаче,
Повернуся я додому, з попелу повстану, соколом злечу на землю - знов до війська стану!
Поженем тоді ми, браття, плем'я це кацапське, щоб відчули як гуляють шаблі гайдамацькі!
Довго - довго ворог - лютий вже панує у нашій країні..
Атакуйте, соколи! Слава! Слава! Слава Україні!!!
(Невідомий автор)
Земля пухом Героям України
Земля бетонам ворогам Україні і п`ятій колоні
Никто за эти военные преступления так и не ответил.
Дебальцево досі згадують і преподаютьу військових ВУЗах всього світу як вдалу евакуацію військового складу з мінімальними втратами, а ворог тоді загубив у команді 200 у три раза більше своїх вояків ніж Україна
подлец моника не хочет прекратить стрелять и закончить войну??
может этому козлу пора в отставку?
Боже какой позор для страны , иметь такого серливого говнокомандующего . .
Царствие Небесное погибшим воинам. Раненным - жить и выздороветь.
Кацапским кацапам и местным ************** - гореть в Аду.
Общество 14-мар, 06:289 4 741 0
Коротко о том, что сейчас обсуждают по поводу создания консультативной группы для ведения прямых переговоров с оккупантами.
Ситуация проста как двери, и тут спорить не о чем. РФ официально признана Украиной, и не только Украиной - страной агрессором, который захватил часть территории Украины.
Речь идет не только о Донбассе но и о Крыме, который она аннексировала.
Никто: ни президент, ни другое должностное лицо не имеют ни прав, ни полномочий выводить РФ из статуса агрессора и оккупанта до того момента, пока вся территория Украины (включая Крым) не вернулась в ее состав.
Поэтому любые переговоры с ее марионетками - акт государственной измены, на который обязаны реагировать соответсвующие органы, в чьей подследственности находятся статьи уголовного кодекса Украины, с диспозициями о государственной измене.
Если таковые документы действительно существуют, то должны быть уже задержаны и отправлены в суд, для избрания меры пресечения, все лица, которые обсуждали это, подписывали, а также те, кто поручил им это делать.
Никакие разговоры о «нормализации», «перемирии» и прочих вещах, относительно Донбасса, не могут вестись в таком ключе, пока РФ оккупирует (официально и без дураков) часть нашей территории.
А привлечение оккупанта в качестве гаранта должно рассматриваться как открытая измена Украине и переход на сторону противника в военное время.
Всем тем, то сейчас занимает должности в структурах, обеспечивающих безопасность государства, следует десять раз подумать о своей судьбе просто по одной причине.
Вот все эти фокусы могли бы как-то пройти без особых последствий, не оккупируй РФ Крым, но в таком раскладе, каждый из них совершит особо тяжкое государственное преступление действием либо бездействием.
Все это будет иметь последствия и вот каждому из тех, кто решит поиграться в эти игры, следует понимать то, какими последствиями это обернется для каждого из них.
Причем, речь сейчас идет о добровольном выборе, ибо любой вправе не выполнять заведомо преступных приказов.
А любые действия в этом направлении - заведомо преступны просто потому, что Москва отрезала любые другие варианты своей оккупацией Крыма.
В общем, имеющий глаза - да увидит, имеющий уши - да услышит.