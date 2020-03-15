 Матір із дитиною і чоловіка госпіталізували з підозрою на коронавірус у Чернівцях

Про це повідомили у фейсбуці Чернівецької ОДА, передає Цензор.НЕТ.

Сьогодні в інфекційне відділення обласної клінічної лікарні госпіталізували чоловіка з підозрою на COVID-19. Також до обласної дитячої клінічної лікарні медики госпіталізували маму з дитиною.

"Всі ці пацієнти раніше контактували з особами, які мають підозру на коронавірус. Зараз їм надають відповідну медичну допомогу", - повідомили в пресслужбі.

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Нагадаємо, 14 березня в Чернівцях госпіталізували з підозрою на коронавірус матір і двох дітей.