EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Здоров'я
  10376  254
Матеріали за темою:
Все про:Мінздоров'я (1238) COVID-19 (882)

 В Україні не зафіксовано нових випадків COVID-19, - МОЗ

Станом на ранок 15 березня в Україні зафіксовано лише три випадки інфікування коронавірусом. Ще 12 повідомлень про підозру інфікування перебувають на стадії перевірки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

"Станом на ранок 15 березня в Україні зареєстровано 3 лабораторно підтверджені випадки Covid-19: у Чернівецькій області - два випадки, в Житомирській - один (летальний)", - сказано в повідомленні.

Загалом від початку 2020 року в Центр громадського здоров'я надійшло 79 повідомлень про підозру на Covid-19 (3 ​​випадки підтверджено лабораторно, 64 - негативні, коронавірусу немає, 12 - досліджуються), зазначили в пресслужбі.

Читайте також: COVID-19: у світі інфіковано 156,3 тис. осіб, померло 5 833, вилікувалося майже 74 тис.

"Від початку року вірусологічна референс-лабораторія ЦГЗ протестувала близько 500 зразків на нову коронавірусну інфекцією Covid-19", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, упродовж дня 14 березня до  ЦГЗ надійшло 12 повідомлень про підозру на Covid-19 (Черкаська область - 1, Волинська - 1, Чернівецька - 5, Рівненська - 3, Київська - 1, Тернопільська - 1).

Читайте також: Українські туристи потрапили під карантин у двох єгипетських готелях - їх перевірять на коронавірус

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181560
 
 
 Топ коментарі
 
В Украине не зафиксировано новых случаев COVID-19 - т.к нечем проверять
 показати весь коментар
 
инфикционки забиті людми с "гриппом"
всем пишут грипп потомучто нет тестов))
 показати весь коментар
 
вроде позитив....но настораживает...
ибо возвращаются из-за кордона, где свирепствует "чумка"...да и есть ли чем фиксировать???
все таки настораживает...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Ліза Богутьська діджіділізіровала метровими сперматозойдами.

 показати весь коментар
 
Маршрутники хіба що зранку через раз. А потім день катаються
 показати весь коментар
 
приезжайте на пункт пропуска Бачевск. там пограничники и таможенники не знают не то что о таких костюмах как на фото, у них даже масок нету.
 показати весь коментар
 


Йозеф Кнехт
Прочитав інтерв'ю директора клініки Оберіг. Для тих хто не з Києва, це одна з найавторитетніших клінік м. Києва. За його оцінками у нас не менше 800 осіб заражено вірусом. Проведено тестів менше 100. В поліклініках у лікарів паніка, відсутні засоби індивідуального захисту

В Україні не зафіксовано нових випадків COVID-19, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3043 В Україні не зафіксовано нових випадків COVID-19, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4606В Україні не зафіксовано нових випадків COVID-19, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4983
 показати весь коментар
 
 
довірте пошуки вірусу поліції,
поліція знайде все,
навіть те, чого не було,
і випише підозру
 показати весь коментар
 
 
они схватят пару атошников, потом наймут экспертов и те подтвердят, что это и есть вирус с камер наблюдения В Україні не зафіксовано нових випадків COVID-19, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5847
 показати весь коментар
 
Тетяна мабуть вже отримала і зараз озвучить зміст.
 показати весь коментар
 
Що, класно прікаллолся 21042019 ?
«Только нє Порошенко !»?
Любуйся, це ти оцього привів до влади в Україні.
 показати весь коментар
 
А как так получилось что в соседях Беларуси 27 зараженых при население 9,5 млн в Мордоре 59 в Молдове 12 на 3,5 млн населения всей страны а у нас так и осталось 3 учитывая около 40 млн населения и заробитчан особенно в рассаднике этой же эпидемии Италии-или нет тестов?я конечно не хочу больше но чтото не верится что только 3
 показати весь коментар
 
