 В Україні не зафіксовано нових випадків COVID-19, - МОЗ

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
"Станом на ранок 15 березня в Україні зареєстровано 3 лабораторно підтверджені випадки Covid-19: у Чернівецькій області - два випадки, в Житомирській - один (летальний)", - сказано в повідомленні.
Загалом від початку 2020 року в Центр громадського здоров'я надійшло 79 повідомлень про підозру на Covid-19 (3 випадки підтверджено лабораторно, 64 - негативні, коронавірусу немає, 12 - досліджуються), зазначили в пресслужбі.
"Від початку року вірусологічна референс-лабораторія ЦГЗ протестувала близько 500 зразків на нову коронавірусну інфекцією Covid-19", - сказано в повідомленні.
Як зазначається, упродовж дня 14 березня до ЦГЗ надійшло 12 повідомлень про підозру на Covid-19 (Черкаська область - 1, Волинська - 1, Чернівецька - 5, Рівненська - 3, Київська - 1, Тернопільська - 1).
Йозеф Кнехт
Прочитав інтерв'ю директора клініки Оберіг. Для тих хто не з Києва, це одна з найавторитетніших клінік м. Києва. За його оцінками у нас не менше 800 осіб заражено вірусом. Проведено тестів менше 100. В поліклініках у лікарів паніка, відсутні засоби індивідуального захисту
поліція знайде все,
навіть те, чого не було,
і випише підозру
«Только нє Порошенко !»?
Любуйся, це ти оцього привів до влади в Україні.
1. Вирус бы не вышел за пределы Китая.
2. Кластер в Италии был бы локализован в Ломбардии.
Про Иран сказать сложнее, так как это бедовая страна. Но это две главные ошибки. Плохая реакция Италии и Китая. А дальше началась череда новых ошибок. Самые новые - придурочные шведы со своим антивакцинатроством и англичане, которые верят в коллективный иммунитет.
А то сколько у меня тут оппонентов, но все избегают конкретики.
А что коронавирус сделал для Пенсионного фонда Украины?
Об этом OBOZREVATEL в воскресенье, 15 марта, сообщил свидетель происходящего.
Личное авто Яценюка Toyota Sequoia подъехало к черному ходу медучреждения.
На переднем пассажирском сидении находился бывший премьер. Он долго собирался с силами, чтобы выйти из салона.
По словам источника, Яценюку помогали идти к входной двери, придерживая под руки.
Охранник, который сопровождал политика, также был в медицинской маске.
Настоящая причина кризиса - Владимир Александрович Коронавирус, в девичестве Зеленский, который не на пороге, а уже давно вломился в дом и крушит всё в наркотическом угаре.
Нет никакого кризиса! Они просто ****** наши деньги. Страной сейчас шагает дикое разочарование. В свою очередь разочарование сулит беспощадность.
Но есть люди, которые не разочаровались, они знали, что так и будет, имя им порохоботы. Если порохоботы будут долго сидеть у реки, то увидят, как по ней проплывают разочарованные Шабунины, Архаты, Стерненки и другие сорта говна, которые голосовали не за Зеленского, а против Порошенко.
Вечно смотреть можно на три вещи. Как течет вода, как горит огонь и как дебила выбранного в президенты его же соплеменники уничтожают рейтинг. Да-да, рейтинг Зеленского ровно в таком положении, в каком находится Сивуха на известном фото.
Ничем не подкрепленная надежда, что клоун вдруг окажется хорошим Президентом, победит коррупцию и олигархов, улучшит жизнь, закончит войну - запрос на Чудо. Сродни сладким мечтам о заработке на Форекс, МММ и прочее. Итог этого ********* цирка: потерянный год жизни, утрата Украиной репутации относительно адекватной страны.
Имеешь дело с клоунами - не жалуйся, что твоя жизнь превратилась в цирк!
P.S. Все будет Украина! Я узнавал… Слава Украине!
Иван Лютый
https://www.facebook.com/people/Ivan-Luti-II/100026333960991
+ Сходіть на міське кладовище
+ Подивіться скільки могил і скільки там людей старшого віку
Не все тепер відкрито для людини і не все можна визначити технологічними тестами
Якби технологічні тести легко визначали б Хворобу то і відповідно її можна б було вилікувати
Якщо ти можеш визначити і знаєш що це таке, то і можеш цим володіти, лікувати і т д
В Украине - 500 тестов за 2,5 месяца!!!
В Израиле делаю около 1000 (тысячи!!!) тестов в день