 В Україні не зафіксовано нових випадків COVID-19, - МОЗ

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

"Станом на ранок 15 березня в Україні зареєстровано 3 лабораторно підтверджені випадки Covid-19: у Чернівецькій області - два випадки, в Житомирській - один (летальний)", - сказано в повідомленні.

Загалом від початку 2020 року в Центр громадського здоров'я надійшло 79 повідомлень про підозру на Covid-19 (3 ​​випадки підтверджено лабораторно, 64 - негативні, коронавірусу немає, 12 - досліджуються), зазначили в пресслужбі.

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"Від початку року вірусологічна референс-лабораторія ЦГЗ протестувала близько 500 зразків на нову коронавірусну інфекцією Covid-19", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, упродовж дня 14 березня до ЦГЗ надійшло 12 повідомлень про підозру на Covid-19 (Черкаська область - 1, Волинська - 1, Чернівецька - 5, Рівненська - 3, Київська - 1, Тернопільська - 1).

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