 Матір із дитиною і чоловіка госпіталізували з підозрою на коронавірус у Чернівцях

Про це повідомили у фейсбуці Чернівецької ОДА, передає Цензор.НЕТ.
Сьогодні в інфекційне відділення обласної клінічної лікарні госпіталізували чоловіка з підозрою на COVID-19. Також до обласної дитячої клінічної лікарні медики госпіталізували маму з дитиною.
"Всі ці пацієнти раніше контактували з особами, які мають підозру на коронавірус. Зараз їм надають відповідну медичну допомогу", - повідомили в пресслужбі.
Нагадаємо, 14 березня в Чернівцях госпіталізували з підозрою на коронавірус матір і двох дітей.
Любимые соседи готовы хату спалить вместе с заражёнными.
колись, как ты меня вычислил?
на, вот теперь прочти само себе о себе: "ЗЕбил во всей красе ! У вас 🤢🦟🤡🐲🐑🐏💩 и в этом беспределе с бездеятельностью шутов папередники виноваты ?"
bamr
Иран сломлен.
От коронавируса умер командующий стражей исламской революции, генерал Шабани.
Заболела десятая часть парламента,
2 вице-президента и пару министров.
Реальную статистику эпидемии в стране посчитать уже не представляется возможным .
Krychek
Питер. Собрались толпы целовальщиков остатков трупа Иоанна Крестителя. Это не тот случаем Иоанн, у которого по всему миру насчитываются десятки рук и ног?
В Днепре мужчина вызвал полицию и требовал, чтобы его проверили на коронавирус. Инцидент случился 13 марта. В полицию позвонил обеспокоенный мужчина. Он жаловался на действия медиков, которые, по его словам, выгнали его из поликлиники и не захотели проверить на коронавирус. Мужчина требовал, чтобы полиция зафиксировала этот факт. Патрульные прибыли в больницу, приняв все меры безопасности, однако "больного" там уже не было. Врачи объяснили, что мужчина действительно приходил в медучреждение и заявил, что подхватил коронавирус. К нему вышли медики в защитной экипировке и стали осматривать. Но "носитель вируса" начал конфликт с медперсоналом, после чего просто ушел. Патрульные позвонили ему, однако мужчина лишь ругался в трубку. Предварительно, "больной" был просто пьян.