 
Ловкость рук(языка), и никакого мошенничества. По брехне наравне с рашкой, там тоже всё тихо ша...
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Я не думаю, что власти не купили бы тесты, если бы могли. Или денег нет, или они дефицитные. Т.е. их не продают, а оставляют своим странам и ближайшим союзникам. Построить своё производство тестов -- так нет технологий.
 показати весь коментар
 
Нет никакого дефицита. В Европе давно тестируют частные маленькие лаборатории у которых даже лицензии нет.
 показати весь коментар
 
 
У нас в стране миллион институтов. Некоторые чисто научные. Никто не сподобился создать этот тест. Такой уровень науки.
 показати весь коментар
 
На зарплаты себе с своим родственникам, любовницам, кумовьям, в миллионы грн и такие же премии у них деньги есть? Молчите уж по "денег нет", совести у них нет, чести, - это точно.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
А Вы бы отказались от зарплаты в миллион гривен?
 показати весь коментар
 
антон,продолжим вчерашний диалог,про ваши унижения на этом сайте?Нам вроде помешал админ?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Зачем мне разговаривать с человеком, который пишет мне оскорбления? Они, конечно, не трогают меня, но зачем?
 показати весь коментар
 
Где же оскорбения?И они же вас не трогают.Определитесь.Если вы имеете ввиду,под оскорблением,ваше присутствие на этом сайте,буду вынуждена с вами согласиться.
 показати весь коментар
 
Вы что спрятались?А так бурно пытались писать в каждой новости.Выглядите очень глупо.
 показати весь коментар
 
В Италии всех умерших, не зависимо от официальной причины смерти, проверяют на коронавирус, поэтому и такое количество выявленных случаев. А у нас не то что умерших, а живых с простудой, температурой, никто не тестирует, только контактных, а их единицы, поэтому то что "не выявлено", ничего не значит. Заражённых полно и они заражают окружающих. А наша бездарная власть репу чухает и врёт о "готовности".
 показати весь коментар
 
Вот эта женщина, которая умерла может бы выжила, если бы её лечили с третьего числа. Может и нет, но шансы были. А так она десять дней бегала по своему городку.
 показати весь коментар
 
 
Прекратите эту панику немедленно. Достаточно обычных мер предосторожности как при кори и ветрянке.
 показати весь коментар
 
Каждый зе-сторонник считает себя умнее ВОЗ. Да и, вообще, умнее всех, хотя дело обстоит с точностью наоборот.
 показати весь коментар
 
 
Я считаю что ВОЗ разгоняет дикую истерическую кампанию, не имеющую ничего общего с реальной опасностью. Политические причины для этого мне неизвестны.
 показати весь коментар
 
ВОЗ наоборот пытается приуменьшить угрозу. Они прикрывали Китай неделями, отказывались объявлять пандемию, а сейчас говорят о "контролируемом" распространении.
 показати весь коментар
 
 
Нет никакой пандемии. Есть вспышка вирусной инфекции, кои регулярно посещают эту планету.
 показати весь коментар
 
Все правительства на земле облажались, грохнулась экономика и множество богатеев, которые десятилетиями делали состояния на грани разорения. А кто-то верит в какой-то заговор.
 показати весь коментар
 
Я не верю в заговор, а просто спрашиваю: почему ВОЗ разгоняет панику, совершенно не соответствущую уровню опасности.
 показати весь коментар
 
Они не разгоняли панику, а совсем наоборот. Они преуменьшали угрозу от вируса. Если бы ВОЗ были бы более адекватными, то
1. Вирус бы не вышел за пределы Китая.
2. Кластер в Италии был бы локализован в Ломбардии.

Про Иран сказать сложнее, так как это бедовая страна. Но это две главные ошибки. Плохая реакция Италии и Китая. А дальше началась череда новых ошибок. Самые новые - придурочные шведы со своим антивакцинатроством и англичане, которые верят в коллективный иммунитет.
 показати весь коментар
 
Что Иран, что Китай - тоталитарные режимы. Нельзя верить ни единой цифре, поступающей оттуда. К тому же в обеих странах - низкая санитарная культура. Китайцы едят что попало, вплоть до летучих мышей с нелегальных базаров.
 показати весь коментар
 
Китай распространил этот вирус по всему миру.
 показати весь коментар
 
Ты осознаёшь, что ты плужара? В Україні не зафіксовано нових випадків COVID-19, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1402 Или ты просто по работе на форуме?
 показати весь коментар
 
Ну формально он прав. Этот вирус не угроза цивилизации. Он просто может убить очень много людей.
 показати весь коментар
 
Может у тебя есть данные по шести вышеперечисленным болезням в Украине ?
А то сколько у меня тут оппонентов, но все избегают конкретики.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
По состоянию на 15.03.2020 в Китае от коронавируса COVD-19 умерло 3'203 человека, в Италии - 1441, в Иране - 611, в Испании - 196.
А что коронавирус сделал для Пенсионного фонда Украины?
 показати весь коментар
 
Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка заметили в медицинской маске и в обессиленном состоянии возле киевской клиники «Борис».
Об этом OBOZREVATEL в воскресенье, 15 марта, сообщил свидетель происходящего.
Личное авто Яценюка Toyota Sequoia подъехало к черному ходу медучреждения.
На переднем пассажирском сидении находился бывший премьер. Он долго собирался с силами, чтобы выйти из салона.
По словам источника, Яценюку помогали идти к входной двери, придерживая под руки.
Охранник, который сопровождал политика, также был в медицинской маске.
 показати весь коментар
 
 
«Украина стоит на пороге кризиса, который вызван распространением коронавируса».
Настоящая причина кризиса - Владимир Александрович Коронавирус, в девичестве Зеленский, который не на пороге, а уже давно вломился в дом и крушит всё в наркотическом угаре.
Нет никакого кризиса! Они просто ****** наши деньги. Страной сейчас шагает дикое разочарование. В свою очередь разочарование сулит беспощадность.
Но есть люди, которые не разочаровались, они знали, что так и будет, имя им порохоботы. Если порохоботы будут долго сидеть у реки, то увидят, как по ней проплывают разочарованные Шабунины, Архаты, Стерненки и другие сорта говна, которые голосовали не за Зеленского, а против Порошенко.
Вечно смотреть можно на три вещи. Как течет вода, как горит огонь и как дебила выбранного в президенты его же соплеменники уничтожают рейтинг. Да-да, рейтинг Зеленского ровно в таком положении, в каком находится Сивуха на известном фото.
Ничем не подкрепленная надежда, что клоун вдруг окажется хорошим Президентом, победит коррупцию и олигархов, улучшит жизнь, закончит войну - запрос на Чудо. Сродни сладким мечтам о заработке на Форекс, МММ и прочее. Итог этого ********* цирка: потерянный год жизни, утрата Украиной репутации относительно адекватной страны.
Имеешь дело с клоунами - не жалуйся, что твоя жизнь превратилась в цирк!
P.S. Все будет Украина! Я узнавал… Слава Украине!
Иван Лютый
 https://www.facebook.com/people/Ivan-Luti-II/100026333960991
 показати весь коментар
 
 
Чи є у вашому місці Корона...?

+ Сходіть на міське кладовище
+ Подивіться скільки могил і скільки там людей старшого віку

Не все тепер відкрито для людини і не все можна визначити технологічними тестами
Якби технологічні тести легко визначали б Хворобу то і відповідно її можна б було вилікувати


Якщо ти можеш визначити і знаєш що це таке, то і можеш цим володіти, лікувати і т д
 показати весь коментар
 
Правильно. Тому що в Україні всі мруть від грипу, і до лікарів ВСІ пізно звернулись! В Україні не зафіксовано нових випадків COVID-19, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1966 Всі від ускладнень ГРВІ мруть, і вони теж всі пізно звертаються до лікарів.
 показати весь коментар
 
"С начала года вирусологическая референс-лаборатория ЦОС протестировала около 500 образцов на новую коронавирусную инфекцию Covid-19"



В Украине - 500 тестов за 2,5 месяца!!!


В Израиле делаю около 1000 (тысячи!!!) тестов в день
 показати весь коментар
 
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниЗдоров'я
 
 
 
 
 
 вгору